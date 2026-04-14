L’introduzione dell’Ees negli scali europei continua a generare caos ai controlli Tra code interminabili e voli persi, il lancio completo dell’Ees, lo scorso venerdì, si è rivelato un vero e proprio dramma. E le principali organizzazioni del comparto aereo hanno nuovamente avvertito che alle autorità di controllo delle frontiere deve essere consentito di sospendere completamente il sistema europeo di registrazione biometrica per evitare tempi di attesa eccessivi. Secondo Airlines for Europe (A4E) e Aci Europe, l’introduzione del sistema di entrata/uscita in vigore nei 29 Paesi membri dell’area Schengen ha comportato tempi di attesa compresi tra le due e le tre ore negli aeroporti di tutta Europa. I passeggeri sostengono che i disagi siano stati causati da una mancanza di organizzazione, carenza di personale e guasti tecnici. E in Portogallo è stata temporaneamente sospesa la raccolta dei dati biometrici: la mattina dell’11 aprile gli aeroporti Humberto Delgado di Lisbona, Francisco Sá Carneiro di Porto e Gago Coutinho di Faro hanno interrotto l’Ees, per poi riattivarlo nel pomeriggio. Altri scali hanno continuato la registrazione biometrica, ma i passeggeri ne hanno pagato il prezzo. Come accaduto ad esempio a Milano Linate, ma anche in Spagna, Francia o Austria. Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, aveva già avvertito la scorsa settimana che l’introduzione dell’Ees sarebbe stata un “disastro”, prevedendo che gli aeroporti più piccoli ne risentiranno maggiormente. Condividi

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Secondo Airlines for Europe (A4E) e Aci Europe, l'introduzione del sistema di entrata/uscita in vigore nei 29 Paesi membri dell’area Schengen ha comportato tempi di attesa compresi tra le due e le tre ore negli aeroporti di tutta Europa. I passeggeri sostengono che i disagi siano stati causati da una mancanza di organizzazione, carenza di personale e guasti tecnici.\r

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E in Portogallo è stata temporaneamente sospesa la raccolta dei dati biometrici: la mattina dell'11 aprile gli aeroporti Humberto Delgado di Lisbona, Francisco Sá Carneiro di Porto e Gago Coutinho di Faro hanno interrotto l’Ees, per poi riattivarlo nel pomeriggio. Altri scali hanno continuato la registrazione biometrica, ma i passeggeri ne hanno pagato il prezzo. Come accaduto ad esempio a Milano Linate, ma anche in Spagna, Francia o Austria.\r

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Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, aveva già avvertito la scorsa settimana che l'introduzione dell'Ees sarebbe stata un “disastro”, prevedendo che gli aeroporti più piccoli ne risentiranno maggiormente.","post_title":"L'introduzione dell'Ees negli scali europei continua a generare caos ai controlli","post_date":"2026-04-14T11:50:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776167427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via il percorso dei Blue Marina Awards. Il 29 aprile a Gaeta il primo appuntamento del calendario 2026 che metterà al centro una visione evoluta della portualità turistica: marina come spazi di accessibilità, educazione al mare, sostenibilità e valore per le comunità.\r

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L’incontro nasce con un obiettivo preciso: proporre una riflessione autorevole e attuale sul ruolo dei marina non soltanto come approdi e nodi di servizio, ma come infrastrutture capaci di generare valore sociale, culturale e ambientale, in dialogo con il territorio, con le comunità e con le nuove sensibilità che stanno ridefinendo il rapporto tra economia del mare e interesse collettivo.\r

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L’appuntamento di Gaeta intende portare un contributo concreto, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori, mondo dello sport, realtà associative, professionisti e protagonisti dell’innovazione.\r

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“Il mare che include” richiama una visione in cui il mare diventa elemento che connette esperienze, competenze e responsabilità diverse: quelle di chi lavora per una nautica più sostenibile, di chi promuove lo sport come leva educativa e culturale, di chi opera per rendere gli spazi e le opportunità più accessibili, di chi vede nei marina una piattaforma concreta per la valorizzazione del territorio.\r

