Sea, Brunini: «Sorpresi da quanto gli aerei siano pieni, nonostante i prezzi dei biglietti» «Siamo tutti sorpresi perché nonostante l’aumento notevole dei prezzi dei biglietti aerei, la domanda è forte e sostenuta»: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, non nasconde lo stupore nel constatare gli ottimi livelli di traffico registrati dagli scali milanesi, a dispetto del caro voli che ormai da mesi caratterizza il settore. «Il riempimento degli aerei oggi è superiore a quello del 2019 – rimarca Brunini, a margine dell’incontro “Sostenibilità in azione per il futuro'”organizzato da Dhl Express Italy e Sea Milan Airports a Malpensa -. Se con meno voli il riempimento è forte significa che nonostante i prezzi più alti la gente ha una voglia elevatissima di volare: vediamo se dura». L’ad ha anche anticipato che le previsioni per il bilancio della società sono buone: «Speriamo di tornare a distribuire i dividendi ordinari del 2023». A proposito dei carburanti sostenibili, inoltre, ha aggiunto: «Ci sono compagnie aeree interessate a usare Saf perché abbiamo stanziato un contributo per l’acquisto di questo tipo di carburante e abbiamo ricevuto richieste cinque volte superiori allo stanziamento. Sicuramente c’è volontà a comprarlo. Ovviamente dovrà crescere e questo sta accadendo prima che diventi obbligatorio, nel 2025 (…) C’è però un tema di disponibilità di volumi sufficienti e di prezzo di Saf. C’è tanto da lavorare perché per renderlo sostenibile anche economicamente bisogna che aumenti la produzione il prezzo è si avvicini un po’ di più a quello del carburante normale». Condividi

