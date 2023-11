Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno Nuova destinazione per il network dell’aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. «L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale». Il volo QS1024 partirà dall’aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all’aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova destinazione per il network dell'aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. «L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale». Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35. [post_title] => Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno [post_date] => 2023-11-03T11:02:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009325000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Altra new entry per il network lungo raggio di Milano Malpensa con il debutto di Juneyao Airlines. La compagnia aerea cinese basata a Shanghai ha inaugurato ieri la rotta da Zhengzhou per Milano, che rappresenta la sua seconda destinazione europea. Il collegamento è operato da un Boeing 787 Dreamliner due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. Capoluogo della provincia di Henan, Zhengzhou rappresenta un importante centro commerciale e industriale e tra le più antiche città della Cina, oltre ad essere un nodo ferroviario e stradale strategico, all’incrocio delle linee Lianyungang-Lanzhou e Pechino-Canton. In altre parole, una efficace connessione con le diverse città del Paese grazie ai numerosi collegamenti ferroviari ad alta velocità. Nata 17 anni fa, con la sua sussidiaria Jiuyan, conta su una flotta di 115 aeromobili che servono un network di oltre 300 rotte domestiche e internazionali trasportando oltre 20 milioni di passeggeri anno. Dal 2018, grazie all'arrivo in flotta del Dreamliner, Juneyao si è rinnovata e ha ampliato la rete internazionale: il 787 serve la rotta tra Shanghai e Helsinki, dal giugno 2019, mentre dal 2020 si è aggiunta la tratta Zhengzhou-Helsinki. Dopo Malpensa, nell'aprile 2024, sarà la volta di Atene. [post_title] => Juneyao Airlines collega Zhengzhou a Milano Malpensa. Da aprile nuova rotta per Atene [post_date] => 2023-10-31T11:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698750938000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina. Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. "Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina". “Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”. [gallery ids="455172,455173,455174"] [post_title] => A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy [post_date] => 2023-10-31T10:21:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698747710000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Medsky ha scelto Distal Gsa Italia per la gestione delle prenotazioni e servizi di biglietteria sul mercato Italia: la compagnia aerea debutterà il prossimo 1° novembre sulla rotta da Roma Fiumicino a Tripoli Mitiga (aeroporto che si trova a soli 8 km dalla capitale libica) con tre voli settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato. Il vettore opera con Airbus A320 di sua proprietà, con una doppia configurazione, 12 posti in Business Class e 120 in Economy che garantisce un grande spazio. Il vettore offre 'full service' a bordo con catering sia in Business class sia in Economy Class. “Dopo tanti anni di difficoltà per la Libia, sia per la pandemia sia per la situazione geopolitica, ci fa molto piacere annunciare il ritorno di voli diretti tra Roma e Tripoli operati da un vettore libico con licenza comunitaria e bandiera maltese - ha dichiarato Francesco Veneziano, vp commercial di Distal Gsa -. Gli aeromobili, perfetti e confortevoli, operano al momento tre frequenze settimanali che sono destinate a crescere vista la notevole domanda di servizi aerei tra i due paesi geograficamente e storicamente molto vicini. Un ottimo servizio di bordo, orari molto comodi e funzionali per il traffico d’affari e tariffe molto competitive (da 143 ow), sono gli ingredienti con i quali siamo convinti questa operazione Medsky Airways sarà un successo”. [post_title] => Medsky si affida a Distal Gsa in Italia. Decolla il 1° novembre la Roma-Tripoli [post_date] => 2023-10-31T09:38:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698745083000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441774" align="alignright" width="300"] Matteo Della Valle e Alessio Macrì[/caption] Grandi Navi Veloci continua ad investire sulla digitalizzazione. Per la compagnia del Gruppo MSC mettere a disposizione dei passeggeri il Wi-Fi in navigazione significa offrire un servizio a 360 gradi. «Attualmente il Wi-Fi in navigazione è disponibile su 8 navi ma da inizio stagione 2024 – spiega Matteo Della Valle, Passengers Sales and Marketing Staff Director