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Il format dell'incontro di Gaeta sarà costruito come un momento di confronto dinamico e coinvolgente. Sul palco si alterneranno interlocutori provenienti da ambiti differenti ma complementari.\r

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In questo senso, l’evento di Gaeta non si limita ad aprire il calendario 2026 dei Blue Marina Awards, ma ne chiarisce anche l’impostazione culturale: mettere al centro la capacità della portualità turistica di dialogare con le sfide più rilevanti del presente, dall’ambiente all’accessibilità, dalla qualità dello spazio marittimo alla costruzione di un rapporto più evoluto tra infrastrutture, persone e territori.\r

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","post_title":"Blue Marina Awards, a Gaeta confronto su sport, ambiente e territorio","post_date":"2026-04-14T11:27:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776166063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511715\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lino Cenci[/caption]\r

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San Marino International tour operator rafforza il proprio posizionamento nel b2b gruppi, con un focus crescente sulla Francia. Ne parliamo con Lino Cenci, sales e product manager b2b.\r

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Qual è oggi il posizionamento di San Marino International e come si inserisce la Francia nella vostra strategia? «San Marino International nasce nel 2019 come estensione di Navitours, tour operator storico sulla Grecia con oltre 56 anni di attività. Il nostro core resta il b2b gruppi, sia adulti sia studenti. Negli anni poi la domanda del mercato italiano ci ha spinto ad ampliare l’offerta verso altre destinazioni europee, tra cui la Francia, dove oggi stiamo registrando risultati molto positivi. Pur essendo entrati da poco, siamo già percepiti come interlocutori affidabili. Anche la crescita della struttura – che oggi conta circa 40 persone – ci ha permesso di organizzarci per reparti e replicare un modello operativo solido, mantenendo flessibilità e qualità del servizio».\r

La nuova domanda\r

Come sta evolvendo la domanda e quali sono le dinamiche principali nel segmento gruppi? «Il mercato è complessivamente stabile, nonostante il contesto internazionale. L’Europa viene percepita come una destinazione sicura e questo sta favorendo un ritorno o un rafforzamento dei flussi intra europei. In particolare, una parte della clientela che guardava al lungo raggio oggi si orienta verso destinazioni più vicine, come Francia, Italia e Spagna. Sul segmento scuole le scelte restano legate ai programmi didattici – Strasburgo e il parlamento europeo sono un esempio – rendendo più complessa la destagionalizzazione. Per i gruppi adulti, invece, esiste maggiore margine, anche se le abitudini restano forti. Il nostro ruolo è essere propositivi e stimolare nuove idee di viaggio in periodi diversi da quelli canonici».\r

Entriamo nel dettaglio del vostro modello operativo: che tipo di servizio offrite? «Ci occupiamo di tutti i servizi a terra. Non vendiamo il trasporto aereo, ma gestiamo l’intera esperienza a destinazione: transfer, hotel, visite guidate, ingressi, ristorazione. In sostanza, prendiamo in carico il gruppo dal momento dell’arrivo e costruiamo un pacchetto completo, con un alto livello di personalizzazione in base alle esigenze del cliente».\r

Quanto contano eventi e workshop di settore nello sviluppo del business? «Occasioni come i saloni professionali sono fondamentali perché permettono un confronto diretto con partner e fornitori, migliorano la comunicazione e aiutano a costruire relazioni solide. Sono momenti chiave anche per comprendere meglio i prodotti e allineare gli obiettivi commerciali. Inoltre, favoriscono un networking autentico: si incontrano anche i competitor, ma in un contesto di dialogo e scambio. In questo senso realtà come Atout France, con l’appuntamento annuale del Rendez-vous en France, svolgono un lavoro importante nella promozione del prodotto Francia, contribuendo così a una visione più ampia e strutturata dell’offerta».\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"San Marino International fa focus sulla Francia","post_date":"2026-04-14T10:06:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["atout-france","francia","gruppi"],"post_tag_name":["atout france","francia","Gruppi"]},"sort":[1776161184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo Airbus A350-1000Ulr di Qantas destinato al “Project Sunrise” è uscito dall'hangar di produzione Airbus a Tolosa, segnando una tappa fondamentale nell'ambizioso progetto della compagnia aerea che mira a ridefinire i viaggi a lunghissimo raggio.\r

