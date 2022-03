Tap Air Portugal: Davide Calicchia è il nuovo market manager Italia

Davide Calicchia è il nuovo market manager Italia di Tap Air Portugal. Specializzato nel mercato del turismo, dopo una brillante carriera all’interno del vettore, Calicchia è ora a capo delle vendite e del marketing dell’Italia e di altri Paesi europei: Grecia, Croazia, Slovenia, Israele, Turchia, oltre che Albania, Malta e Cipro gestiti tramite la Grecia, riportando direttamente al responsabile dell’area manager Europa, con sede a Lisbona. Specializzato nel mercato del turismo, dopo una brillante carriera all’interno del vettore, Calicchia è oraGrecia, Croazia, Slovenia, Israele, Turchia, oltre che Albania, Malta e Cipro gestiti tramite la Grecia, riportando direttamente al responsabile dell’area manager Europa, con sede a Lisbona.

La compagnia aerea lusitana ha ripristinato la sua attività da tutti e sei gli aeroporti italiani operativi prima della pandemia: dallo scorso 27 marzo opera un totale di 93 frequenze settimanali dal nostro Paese verso l’hub di Lisbona, offrendo 28 collegamenti a settimana da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 14 da Venezia, 8 da Firenze, in aggiunta a 7 da Bologna e 8 da Napoli.

Davide Calicchia è entrato in Tap nel 1990 come Sales Executive per il Centro Sud Italia – dopo un percorso di studi con specializzazione nel turismo – ha proseguito il proprio percorso professionale all’interno del vettore assumendo nel 2003 il ruolo di District Sales Manager per il Centro/Sud Italia per poi diventare, nel 2009, Sales Manager del mercato Italiano e di Grecia, Croazia, Slovenia e Israele. Nel 2016 è diventato inoltre rappresentante di Tap nei Sales & Marketing meeting in Italia di Star Alliance.