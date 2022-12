Transavia France: nuova rotta da Parigi Orly per Venezia, dal 26 marzo prossimo Transavia France fa rotta verso l’estate con l’introduzione di quattro nuove destinazioni da Parigi Orly: Venezia, Paphos, Almeria e Oslo; nuove anche le rotte per Antalya da Lione e Nantes e per Yerevan, quest’ultima operata da Marsiglia. Il nuovo collegamento per Venezia decollerà il 26 marzo 2023, con fino a quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e tariffe a partire da 39 euro (tasse incluse). La rotta per Paphos verrà operata una volta alla settimana (sabato), a partire dal prossimo 22 aprile; il servizio per Almeria debutterà sempre il 22 aprile, con tre frequenze alla settimana (martedì, giovedì e sabato); infine, il volo per Oslo partirà il 20 aprile 2023, con quattro collegamenti settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica). La divisione low cost del gruppo Air France-Klm conferma inoltre “la volontà di svilupparsi nel mercato turco” aprendo due nuovi collegamenti per l’aeroporto di Antalya, dove già vola da Orly durante l’alta stagione: dalla base di Lione-Saint Exupéry, ogni lunedì a partire dal 10 aprile e dalla base di Nantes-Atlantique ogni sabato, dal 15 aprile 2023.

\r

“Visit Brussels promuove ormai da sette anni a Milano la destinazione in Italia e ha intrapreso anche un intenso lavoro dedicato alla formazione delle agenzie di viaggio. L'obiettivo è quello di spiegare come vendere la destinazione Bruxelles, considerata la città delle istituzioni per eccellenza, e finalmente da quest’anno le agenzie prenotano Bruxelles in alternativa alle altre capitali europee – osserva Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (nella foto) –. Highlights culturali e tanti eventi, nel 2022 siamo riusciti a conquistare un nostro market share come destinazione turistica\".\r

\r

Il prossimo 2 febbraio verrà inaugurata a Milano la prima Brussels House in Europa. La sede opererà in tandem tra Visit Brussels e Hub Brussels. Un nuovo concept in cui ci sarà una casa aperta a tutti, dove si terranno eventi, formazione, academy day; uno spazio polifunzionale per fare vivere Bruxelles a 360 gradi tra leisure e business.\r

\r

Il 2023 sarà poi l’anno dell’Art Nouveau e dell’inaugurazione del Palazzo della Birra all’interno della famosa sede storica della Borsa. Il Belgian Beer Palace sarà un vero e proprio “tempio della birra” con il “Bruxella 1238”, sito archeologico che custodisce i resti del monastero francescano e il centro espositivo permanente sulla cultura della birra belga, patrimonio Unesco.\r

\r

Una Regione di Brussels in grande fermento con un’azione di governo tra shift economy e sussidi finanziari alle aziende; accompagnamento alla loro internazionalizzazione e hosting delle imprese; appalti pubblici e sostegno alla ricerca e all’innovazione. “La Brussels House sarà lo specchio di tutto questo con sede nel quartiere di Porta Nuova – aggiunge Guglielmo Pisana, foreign network department Hub Brussels, Regione Brussels – Un quartiere tra i primi al mondo ad aver ottenuto la certificazione Meet and Welfare Community, certificazione che riconosce la sostenibilità sociale, ambientale ed economica di un progetto immobiliare”.\r

\r

Infine, i dati di Visit Brussels relativi agli arrivi dall’Italia del 2022 registrano una ripresa in linea con la progressiva riapertura di collegamenti aerei, servizi e attrazioni, che raggiungono i livelli del 2019, a maggio e giugno. La performance estiva vede un agosto a +22%. Positivi anche i mesi autunnali rispetto al periodo pre pandemia. Aumentano i pernottamenti, trainati da una maggiore incidenza dei viaggi leisure, pari al 62% degli arrivi totali nel periodo gennaio/agosto 2022 rispetto ad una media del 50% pre pandemia.","post_title":"Visit Brussels: il segmento leisure spinge al rialzo i numeri 2022","post_date":"2022-12-15T14:13:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671113602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia France fa rotta verso l'estate con l'introduzione di quattro nuove destinazioni da Parigi Orly: Venezia, Paphos, Almeria e Oslo; nuove anche le rotte per Antalya da Lione e Nantes e per Yerevan, quest'ultima operata da Marsiglia.\r

