Sea Aeroporti: dopo Malpensa, anche a Linate due Panchine Rosse contro la violenza di genere Sea Aeroporti di Milano, in collaborazione con l’associazione Anemos Italia, ha inaugurato all’aeroporto di Linate due Panchine Rosse, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne. La cerimonia si è svolta ieri, nell’area arrivi, alla presenza di Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano; Monica Piccirillo, direttrice dello scalo di Linate – Enac; Daniela Mainini, vp Sea Milan Airports; Alessandra Kustermann, presidente dell’Osservatorio Violenza sulle Donne e di Svs Donna aiuta Donna Onlus; Anna Marsella, presidente dell’associazione Anemos Italia. Prima dell’inaugurazione, presso il Linate Center, si è tenuto un momento formativo aperto al personale aeroportuale e al pubblico, per una riflessione condotta da chi tutti i giorni lavora per sensibilizzare tutti sul delicato tema della violenza e offre aiuto concreto alle vittime. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato da Sea anche all’aeroporto di Milano Malpensa, dove lo scorso giugno sono state installate due Panchine Rosse con il patrocinio degli Stati Generali delle Donne. Lì, le panchine, collocate rispettivamente nell’area arrivi e nel salone check-in del Terminal 1, sono state dedicate alla memoria delle vittime di femminicidio nel 2024, grazie alla collaborazione dell’artista Luca Barcellona che l’ha decorata coi nomi di tutte le donne e a Mahsa Amini, giovane attivista iraniana. Con queste installazioni negli aeroporti, Sea intende trasformare luoghi di transito e incontro in spazi anche di consapevolezza e responsabilità civile, amplificando un messaggio che riguarda tutti. Condividi

Con chiunque parli la crescita è al primo posto. Ora mi chiedo come sia possibile crescere continuamente in Italia viste le chiare difficoltà dei ceti medi che poi sono la famosa massa turistica. Naturalmente la sezione del lusso essendo anelastica rimane sempre com'è. Cioè con coefficienti sempre alti e quindi con una effettiva crescita di spesa. Ma gli altri? La grande maggioranza degli italiani come possono incrementare questa crescita? C'è qualcosa che non mi torna.\r

\r

Vediamo cosa dicono i grandi economisti. John Stuart Mill è noto per aver contribuito in modo significativo alla teoria della crescita economica, in particolare attraverso il suo concetto di \"stato stazionario\". Mill non era contrario alla crescita, ma riteneva che una crescita economica continua non fosse necessariamente desiderabile o sostenibile nel lungo termine. Ci troviamo d'accordo con lui. Invece Robert Solow spiega che il progresso tecnico è in grado di spiegare una continua crescita degli standard di vita e della produttività. \r

\r

Non so chi abbia ragione ma ugualmente questa crescita costante di operatori, vettori eccetera mi sembra eccessiva. Ci saranno delle stagioni stazionarie, dovute alla difficoltà del mondo? Invece no. Ogni anno ci scontriamo con aumenti a una o due cifre. Non so. Per avere un quadro esatto del nostro sistema turistico dovremmo mettere da parte la retorica dei numeri e parlare di dati reali. Ce la faremo?\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Com'è possibile che anche nei momenti di crisi il turismo cresca sempre?","post_date":"2025-07-23T12:13:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753272820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999.\r

\r

Oggi, l'operativo dell'estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali.\r

\r

Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre.\r

\r

“Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia\".","post_title":"Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni","post_date":"2025-07-22T11:14:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753182855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" eDreams odigeo vince la causa legale contro Ryanair. Il Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona ha dichiarato Ryanair colpevole di concorrenza sleale e denigrazione nei confronti di eDreams Odigeo, aggiungendo un'ulteriore condanna al lungo elenco di comportamenti illeciti già contestati alla compagnia aerea.\r

\r

La sentenza ha stabilito in via definitiva che le dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti dell'ota e del suo abbonamento Prime - parte di una campagna aggressiva e continuativa iniziata dalla compagnia aerea nel 2023 - sono false.\r

\r

Come osservato dal Tribunale, questa campagna è stata diffusa attraverso i siti web di Ryanair, i comunicati stampa, i social media e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici della compagnia, incluso il ceo Michael O’Leary. La sentenza ha stabilito che queste affermazioni sono state in realtà rilasciate con l’obiettivo di danneggiare un concorrente diretto. Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Ryanair a cessare la sua campagna denigratoria, rimuovere tutti i contenuti lesivi da ogni piattaforma e pubblicare una rettifica pubblica.\r

