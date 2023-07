Sky express introduce la business class, Bliss, sulle rotte internazionali Sky express ha lanciato il suo primo prodotto di business class e punta quindi a portare l’esperienza di viaggio a un livello superiore. “La classe business è diversa su Sky express. È Bliss“: così la compagnia aerea greca introduce la novità che propone ai passeggeri una serie di opzioni diverse in ogni fase del viaggio. Il nuovo servizio viene lanciato inizialmente sulle rotte internazionali ma verrà gradualmente esteso alla maggior parte del network. “Sky express aggiunge così un prodotto che mancava dai suoi velivoli” ha commentato Eleanna Michalakopoulou, revenue products manager del vettore. La proposta Bliss include la priorità in ogni fase del viaggio, l’ingresso gratuito nelle Vip Lounge, un maggior numero di bagagli e di chili imbarcati, scelte gastronomiche raffinate da un menù premium “con sapori che suscitano emozioni e intrattenimento durante il volo, combinando sostenibilità, svago e qualsiasi esperienza sofisticata desiderata. Viaggiare con Sky express diventa ancora più emozionante per il viaggiatore che dispone di un’esperienza di viaggio su misura, adatta alle sue esigenze e ai suoi desideri e allo stesso tempo sostenibile con un’impronta di carbonio ridotta”. Condividi