\r

Il nuovo collegamento per Venezia decollerà il 26 marzo 2023, con fino a quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e tariffe a partire da 39 euro (tasse incluse). La rotta per Paphos verrà operata una volta alla settimana (sabato), a partire dal prossimo 22 aprile; il servizio per Almeria debutterà sempre il 22 aprile, con tre frequenze alla settimana (martedì, giovedì e sabato); infine, il volo per Oslo partirà il 20 aprile 2023, con quattro collegamenti settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica).\r

\r

La divisione low cost del gruppo Air France-Klm conferma inoltre \"la volontà di svilupparsi nel mercato turco\" aprendo due nuovi collegamenti per l'aeroporto di Antalya, dove già vola da Orly durante l'alta stagione: dalla base di Lione-Saint Exupéry, ogni lunedì a partire dal 10 aprile e dalla base di Nantes-Atlantique ogni sabato, dal 15 aprile 2023.","post_title":"Transavia France: nuova rotta da Parigi Orly per Venezia, dal 26 marzo prossimo","post_date":"2022-12-15T13:28:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671110892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giamaica investe sulla collaborazione con le agenzie di viaggio incentivando la vendita della destinazione con una nuova promozione: fino al 15 marzo 2023, per ogni prenotazione effettuata attraverso la piattaforma Jamaica Rewards Italy, le agenzie riceveranno un premio di 20 euro. La promozione è valida per gli arrivi da dicembre 2022 fino al 15 marzo 2023.\r

“Questa mossa strategica rientra appieno nella nostra volontà concreta di accrescere il numero dei passeggeri dall’Italia, uno dei nostri mercati chiave – ha affermato Gregory Shervington, regional director Continental Europe di Jamaica Tourist Board -. Complice anche la recente ripresa del volo domenicale operato da Neos che collega Milano Malpensa a Montego Bay, a cui si aggiungerà dal 23 dicembre il volo in partenza da Verona, la Giamaica è tornata ad essere più vicina all’Italia. Continuano inoltre gli investimenti in nuove strutture ricettive per poterci sempre più affermare come destinazione turistica. Qualche giorno fa, abbiamo infatti inaugurato il cantiere per la costruzione di un nuovo resort all inclusive, firmato Unico, a Montego Bay. Target della struttura, che ospiterà 451 camere, sono i soli adulti”.\r

Questo è periodo d’oro per l’isola caraibica: non solo è tornata più accessibile dal Bel Paese e continua a crescere ma è stata anche designata da Lonely Planet come una delle destinazioni imperdibili per il 2023, per la categoria “Unwind”.\r

Le prenotazioni che vengono registrate sulla piattaforma Jamaica Rewards Italy devono includere voli e alloggio, crociera e alloggio o solo alloggio, per un minimo di 7 notti. Ogni volta che le agenzie guadagnano un premio in denaro, questo verrà caricato su un conto globale da cui si potrà scegliere di ricevere i fondi tramite MasterCard. Le prenotazioni di gruppo sono considerate come una prenotazione singola e non devono essere trattate come una prenotazione suddivisa se gli ospiti condividono la stessa data di arrivo, lo stesso numero di riferimento o lo stesso cognome.\r

I vantaggi per gli agenti di viaggio sono diversi: entrando a far parte del programma Jamaica Rewards, avranno l'opportunità di essere uno degli agenti invitati ai fam trip organizzati dall'ente del turismo. Inoltre, ogni anno, chi effettua più prenotazioni viene selezionato per partecipare al \"Jamaica White Affair\" dove avrà l’occasione di vivere in prima persona tutto quello che la destinazione ha da regalare. Infine, la piattaforma permette di accedere anche a un ricco programma di formazione e-learning per apprendere e conoscere più da vicino l’isola caraibica.","post_title":"Giamaica: nuovo programma di incentivazione dedicato agli agenti di viaggio","post_date":"2022-12-15T13:08:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671109725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha appena pubblicato le sue previsioni sul turismo internazionale per il 2023, con la previsione di una continua e forte ripresa della spesa dei visitatori stranieri. Si prevede che la spesa dei visitatori crescerà più rapidamente del volume, con un aumento della spesa anche per viaggio.\r

La previsione complessiva è di una spesa dei visitatori internazionali nel Regno Unito di 29,5 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 4% rispetto al massimo storico di spesa di 28,4 miliardi di sterline del 2019. Per quanto riguarda il numero di visite nel Regno Unito, si prevedono 35,1 milioni di visite, l'86% dei 40,9 milioni del 2019.\r

