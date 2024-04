Scontro Ryanair-Enac: O’Leary torna a chiedere le dimissioni del presidente Di Palma Si accende, di nuovo, la polemica tra Ryanair e l’Enac, con il ceo del gruppo irlandese, Michael O’Leary, che è tornato a chiedere le dimissioni del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile Pierluigi Di Palma. O’Leary ha definito “false” le affermazioni di Di Palma sull’esistenza di un “oligopolio” in Italia. Quest’ultimo ha anche affermato che “le compagnie aeree low cost non esistono più” o – “ancora più assurdamente”, secondo la compagnia – che le tariffe basse “non ci saranno mai più”. «Le ultime imbarazzanti dichiarazioni di Di Palma – si legge in una nota della low cost – arrivano a meno di 12 mesi da sue altre false affermazioni sul fatto che le compagnie aeree in Italia lavorano insieme per aumentare le tariffe (…) Di Palma fa affermazioni false, che ingannano il governo italiano» ha attaccato O’Leary. Di Palma aveva affermato che Ryanair controlla ormai il 51% del mercato italiano sottolineando che in «un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono». O’Leary ha corretto il presidente Enac affermando che la compagnia aerea ha meno del 40% di quota di mercato, «sta aumentando la sua capacità di posti del 10% nel 2024 e sta abbassando le tariffe aeree per milioni di consumatori italiani». «Contrariamente alle ultime false affermazioni di Di Palma che sostiene di non riuscire a trovare un volo Ryanair a bassa tariffa in Italia – ha aggiunto O’Leary – Ryanair offrirà oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia nella sua programmazione estiva 2024. Poco più di 12 milioni (oltre il 40%) saranno venduti a tariffe di 29,99 euro o meno per la sola andata; oltre 15 milioni (più del 50%) a tariffe pari o inferiori a 39,99 euro. Di Palma fa ripetutamente affermazioni false, che ingannano il governo e i cittadini italiani. Non sa nulla di trasporto aereo ed è per questo che continua a fare queste affermazioni stupide ed imbarazzanti». Il precedente Il precedente scontro Ryanair-Enac risale al settembre del 2023 quanto l’ente, secondo la low cost, aveva stilato un “falso rapporto prodotto e presentato al governo italiano sul prezzo dei biglietti aerei”. Nel frattempo, Di Palma ha deciso di non rispondere a Ryanair ma ha commentato al Corriere della Sera le parole del ceo, O’Leary definendole “provocazioni“. Il presidente Enac ha inoltre chiesto al ceo di Ryanair di «rispettare le istituzioni italiane e chi le rappresenta. Il nostro compito è quello di stare sempre al fianco del cittadino-passeggero, tutelandolo in ogni aspetto, compreso il costo dei trasporti». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte. Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni. Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie. [post_title] => Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua [post_date] => 2024-03-29T10:32:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711708341000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464558 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418443" align="alignleft" width="300"] Gianluigi Aponte, ceo di Msg Group[/caption] Nuova operazione in vista per il gruppo Msc che, dopo aver acquisito il 50% di Italo, punta ora lo sguardo sul Secolo XIX. In una nota congiunta la società di shipping italo-svizzera e il gruppo Gedi, che controlla il quotidiano genovese, comunicano infatti di "aver raggiunto un’intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX a una società interamente controllata dal gruppo Msc. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione". L’accordo include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al quotidiano ligure, "nonché quattro testate a esso collegate, quali The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e Ttm – Tecnologie Trasporti Mare". Con questa operazione, la società editoriale controllata dalla Exor di John Elkann, che pubblica La Repubblica e La Stampa, va a completare il processo di dismissione delle testate locali avviato in questi ultimi anni, per concentrarsi sull’editoria nazionale. [post_title] => Il gruppo Msc vicino all'acquisizione del Secolo XIX [post_date] => 2024-03-28T14:54:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711637643000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripartono da oggi i collegamenti tra la città toscana di Livorno e la corsa Bastia operati da Moby. Il tutto per una una stagione che si allunga ulteriormente rispetto agli scorsi anni, arrivando fino al prossimo 3 novembre. Per permettere ai passeggeri di godere dal primo fino all’ultimo minuto le giornate in Corsica, l’andata da Livorno sarà la mattina alle 8, mentre il ritorno da Bastia il pomeriggio, ottimizzando tempi e permanenza sull’isola. Con anche partenze pomeridiane in particolari date di aprile e maggio, sempre per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei passeggeri. Il domino virtuoso innescato dall’ingresso contemporaneo in flotta delle Moby Fantasy e Legacy, i due traghetti più grandi e green del mondo, porta miglioramenti su tutte le tratte, collegate da navi più capienti e moderne. In