di GNV – il servizio sarà su tutta la flotta. Viaggiare sulle navi della compagnia sarà come essere a terra». Ma investire sula digitalizzazione significa anche supportare a bordo la ricerca di info e servizi tramite video e touch screen. I plus del “viaggio” a bordo delle unità GNV sono tantissimi e contribuiscono alla realizzazione dell’esperienza. Per questo la nuova visual comunicativa, che sarà svelata a breve, punterà in particolare sul prodotto nave ma anche sulla destinazione. Per la stagione estiva 2024 GNV opererà con una capillare presenza sul mercato Italia dove è presente in Sardegna, con 6 partenze a settimana da entrambi i porti sulla linea tra Civitavecchia e Olbia oltre a quattro navi e 2 partenze al giorno sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres, e in Sicilia dove opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese. La Compagnia è presente in Spagna, nelle Baleari con partenze da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza, in Marocco dove opera 6 linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador, oltre alla linea Almeria-Nador. Infine, la Compagnia continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania, della linea Bari-Durazzo, e in Tunisia con le partenze confermate anche per il 2024 dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. «Per quanto concerne i collegamenti – aggiunge Della Valle – ad aprile faremo una sola partenza da Genova verso Nador per testare il mercato». La grande novità del 2024 sarà naturalmente l’arrivo a fine anno della prima delle 4 nuove navi, in costruzione nei cantieri cinesi. Si tratta di unità di ultima generazione sia per quanto concerne l’esperienza del cliente a bordo sia per l’efficienza energetica. A cominciare dal dicembre 2024, le navi saranno consegnate ogni sei mesi. [post_title] => GNV, entro i primi mesi del 2024 su tutta la flotta disponibile Wi-Fi in navigazione [post_date] => 2023-10-30T11:54:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698666885000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato ieri, 29 ottobre, il nuovo volo di Ita Airways da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro: il collegamento prevede frequenze giornaliere operate da un Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina del vettore. A bordo del volo inaugurale anche un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del travel italiano, organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de Estado de Turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione. “Rio De Janeiro è la nostra terza destinazione intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale – ha dichiarato Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare – Il nostro obiettivo è quello di diventare la compagnia di riferimento per la mobilità degli italiani e per questo pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. La destinazione Rio, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”. "Ita Airways è il nostro hub carrier nonché partner strategico” – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Roma-Rio de Janeiro con voli giornalieri [post_date] => 2023-10-30T09:40:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698658858000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Soddisfazione per la destinazione Mauritius che riprende a crescere e arriva a toccare oltre 1 milione di visitatori con un trend di crescita del 20% in generale. "Siamo ottimisti verso il mercato italiano che si colloca al nono posto nella classifica attuale - sottolinea Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority -, rafforziamo la collaborazione con il trade e le agenzie sempre in occasione di fiere ed eventi che ci permettono di lavorare al meglio per la promozione, nella consapevolezza che l’80% delle prenotazioni italiane proviene dal b2b. La fine dell'anno si preannuncia positiva con un dato intorno ai 20.000 oltre turisti italiani. Ma questo dato andrà rivisto anche alla luce della ripresa dei collegamenti diretti dall'Italia che porterà ulteriori incrementi. A partire dal giorno 7 novembre 2023 ci sarà un volo settimanale sulla Milano Malpensa – Roma Fiumicino – Mauritius fino a maggio 2024, ai quali si aggiungono altri collegamenti da altre città europee, o gli Emirati Arabi". Strategia chiara per l'ente che rilancia la campagna che punta sull' energia unica che distingue Mauritius da altre destinazioni e sulla completa sostenibilità, guardando anche a nuovi target di viaggiatori. "Oggi sappiamo bene che il mare non è la sola attrazione, ma ci sono attività outdoor e le esperienze gastronomiche, un melting pot culturale e poi montagne, lagune, cascate e parchi nazionali, ma anche sport tutta questa offerta rende la percezione dell'isola come una meta sempre più completa". Mtpa organizzati fam trip ed e-learning per le agenzie, sono previste iniziative di