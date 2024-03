Singapore Airlines rinnova l’esperienza di volo in Premium economy class Singapore Airlines migliora l’esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015. I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio. “Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo – ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un’esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partito il countdown per il decollo del primo volo targato KM Malta Airlines, la nuova compagnia di bandiera dell'isola mediterranea ha annunciato un nuovo accordo di codeshare con Klm. In base all'intesa il vettore olandese apporrà il proprio codice sugli otto servizi settimanali di KM Malta Airlines tra l'aeroporto di Malta Luqa e quello di Amsterdam Schiphol. "Questo accordo di codeshare apre interessanti opportunità per entrambe le compagnie aeree di espandere i rispettivi network e offrire esperienze di viaggio migliori ai loro passeggeri", si legge in un comunicato di KM Malta Airlines. "I passeggeri che volano con KM Malta Airlines e Klm possono ora fruire di un viaggio senza soluzione di continuità, dal check-in all'aeroporto di partenza al ritiro dei bagagli alla destinazione finale". L'intesa con Klm arriva dopo quelle dello stesso tipo già firmate con Air France, a fine febbraio e prima con il gruppo Lufthansa. KM Malta opererà il suo primo volo il 31 marzo prossimo: la nuova compagnia aerea opererà con una flotta di otto aeromobili Airbus A320neo, in configurazione a due classi, per un totale di 168 posti, compresi 36 posti in business class. Servirà 17 destinazioni in tutta Europa. [post_title] => KM Malta Airlines ai blocchi di partenza. Nuovo codeshare con Klm [post_date] => 2024-03-29T13:51:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711720281000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono decine le proposte per itinerari verso le isole e le coste più belle del nostro mare contenute nella nuova gamma di prodotti e servizi estate 2024 per la nautica di Scenario Italia: brand incoming del gruppo Oltremare / Caleidoscopio. L'offerta è adatta a diverse esigenze e budget e copre una nutrita serie di disponibilità per crociere con la formula cabin charter o noleggio a uso esclusivo in catamarano, barca a vela e caicco, in particolare in Italia e nel Mediterraneo. Egadi, Eolie, Costiera Amalfitana e isole campane, arcipelago Toscano, Sardegna e Corsica, oltre a Croazia, Grecia e Turchia, sono le mete delle varie esperienze di viaggio con skipper e, ove previsto, staff di bordo. Una delle novità principali è la nuova dotazione di imbarcazioni di proprietà nel golfo di Napoli messe a disposizione di chi ricerca l'esclusività, con l’opzione sia del noleggio sia dell’organizzazione di attività o escursioni individuali o di gruppo su misura, sia in mare sia a terra. Scenario presenta sul proprio sito in continuo aggiornamento anche una serie di crociere tematiche e altre opportunità di itinerari e noleggi in tutto il mondo. [post_title] => Il Mediterraneo protagonista dell'offerta nautica estate 2024 di Scenario Italia [post_date] => 2024-03-29T10:18:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711707534000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines migliora l'esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015. I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio. “Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un'esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri". [post_title] => Singapore Airlines rinnova l'esperienza di volo in Premium economy class [post_date] => 2024-03-29T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711706955000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull'urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi. Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre. Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori. Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow. La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene. [post_title] => Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita [post_date] => 2024-03-29T09:41:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => south-african-tourism [1] => sud-africa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => South African Tourism [1] => sud africa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711705281000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ai nastri di partenza la primavera-estate di Trenord, che prende il via proprio in concomitanza al weekend di Pasqua: riflettori puntati su itinerari treno+esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente. «Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo. Questo è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile - osserva Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord -. Da anni lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi: nel 2023, in 10,6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81.000 hanno scelto gli itinerari delle “Gite in treno”, +32% rispetto al 2022. Quest’anno vogliamo crescere ancora, grazie a nuovi prodotti, più corse verso i laghi e i “Treni del mare”». Sul fronte Gite in treno, un ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione. Dal 30 marzo Trenord potenzia il servizio nei festivi sulle linee dirette verso i laghi. Saranno aggiunte due corse sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e due sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, per aumentare i collegamenti fra la città di Milano e il lago Maggiore. Due corse in più circoleranno invece sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario. Sempre dal 30 marzo ripartono anche i “Treni del mare”, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. I “Treni del mare” da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. [post_title] => L'estate leisure di Trenord: tornano i Treni del mare, più corse verso i laghi ed esperienze [post_date] => 2024-03-29T09:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711704635000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo tanta attesa ha aperto finalmente ieri i propri battenti il nuovo Sandals Saint Vincent and the Grenadines. L'inaugurazione segna l'esordio del gruppo nei Caraibi Orientali. Il diciottesimo resort della compagnia offre 301 camere e suite disposte su una superficie di circa 20 ettari: l’intera struttura è stata realizzata mirando a rispettare l’anima di Saint Vincent, cercando un giusto equilibrio con la tradizione e l’ambiente locale. Il tutto attraverso una progettazione, che da un lato celebra i giardini botanici dell’isola e dall’altro introduce nuovi concept culinari, come il Buccan, esperienza gastronomica basata su un’idea di condivisione e connessione con i prodotti raccolti localmente e cotti poi su di un grande braciere all’aperto. In totale gli outlet f&b della struttura sono undici. A ciò si aggiunge una piscina lineare da 92 metri, più ulteriori tre immerse nella vegetazione. "Siamo davvero fieri di presentare oggi il nostro Sandals Saint Vincent insieme al calore e alla gentilezza della sua gente - commenta il presidente esecutivo del gruppo, Adam Stewart -. Qui c’è una gioia che ferve in tutte le 32 straordinarie isole dell’arcipelago. Il resort è stato progettato per onorare quest’atmosfera, invitando all’esplorazione spensierata, al relax e alla connessione profonda”. [post_title] => Aperto il Sandals Saint Vincent and the Grenadines. E' il debutto del gruppo nei Caraibi Orientali [post_date] => 2024-03-29T09:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711704192000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways aggiunge una nuova rotta al proprio network transatlantico, da Londra Gatwick a Las Vegas: il collegamento sarà attivo dal 12 settembre 2024, con tre voli alla settimana operati da un Boeing 787 Dreamliner. Gli aeromobili sono configurati nelle due classi, Norse Premium ed Economy: i passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano il livello più economico, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia bagaglio massima, due servizi di ristorazione e una maggiore flessibilità del biglietto. "Las Vegas è una città unica che offre una diversità senza pari, vantando un'abbondanza di opzioni di intrattenimento, ristorazione e svago per tutti i gusti. Per chi cerca paesaggi naturali mozzafiato, tra cui i vicini parchi nazionali come il Grand Canyon, il Red Rock Canyon e il Valley of Fire State Park, questa destinazione è anche un paradiso per i viaggiatori", ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, CEO e fondatore di Norse Atlantic Airways. [post_title] => Norse Atlantic Airways collegherà Londra Gatwick a Las Vegas dal prossimo settembre [post_date] => 2024-03-29T09:06:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711703184000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del Rendez-vous en France che si è svolto a Tolosa nei giorni