particolare, sulla Livorno-Bastia-Livorno saranno schierate prima la Orli, poi la Corse e nei mesi estivi la Zazà, che offriranno servizi di bordo sempre migliori, con self service, caffetteria, show lounge e shop. [post_title] => Moby: torna da oggi il collegamento tra Livorno e Bastia, in Corsica [post_date] => 2024-03-28T12:29:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711628995000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Lo sviluppo sia economico che finanziario è stato la chiave fondamentale che ha consentito all’azienda di crescere»: Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, commenta il bilancio 2023 della compagnia aerea, che ha riservato più di una buona notizia. Di fatto Ita ha raggiunto il breakeven con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale, per chiudere poi all'ultima riga di bilancio con una perdita di soli 5 milioni di euro: dato praticamente azzerato se paragonato al rosso di 481 milioni sul 2022. Nel 2023 Ita Airways ha operato oltre 124,000 voli e trasportato 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022), e per i primi mesi del 2024 Turicchi ha sottolineato che l’andamento positivo sta continuando con l’80.5% di regolarità e 88.9% di puntualità, mentre la customer satisfaction, sempre nello stesso periodo, è pari a 80,5%. E non si fermerà la crescita quest’anno, ha spiegato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, «grazie all’ingresso nella flotta di 26 nuovi aeromobili, portiamo il numero complessivo - dopo l’uscita di velivoli di vecchia generazione - a 96, di cui 22 wide body e 74 narrow body, e con il 67% di aerei di nuova generazione». Per l’estate la compagnia opererà su 57 destinazioni di cui 16 domestiche, 28 internazionali e 15 intercontinentali e con l’introduzione di nuovi collegamenti su Nord America con Chicago, Africa con Accra e Dakar, e Medio Oriente, con Riyadh, Gedda e Kuwait City. Inoltre, sempre durante l'estate, Ita introdurrà voli stagionali verso 11 destinazioni tra le meta più richieste del Mediterraneo tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane. Le nozze con Lufthansa Commentando l’attesa per la via libera all’accordo con Lufthansa, ancora in fase di discussione all’Unione europea, Turicchi ha lasciato trapelare una buona dose di ottimismo: «Questa non è un’operazione per il salvataggio di Ita, l’azionista Mef la vede come un’operazione di mercato per fare crescere la compagnia. Non abbiano un 'Piano B', l’accordo si farà. Io credo fortemente nel piano A, cioè in questo matrimonio che vede Ita come la promessa sposa». Turicchi ha concluso con l’auspicio che venga rispettata la scadenza del 6 giugno per la decisione ultima della Commissione, «anche se potrebbe slittare al 26-27 giugno». [post_title] => Ita Airways, conti in netto miglioramento. Turicchi su Lh: «L'accordo si farà» [post_date] => 2024-03-28T11:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711626221000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prestigiose compagnie internazionali e una serie di itinerari sul mare caratterizzano la proposta del cruise operator Gioco Viaggi, sempre attento alle richieste del mercato. «Ogni compagnia che rappresentiamo dà una propria lettura alle tematiche che sono oggi al centro del mondo del turismo - afferma Gigi Torre, presidente del cruise operator -. Tutte le compagnie sono molto attente alla sostenibilità e ne mettono in pratica i principi: lo si vede anche a bordo della Sun Princess, la nuova nave classe Sphere della compagnia che sta facendo la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo. All’interno del recycling center tutta la spazzatura raccolta a bordo della nave viene tra l'altro divisa, compattata, processata e riciclata ove possibile. L’alluminio, per esempio, viene rivenduto e il ricavato viene utilizzato per il welfare dell’equipaggio, l'olio residuo delle fritture si trasformerà in bio diesel, la plastica e la carta vengono processati dal micro-gassificatore di bordo, i materiali organici diventeranno compost. Sono tutte operazioni sostenibili". Ma in primo piano c'è anche la gastronomia: "Le nostre navi hanno ristoranti firmati da chef stellati perché il food è un’esperienza che connota fortemente ogni compagnia. Anche l’intrattenimento è molto curato grazie alle esibizioni di artisti emergenti che portano delle novità, calate in una ricca scenografia. C’è poi una grande attenzione per l’offerta a terra, perché si vogliono proporre nuove experience al passeggero, rinnovando la tradizionale visita turistica. Proprio la Princess Cruises, per esempio, ha diversi servizi di proprietà in Alaska: dai treni ai lodge nei parchi". Gioco Viaggi si rivolge al trade con un costante aggiornamento delle informazioni sul prodotto e sulle tariffe disponibili. "La Sun sta navigando nel Mediterraneo? Abbiamo in programma diverse visite-nave nei porti di scalo italiani, dove inviteremo gli agenti di viaggio di Civitavecchia, Messina, Genova, La Spezia e Napoli, offrendo loro la possibilità di salire a bordo per vedere la nave". La gamma delle proposte di Gioco Viaggi è davvero ampia e Chiara Lagioni, product manager dell’operatore, ne presenta alcune: «Princess Cruises è un prodotto premium, destinato