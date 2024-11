Trapani: l’aeroporto supera per il secondo anno consecutivo il milione di passeggeri Vola alto l’aeroporto di Trapani che per il secondo anno consecutivo oltrepassa il milione di passeggeri. Il traguardo, previsto dal piano industriale, è stato raggiunto il 5 novembre, con il volo proveniente da Torino operato da Ryanair. «La solidità dello scalo è una garanzia di benessere per tutta la provincia di Trapani – afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Questo traguardo è stato reso possibile, certamente dai passeggeri che ci hanno scelto, ma anche grazie all’unione perfetta di alcuni fattori imprescindibili. Il primo fra tutti, la dedizione del personale di Airgest che ha sempre sostenuto gli sforzi richiesti con grande professionalità. Fondamentale motore della crescita dello scalo che, ricordiamolo, meno di cinque anni fa toccava il momento più basso della sua storia facendo temere il peggio, sono i trapanesi che si sono sempre battuti a gran voce per il loro aeroporto». Prosegue l’impegno profuso «per il prossimo piano di investimenti che dovrebbero trovare conclusione entro dicembre 2026 – sottolinea Ombra -. Di concerto con l’assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana e facendo ricorso ai Fondi Fsc, abbiamo da poco affidato la progettazione di opere infrastrutturali per oltre 13 milioni di euro che siamo certi renderanno lo scalo ancora più funzionale e moderno, per il gradimento dei nostri passeggeri. Il tutto puntando all’ulteriore crescita dell’aeroporto e alla definizione della migliore summer 2025 che possa spingere ancora più in alto questi numeri e consolidarli per gli anni a venire». Condividi