scorsi, è stata presentata l’edizione 2024 della campagna #ExploreFrance. Con il suggestivo “Sogna in grande, vivi slow” le 13 organizzazioni turistiche regionali della Francia metropolitana e una ventina di aziende del settore si uniscono ad Atout France per lanciare la campagna di promozione della destinazione Francia a livello internazionale. Con l’obiettivo di promuovere esperienze di viaggio indimenticabili e rispettose dell'ambiente. In continuità con il 2023, la campagna del 2024 valorizzerà ulteriormente l’offerta che soddisfa le aspirazioni dei viaggiatori alla ricerca di un turismo più lento, più sostenibile e più autentico. Ancor di più in un anno come questo, che è caratterizzato dalla presenza di grandi eventi. E, proprio nell’ambito della strategia nazionale volta a fare della Francia la prima destinazione mondiale del cicloturismo entro il 2030, Atout France in collaborazione con France Vélo Tourisme ha voluto porre un accento particolare sulla pratica del cicloturismo. Oltre 20.755 km di itinerari ciclabili sparsi su tutto il territorio, 10 itinerari Eurovélo (la Vélodyssée, la Scandibérique, la Vélomaritime, la Traversata Maio 20, la Via Romea Francigena, la Véloroute Rhine o la Via Rhôna per citarne solo alcuni) e quasi 60 itinerari identificati che permettono di scoprire, al proprio ritmo e in tutta libertà, panorami incredibili e luoghi irraggiungibili in auto. «Sogna in grande, vivi slow» si rivolge a tutti i viaggiatori, dagli appassionati di ciclismo sportivo alle famiglie in cerca di attività ricreative all'aria aperta, ma anche a chi ama l’avventura e desidera partire e attraversare la Francia da una regione all'altra: la Loira in bicicletta, l'avventura in Gravel-bike sulla Grande Traversata del Giura, l'itinerario Vélomaritime in Normandia, la Dolce Via o l'Ardèche in bicicletta, la Provenza e la Durance in Bici, ecc... «Rivolta al grande pubblico, la campagna si intensificherà a inizio aprile su 10 mercati europei: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria, nonché Stati Uniti e Canada. Vogliamo raggiungere anche nuovi mercati più lontani grazie alle opportunità di sviluppo dei partner istituzionali, con l’obiettivo di introdurre la dimensione della sostenibilità per la destinazione Francia nei mercati del Messico, Brasile, Cina, Taiwan, Hong Kong, India, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Australia ed Emirati Arabi Uniti» ha dichiarato Caroline Leboucher, ceo di Atout France Il collettivo ha scelto inoltre di puntare sulla campagna #ExploreFrance 2024 per valorizzare siti e zone ancora poco frequentati, consentendo di garantire ai visitatori un'esperienza di soggiorno originale, ma anche luoghi emblematici, che suscitano una vera emozione, invitando a viaggiare anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza, rispondendo così alle strategie di destagionalizzazione dei territori. [gallery ids="464591,464592,464593"] [post_title] => «Sogna in grande, vivi slow» al via la nuova campagna #ExploreFrance [post_date] => 2024-03-29T09:00:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-francia [1] => explorefrance [2] => francia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Atout Francia [1] => ExploreFrance [2] => francia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711702813000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l'unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l'Italia e Stati Uniti. «Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore. I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l'accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole. La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città. «La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un'ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni." Nell'estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. [post_title] => American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe [post_date] => 2024-03-28T13:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711633722000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "singapore airlines rinnova lesperienza di volo in premium economy class" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":114,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2787,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partito il countdown per il decollo del primo volo targato KM Malta Airlines, la nuova compagnia di bandiera dell'isola mediterranea ha annunciato un nuovo accordo di codeshare con Klm.\r

