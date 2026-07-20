Trans Anguilla Airways disponibile via gds: prenotazioni più semplici per il trade L’Anguilla Tourist Board si è congratulato con Trans Anguilla Airways per l’ingresso nei gds, passo che segna una tappa fondamentale per la compagnia aerea di proprietà anguilliana e un importante nuovo impulso per i collegamenti regionali. L’integrazione accresce la visibilità internazionale della compagnia aerea, consentendo a consulenti di viaggio, tour operator e viaggiatori di tutto il mondo di cercare e prenotare i voli di Trans Anguilla Airways con maggiore facilità. Il vettore opera voli charter e di linea che collegano Anguilla con destinazioni quali St. Maarten, Tortola, St. Barths, Antigua, St. Kitts, Nevis, St. Eustatius, Montserrat e Dominica. L’integrazione nel gds crea inoltre nuove opportunità per i consulenti di viaggio di includere Anguilla in pacchetti turistici che prevedono itinerari con due destinazioni o che coinvolgono più isole, favorendo al contempo future relazioni commerciali e partnership interline con vettori internazionali, rafforzando ulteriormente l’accessibilità globale della destinazione. «Essendo un’azienda di proprietà e gestione anguillana, la sua crescita rappresenta un successo non solo per il settore dell’aviazione, ma anche per l’industria turistica di Anguilla e per l’economia in generale – ha dichiarato il direttore del turismo Jameel Rochester -. La maggiore visibilità offerta dalla piattaforma gds crea una maggiore accessibilità per i viaggiatori e rafforza la connettività regionale, che rimane una componente fondamentale per lo sviluppo sostenibile del turismo». «Questo risultato è frutto di anni di duro lavoro, dedizione e fiducia nel futuro dell’aviazione regionale. La presenza sulla piattaforma gds ci consente di ampliare notevolmente la nostra portata e di offrire maggiore comodità sia ai viaggiatori che ai professionisti del settore» ha sottolineato il ceo della compagnia, Vernol Gumbs. Kendisha Hall-Prentice, direttore marketing dell’Anguilla Tourist Board, ha concluso: «L’integrazione di Trans Anguilla Airways nel gds rende più facile per i consulenti cercare, confrontare e prenotare voli attraverso i sistemi che utilizzano quotidianamente, migliorando in ultima analisi l’esperienza di prenotazione per i loro clienti». Condividi

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Angie Licea\r

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","post_title":"Ente tunisino del turismo: gara d'appalto per la realizzazione degli stand delle fiere di settore","post_date":"2026-07-20T13:00:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1784552437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Anguilla Tourist Board si è congratulato con Trans Anguilla Airways per l'ingresso nei gds, passo che segna una tappa fondamentale per la compagnia aerea di proprietà anguilliana e un importante nuovo impulso per i collegamenti regionali.\r

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L’integrazione accresce la visibilità internazionale della compagnia aerea, consentendo a consulenti di viaggio, tour operator e viaggiatori di tutto il mondo di cercare e prenotare i voli di Trans Anguilla Airways con maggiore facilità.\r

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Il vettore opera voli charter e di linea che collegano Anguilla con destinazioni quali St. Maarten, Tortola, St. Barths, Antigua, St. Kitts, Nevis, St. Eustatius, Montserrat e Dominica. L’integrazione nel gds crea inoltre nuove opportunità per i consulenti di viaggio di includere Anguilla in pacchetti turistici che prevedono itinerari con due destinazioni o che coinvolgono più isole, favorendo al contempo future relazioni commerciali e partnership interline con vettori internazionali, rafforzando ulteriormente l’accessibilità globale della destinazione.\r

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«Essendo un'azienda di proprietà e gestione anguillana, la sua crescita rappresenta un successo non solo per il settore dell'aviazione, ma anche per l'industria turistica di Anguilla e per l'economia in generale - ha dichiarato il direttore del turismo Jameel Rochester -. La maggiore visibilità offerta dalla piattaforma gds crea una maggiore accessibilità per i viaggiatori e rafforza la connettività regionale, che rimane una componente fondamentale per lo sviluppo sostenibile del turismo».\r

