Skytrax 2023: cambia il podio delle migliori compagnie aeree al mondo Skytrax 2023. Singapore Airlines precede Qatar Airways e Ana (All Nippon Airways) nella classifica degli Skytrax World Airlines Awards 2023. La top ten svelata in occasione del Paris Air Show vede dunque un cambio al vertice rispetto all'anno scorso, con Singapore Airlines che prende il posto di Qatar Airways in cima al podio (che l'aveva preceduta nel 2019, 2021 e 2022). Alle spalle delle prime due, Ana conquista il terzo posto (+1) a scapito di Emirates, davanti a Japan Airlines (5°, +1), seguita da Turkish Airlines (+1), Air France (+1), Cathay Pacific (+8), Eva Air (+9) e Korean Air (-1). Quinta volta È la quinta volta che Singapore Airlines conquista il primo gradino del podio, e viene anche premiata come Migliore compagnia aerea di prima classe, le Migliori strutture di comfort di prima classe e, logicamente, la Migliore compagnia aerea dell'Asia. La sua divisione low cost Scoot ha vinto anche il premio per la migliore compagnia aerea low cost a lungo raggio del mondo e il secondo posto per la migliore compagnia aerea low cost a tutto tondo. Qatar Airways si è aggiudicata invece i premi per la Migliore Business Class al mondo con la sua QSuite, per la Migliore Compagnia aerea del Medio Oriente, per la Migliore Lounge di Business Class al mondo (Al Mourjan Lounge dell'Aeroporto Internazionale di Doha-Hamad) e per il Miglior Servizio di Ristorazione nelle Lounge di Business Class al mondo. Sul terzo gradino del podio, Ana conquista i primi posti nelle categorie dei migliori servizi aeroportuali al mondo (per la decima volta), della compagnia aerea più pulita al mondo (per la quinta volta) e del miglior servizio di assistenti di volo in Asia (per l'ottava volta).

[post_title] => Rcl: la Utopia of the Seas debutterà ai Caraibi con una serie di mini-crociere da tre e quattro notti [post_date] => 2023-06-21T11:51:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687348278000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skytrax 2023. Singapore Airlines precede Qatar Airways e Ana (All Nippon Airways) nella classifica degli Skytrax World Airlines Awards 2023. La top ten svelata in occasione del Paris Air Show vede dunque un cambio al vertice rispetto all'anno scorso, con Singapore Airlines che prende il posto di Qatar Airways in cima al podio (che l'aveva preceduta nel 2019, 2021 e 2022). Alle spalle delle prime due, Ana conquista il terzo posto (+1) a scapito di Emirates, davanti a Japan Airlines (5°, +1), seguita da Turkish Airlines (+1), Air France (+1), Cathay Pacific (+8), Eva Air (+9) e Korean Air (-1). Quinta volta È la quinta volta che Singapore Airlines conquista il primo gradino del podio, e viene anche premiata come Migliore compagnia aerea di prima classe, le Migliori strutture di comfort di prima classe e, logicamente, la Migliore compagnia aerea dell'Asia. La sua divisione low cost Scoot ha vinto anche il premio per la migliore compagnia aerea low cost a lungo raggio del mondo e il secondo posto per la migliore compagnia aerea low cost a tutto tondo. Qatar Airways si è aggiudicata invece i premi per la Migliore Business Class al mondo con la sua QSuite, per la Migliore Compagnia aerea del Medio Oriente, per la Migliore Lounge di Business Class al mondo (Al Mourjan Lounge dell'Aeroporto Internazionale di Doha-Hamad) e per il Miglior Servizio di Ristorazione nelle Lounge di Business Class al mondo. Sul terzo gradino del podio, Ana conquista i primi posti nelle categorie dei migliori servizi aeroportuali al mondo (per la decima volta), della compagnia aerea più pulita al mondo (per la quinta volta) e del miglior servizio di assistenti di volo in Asia (per l'ottava volta). 