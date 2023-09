Su Lufthansa-Ita piomba il reintegro di 250 lavoratori ex Alitalia Chissà cosa stanno pensando in Lufthansa nell’apprendere che dovrà assorbire 250 lavoratori da tempo licenziati da Alitalia e che il Tribunale del lavoro di Roma ha ordinato che siano reintegrati dall’Ita e ora acquistati da Lufthansa, anche se l’operazione è ancora in attesa di ratifica? I giudici hanno inoltre stabilito che questa decisione ha effetto immediato. Il governo italiano ha affermato che ciò non mette a repentaglio la trattativa con Lufthansa per la vendita della compagnia, anche se è possibile che i termini dell’accordo dovranno essere rivisti. E la cosa peggiore è che ci sono più di mille lavoratori in questa situazione che stanno litigando per il rientro. Ridiscutere l’accordo Secondo la stampa romana, il problema diventerebbe serio se l’azienda dovesse reintegrare i 1.147 lavoratori che negli ultimi due anni hanno avviato procedimenti a Roma o Milano contro l’azienda che li ha licenziati. Tra l’altro per questi dipendenti che hanno già una pena, è stato stabilito che debbano riscuotere gli arretrati di questi anni. Per questo motivo i tedeschi fanno pressing sul governo di Roma per ridiscutere l’accordo che porterà il 41% del capitale di Ita Airways nelle mani di Lufthansa. Quest’ultima chiederebbe all’Italia di farsi carico di una buona parte dei 200 milioni derivante dalle cause di lavoro. Berlino e Roma giocheranno quindi insieme la partita sui contenziosi dei lavoratori e gestiranno poi il confronto con la Commissione europea, che deve autorizzare la privatizzazione di Ita. Condividi

