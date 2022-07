Swissport: debutto positivo a Roma Fiumicino. Le ambizioni su altri scali italiani

Swissport traccia un primo bilancio nettamente positivo del debutto su Roma Fiumicino. La società leader di mercato dei servizi aeroportuali a terra, basata a Zurigo, nei primi cinque giorni dall’inizio delle attività, giovedì 14 luglio, ha già assistito 67.474 passeggeri e gestito circa 501 voli per diversi vettori presso lo scalo romano.

Dopo essersi aggiudicata le attività di assistenza a terra di Alitalia – in amministrazione straordinaria – presso l’aeroporto di Fiumicino nel maggio 2022, lo scorso 4 luglio Swissport ha concluso positivamente le consultazioni con le rappresentanze sindacali. A Roma, Swissport assisterà Ita Airways e altre compagnie aeree con servizi all’avanguardia, sicuri ed efficienti.

“Il nostro ingresso nel mercato italiano ha per noi una valenza strategica in Europa e rappresenta un ulteriore tassello del nostro ambizioso piano di crescita e di acquisizione a livello globale -afferma Warwick Brady, presidente e ceo di Swissport International -. Assistere Ita Airways a Fiumicino ci pone in una posizione di leadership del mercato locale e consolida la posizione di Swissport quale partner di riferimento per le operazioni complesse di hub e grandi basi, a livello globale. In Italia, prevediamo di espanderci a Linate e ad altri aeroporti in tutto il paese”.

Attualmente la società assiste circa 850 compagnie aeree in sei continenti, con un assortimento completo di servizi aeroportuali e di gestione del trasporto aereo cargo.