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L'aeromobile ha ora completato l'assemblaggio finale, con la fusoliera, le ali, la coda, il carrello di atterraggio e i motori Rolls-Royce Trent Xwb installati, ed è pronto per iniziare un programma di test di volo di due mesi.\r

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La fase di collaudo si concentrerà sulla valutazione dei sistemi e delle prestazioni complessive del velivolo, oltre che sulla certificazione delle modifiche per il raggio ultra-lungo, che saranno alla base delle operazioni del Progetto Sunrise. Elemento centrale di questa capacità è un serbatoio di carburante centrale posteriore aggiuntivo da 20.000 litri, progettato per consentire voli non-stop fino a 22 ore.\r

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Questo traguardo arriva mentre il secondo A350-1000Ulr del Progetto Sunrise continua a progredire lungo la linea di assemblaggio finale, essendo entrato in produzione all'inizio di quest'anno.\r

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Qantas ha inoltre confermato che la flotta del Project Sunrise composta da 12 aeromobili, avrà un tema di denominazione distintivo ispirato alle “stelle”, un omaggio alla tradizione della compagnia aerea. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Qantas gestiva i suoi servizi di idrovolanti Double Sunrise Catalina, con ogni velivolo che prendeva il nome da una stella di navigazione utilizzata per guidare i viaggi attraverso l’oceano Indiano.\r

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Una volta entrati in servizio, gli A350-1000Ulr opereranno i voli commerciali più lunghi al mondo, collegando per la prima volta la costa orientale dell’Australia con Londra e New York senza scali. Si prevede che questi voli diretti ridurranno la durata complessiva del viaggio fino a quattro ore rispetto agli attuali itinerari con uno scalo.\r

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In linea con la strategia premium di Qantas, oltre il 40% dei posti disponibili sarà dedicato alle cabine premium, rendendolo l'aereo con la più alta densità di posti premium nella flotta della compagnia aerea.","post_title":"Qantas: il Project Sunrise avanza con l'assemblaggio del primo Airbus A350-1000Ulr","post_date":"2026-04-14T09:13:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776158032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova ala del Terminal 1 dell’aeroporto di Monaco: con una superficie di circa 95.000 metri quadrati, il nuovo edificio, lungo 360 metri, è in grado di gestire fino a 6 milioni di passeggeri in più all'anno.\r

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La struttura a sei livelli dispone di moderne aree check-in, controlli di sicurezza centralizzati dotati della più recente tecnologia a tomografia computerizzata, ampie aree di attesa e attraenti opzioni di shopping e ristorazione. Tre dei livelli sono dedicati alle operazioni passeggeri. Sono inoltre disponibili zone di relax e silenzio, nonché sale di preghiera. Il nuovo molo può gestire contemporaneamente fino a 12 aeromobili a corto e medio raggio o sei velivoli a fusoliera larga. Ospita circa 40 compagnie aeree internazionali.\r

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Due lounge esclusive completano l'offerta: l'Airport Lounge World, a due piani, che si estende su 1.200 metri quadrati, offre una vista spettacolare sulla pista e sul panorama alpino, una varietà di opzioni di ristorazione, aree di lavoro e relax e un'area giochi per bambini. I clienti Emirates idonei possono godere del servizio e dell'ospitalità distintivi della compagnia aerea presso l'Emirates Lounge situata nel molo - Terminal 1 A, Livello 4.\r

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«Il nuovo molo rappresenta il futuro del nostro aeroporto: maggiore capacità, maggiore comfort, più collegamenti internazionali. In quanto moderna porta d’accesso al mondo, rafforza il nostro ruolo di hub aeronautico leader in Europa» ha dichiarato il ceo dell'aeroporto di Monaco, Jost Lammers.\r