\r

In base all'intesa il vettore olandese apporrà il proprio codice sugli otto servizi settimanali di KM Malta Airlines tra l'aeroporto di Malta Luqa e quello di Amsterdam Schiphol.\r

\r

\"Questo accordo di codeshare apre interessanti opportunità per entrambe le compagnie aeree di espandere i rispettivi network e offrire esperienze di viaggio migliori ai loro passeggeri\", si legge in un comunicato di KM Malta Airlines. \"I passeggeri che volano con KM Malta Airlines e Klm possono ora fruire di un viaggio senza soluzione di continuità, dal check-in all'aeroporto di partenza al ritiro dei bagagli alla destinazione finale\".\r

\r

L'intesa con Klm arriva dopo quelle dello stesso tipo già firmate con Air France, a fine febbraio e prima con il gruppo Lufthansa.\r

\r

KM Malta opererà il suo primo volo il 31 marzo prossimo: la nuova compagnia aerea opererà con una flotta di otto aeromobili Airbus A320neo, in configurazione a due classi, per un totale di 168 posti, compresi 36 posti in business class. Servirà 17 destinazioni in tutta Europa.","post_title":"KM Malta Airlines ai blocchi di partenza. Nuovo codeshare con Klm","post_date":"2024-03-29T13:51:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711720281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono decine le proposte per itinerari verso le isole e le coste più belle del nostro mare contenute nella nuova gamma di prodotti e servizi estate 2024 per la nautica di Scenario Italia: brand incoming del gruppo Oltremare / Caleidoscopio. L'offerta è adatta a diverse esigenze e budget e copre una nutrita serie di disponibilità per crociere con la formula cabin charter o noleggio a uso esclusivo in catamarano, barca a vela e caicco, in particolare in Italia e nel Mediterraneo. Egadi, Eolie, Costiera Amalfitana e isole campane, arcipelago Toscano, Sardegna e Corsica, oltre a Croazia, Grecia e Turchia, sono le mete delle varie esperienze di viaggio con skipper e, ove previsto, staff di bordo.\r

\r

Una delle novità principali è la nuova dotazione di imbarcazioni di proprietà nel golfo di Napoli messe a disposizione di chi ricerca l'esclusività, con l’opzione sia del noleggio sia dell’organizzazione di attività o escursioni individuali o di gruppo su misura, sia in mare sia a terra. Scenario presenta sul proprio sito in continuo aggiornamento anche una serie di crociere tematiche e altre opportunità di itinerari e noleggi in tutto il mondo.","post_title":"Il Mediterraneo protagonista dell'offerta nautica estate 2024 di Scenario Italia","post_date":"2024-03-29T10:18:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711707534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Singapore Airlines migliora l'esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015.\r

\r

I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio.\r

\r

“Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un'esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri\".\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines rinnova l'esperienza di volo in Premium economy class","post_date":"2024-03-29T10:09:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711706955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sud Africa è solitamente associato all’immagine di natura selvaggia e scenari mozzafiato, ma le città sono una tappa da non mancare, Johannesburg, Cape Town, Durban fra le più dinamiche e interessanti: focus dunque sull'urban lifestyle per la destinazione rappresentata sul mercato Italia da Aigo. Un invito a visitare le città, espressione della storia e cultura di questo Paese, prima di dedicarsi ai parchi.\r

\r

Mercato Italia che nonostante l’assenza di un volo diretto, registra un costante aumento degli arrivi in Sud Africa: nel 2023 sono stati 52.000, il 61% in più rispetto all’anno precedente; sempre lo scorso anno gli arrivi internazionali sono stati 8,6 milioni, con un incremento del +30% rispetto al 2022. \r

\r

Cape Town, vivacissima e dinamica, è conosciuta per i sui quartieri innovativi e l’arte contemporanea africana. Enoteche e cantine classiche consentono la scoperta dei vini locali. E ancora, famosi locali per il jazz, hotel e appartamenti di design. Ma non mancano certo le esperienze a contatto con la natura come la possibilità di ammirare le balene, da agosto a novembre.\r

\r

Johannesburg, capitale economico finanziaria, è detta anche città dell’oro per via delle sue antiche miniere. Una città ricca di innovative tendenze artistiche, musicali, culturali. L’Apartheid Museum rappresenta una tappa fondamentale del viaggio. Estremamente varia la proposta ricettiva con boutique hotel straordinari, hotel immersi in una vegetazione lussureggiante come il Saxon che ha ospitato Mandela alla sua liberazione. 12 Decades hotel con 12 design per 12 camere alcune delle quali rendono omaggio ai minatori.\r

\r

Durban, affacciata sull’oceano Indiano, affascinante a livello naturalistico, è la città del surf e del Golden Mile, il miglio d’oro, la spiaggia che attraversa la città. È la terza città del Paese con la più grande comunità indiana le cui tradizioni si riflettono nella cucina, nei colori e mercati. Culla degli Zulu con un grandissimo patrimonio tribale è luogo ideale per un’esperienza autentica tra sciamani e olistica. Molto attiva a livello congressuale sin dal passato, si sta creando i suoi spazi anche glamour e lifestyle. Gallerie di arte contemporanea e locali internazionali. Paradiso dello street food con il famoso bunny chow.\r

