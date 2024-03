Spohr: “Liberare i cieli italiani dal dominio di un famoso low cost” Ci va giù duro il ceo di Lufthansa Carsten Spohr sul problema dei cieli italiani e afferma (come riportato dal Corriere.it): “Dobbiamo liberare gli italiani dal dominio di un famoso vettore low cost in Italia». Naturalmente il nome di Ryanair non viene fatto, ma il riferimento è abbastanza palese. Per fare questo, sempre secondo Spohr ci vuole una forte compagnia di bandiera italiana, che potrebbe nascere con l’accordo con Lufthansa. Sono dichiarazioni forti ma forse non del tutto errate. Se la commissione europea dovesse dare via libera all’operazione, come il ceo di Lufthansa crede, allora si potrà portare maggiore concorrenza sul territorio, anzi sui cieli italiani, rendendo la Ita Airways un player più forte e più presente. Mettendo così almeno in discussione il primato di Ryanair sui nostri aeroporti. Questa è la visione di Spohr che continua a dirsi ottimista per il merger con Ita nonostante le difficoltà che l’iter sta subendo in Commissione europea Condividi

