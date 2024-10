Thai Airways chiuderà la ristrutturazione nel secondo trimestre 2025. Nuova strategia di crescita Thai Airways prevede di concludere il processo di ristrutturazione entro il secondo trimestre del 2025: l’annuncio arriva mentre la compagnia delinea la nuova strategia di crescita – “Fly for the new pride” – per garantire una “redditività sostenuta” nel lungo termine. Il presidente del comitato esecutivo del piano di risanamento aziendale di Thai, Piyasvasti Amranand, ha dichiarato che la compagnia aerea sta intraprendendo una ristrutturazione del capitale che la vedrà convertire il debito esistente dei creditori in capitale e concedere ai suoi creditori il diritto di convertire il debito aggiuntivo in capitale. Ciò include anche l’offerta di ulteriori azioni ordinarie agli attuali azionisti della compagnia aerea «per rafforzare il capitale di Thai Airways» e prepararsi a un’eventuale riquotazione allaBorsa thailandese. «Questo piano è una trasformazione importante dell’organizzazione, in termini di ristrutturazione dell’organizzazione da impresa statale a… una società privata che opera in modo efficiente, flessibile e trasparente» osserva Piyasvasti. «Con queste strategie, Thai Airways sarà in grado di operare in modo agile, affrontare le sfide e adattarsi rapidamente ai cambiamenti, oltre che di sviluppare nuove opportunità di business, per una crescita forte e sostenibile» ha aggiunto il ceo, Chai Eamsiri. Condividi