«È fantastico vedere che il turismo continua a riprendersi con forza dopo che il settore ha ricevuto un sostanziale sostegno da parte del Governo durante la pandemia - ha detto Stuart Andrew, ministro del turismo del Regno Unito - Questo previsto aumento della spesa dei visitatori darà un'ulteriore spinta al settore, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica in tutto il Paese».\r

La ricerca ha inoltre dimostrato che i principali fattori che spingono i visitatori a livello globale a scegliere una destinazione sono il \"buon rapporto qualità-prezzo\" e l'\"accoglienza\". Più della metà delle persone intervistate da VisitBritain che erano intenzionate a viaggiare non avevano ancora deciso dove andare, un'opportunità preziosa per influenzare la scelta della destinazione e incentivare le prenotazioni.\r

VisitBritain ha anche aggiornato le previsioni di fine anno per il 2022 a 29,7 milioni di visite internazionali nel Regno Unito, il 73% del 2019, e una spesa di 25,9 miliardi di sterline, il 91% del 2019. Ciò fa seguito a un aumento della spesa dei visitatori stranieri nel Regno Unito quest'anno, con una spesa maggiore per visita e soggiorni più lunghi, secondo gli ultimi dati. \r

«La nostra priorità è stata quella di ricostruire il valore dei visitatori internazionali, quindi è molto incoraggiante vedere la previsione di una continua e forte ripresa della spesa, a sostegno dei posti di lavoro, delle piccole imprese e delle economie locali in tutto il Paese ha affermato il direttore Europa di VisitBritain, Gordon Robson -. Il turismo è un settore estremamente competitivo a livello globale. All'inizio del prossimo anno presenteremo una nuova campagna che ci permetterà di competere vigorosamente nei mercati in cui stiamo registrando una forte crescita. Tra questi ci sono i principali mercati europei, gli Stati Uniti, il nostro mercato inbound più prezioso con una spesa in crescita del 15% quest'anno, così come i Paesi del Golfo\".\r

Il turismo internazionale è valso più di 28 miliardi di sterline per l'economia del Regno Unito nel 2019, essendo la terza industria di servizi di esportazione e un settore fondamentale del commercio britannico.\r

\r

Per l’Italia\r

L’Italia era il 6° mercato più importante per visite e spesa prima del Covid nel 2019. Si prevede che il mercato dei visitatori italiani varrà più di 1,5 miliardi di sterline per l'economia del Regno Unito a partire dal 2028. Il volume delle visite dall'Italia al Regno Unito dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024/25, con una spesa dei visitatori già rilevante nel 2023/24.\r

Si prevede che le visite degli italiani nel Regno Unito cresceranno nei prossimi anni: del 17% a 2,6 milioni di visite nel 2030 (rispetto al 2019); del 46% con 1,6 miliardi di sterline per la spesa dei visitatori nello stesso periodo.\r

L'intenzione di viaggiare è forte. Secondo ETC, il 72% degli italiani ha programmato di viaggiare in patria o in Europa tra ottobre e marzo.\r

Gli italiani sono tra gli europei più desiderosi di visitare la Gran Bretagna, ma siamo in competizione con un forte gruppo di destinazioni europee, per questo il nostro impegno per non perdere quote di mercato si sta intensificando.\r

\r

","post_title":"VisitBritain: forte ripresa nella spesa da parte dei turisti nel 2023","post_date":"2022-12-15T11:48:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671104901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Milano Bergamo verso Baden-Baden come parte del proprio operativo per la Summer '23, con 2 frequenze settimanali a partire da aprile ’23.\r

\r

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe a partire da 29,99 euro disponibili ora su Ryanair.com.\r

\r

«Con l'avvicinarsi della Pasqua - ha affermato il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - e dell'estate '23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Baden-Baden come parte del nostro operativo per l'estate '23, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta durante la pianificazione delle tanto attese vacanze estive.\r

\r

Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe a partire da 29,99 euro disponibili ora su Ryanair.com”»","post_title":"Ryanair lancia la nuova rotta Bergamo-Baden Baden","post_date":"2022-12-15T11:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671104437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_399375\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villa privata nel siciliano Verdura del gruppo Rocco Forte[/caption]\r

