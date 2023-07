Sky express: «I voli da e per Rodi sono operativi». Le opzioni di modifica al viaggio Sky express interviene sull’emergenza incendi a Rodi, informando che attualmente la compagni aerea «continua ad operare i voli di linea da e per l’aeroporto internazionale “Diagoras”». Il vettore spiega però che i per i passeggeri che hanno un volo programmato «entro il 31 luglio 2023 – e che sono interessati dai recenti incendi – e desiderano modificare i propri programmi di viaggio è possibile: il cambio gratuito per volare fino al 31 agosto 2023; l’emissione di un buono di pari valore valido 12 mesi per qualsiasi destinazione del network Sky express». A disposizione dei passeggeri che desiderano essere informati in modo più dettagliato e apportare modifiche alla propria pianificazione del viaggio, il numero riservato: +30 215 215 6513. Dal primo giorno dei devastanti incendi boschivi, Sky express, in collaborazione con l’organizzazione Humanity Greece, trasporta sull’isola rifornimenti essenziali e continuerà fino a quando ci sarà tale necessità. «La preoccupazione principale dell’azienda è mantenere l’operatività dei voli in modo che il trasporto e l’interconnessione di passeggeri, personale speciale (come i guardalinee PPC) e le necessità continuino contemporaneamente.

In questo ambito, il personale di entrambe le società di assistenza a terra SKYserv και Swissport – società che fanno parte del gruppo Iogr, casa madre anche di Sky express – è stato già rafforzato in quanto personale aggiuntivo si è recato all’aeroporto di Rodi per supportare i viaggiatori». Condividi