\r

La parte occidentale del paese è quella desertica, al confine con la Namibia, meno note le coste lambite dai due oceani, il Paese conta dieci siti Unesco. 19 parchi nazionali patrimonio naturalistico e 49 zone marine protette, dove si trovano i big seven che includono squali e balene.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Sud Africa riparte dall’urban lifestyle. Arrivi italiani in costante crescita","post_date":"2024-03-29T09:41:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["south-african-tourism","sud-africa"],"post_tag_name":["South African Tourism","sud africa"]},"sort":[1711705281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ai nastri di partenza la primavera-estate di Trenord, che prende il via proprio in concomitanza al weekend di Pasqua: riflettori puntati su itinerari treno+esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente.\r

«Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo. Questo è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile - osserva Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord -. Da anni lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi: nel 2023, in 10,6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81.000 hanno scelto gli itinerari delle “Gite in treno”, +32% rispetto al 2022. Quest’anno vogliamo crescere ancora, grazie a nuovi prodotti, più corse verso i laghi e i “Treni del mare”».\r

Sul fronte Gite in treno, un ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l’ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione.\r

Dal 30 marzo Trenord potenzia il servizio nei festivi sulle linee dirette verso i laghi. Saranno aggiunte due corse sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e due sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, per aumentare i collegamenti fra la città di Milano e il lago Maggiore. Due corse in più circoleranno invece sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario.\r

Sempre dal 30 marzo ripartono anche i “Treni del mare”, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. I “Treni del mare” da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. \r

","post_title":"L'estate leisure di Trenord: tornano i Treni del mare, più corse verso i laghi ed esperienze","post_date":"2024-03-29T09:30:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711704635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo tanta attesa ha aperto finalmente ieri i propri battenti il nuovo Sandals Saint Vincent and the Grenadines. L'inaugurazione segna l'esordio del gruppo nei Caraibi Orientali. Il diciottesimo resort della compagnia offre 301 camere e suite disposte su una superficie di circa 20 ettari: l’intera struttura è stata realizzata mirando a rispettare l’anima di Saint Vincent, cercando un giusto equilibrio con la tradizione e l’ambiente locale. Il tutto attraverso una progettazione, che da un lato celebra i giardini botanici dell’isola e dall’altro introduce nuovi concept culinari, come il Buccan, esperienza gastronomica basata su un’idea di condivisione e connessione con i prodotti raccolti localmente e cotti poi su di un grande braciere all’aperto.\r

\r

In totale gli outlet f&b della struttura sono undici. A ciò si aggiunge una piscina lineare da 92 metri, più ulteriori tre immerse nella vegetazione. \"Siamo davvero fieri di presentare oggi il nostro Sandals Saint Vincent insieme al calore e alla gentilezza della sua gente - commenta il presidente esecutivo del gruppo, Adam Stewart -. Qui c’è una gioia che ferve in tutte le 32 straordinarie isole dell’arcipelago. Il resort è stato progettato per onorare quest’atmosfera, invitando all’esplorazione spensierata, al relax e alla connessione profonda”.","post_title":"Aperto il Sandals Saint Vincent and the Grenadines. E' il debutto del gruppo nei Caraibi Orientali","post_date":"2024-03-29T09:23:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711704192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways aggiunge una nuova rotta al proprio network transatlantico, da Londra Gatwick a Las Vegas: il collegamento sarà attivo dal 12 settembre 2024, con tre voli alla settimana operati da un Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

Gli aeromobili sono configurati nelle due classi, Norse Premium ed Economy: i passeggeri possono scegliere tra una gamma di tariffe, Light, Classic e Flextra, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano il livello più economico, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia bagaglio massima, due servizi di ristorazione e una maggiore flessibilità del biglietto.\r