marketing e viaggi stampa. La parte digital e social anche è molto importante: "Ci stiamo anche preparando a lanciare un’importante campagna di visibilità b2c per stimolare il mercato". Ai World Travel Awards 2023 Oceano Indiano Mauritius si è aggiudica il titolo di Leading Destination in quattro categorie: Indian Ocean’s Įeading Adventure Tourism Destination, Indian Ocean’s Įeading Wedding Destination, Indian Ocean’s Įeading Sustainable Tourism Destination e Indian Ocean’s Best Cruise Destination. [post_title] => Mauritius oltre il milione di visitatori. Dall'Italia l'80% delle prenotazioni è b2b [post_date] => 2023-10-30T09:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698657945000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia il proprio investimento sull'aeroporto di Treviso dove, dal prossimo 29 ottobre, aprirà una nuova rotta per Londra Luton, con due voli alla settimana. L’operativo invernale conterà oltre 280 voli settimanali, 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 rotte, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella Regione. Per la winter in arrivo la low cost conta due velivoli basati a Treviso dove conta di trasportare 2,5 milioni di passeggeri nell'esercizio fiscale 2024, pari ad una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. “La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998 - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia". “Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani - ha aggiunto il sindaco di Treviso, Mario Conte -. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica”. Corrado Fischer, amministratore delegato di Aer Tre, ha sottolineato infine come "Nell’anno in corso, il network complessivo dell’aeroporto Canova si amplia anche rispetto al numero di destinazioni collegate prima della pandemia, che passano da 42 a 65”. [post_title] => Ryanair a Treviso: torna il volo per Londra Luton insieme ad altre nove new entry [post_date] => 2023-10-27T13:19:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698412773000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Air France decolla con un network di 167 destinazioni - 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. La compagnia opererà quindi, tra novembre 2023 e marzo 2024, a livelli prossimi a quelli dell'inverno 2019, e precisamente al 98% della capacità del 2019 in termini di posti-chilometro disponibili sui voli a lungo raggio. La winter alle porte vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019, con fino a 212 voli settimanali verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9. Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l'America centrale e meridionale con l'introduzione di un servizio giornaliero per San José (Costa Rica) con Airbus A350-900. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin - un volo settimanale a bordo di un Airbus A320. Crescita anche verso l'Asia dove, anche se ancora al di sotto dei livelli del 2019, la capacità aumenterà del 60% rispetto all'inverno 2022-2023, grazie alla Cina e al Giappone. La compagnia manterrà i voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l'inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest'inverno, la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, quest'inverno riprenderanno i voli giornalieri per Bangkok (Thailandia) e la destinazione godrà di un massimo di 10 voli settimanali durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024. A partire dal 29 ottobre 2023, Air France inizierà a volare verso Abu Dhabi mentre in Africa il vettore vola ora tutti i giorni a Nairobi (Kenya), mentre il servizio per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), è stato esteso alla stagione invernale. Il medio raggio La rete di medio raggio vede il riavvio delle rotte stagionali tra Paris-Charles de Gaulle e Tromsø, Rovaniemi, Kittilä e Innsbruck. I voli per Cracovia sono stati estesi alla stagione invernale mentre, per ora, i voli da/per Tel Aviv rimangono sospesi (fino al 31 ottobre). La divisione low cost, Transavia France, volerà quest'inverno verso 84 città in 26 Paesi. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low-cost ad operare dagli aeroporti di Parigi. [post_title] => L'inverno di Air France conta 167 destinazioni. Più 20% la capacità sul Nord America [post_date] => 2023-10-27T11:16:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698405403000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "smartwings colleghera praga a brindisi con due voli settimanali da giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1924,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova destinazione per il network dell'aeroporto di Brindisi: dal 3 giugno 2024 lo scalo del Salento sarà collegato a Praga con un volo di linea operato da Smartwings con un Boeing 737 da 189 posti, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.\r