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Con l'apertura del nuovo terminal, lo scalo bavarese introduce un concetto di ristorazione completamente rinnovato, incentrato su prodotti di alta qualità, design moderno e un'atmosfera accogliente. Cinque nuovi ristoranti – gestiti dalla controllata dell'aeroporto Allresto – combinano specialità regionali con tendenze internazionali, offrendo al contempo opzioni halal, vegetariane e vegane.\r

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Il cuore del terminal è il mercato centrale, che si distingue per la sua atmosfera accattivante. Intorno ad esso si trovano circa 20 aree commerciali e di servizi che invitano i visitatori a soffermarsi, rilassarsi e fare acquisti. Una delle attrazioni principali è la prima area “Walkthrough Duty-Free” dell’aeroporto di Monaco, che ospita marchi rinomati nei settori della bellezza, dei liquori e degli accessori. L’esperienza di shopping è completata da marchi internazionali di punta, come Boss, Ralph Lauren, Emporio Armani e TUMI, nonché da attrazioni regionali, come il negozio per i tifosi del Bayern Monaco.","post_title":"L'aeroporto di Monaco ha inaugurato il nuovo molo del Terminal 1","post_date":"2026-04-14T09:05:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776157538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincia l'anno di slancio la Croazia, con oltre 1,1 milioni di arrivi e 3 milioni di pernottamenti registrati tra gennaio e la fine di marzo: si tratta, rispettivamente, di un aumento del 9% degli arrivi e dell'8% dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

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I dati di eVisitor includono il traffico turistico proveniente da strutture ricettive commerciali e non commerciali, nonché l'attività di noleggio nautico registrata tramite il sistema eCrew. La costa adriatica ha generato la maggior parte dei pernottamenti, registrandone 2,1 milioni, il 12% in più rispetto al primo trimestre 2025.\r

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Nel frattempo, le destinazioni continentali della Croazia hanno registrato 890.000 pernottamenti, pari ad una crescita del 3%.\r

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Tonči Glavina, ministro croato del Turismo e dello Sport, ha sottolineato come l’anno turistico stia affrontando circostanze globali difficili, che rendono complesse le previsioni. Tuttavia, ha ribadito che i vantaggi strategici della Croazia – la sicurezza e la vicinanza ai principali mercati europei – rimangono punti di forza importanti.\r

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«La competitività dei prezzi rimarrà un fattore cruciale nella scelta delle destinazioni da parte dei viaggiatori. Se tutti gli attori della filiera turistica agiscono in modo responsabile, possiamo creare le condizioni per un prosieguo positivo dell’anno turistico e solide basi per quello successivo» ha affermato Glavina.\r

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Kristjan Staničić, direttore dell’Ente nazionale croato per il turismo, ha affermato che i risultati confermano le tendenze positive del settore turistico, sostenute da campagne promozionali incentrate sui periodi pre-stagionali e post-stagionali.\r

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Ha aggiunto che i messaggi di marketing sono stati adattati per mettere in risalto la sicurezza, la qualità e la diversità dell’offerta turistica croata.\r

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Anche una recente ricerca della Commissione Europea del Turismo indica una forte domanda, con l'82% degli europei che intende viaggiare questa primavera e questa estate - il livello più alto registrato dal 2020 - a condizione che le condizioni geopolitiche rimangano stabili. Staničić ha però osservato che il prezzo avrà un ruolo sempre più importante, poiché si prevede che i viaggiatori sceglieranno destinazioni che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.\r

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Intanto, anche il lungo weekend pasquale dal 3 al 6 aprile ha registrato ottimi risultati per il turismo croato: durante questi quattro giorni, la destinazione ha registrato 144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti, con la maggior parte dei visitatori provenienti da Germania, Croazia, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia.","post_title":"Croazia, primo trimestre a + 9% di arrivi. Glavina: «Occorre mantenere prezzi competitivi»","post_date":"2026-04-13T12:42:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776084158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511674\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Avvocato Andrea Giardini[/caption]\r

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“La crisi del cherosene legata alla restrizione del traffico nello Stretto di Hormuz apre scenari complessi anche sul piano giuridico, con possibili ricadute su compagnie aeree, fornitori e passeggeri”.\r