Legittimo\r

Come parte del risarcimento, il Tribunale ha ordinato a Ryanair di pubblicare una rettifica pubblica sul proprio sito web e sui canali social per un periodo di sei mesi. Questa ritrattazione forzata richiede esplicitamente a Ryanair di riconoscere il valore dell’abbonamento eDreams Prime dopo anni di campagne diffamatorie che hanno denigrato il servizio con affermazioni ora ritenute illegali e non veritiere.\r

In particolare, il Tribunale ordina alla compagnia aerea di pubblicare: “Ryanair riconosce che eDreams Prime è un servizio di abbonamento legittimo che offre ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto”.\r

\r

Questa sentenza fa seguito a un’ordinanza provvisoria emessa dallo stesso tribunale nell’estate precedente. In quell’occasione, il Tribunale aveva già definito gli attacchi di Ryanair come una \"campagna perfettamente organizzata volta a promuovere il sito web di Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati\" e aveva ordinato l’immediata cessazione della sua condotta. Tuttavia, in segno di sfida, Ryanair ha ripetutamente violato tali misure e ha proseguito la sua campagna diffamatoria, spingendo il Tribunale a emettere un formale avvertimento penale contro la compagnia aerea per disobbedienza, avvertendo di potenziali accuse penali se la sua condotta fosse continuata.\r

\r

Il ricorso di Ryanair contro queste misure cautelari è stato respinto anche da un tribunale superiore, la Corte Provinciale di Barcellona. Nella sua decisione di giugno, la Corte - basandosi sulle prove presentate - ha affermato che \"nella maggior parte dei casi, [i prezzi di eDreams Prime] sono più vantaggiosi di quelli offerti da Ryanair.\" ","post_title":"eDreams vince contro Ryanair. Il vettore dovrà fare una rettifica pubblica","post_date":"2025-07-22T07:41:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753170079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli italiani continuano a volare low cost. Nel 2024, secondo i dati dell'Enac analizzati da Il Corriere.it, quasi due viaggiatori su tre hanno volato con una compagnia aerea a basso costo: in particolare, sono stati oltre 60 milioni (61,3 milioni), i passeggeri che hanno scelto Ryanair (il dato include le divisioni britannica Ryanair Uk, maltese con Malta Air e Lauda Europe e polacca Buzz). \r

\r

Ita Airways, da parte sua, ha sorpassato easyJet posizionandosi al secondo posto; la low cost britannica è al terzo, seguita da Wizz Air e Vueling. Il report dell'Enac evidenzia inoltre il posizionamento delle altre compagnie aeree italiane: dopo Ita ci sono Air Dolomiti, con circa 2,4 milioni di passeggeri; Aeroitalia (2,36 milioni), Neos (2,23 milioni). In fondo alla classifica «nazionale» SkyAlps, con sede a Bolzano, che ha imbarcato poco meno di 149 mila viaggiatori.\r

\r

In tema di rotte più frequentate, a livello domestico la Sicilia è sempre la regina delle destinazioni, in particolare da Milano (Malpensa, Linate, Bergamo) e Roma. La rotta domestica più affollata è la Fiumicino-Catania con poco meno di 2 milioni di viaggiatori (in entrambe le direzioni), seguita dalla Fiumicino-Palermo con circa 1,7 milioni. Al terzo posto, la Fiumicino-Linate, che è tornata sopra quota un milione.\r

\r

Al di là dei confini nazionali, la Spagna mantiene il primo gradino del podio: la Roma Fiumicino-Madrid sfiora i 2 milioni e supera anche la principale tratta domestica (Fiumicino-Catania); a seguire la Fiumicino-Barcellona è la seconda tratta più trafficata con 1,7 milioni. Al terzo posto c’è sempre Barcellona, con partenza da Milano Malpensa (poco meno di 1,3 milioni).\r

\r

Infine, extra-Unione europea, la rotta più trafficata è la Fiumicino-New York Jfk con 1,1 milioni di viaggiatori; a seguire la Fiumicino-Londra Gatwick (circa 930.000) e la Milano Malpensa-Gatwick (780.000). Segue poi Malpensa-Jfk con 760.000. Nella top ten compare anche la Milano Bergamo-Tirana con 700.000, risultato del boom delle low cost tra i due Paesi.\r

\r

\r

Complessivamente, lo scorso anno oltre 182 milioni di passeggeri si sono imbarcati sui voli domestici, internazionali e intercontinentali da/per l’Italia: di questi 36,2 milioni sui collegamenti nazionali, il resto con l’estero. \r

