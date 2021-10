Singapore Airlines potenzia le frequenze da Milano e Roma. Arrivano i voli Vtl

Il Gruppo Singapore Airlines ha ampliato il suo network di Vaccinated Travel Lane (Vtl) a 14 città, incluse Milano e Roma, e ulteriori destinazioni dovrebbero essere annunciate nelle prossime settimane. Gli accordi Vtl di Singapore ora includeranno Italia, Canada, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Questi si aggiungono agli accordi Vtlesistenti con Brunei e Germania, iniziati nel settembre 2021.

In particolare, la compagnia aumenterà il numero di voli sia da Milano che da Roma verso Singapore: dagli attuali 3 voli settimanali da Milano e 3 voli settimanali da Roma si passerà a 5 voli settimanali da Milano Malpensa e 4 voli settimanali da Roma Fiumicino, a partire dal 19 ottobre. Tra questi voli, Singapore Airlines opererà tre voli Vtl settimanali da Milano e un volo Vtl settimanale da Roma, che passeranno a due voli settimanali dal 1° novembre 2021.

Oltre ai voli Vtl da Milano e Roma, Singapore Airlines opererà collegamenti da Amsterdam, Barcellona, Copenaghen, Londra, Los Angeles, New York e Parigi, a partire dal 19 ottobre 2021; i servizi Vtl da Seoul inizieranno il 16 novembre prossimo. Sia opera già voli Vtl da Bandar Seri Begawan, Francoforte e Monaco. Scoot, la compagnia controllata da Sia, sarà operativa da Berlino a partire dal 20 ottobre.

L’accordo VtlIl consente ai passeggeri idonei completamente vaccinati in partenza da questi paesi di entrare a Singapore per qualsiasi motivazione, compresi i viaggi per turismo, senza dover osservare un periodo di quarantena.