\r

«L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale».\r

\r

Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35.","post_title":"Smartwings collegherà Praga a Brindisi con due voli settimanali, da giugno","post_date":"2023-11-03T11:02:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699009325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altra new entry per il network lungo raggio di Milano Malpensa con il debutto di Juneyao Airlines.\r

\r

La compagnia aerea cinese basata a Shanghai ha inaugurato ieri la rotta da Zhengzhou per Milano, che rappresenta la sua seconda destinazione europea. Il collegamento è operato da un Boeing 787 Dreamliner due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

Capoluogo della provincia di Henan, Zhengzhou rappresenta un importante centro commerciale e industriale e tra le più antiche città della Cina, oltre ad essere un nodo ferroviario e stradale strategico, all’incrocio delle linee Lianyungang-Lanzhou e Pechino-Canton. In altre parole, una efficace connessione con le diverse città del Paese grazie ai numerosi collegamenti ferroviari ad alta velocità.\r

Nata 17 anni fa, con la sua sussidiaria Jiuyan, conta su una flotta di 115 aeromobili che servono un network di oltre 300 rotte domestiche e internazionali trasportando oltre 20 milioni di passeggeri anno.\r

\r

Dal 2018, grazie all'arrivo in flotta del Dreamliner, Juneyao si è rinnovata e ha ampliato la rete internazionale: il 787 serve la rotta tra Shanghai e Helsinki, dal giugno 2019, mentre dal 2020 si è aggiunta la tratta Zhengzhou-Helsinki. Dopo Malpensa, nell'aprile 2024, sarà la volta di Atene.\r

\r

","post_title":"Juneyao Airlines collega Zhengzhou a Milano Malpensa. Da aprile nuova rotta per Atene","post_date":"2023-10-31T11:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698750938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina.\r

\r

Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno.\r

\r

\"Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina\".\r

\r

“Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”.\r

\r

[gallery ids=\"455172,455173,455174\"]","post_title":"A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy","post_date":"2023-10-31T10:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698747710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Medsky ha scelto Distal Gsa Italia per la gestione delle prenotazioni e servizi di biglietteria sul mercato Italia: la compagnia aerea debutterà il prossimo 1° novembre sulla rotta da Roma Fiumicino a Tripoli Mitiga (aeroporto che si trova a soli 8 km dalla capitale libica) con tre voli settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato.\r

\r

Il vettore opera con Airbus A320 di sua proprietà, con una doppia configurazione, 12 posti in Business Class e 120 in Economy che garantisce un grande spazio. Il vettore offre 'full service' a bordo con catering sia in Business class sia in Economy Class.\r

\r

“Dopo tanti anni di difficoltà per la Libia, sia per la pandemia sia per la situazione geopolitica, ci fa molto piacere annunciare il ritorno di voli diretti tra Roma e Tripoli operati da un vettore libico con licenza comunitaria e bandiera maltese - ha dichiarato Francesco Veneziano, vp commercial di Distal Gsa -. Gli aeromobili, perfetti e confortevoli, operano al momento tre frequenze settimanali che sono destinate a crescere vista la notevole domanda di servizi aerei tra i due paesi geograficamente e storicamente molto vicini. Un ottimo servizio di bordo, orari molto comodi e funzionali per il traffico d’affari e tariffe molto competitive (da 143 ow), sono gli ingredienti con i quali siamo convinti questa operazione Medsky Airways sarà un successo”.","post_title":"Medsky si affida a Distal Gsa in Italia. Decolla il 1° novembre la Roma-Tripoli","post_date":"2023-10-31T09:38:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698745083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441774\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Matteo Della Valle e Alessio Macrì[/caption]\r

\r

Grandi Navi Veloci continua ad investire sulla digitalizzazione. Per la compagnia del Gruppo MSC mettere a disposizione dei passeggeri il Wi-Fi in navigazione significa offrire un servizio a 360 gradi.\r

\r

«Attualmente il Wi-Fi in navigazione è disponibile su 8 navi ma da inizio stagione 2024 – spiega Matteo Della Valle, Passengers Sales and Marketing Staff Director di GNV – il servizio sarà su tutta la flotta. Viaggiare sulle navi della compagnia sarà come essere a terra».\r

\r

Ma investire sula digitalizzazione significa anche supportare a bordo la ricerca di info e servizi tramite video e touch screen.\r

\r

I plus del “viaggio” a bordo delle unità GNV sono tantissimi e contribuiscono alla realizzazione dell’esperienza. Per questo la nuova visual comunicativa, che sarà svelata a breve, punterà in particolare sul prodotto nave ma anche sulla destinazione.\r