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A sottolinearlo è l’avvocato Andrea Giardini, esperto di Diritto dei trasporti e della navigazione dello studio Zunarelli. “Si apre uno spazio rilevante per contenziosi in ambito civile e commerciale tra vettori e fornitori - spiega Giardini - con i gestori aeroportuali in un ruolo delicato di coordinamento”.\r

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Sul fronte dei passeggeri, resta centrale il Regolamento CE 261/2004, che prevede assistenza, rimborso e compensazione, in quest’ultimo caso salvo comunicazione della cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo. Tuttavia, precisa Giardini, “non tutti i voli sono coperti: restano esclusi quelli da Paesi terzi verso l’Ue operati da vettori non europei”.\r

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La crisi in Medio Oriente, inoltre, può rientrare tra le “circostanze eccezionali” che escludono il risarcimento, ma non automaticamente. “La compagnia deve dimostrare il nesso causale e di aver adottato tutte le misure ragionevoli”, sottolinea l’avvocato, evidenziando che con il protrarsi dell’emergenza questa qualificazione potrebbe indebolirsi. Le compagnie, quindi, potrebbero reagire riorganizzando le rotte e introducendo eventuali supplementi carburante, ma sempre nel rispetto dei limiti del Regolamento europeo.\r

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“A fronte ad un quadro giuridico così complesso – conclude l’avvocato Giardini - se la crisi dovesse perdurare a lungo, potrebbe anche diventare necessario, o quanto meno auspicabile, un intervento normativo ad hoc da parte dell’Unione Europea, visti i riflessi sul mercato comune”. ","post_title":"Giardini: «Per la crisi carburante possibili contenziosi fra vettori e fornitori»","post_date":"2026-04-13T12:33:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776083607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La voglia di viaggiare c’è e nel periodo successivo alla Pasqua i clienti hanno ricominciato a programmare vacanze verso le destinazioni attualmente fruibili. La conferma viene da Pier Ezhaya, direttore generale tour operating di Alpitour World, che in un intervento a Tgcom24 ha riconfermato come quello dei viaggi sia «un bisogno incomprimibile», avvertito sia da parte degli italiani sia da parte degli stranieri pronti a scegliere l’Italia.\r

La \"vacanza in cassaforte\"\r

In questo quadro, Ezhaya ha ricordato come il modello proposto dal turismo organizzato offra particolari garanzie non solo per vivere al meglio la vacanza ma anche per porsi al riparo da criticità ed emergenze. «E’ come mettere la vacanza in cassaforte – spiega il manager -. In Alpitour, grazie al fatto di proporre un sistema integrato, possiamo offrire non solo un’ampia gamma di destinazioni in ogni parte nel mondo, ma siamo in grado di sfruttare al meglio la sinergia con il nostro vettore di casa, Neos, risposizionando le macchine in base alle esigenze contingenti».\r

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Proprio questa flessibilità ha consentito all’operatore di organizzare nove voli “rescue” per riportare a casa i clienti che allo scoppio del conflitto mediorientale si trovavano in diverse parti del mondo, dal Sudafrica all’oceano Indiano, all’Oriente in generale.\r

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Grazie poi alla direttiva pacchetti Ue e alle assicurazioni di viaggio, è possibile prenotare fin da subito una vacanza: «Siamo già in ritardo rispetto alle consuete tempistiche del booking. In Alpitour offriamo la possibilità di modificare successivamente la meta. La gamma di destinazioni fra le quali scegliere è estremamente ampia; anche se il Medio Oriente è attualmente precluso, i clienti possono optare per molte altre aree, come la parte dell’East Africa, i Caraibi, il Mediterraneo con Spagna, Grecia e Italia, senza dimenticare l’Egitto, una destinazione ingiustamente penalizzata perché spesso accostata al Medio Oriente. In realtà il Paese non è in alcun modo entrato nel conflitto e non registra alcun problema, potendo essere scelto in assoluta serenità».","post_title":"Ezhaya, Alpitour: «Dopo Pasqua la domanda è ricominciata»","post_date":"2026-04-13T11:48:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776080927000]}]}}