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«Questo risultato è frutto di anni di duro lavoro, dedizione e fiducia nel futuro dell’aviazione regionale. La presenza sulla piattaforma gds ci consente di ampliare notevolmente la nostra portata e di offrire maggiore comodità sia ai viaggiatori che ai professionisti del settore» ha sottolineato il ceo della compagnia, Vernol Gumbs.\r

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Kendisha Hall-Prentice, direttore marketing dell'Anguilla Tourist Board, ha concluso: «L’integrazione di Trans Anguilla Airways nel gds rende più facile per i consulenti cercare, confrontare e prenotare voli attraverso i sistemi che utilizzano quotidianamente, migliorando in ultima analisi l’esperienza di prenotazione per i loro clienti».\r

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","post_title":"Trans Anguilla Airways disponibile via gds: prenotazioni più semplici per il trade","post_date":"2026-07-20T12:19:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784549998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"African Journey è l'ultima scommessa di Alessandro Simonetti. L'amministratore unico di World Explorer - African Explorer ritiene infatti che sia possibile trasferire in Africa quel concetto di turismo di lusso che non significa necessariamente sistemazione a 5 stelle e comfort a tutti i costi, ma che si ispira a esperienze autentiche e uniche.\r

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«Se chiudo gli occhi e penso all'Africa - spiega il manager in un post pubblicato sul suo profilo Linkedin -, non vedo pacchetti turistici, tabelle di marcia o cataloghi da sfogliare.\r

Vedo l'alba silenziosa sulla savana, il profumo intenso della terra rossa dopo la pioggia e quell'incredibile senso di spazio che, ogni singola volta, ti rimette in pace con il mondo.\r

Per oltre cinquant'anni, con African Explorer, abbiamo cercato di raccontare tutto questo. Ma negli ultimi tempi ho sentito il bisogno di fare un passo in più, spinto dalle chiacchierate con i viaggiatori che incontriamo ogni giorno. Sempre più persone mi dicevano: \"Alessandro, voglio un viaggio che mi somigli. Voglio andare dove la folla non arriva, prendermi il mio tempo, staccare davvero dal caos quotidiano\". È per rispondere a questo desiderio profondo che nasce African Journey».\r

La raccolta dei \"luoghi del cuore\"\r

«Per me - prosegue Simonetti - non è una semplice \"linea di prodotto premium\". È, prima di tutto, una raccolta di luoghi del cuore. È la selezione di quei piccoli lodge intimi e remoti che ho amato personalmente, di esperienze che ho vissuto sulla mia pelle e che mi hanno tolto il fiato — come un volo privato sopra aree altrimenti inaccessibili o una notte passata ad ascoltare i suoni della savana in totale privacy. Non troverete un catalogo da sfogliare. Troverete un foglio bianco su cui disegneremo, insieme, un'esperienza che rimarrà scritta dentro di voi per sempre. Un pensiero speciale va alle agenzie di viaggio che lavorano al nostro fianco da anni: consideratelo un invito a sognare insieme a noi. Quando un vostro cliente vi chiede qualcosa che va oltre l'ordinario, non esitate a chiamarci. Mettiamo da parte i programmi standard e iniziamo a progettare qualcosa di unico. L'Africa mi ha insegnato che le cose più preziose della vita richiedono tempo, ascolto e cura. Con African Journey, vogliamo fare esattamente questo».","post_title":"African Journey: la \"filosofia africana\" di Alessandro Simonetti","post_date":"2026-07-20T12:07:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1784549231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Piero Marzot[/caption]\r

Space Hotels archivia un primo semestre 2026 con un incremento del 12% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un andamento sostenuto anche dall'aumento del ricavo medio per notte (+10,4%), mentre le room nights segnano una crescita dell'1,6%.\r