\r

Per la stagione estiva 2024 GNV opererà con una capillare presenza sul mercato Italia dove è presente in Sardegna, con 6 partenze a settimana da entrambi i porti sulla linea tra Civitavecchia e Olbia oltre a quattro navi e 2 partenze al giorno sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres, e in Sicilia dove opera i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese.\r

\r

La Compagnia è presente in Spagna, nelle Baleari con partenze da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza, in Marocco dove opera 6 linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador, oltre alla linea Almeria-Nador. Infine, la Compagnia continua a investire nel collegamento giornaliero verso l’Albania, della linea Bari-Durazzo, e in Tunisia con le partenze confermate anche per il 2024 dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.\r

\r

«Per quanto concerne i collegamenti – aggiunge Della Valle – ad aprile faremo una sola partenza da Genova verso Nador per testare il mercato».\r

\r

La grande novità del 2024 sarà naturalmente l’arrivo a fine anno della prima delle 4 nuove navi, in costruzione nei cantieri cinesi. Si tratta di unità di ultima generazione sia per quanto concerne l’esperienza del cliente a bordo sia per l’efficienza energetica. A cominciare dal dicembre 2024, le navi saranno consegnate ogni sei mesi.","post_title":"GNV, entro i primi mesi del 2024 su tutta la flotta disponibile Wi-Fi in navigazione","post_date":"2023-10-30T11:54:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698666885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri, 29 ottobre, il nuovo volo di Ita Airways da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro: il collegamento prevede frequenze giornaliere operate da un Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina del vettore.\r

A bordo del volo inaugurale anche un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del travel italiano, organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de Estado de Turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione.\r

“Rio De Janeiro è la nostra terza destinazione intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale – ha dichiarato Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare – Il nostro obiettivo è quello di diventare la compagnia di riferimento per la mobilità degli italiani e per questo pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. La destinazione Rio, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”.\r

\"Ita Airways è il nostro hub carrier nonché partner strategico” – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Roma-Rio de Janeiro con voli giornalieri","post_date":"2023-10-30T09:40:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698658858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Soddisfazione per la destinazione Mauritius che riprende a crescere e arriva a toccare oltre 1 milione di visitatori con un trend di crescita del 20% in generale.\r

\r

\"Siamo ottimisti verso il mercato italiano che si colloca al nono posto nella classifica attuale - sottolinea Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority -, rafforziamo la collaborazione con il trade e le agenzie sempre in occasione di fiere ed eventi che ci permettono di lavorare al meglio per la promozione, nella consapevolezza che l’80% delle prenotazioni italiane proviene dal b2b. La fine dell'anno si preannuncia positiva con un dato intorno ai 20.000 oltre turisti italiani. Ma questo dato andrà rivisto anche alla luce della ripresa dei collegamenti diretti dall'Italia che porterà ulteriori incrementi. A partire dal giorno 7 novembre 2023 ci sarà un volo settimanale sulla Milano Malpensa – Roma Fiumicino – Mauritius fino a maggio 2024, ai quali si aggiungono altri collegamenti da altre città europee, o gli Emirati Arabi\".\r

\r

Strategia chiara per l'ente che rilancia la campagna che punta sull' energia unica che distingue Mauritius da altre destinazioni e sulla completa sostenibilità, guardando anche a nuovi target di viaggiatori.\r

\"Oggi sappiamo bene che il mare non è la sola attrazione, ma ci sono attività outdoor e le esperienze gastronomiche, un melting pot culturale e poi montagne, lagune, cascate e parchi nazionali, ma anche sport tutta questa offerta rende la percezione dell'isola come una meta sempre più completa\".\r

\r

Mtpa organizzati fam trip ed e-learning per le agenzie, sono previste iniziative di marketing e viaggi stampa. La parte digital e social anche è molto importante: \"Ci stiamo anche preparando a lanciare un’importante campagna di visibilità b2c per stimolare il mercato\".\r

\r

Ai World Travel Awards 2023 Oceano Indiano Mauritius si è aggiudica il titolo di Leading Destination in quattro categorie: Indian Ocean’s Įeading Adventure Tourism Destination, Indian Ocean’s Įeading Wedding Destination, Indian Ocean’s Įeading Sustainable Tourism Destination e Indian Ocean’s Best Cruise Destination.\r