","post_title":"Dominio Ryanair in Italia: oltre 60 mln di passeggeri nel 2024. Ita Airways al secondo posto","post_date":"2025-07-17T12:51:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1752756681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricaldone è il paese di Luigi Tenco, un borgo collinare, in provincia di Alessandria, conosciuto per la sua storia, l’eccellenza dei vini e della gastronomia e la cultura.\r

\r

L' \"Isola in collina\" giunta quest’anno alla sua 30a edizione, è la storica rassegna dedicata alla memoria di Luigi Tenco, con Frankie Hi-Nrg, Francesco Renga, la Pfm e tanti altri, che conta in ogni edizione circa 80.000 presenze.\r

\r

Dal 1992 il festival omaggia Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui ha vissuto prima di trasferirsi a Genova: Ricaldone. Non solo Tenco, ma tutta la canzone d’autore italiana, è il fil rouge di questa rassegna tra le più longeve d’Italia.\r

\r

Il festival si apre venerdì 18 luglio, in collaborazione con Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali -, presso la Cantina Convento Cappuccini, che, dopo l’apertura del gruppo acquese Lo Straniero, ospiterà Frankie Hi-Nrg in dj set, uno dei rapper più colti del panorama musicale italiano. Saranno presenti numerosi stand di street food e sarà possibile gustare i vini della casa.\r

\r

La seconda serata del 19 luglio nasce in collaborazione con la numerosa comunità macedone di Ricaldone con l’ambizione di ripetere l’enorme successo delle ultime edizioni, che hanno avuto più di mille partecipanti. Si esibiranno, in un concerto ad ingresso gratuito, due cantanti macedoni (Vasilija Petrova e Sanja Zdjelar) accompagnate dalla Moderato Bend e con i ballerini della scuola di danze popolari Kud e Vera Jocik. Durante la serata i vini di Ricaldone saranno abbinati ai piatti della tradizione macedone.\r

\r

Il 20 luglio si chiude il w.e. presso l’Antica Cantina San Rocco con “AnitaDavideDuo”, che propone una musica senza confini di genere e stile. La voce e la chitarra si fondono in un vasto repertorio ricco di arrangiamenti di brani tratti dallo swing italiano e americano, standard jazz, composizioni inedite, brani strumentali e per sola voce. Durante la serata si potranno inoltre gustare i piatti tipici della tradizione contadina ed assaggiare i vini della cantina San Rocco.\r

\r

Dopo un breve intervallo “1929 Cantina e Agriturismo” di Pizzorni Vini ospita giovedì 24 luglio una cena cantata con Ale show.\r

\r

L’Isola in collina continua il 25 luglio sul piazzale della cantina Tre Secoli con Francesco Renga, che presenta il suo tour estivo “Angelo-venti”, per festeggiare insieme al suo pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo, ma anche il 30o anniversario dell’Isola in collina alla cui prima edizione (4/9/1992) Francesco partecipò come cantante dei Timoria.\r

\r

Il giorno seguente, sabato 26 luglio, il protagonista sarà il centro storico di Ricaldone che, ospiterà in vari punti panoramici una serata di note e sapori. Il borgo accoglierà concerti ad ingresso gratuito, che si alterneranno ad angoli dedicati allo “Street food” locale e a stand con i vini di Ricaldone.\r

\r

Nella tarda serata ci sarà spazio per i giovani con il dj Walter Pizzulli di Radio M2O con canzoni allegre, testi leggeri ma non banali, all'insegna della spensieratezza: tutto da ballare fino a tardi.\r

\r

Il festival si chiude domenica 27 luglio. Dopo l’apertura del Wilson Project Group sarà la volta della Premiata Forneria Marconi, un’icona della musica d’autore italiana, che presenta il tour estivo “Doppia traccia”, uno spettacolo diviso in due parti, una dedicata alla PFM e una a Fabrizio de André.\r

\r

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la regione Piemonte, Alexala, il consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg, il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, la cantina Tre Secoli, l’Antica Cantina San Rocco, Rinaldi Vini, la Cantina Convento Cappuccini, Pizzorni Vini, il Comune di Ricaldone, la Pro Loco di Ricaldone, l’associazione Macedone Insieme, l’Enologia Rivetti, Boomshak, In bocca al lupo o.d.v., Parent Project e con il patrocinio del comune di Acqui Terme e della provincia di Alessandria.","post_title":"Ricaldone, nel cuore del Monferrato, presenta la 30° edizione dell’Isola in collina","post_date":"2025-07-16T11:41:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1752666119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano a quota 20.000 le nuove assunzioni previste entro il 2029 dal Piano Strategico quinquennale del Gruppo Fs: un piano ambizioso che mira a rafforzare il team con ingegneri, operatori, macchinisti, capitreno e assistenti di cantiere, oltre che nuove professionalità hi-tech.\r