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I canali distributivi\r

Dal punto di vista dei canali distributivi, si conferma stabile la produzione proveniente dai gds, a testimonianza della solidità del segmento corporate e business travel. A distinguersi è invece l'ottima performance del canale voice, che registra una crescita significativa grazie all'aumento delle richieste da parte di gruppi leisure e di una clientela turistica ad alta capacità di spesa. Sul fronte dei mercati di provenienza, il semestre evidenzia un significativo incremento della domanda italiana, a conferma della ritrovata vivacità del turismo domestico. Si mantengono stabili i flussi provenienti dall'Europa e dal Canada, che continuano a rappresentare bacini consolidati e strategici per il network. Si registra invece un lieve rallentamento del mercato statunitense, riconducibile a un contesto internazionale più incerto, ampiamente compensato dalla buona tenuta degli altri mercati esteri e dalla crescente capacità della rete di intercettare una domanda diversificata e ad elevato valore.\r

«I risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro modello e la capacità della rete di cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione - commenta Piero Marzot presidente di Space Hotels -. La crescita del fatturato e del ricavo medio dimostra come la qualità dell'offerta e il posizionamento dei nostri alberghi continuino a essere premiati da una clientela orientata a esperienze di valore».\r

Con questi risultati, Space Hotels guarda con fiducia alla seconda parte dell'anno, puntando a consolidare il trend di crescita e a rafforzare ulteriormente il supporto commerciale e distributivo a favore degli hotel affiliati.\r

","post_title":"Space Hotels: crescono fatturato, adr e room nights","post_date":"2026-07-20T11:50:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784548236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gardaland Resort ospita per la prima volta nel mondo reale l'esperienza temporanea dedicata all'universo di Minecraft, in esclusiva per l'Italia fino al 28 agosto.\r

Minecraft Meet The Mobs è disponibile soltanto a Gardaland Resort e, in contemporanea, in un solo altro parco Merlin Entertainments nel Regno Unito, a conferma della portata internazionale del progetto e del ruolo di Gardaland come punto di riferimento nel panorama dei parchi divertimento italiani.\r

L'esperienza si sviluppa attraverso un percorso immersivo all'interno del parco che permette, per la prima volta, di vivere dal vivo il format Minecraft, incontrando alcuni dei personaggi più iconici del videogioco, dai Baby Mobs a Creeper, Steve e Chicken Jockey. Un'occasione unica per fan, famiglie e gruppi di amici di condividere, nella vita reale, un universo che milioni di persone vivono ogni giorno attraverso il videogioco.\r

Si tratta del videogioco più venduto di tutti i tempi, con oltre 350 milioni di copie vendute nel mondo e 155 milioni di utenti attivi ogni mese, numeri che lo rendono uno dei fenomeni più rilevanti e influenti dell'industria videoludica globale.\r

Secondo il rapporto “I videogiochi in Italia nel 2025”, realizzato da Ipsos per Iidea, il settore coinvolge nel nostro Paese oltre 14,2 milioni di persone e genera un mercato da 2,4 miliardi di euro. Gli italiani giocano in media 7 ore e 53 minuti alla settimana e circa il 60% della community è composta da under 35.\r

Con Minecraft Meet The Mobs, Gardaland Resort conferma la propria visione: trasformare gli universi più amati della cultura pop in esperienze immersive e condivise, creando occasioni d'incontro in cui passioni nate nel digitale prendono forma nel mondo reale.","post_title":"Gardaland lancia la nuova sfida dedicata la mondo Minecraft","post_date":"2026-07-20T11:48:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784548081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia e Travelport hanno raggiunto un nuovo accordo pluriennale sui contenuti che prevede la disponibilità dei contenuti del vettore su Travelport, offrendo un accesso più ampio e dettagliato al mercato italiano, comprese le tariffe per i residenti acquistabili sul gds di Travelport. \r

In base all’intesa, le agenzie di viaggio collegate a Travelport potranno accedere tramite Travelport+ ai contenuti e alle tariffe di Aeroitalia, che in precedenza erano disponibili esclusivamente sulle piattaforme concorrenti. Dal secondo anno, inoltre, saranno introdotte funzionalità avanzate per quanto riguarda i contenuti e branding, offrendo alle agenzie di viaggio tutti gli strumenti per presentare ai clienti un quadro più completo dell’offerta di Aeroitalia.\r

