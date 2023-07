Torino archivia nel 2023 il migliore semestre di sempre con oltre 2,26 milioni di passeggeri Quello che si è chiuso lo scorso giugno per il Torino Airport è stato il migliore semestre di sempre in termini di passeggeri movimentati: 2.268.490, in crescita del +18,7% sui primi sei mesi del 2022 (1.910.712 passeggeri) e in aumento del +12,5% sullo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre-Covid. Nuovo record anche per il solo mese di giugno che con 408.880 passeggeri registra un incremento del +23% rispetto a giugno 2019 (332.445 passeggeri). “Tale risultato – sottolinea una nota della Sagat, società di gestione dello scalo di Caselle – arriva dopo l’ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera. Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto nei primi sei mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid”. L’aumento dei volumi di traffico è anche figlio delle numerose novità lanciate con l’avvio della stagione estiva 2023: sette i nuovi voli che si sono aggiunti al network dell’aeroporto di Torino: Alicante (dal 1° maggio), Stoccolma e Vilnius serviti da Ryanair; Parigi Orly (dal 26 maggio) servito da Volotea; Foggia, servito da Lumiwings, a cui si sono aggiunti il volo per Porto (dal 2 giugno) e il nuovo charter incoming da Stoccolma (dal 10 giugno). A queste si affiancano le ripartenze dei voli internazionali per Zara, in Croazia, Corfù, in Grecia, Ibiza, in Spagna e Tel Aviv, in Israele, oltre ai collegamenti tipicamente estivi verso destinazioni leisure italiane quali Lampedusa e Alghero. Condividi