\r

Il mandato è stato già assegnato a Rotschild, che punta a trovare nuovi partner finanziari per il gruppo Rocco Forte. A disposizione ci sarebbe il 49% della compagnia a cui è legata anche Cassa Depositi e Prestiti tramite Cdp Equity, che nel 2014 ha acquistato il 23% dell'operatore alberghiero britannico per 76 milioni di euro. Il patto tra Cdp e Sir Rocco Forte scade tuttavia il prossimo febbraio. Cassa Depositi e Prestiti potrebbe così approfittare della vendita per monetizzare il proprio investimento. I potenziali compratori interessati, secondo le voci raccolte da Repubblica, peraltro ci sarebbero già e al momento sarebbero i fondi del Golfo, tra cui il Pif dell'Arabia Saudita, nonché il gruppo Lvmh, che ha già in pancia Belmond.\r

Al momento Rocco Forte vanta 14 hotel, 20 ville e 42 tra bar e ristoranti stellati, per un totale di oltre 1.500 camere. La società si appresta a chiudere il 2022 con ricavi per una cifra attorno ai 300 milioni di sterline e una sessantina di milioni di margini operativi lordi. Ma le recenti aperture, tra cui Atene e Mikonos, sarebbero destinate a far lievitare di altri 15 milioni il margine operativo lordo nel 2023. Con tali cifre, la valutazione del gruppo Rocco Forte potrebbe arrivare a superare il miliardo di euro. Un'operazione che avrebbe ricadute rilevanti anche in Italia, visto che la compagnia britannica vanta nella Penisola già tre strutture a Roma (incluso una serie di appartamenti), due in Sicilia e una in Puglia, con un piano di nuove aperture ambizioso che include due inaugurazioni a Milano (il Carlton e appartamenti di lusso in via della Spiga), nonché a Napoli e in Sardegna.","post_title":"Rocco Forte cerca partner finanziari. In vendita il 49% della compagnia. Arriva Lvmh?","post_date":"2022-12-15T11:04:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671102263000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cataloghi summer 23 già caricati sul sito e vendite estive già aperte per l'operatore bolognese MySunSea: «Dopo un’alta stagione 2022 che ci ha soddisfatto, ci siamo applicati alla summer 2023 programmando vacanze in mete accessibili ma soprattutto cercando nuove formule per fidelizzare agenzie e passeggeri - spiega Rosita Angelini, a.d. del to -. Abbiamo deciso di aprire le vendite il 12 dicembre pensando alle agenzie di viaggio e ai loro passeggeri, dando vita a nuove idee e selezionando ancora di più il prodotto da proporre. iniziando dalle promozioni destinate al Natale e alla nuova iniziativa di cashback dedicata alle nostre partner distributive».\r

\r

I cataloghi per la Summer ’23 sono in particolare dedicati a Lampedusa, Sardegna, Grecia, Turchia e Ciao Prof, quest’ultimo pensato specificatamente per i viaggi post-maturità. Le destinazioni vedono la riproposizione dei grandi classici MySunSea: focus sul mare Italia, Lampedusa e Sardegna con voli diretti da tutti gli aeroporti e traghetti da Livorno e Civitavecchia. Poi Grecia e Turchia a completare il quadro delle proposte di prossimità. I viaggi della maturità Ciao Prof offrono infine mete di sicuro divertimento come Zante, Novalja in Croazia e San Teodoro in Sardegna. Per i collegamenti, da sempre nodo cruciale e oggi più che mai, le novità vedono per Lampedusa voli charter diretti da Bologna, Verona, Bergamo nel periodo che va da giugno a ottobre, mentre per la Grecia e la Sardegna i pacchetti dinamici prevedono l’inserimento di voli low cost da tutti gli aeroporti e passaggi in traghetto.\r

\r

«Abbiamo dato peso anche alle promozioni: una sorta di incentivazione alle prenotazioni anticipate – prosegue Rosita Angelini -. Fino al 23 dicembre sarà dunque possibile prenotare con la formula “Metti una vacanza sotto l'albero”, #promochristmas, per qualsiasi periodo con una serie di tutele che mettono al riparo il passeggero (e l’agenzia) da qualunque problema: il cambio nome gratuito fino a sette giorni prima della partenza, cancellazione o cambio data sena penali (solo con eventuale adeguamento tariffario) fino a 30 giorni prima della partenza. E c'è anche il cash back per le agenzie, #cashback, che prevede, per le prenotazioni effettuate fino al 31 gennaio 2023 per pacchetti con partenza dal 4 giugno al 15 ottobre, uno sconto di 50 euro sulla successiva pratica».\r