","post_title":"Mauritius oltre il milione di visitatori. Dall'Italia l'80% delle prenotazioni è b2b","post_date":"2023-10-30T09:25:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698657945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia il proprio investimento sull'aeroporto di Treviso dove, dal prossimo 29 ottobre, aprirà una nuova rotta per Londra Luton, con due voli alla settimana.\r

L’operativo invernale conterà oltre 280 voli settimanali, 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 rotte, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella Regione.\r

Per la winter in arrivo la low cost conta due velivoli basati a Treviso dove conta di trasportare 2,5 milioni di passeggeri nell'esercizio fiscale 2024, pari ad una crescita del 6% rispetto all'anno precedente.\r

“La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998 - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia\".\r

“Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani - ha aggiunto il sindaco di Treviso, Mario Conte -. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica”.\r

Corrado Fischer, amministratore delegato di Aer Tre, ha sottolineato infine come \"Nell’anno in corso, il network complessivo dell’aeroporto Canova si amplia anche rispetto al numero di destinazioni collegate prima della pandemia, che passano da 42 a 65”.","post_title":"Ryanair a Treviso: torna il volo per Londra Luton insieme ad altre nove new entry","post_date":"2023-10-27T13:19:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698412773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Air France decolla con un network di 167 destinazioni - 84 a lungo raggio e 83 a medio raggio. La compagnia opererà quindi, tra novembre 2023 e marzo 2024, a livelli prossimi a quelli dell'inverno 2019, e precisamente al 98% della capacità del 2019 in termini di posti-chilometro disponibili sui voli a lungo raggio.\r

\r

La winter alle porte vedrà un aumento del 20% delle capacità verso il Nord America rispetto al 2019, con fino a 212 voli settimanali verso 20 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Raleigh-Durham (Carolina del Nord) entrerà a far parte della rete Air France a partire dal 30 ottobre 2023, con 3 voli settimanali su Boeing 787-9.\r

\r

Più a sud, Air France rafforzerà i suoi servizi verso l'America centrale e meridionale con l'introduzione di un servizio giornaliero per San José (Costa Rica) con Airbus A350-900. Nei Caraibi, il 1° dicembre 2023, Air France inaugurerà una nuova rotta tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Saint-Martin - un volo settimanale a bordo di un Airbus A320.\r

\r

Crescita anche verso l'Asia dove, anche se ancora al di sotto dei livelli del 2019, la capacità aumenterà del 60% rispetto all'inverno 2022-2023, grazie alla Cina e al Giappone. La compagnia manterrà i voli giornalieri per Pechino, Shanghai e Hong Kong per tutto l'inverno e aggiungerà un secondo volo per Tokyo-Haneda. Quest'inverno, la compagnia volerà fino a 16 volte a settimana verso i due aeroporti di Tokyo. Infine, quest'inverno riprenderanno i voli giornalieri per Bangkok (Thailandia) e la destinazione godrà di un massimo di 10 voli settimanali durante i mesi di punta di gennaio e febbraio 2024.\r

\r

A partire dal 29 ottobre 2023, Air France inizierà a volare verso Abu Dhabi mentre in Africa il vettore vola ora tutti i giorni a Nairobi (Kenya), mentre il servizio per Dar Es Salaam (Tanzania), inaugurato a giugno come continuazione del servizio per Zanzibar (Tanzania), è stato esteso alla stagione invernale.\r

\r

Il medio raggio\r

\r

La rete di medio raggio vede il riavvio delle rotte stagionali tra Paris-Charles de Gaulle e Tromsø, Rovaniemi, Kittilä e Innsbruck. I voli per Cracovia sono stati estesi alla stagione invernale mentre, per ora, i voli da/per Tel Aviv rimangono sospesi (fino al 31 ottobre).\r

\r

La divisione low cost, Transavia France, volerà quest'inverno verso 84 città in 26 Paesi. Ancora una volta, sarà la prima compagnia aerea low-cost ad operare dagli aeroporti di Parigi.","post_title":"L'inverno di Air France conta 167 destinazioni. Più 20% la capacità sul Nord America","post_date":"2023-10-27T11:16:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698405403000]}]}}