\r

\"Las Vegas è una città unica che offre una diversità senza pari, vantando un'abbondanza di opzioni di intrattenimento, ristorazione e svago per tutti i gusti. Per chi cerca paesaggi naturali mozzafiato, tra cui i vicini parchi nazionali come il Grand Canyon, il Red Rock Canyon e il Valley of Fire State Park, questa destinazione è anche un paradiso per i viaggiatori\", ha dichiarato Bjorn Tore Larsen, CEO e fondatore di Norse Atlantic Airways.","post_title":"Norse Atlantic Airways collegherà Londra Gatwick a Las Vegas dal prossimo settembre","post_date":"2024-03-29T09:06:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711703184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del Rendez-vous en France che si è svolto a Tolosa nei giorni scorsi, è stata presentata l’edizione 2024 della campagna #ExploreFrance.\r

\r

Con il suggestivo “Sogna in grande, vivi slow” le 13 organizzazioni turistiche regionali della Francia metropolitana e una ventina di aziende del settore si uniscono ad Atout France per lanciare la campagna di promozione della destinazione Francia a livello internazionale. Con l’obiettivo di promuovere esperienze di viaggio indimenticabili e rispettose dell'ambiente.\r

\r

In continuità con il 2023, la campagna del 2024 valorizzerà ulteriormente l’offerta che soddisfa le aspirazioni dei viaggiatori alla ricerca di un turismo più lento, più sostenibile e più autentico. Ancor di più in un anno come questo, che è caratterizzato dalla presenza di grandi eventi. E, proprio nell’ambito della strategia nazionale volta a fare della Francia la prima destinazione mondiale del cicloturismo entro il 2030, Atout France in collaborazione con France Vélo Tourisme ha voluto porre un accento particolare sulla pratica del cicloturismo.\r

\r

Oltre 20.755 km di itinerari ciclabili sparsi su tutto il territorio, 10 itinerari Eurovélo (la Vélodyssée, la Scandibérique, la Vélomaritime, la Traversata Maio 20, la Via Romea Francigena, la Véloroute Rhine o la Via Rhôna per citarne solo alcuni) e quasi 60 itinerari identificati che permettono di scoprire, al proprio ritmo e in tutta libertà, panorami incredibili e luoghi irraggiungibili in auto.\r

\r

«Sogna in grande, vivi slow» si rivolge a tutti i viaggiatori, dagli appassionati di ciclismo sportivo alle famiglie in cerca di attività ricreative all'aria aperta, ma anche a chi ama l’avventura e desidera partire e attraversare la Francia da una regione all'altra: la Loira in bicicletta, l'avventura in Gravel-bike sulla Grande Traversata del Giura, l'itinerario Vélomaritime in Normandia, la Dolce Via o l'Ardèche in bicicletta, la Provenza e la Durance in Bici, ecc...\r

\r

«Rivolta al grande pubblico, la campagna si intensificherà a inizio aprile su 10 mercati europei: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria, nonché Stati Uniti e Canada. Vogliamo raggiungere anche nuovi mercati più lontani grazie alle opportunità di sviluppo dei partner istituzionali, con l’obiettivo di introdurre la dimensione della sostenibilità per la destinazione Francia nei mercati del Messico, Brasile, Cina, Taiwan, Hong Kong, India, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Australia ed Emirati Arabi Uniti» ha dichiarato Caroline Leboucher, ceo di Atout France\r

\r

Il collettivo ha scelto inoltre di puntare sulla campagna #ExploreFrance 2024 per valorizzare siti e zone ancora poco frequentati, consentendo di garantire ai visitatori un'esperienza di soggiorno originale, ma anche luoghi emblematici, che suscitano una vera emozione, invitando a viaggiare anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza, rispondendo così alle strategie di destagionalizzazione dei territori.\r

\r

[gallery ids=\"464591,464592,464593\"]","post_title":"«Sogna in grande, vivi slow» al via la nuova campagna #ExploreFrance","post_date":"2024-03-29T09:00:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-francia","explorefrance","francia"],"post_tag_name":["Atout Francia","ExploreFrance","francia"]},"sort":[1711702813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l'unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l'Italia e Stati Uniti.\r

\r

«Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore.\r

\r

I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l'accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole.\r

\r

La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città.\r

\r

«La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un'ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni.\"\r

\r

Nell'estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. ","post_title":"American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe","post_date":"2024-03-28T13:48:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711633722000]}]}}