\r

A tendere, il numero totale di dipendenti salirà fino a 105.000, garantendo così una forza lavoro altamente formata e diversificata.\r

\r

\"Nel quinquennio del Piano Strategico - spiega Gian Luca Orefice, chief people, culture & transformation officer di Fs - è prevista un'ulteriore spinta alla crescita sostenibile del gruppo puntando su competenze e piani di rafforzamento, superando i mestieri di genere con una presenza femminile che ha un'incidenza del 21,5% anche nei ruoli tecnici. Lavoriamo per preparare le giovani generazioni ad affrontare il lavoro che cambia, valorizzando modelli di apprendimento continui, fra cui apprendistato, Pcto, alta formazione e Academy, tra cui una a Milano dedicata al personale della security aziendale».\r

\r

Fs punta anche su nuove professionalità tech & digital: nel 2024, il numero di dipendenti è salito a 96.335, con un'età media di 42 anni, segnando una crescita del 4% rispetto al 2023.\r

\r

«La firma del nuovo contratto si inserisce nell'ambito di un profondo processo di innovazione, aggiornamento e valorizzazione del lavoro nel gruppo - sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma - tenendo conto sia delle trasformazioni tecnologiche e organizzative, sia delle nuove esigenze di conciliazione vita-lavoro. L'accordo è fondamentale per l'attuazione del Piano Strategico 2025-2029 con investimenti pari a 100 miliardi di euro».","post_title":"Gruppo Fs: il piano strategico punta a 20.000 nuove assunzioni entro il 2029","post_date":"2025-07-16T09:33:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1752658427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Triplice cerimonia ieri a Genova per il gruppo Msc con il varo tecnico di Explora III, la posa della moneta di Explora IV e il taglio della lamiera di Explora V.\r

\r

Composta da un totale di sei unità – di cui le prime due, Explora I ed Explora II, già in servizio – la flotta del brand di lusso, costruita da Fincantieri, sarà operativa entro tre anni. Explora III verrà battezzata l’anno prossimo, Explora IV ed Explora V saranno consegnate nel 2027, mentre Explora VI toccherà il mare nel 2028.\r

\r

«I tre eventi rappresentano tre momenti chiave nella costruzione di Explora Journey, - spiega Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione passeggeri del gruppo Msc - la nostra flotta dedicata al segmento lusso, è la seconda volta in meno di un anno che celebriamo a Genova un triplo evento come questo: questo testimonia il successo già registrato nel settore. Siamo già operativi con Explora I ed Explora II ed altre 4 navi entreranno in servizio nei prossimi 3 anni.\r

\r

Stiamo realizzando concretamente e velocemente la nostra visione che è quella di ridefinire i viaggi oceanici di lusso, puntano ad affermarci sempre di più come punto di riferimento nel settore. Questi tre eventi confermano la riuscita della nostra partnership con Fincantieri (10 navi in 12 anni). Il progetto Explora ha contribuito al rilancio di Sestri Ponente ed abbiamo programmi ambiziosi per navi sempre più evolute. La sostenibilità continua a rappresentare un aspetto prioritario per la nostra compagnia. E queste navi, grazie alle nuove soluzioni e alle tecnologie adottate a bordo, svolgono un ruolo fondamentale nel nostro percorso di decarbonizzazione».\r

\r

L’investimento del gruppo Msc genera in Italia importanti ricadute economiche, stimate in oltre 15 miliardi di euro, dovute anche a una filiera prevalentemente italiana e caratterizzata dalla forte presenza di Pmi. A queste ricadute si aggiunge un impatto turistico rilevante nei numerosi porti toccati dalle unità. La costruzione di ogni singola unità richiede infatti oltre sette milioni di ore lavorate e un'occupazione media di 2.500 persone per due-tre anni. Considerando anche le quattro navi ordinate a Fincantieri negli anni scorsi, e già consegnate, l’investimento di Msc sale complessivamente a circa 7 miliardi.\r