\r

Sul sito sono disponibili i pacchetti prenotabili inclusa la Turchia, per la quale esistono ampie disponibilità sui tour per Capodanno ed Epifania, così come sono già disponibili anche i i tour del 2023. «Nelle nostre principali destinazioni di vacanza, anche quest’anno - conclude Rosita Angelini - saranno prenotabili i pacchetti dinamici, con molta più offerta di strutture e aeroporti di partenza, più flessibilità di permanenza e con la speciale protezione assicurativa Covid e annullamento per qualsiasi motivo certificabile».","post_title":"MySunSea apre le vendite sulla summer 2023: focus su early booking e cash back per le adv","post_date":"2022-12-15T10:26:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671099975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'internazionalizzazione del sistema turistico nell'area di Milano, Monza Brianza e Lodi. E' positivo il bilancio nel 2022 per il piano di promozione \"Turismo Milano Mice\", promosso da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Promos Italia, in collaborazione con comune di Milano e YesMilano Convention Bureau.\r

Sono state 15 le attività svolte in Italia e all'estero, oltre 1.280 meeting b2b con circa 440 buyer internazionali, grazie anche alle iniziative sempre più digitali. Tra le attività, Fam-Trip sul territorio per illustrare le potenzialità della destinazione, Sales Mission estere, la presenza a manifestazioni fieristiche e workshop quali SMU New York, IMEX Francoforte, Pure Meetings & Events Parigi, IMEX Las Vegas, M&I Vip Connect Madeira e IBTM World Barcellona. Lo studio della Graduate School ASERI ha rilevato il terzo posto di Milano nella classifica europea per numero di eventi ospitati con almeno 1.000 partecipanti.\r

\r

Scambi positivi alla fine di settembre, al terzo trimestre 2022, rispetto a un anno prima: secondo i dati di Istat Coeweb Milano traina con 109 miliardi di scambi in nove mesi, +22,7% in un anno. L'export di 41 miliardi in nove mesi è cresciuto del 23% in un anno. Crescono le attività creative, artistiche e di intrattenimento e quelle culturali, con un export in nove mesi dell'Italia di 370 milioni, in crescita del 76,5% rispetto all'anno precedente, di cui 133 milioni da Milano, in crescita del 97%","post_title":"A Milano record di eventi internazionali nel 2022","post_date":"2022-12-15T10:16:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671099414000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436008\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Le nuove Joli Beachfront suite del Sandals Halcyon[/caption]\r

\r

Aperte le prenotazioni per i soggiorni a partire dal prossimo 6 aprile nel Sandals Halcyon Beach Resort a St. Lucia e al Beaches Negril, in Giamaica. I due complessi si presentano alla prossima stagione con un'importante espansione che ha portato alla realizzazione di una serie di nuove camere e suite. Nella struttura giamaicana, il gruppo Sandals Resorts International (Sri) ha aggiunto in particolare 12 butler suite e sei suite Eventide Penthouse Collection, per un totale di 197 stanze a disposizione degli ospiti. Tra le butler suite si contano anche sei Firesky reserve villas situate sulla spiaggia all’estremità settentrionale del resort e ispirate ai tramonti della destinazione. Ognuna dispone di quattro camere da letto disposte su tre piani, per una superficie complessiva di circa 343 metri quadrati. Queste sistemazioni possono ospitare fino a dieci persone. All’estremità opposta del resort, le sei nuove Eventide Penthouse Collection si ispirano alle acque calme che lambiscono la spiaggia del Negril: con tre o quattro camere da letto ciascuna, queste suite possono ospitare fino a 18 persone e hanno accesso a una terrazza panoramica.\r

\r

Al Sandals Halcyon Beach Resort sono invece 25 le nuove butler suite. L’espansione comprende 20 Joli Beachfront suite dislocate in riva all’oceano, con accesso diretto alla spiaggia e piscine private, nonché sistemazioni al secondo piano con balconi dotati di vasche da bagno Tranquility Soaking Tubs. Le suite sono circondate da bouganville e sono chiamate proprio per questo motivo Joli, parola creola che significa bello. Per ricordare l’abbondanza del frutto del cocco sull’isola e i tetti di paglia, cinque nuove Koko Rondoval Villas sono state poi collocate a pochi passi dal mare. Sono le prime Rondoval Villas con pareti arrotondate e tetti di paglia per il Sandals Halcyon. Tutti questi sviluppi porteranno a 194 il numero totale di camere del resort di St. Lucia.","post_title":"Sri potenzia l'offerta del Sandals Halcyon Beach Resort a St. Lucia e del Beaches Negril in Giamaica","post_date":"2022-12-15T10:12:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671099168000]}]}}