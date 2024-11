Singapore Airlines investe 835 mln di dollari per il rinnovo delle cabine degli A350-900 Singapore Airlines investe 834,66 milioni di dollari Usa da qui a fine 2030 per il rinnovo di tutte le classi dei suoi 41 Airbus A350-900. Secondo la tabella di marcia della compagnia aerea, l’entrata in servizio del primo A350-900 rinnovato è prevista per il secondo trimestre del 2026, mentre la prima variante dell’A350-900Ulr è prevista per il primo trimestre del 2027. «Negli ultimi sei anni abbiamo coinvolto ampiamente i passeggeri e le parti interessate nella progettazione della nostra prossima generazione di cabine di lungo raggio, anticipando le loro preferenze e aspettative in continua evoluzione fin nei minimi dettagli – ha commentato Goh Choon Phong, ceo di Singapore Airlines -. I nuovi design delle poltrone di First e Business Class incorporeranno caratteristiche che si spingono oltre i confini del comfort, del lusso e della modernità, consentendo ai passeggeri di rilassarsi o lavorare senza sforzo a bordo». Anche i clienti di Premium Economy e di Economy Class potranno godere di interni di cabina rinnovati che miglioreranno la loro esperienza di viaggio. «Questo investimento riafferma l’impegno costante di Singapore Airlines nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale. L’introduzione di questi sedili di nuova generazione e del sistema KrisWorld, insieme al servizio caloroso e premuroso di livello mondiale del nostro personale di bordo, stabilirà nuovi standard di innovazione, esperienza del cliente ed eccellenza del servizio». Condividi