\r

«Siamo orgogliosi di accompagnare il gruppo Msc in questo percorso che dimostra la capacità di Fincantieri di interpretare e anticipare le evoluzioni del mercato crocieristico, in cui deteniamo una quota globale superiore al 45% - aggiunge Luigi Matarazzo, direttore generale divisione navi mercantili di Fincantieri - La flotta Explora Journeys rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione con l’armatore possa tradursi in risultati di eccellenza, coniugando innovazione, sostenibilità e qualità. Cinque delle sei unità della classe vengono realizzate qui, a Sestri Ponente, asset strategico del nostro sistema produttivo e simbolo di una visione industriale orientata a cantieri moderni, tecnologie green e processi ad alta complessità».\r

\r

Il brand Explora Journeys sta crescendo sui mercati di tutto il mondo. A soli due anni dal varo della prima nave, e con due unità già in servizio, rappresenta un'esperienza di viaggio innovativa, raffinata e coinvolgente che coniuga itinerari globali, destinazioni esclusive, un servizio impeccabile ed esperienze di bordo uniche.\r

\r

Le navi Explora Journeys sono dotate del sistema di «cold ironing», che permette il collegamento alla rete elettrica in banchina azzerando così le emissioni durante la sosta nei porti, di sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, di apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e di una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori. Le ultime quattro navi saranno inoltre alimentate a gas naturale liquefatto (gnl), e predisposte per l’utilizzo di fuel rinnovabili come bio-gnl e gnl sintetico. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, la possibilità di utilizzare tecnologie innovative come le celle combustibili, che trasformano il gnl in idrogeno, riducendo ulteriormente le emissioni.","post_title":"Explora Journeys, triplice cerimonia a Genova per le 3 unità in arrivo per il marchio lifestyle di lusso del gruppo Msc","post_date":"2025-07-15T12:15:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1752581707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi e il Centro di formazione management del terziario, con l’aiuto del sociologo Antonio Preiti, propongono un percorso di riflessione su dieci luoghi comuni sul turismo italiano, spesso percepiti come verità assolute, ma che invece distorcono la realtà e frenano lo sviluppo economico e culturale del Paese.\r

\r

“L’obiettivo - spiega il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - è liberare il turismo da false percezioni, riconoscendo il suo valore reale e potenziale, in modo da costruire consapevolezza e promuovere un dibattito pubblico più informato e positivo”. Ecco noi di Travel Quotidiano ci permettiamo di commentare punto per punto.\r

\r

Ecco i luoghi comuni criticati\r

\r

\"Camerieri? No, Professionisti dell’Ospitalità!\"\r

\r

L’idea che il turismo renda gli italiani un popolo di \"camerieri\" è sbagliata. La qualità del servizio nel turismo contemporaneo è un rito sofisticato, un atto professionale e culturale, lontano dall'immagine stereotipata della servitù. (Annotazione nostra: da servitù rimangono gli stipendi dei camerieri)\r

\r

\"Patrimonio Mondiale: Meno Vanto, Più Impegno\"\r

\r

L’Italia non possiede oltre metà del patrimonio culturale mondiale. Serve meno retorica e più impegno per trasformare questa ricchezza in un reale vantaggio competitivo, investendo in servizi e valorizzazione concreta. (Noi: Pienamente d'accordo)\r

\r

\"Turismo 'Mordi e Fuggi? No, City Break!\"\r

\r

Il turismo breve, spesso criticato come superficiale, è una modalità diffusa e apprezzata in tutto il mondo. Non è un fenomeno negativo, ma un’opportunità che va compresa e gestita con efficacia. (Noi: City Break e mordi e fuggi sono sinonimi, solo che uno è detto meglio)\r

\r

\"Il Turismo non è un Ripiego, è una Scelta\"\r

\r

Il lavoro nel turismo non è necessariamente precario o sottovalutato. Anzi, rappresenta una scuola di vita e un trampolino professionale importante che valorizza competenze trasversali e relazionali.(Noi: Sostanzilmente è sottopagato)\r

\r

\"Turismo, Motore di Sviluppo, non di Consumo del Territorio\"\r

\r

Il turismo non consuma semplicemente risorse territoriali, ma genera crescita economica e sociale, rigenerando comunità e territori che altrimenti rischierebbero l’abbandono, come avviene per tutti i comuni montani non turistici. (Noi: ma in alcuni ambiti è una delle cause di grossa difficoltà ambientale)\r