«Questo accordo con Travelport rappresenta un passo importante per rendere i nostri contenuti più accessibili alle agenzie di viaggio - ha dichiarato Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia -. Mentre continuiamo a espandere il nostro network in Italia e all'estero, al contempo offriamo alle agenzie di viaggio di tutto il mondo un accesso più ampio alla nostra rete e alle collaborazioni con le principali compagnie aeree globali. Il portfolio di partnership, in continua evoluzione, sta aumentando la visibilità e la connettività nei mercati internazionali e la nostra presenza su Travelport consente ai partner di vendere itinerari interlinea di Aeroitalia attraverso la piattaforma».\r

«Aeroitalia è cresciuta rapidamente fino a diventare un attore importante nel mercato interno italiano - ha affermato Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport -. Questo accordo colma una carenza di contenuti per la nostra rete di agenzie e ribadisce il nostro impegno nel garantire l’accesso alle compagnie aeree più richieste dai loro clienti. Siamo entusiasti di rafforzare questa partnership e, a partire dal prossimo anno, di rendere disponibili online contenuti di qualità e avanzate funzionalità di branding».","post_title":"Aeroitalia e Travelport siglano una nuova intesa di distribuzione pluriennale","post_date":"2026-07-20T11:21:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784546476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Omio Group, marketplace dei trasporti che gestisce le prenotazioni ferroviarie all’interno dell’app di Uber, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Rail Europe, un’operazione che darebbe vita a una delle più grandi aziende di distribuzione ferroviaria al mondo.\r

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Rail Europe entrerebbe così a far parte del portafoglio di Omio Group insieme alla piattaforma di prenotazione per i consumatori Omio, alla sua attività di distribuzione b2b e alla piattaforma di ricerca viaggi Rome2Rio. Insieme, l’azienda risultante dalla fusione venderebbe circa 22 milioni di biglietti ferroviari all’anno, si collegherebbe con oltre 28.000 operatori di trasporto e agenzie di viaggio e offrirebbe una delle reti di viaggio multimodali più complete del settore.\r

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Rail Europe continuerà a operare con il proprio marchio consolidato, al servizio sia dei viaggiatori di piacere sia dei partner del settore turistico. Allo stesso tempo, avrà accesso alla piattaforma tecnologica, all’inventario multimodale e alle capacità digitali di Omio Group.\r

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L’acquisizione proposta consentirà a Omio di accedere alla rete globale di agenzie di viaggio e operatori di Rail Europe in oltre 70 Paesi, oltre a beneficiare di oltre 90 anni di esperienza nel settore ferroviario e del suo affidabile marchio internazionale, ampliando significativamente la rete di partner di Omio e rafforzando ulteriormente la sua base clienti internazionale.\r

«Questo accordo segna un momento di svolta per il futuro del trasporto terrestre globale - dichiara Jean-Francois Bessiron, chief b2b officer di Omio Group -. Omio e Rail Europe offriranno al settore un operatore con la tecnologia e la portata necessarie per rendere il trasporto ferroviario connesso, accessibile e conveniente una realtà per tutti. Il settore è stato a lungo limitato da sistemi obsoleti e controllato da attori dominanti».\r

«Omio e Rail Europe rappresentano un connubio naturale - sottolinea Björn Bender, ceo e presidente esecutivo di Rail Europe -. Omio apporta una dimensione significativa e una tecnologia innovativa. Rail Europe contribuisce con una considerevole esperienza nel settore ferroviario, un marchio internazionale affidabile per i consumatori e la più solida rete di distribuzione b2b. Insieme, offriremmo di più ai nostri viaggiatori, partner e al settore ferroviario di quanto ciascuna azienda potrebbe realizzare da sola».\r

L’acquisizione proposta è soggetta a una procedura di consultazione con il Cse (Comité Social et Économique), che emetterà un parere consultivo sull’operazione. La transazione non sarà perfezionata fino alla conclusione di tale procedura. I valori economici della proposta non sono stati resi noti.\r

","post_title":"Omio Group ha siglato un accordo per l'acquisizione di Rail Europe","post_date":"2026-07-20T10:24:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784543098000]}]}}