\r

\"Turismo e Identità: la Forza della Valorizzazione\"\r

\r

L'identità culturale non è minacciata dal turismo. Al contrario, è proprio attraverso l’ospitalità che comunità locali riaffermano e promuovono i loro tratti distintivi, trasformandoli in valore economico e culturale. (Noi: notare come commerciale sia prima di culturale)\r

\r

\"Turismo, una Ricchezza per Molti, non per Pochi\"\r

\r

Il turismo non è affare esclusivo di pochi imprenditori. La ricchezza generata si distribuisce capillarmente attraverso moltiplicatori economici che beneficiano ampi settori della società e dell'economia. (Noi: Questo è vero, solo che gli imprenditori guadagnano molto di più, anzi moltissimo di più dei territori)\r

\r

\"L’Italia non si Vende da Sola: Servono Strategie\"\r

\r

La bellezza del nostro Paese da sola non basta. È necessario sviluppare strategie turistiche mirate e digitali per competere a livello globale e soddisfare le esigenze di turisti sempre più informati ed esigenti. (Noi: Giusto, ma che le strategie siano intelligenti)\r

\r

\"Overtourism: Problema di Gestione, non di Presenza\"\r

\r

Il fenomeno dell’overtourism va compreso nelle sue reali dimensioni e gestito attraverso una pianificazione attenta, logistica efficiente e comunicazione mirata, senza demonizzare il turismo in sé. (Noi: No, è un problema di gestione e di presenza. Questa è la cosa giusta da dire, se non si parte da una posizione giusta non si va da nessuna parte)\r

\r

\"Turismo, non Petrolio: Serve un Nuovo Paradigma\"\r

\r

Paragonare il turismo al petrolio è riduttivo e fuorviante. Bisogna riconoscere e valorizzare l’importanza del lavoro e delle competenze necessarie per trasformare il patrimonio storico-artistico in reale valore economico e sociale. (Noi: lo diciamo da vent'anni. Se fosse stato il petrolio staremmo in altre condizioni)","post_title":"Federalberghi contro i luoghi comuni. Travel commenta i punti","post_date":"2025-07-11T11:52:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1752234756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Aeroporti ha firmato un Protocollo di collaborazione con la Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. L’accordo si colloca nell’ambito delle iniziative tese al costante e continuo potenziamento dell’attività di prevenzione, promosse dal Ministero dell’Interno, nei confronti delle minacce cyber alle infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema-paese.\r

Il protocollo mira a sviluppare una sinergia tra la Polizia Postale e gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate allo scopo di condividere e analizzare ogni informazione utile a prevenire e contrastare attacchi cibernetici o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche del gruppo Sea Milan Airports.\r

Al centro della sinergia la circolarità informativa, con la tempestiva condivisione di informazioni idonee a prevenire e contrastare i cyber attack, la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce alla regolarità dei servizi di telecomunicazione e l’identificazione dell’origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche.\r

Il Questore di Milano Bruno Megale e il Questore di Varese Carlo Mazza hanno sottolineato come “nell’ottica della sicurezza partecipata, questo Protocollo miri a sviluppare una sinergica collaborazione tra la Polizia di Stato e SEA Milan Airports per contrastare e prevenire attacchi cyber a due strutture aeroportuali leader in Europa che vedranno, tra l’altro, un flusso crescente di passeggeri in occasione delle imminenti Olimpiadi invernali 2026”\r

«Questa collaborazione è un passo importante per garantire la sicurezza, la continuità operativa e la safety dei nostri aeroporti - dichiara Alessandro Fidato, chief operating officer e accountable manager di Sea -. Mettere a sistema competenze, esperienze e tecnologie all’avanguardia, insieme al Centro operativo per la sicurezza cibernetica, garantisce una cultura della prevenzione e consapevolezza nelle nostre organizzazioni».\r

«La continuità dell’erogazione dei servizi offerti al pubblico e di telecomunicazione, minacciata dai cyber attacchi in continuo aumento, può essere tutelata attraverso una maggiore sinergia nel fronteggiare eventuali situazioni di cris - osservaDirigente del Cosc - Polizia Postale Lombardia Manuela De Giorgi -. Sul fronte della prevenzione, inoltre, un costante interscambio informativo permetterà di perfezionare l‘azione di difesa rendendola sempre più adeguata alle criticità contemporanee, mentre l’attività formativa, curata dagli specialisti della Polizia Postale, consentirà di aumentare la consapevolezza del rischio cibernetico».","post_title":"Sea Aeroporti: protocollo d'intesa con la Polizia di stato per contrastare i cyber attacchi","post_date":"2025-07-11T11:49:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1752234554000]}]}}