a una clientela che si aspetta un certo livello di servizio e di esperienza, come si vede a bordo della Princess che infatti sta vendendo molto bene: la sua prima stagione nel Mediterraneo è quasi esaurita. Poi la nave raggiungerà i Caraibi per i mesi invernali. Tra le nostre proposte ci sono inoltre le crociere del gruppo Carnival, ciascuna con la propria identità e le proprie caratteristiche. Un altro brand premium che vendiamo molto bene è Holland America Line, che si differenzia per le sue navi midsize: la giusta dimensione per un cliente che non vuole la grande nave, nonché per la coppia che cerca un ambiente soft, dove l’intrattenimento è declinato quasi unicamente nella musica. Cunard è un’icona, con la sua atmosfera da grande transatlantico e un’eleganza ricercata. La compagnia punta molto sullo stile british e offre, oltre alla traversata atlantica, il giro del mondo oppure un’esperienza in Alaska, in Mediterraneo e Nord Europa. Le navi non superano i 3 mila passeggeri. Anche la nuovissima Queen Anne ne ospita 2.999. Il passeggero a bordo apprezza la bellezza degli ambienti, l’eleganza e la cerimonia del tè che si ripete oggi come nel passato: offerto con il servizio bone china da una parata di camerieri in guanti bianchi. A bordo c’è una ball-room con i soffitti alti e lampadari scintillanti per serate danzanti che riportano ai tempi dei grandi transatlantici. Ogni categoria di cabine ha un ristorante dedicato e il servizio è di altissimo livello". Gioco Viaggi propone anche compagnie high level con navi di piccole dimensioni come Seabourn, che fa parte del gruppo Carnival, e Ponant, una compagnia francese di lusso specializzata nelle crociere di spedizioni. «Quello che fa la differenza - sottolinea Lagioni - non è solo il lusso delle sistemazioni e dei servizi di bordo, ma l’esclusività della destinazione. Infatti queste compagnie, oltre alle piccole navi classiche, hanno navi expeditions adatte alle rotte polari e itinerari esclusivi come il Passaggio a Nord Ovest. Anche in destinazioni più comuni come l’Alaska le navi non si fermano nei grandi porti, ma procedono lungo i fiordi più profondi, cuore della destinazione, per arrivare dove le grandi navi non possono arrivare. Lì i fortunati passeggeri faranno un’escursione in kayak o scenderanno a terra in Zodiac con una guida naturalistica. Il lusso è anche questo». [post_title] => Gioco Viaggi: una cruise collection che racconta modi diversi di vivere un viaggio sul mare [post_date] => 2024-03-28T09:14:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711617247000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Ci sono ancora praterie da esplorare davanti a noi". Sono le potenzialità di sviluppo future di Hnh Hospitality, secondo l'a.d. Luca Boccato, intervenuto in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano. Una prospettiva di grande ottimismo, che giunge peraltro dopo un 2023 record, durante il quale il gruppo mestrino ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, toccando quota 105,7 milioni. Ma anche un approccio che tiene realisticamente conto di quanto accade oltre i confini italiani, dove altre realtà white label company come "Aimbridge o Westmont hanno dimensioni anche dieci, venti volte superiori alle nostre". L'idea è quella di mantenere un equilibrio di portfolio simile a quello attuale, che vede Hnh gestire un 60% circa di proprietà urban e la restante parte di resort leisure. "Il nostro obiettivo era di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato entro il 2027, ma con ogni probabilità ce la faremo già con un anno di anticipo". Anche l'anno fiscale 2024-25 è peraltro partito lo scorso 1° novembre con buone indicazioni: "Nei primi cinque mesi abbiamo fatto meglio del nostro per la verità non ambizioso target di crescita del 5%. Ora stiamo onestamente assistendo a qualche timido segnale di rallentamento, soprattutto a partire dai mesi di giugno - luglio. Niente di allarmante, però: si tratta di oscillazioni sostanzialmente legate all'andamento del ciclo economico. E poi c'è da considerare che questo è l'anno delle elezioni Usa: un periodo tradizionalmente sfavorevole per la domanda d'Oltreoceano. Diciamo che il cielo è oggi prevalentemente sereno con qualche nube sparsa all'orizzonte". Tra le novità in arrivo per Hnh c'è poi la prima inaugurazione di una struttura extended-stay: "Una proposta destinata a completare la nostra offerta, diversificandone i contenuti. D'altronde aprire hotel in centro città non è sempre un'impresa facile, mentre i serviced apartments sono da questo punto di vista un prodotto più semplice e tutto sommato simile all'hotellerie tradizionale". Infine, una parola sulla percorso Ipoready da poco iniziato con Borsa Italia: "E' un'iniziativa certamente volta a formare il nostro management per un'eventuale quotazione della società - ha concluso Boccato -. Ma non si tratta a oggi di una prospettiva concreta. Piuttosto di un'opzione che abbiamo deciso di aprirci. Siamo infatti consapevoli della naturale evoluzione delle nostre collaborazioni con fondi esterni (a febbraio del 2023, il Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital sono subentrati a Siparex nel controllo del 37% di Hnh, ndr). Non esiste una scadenza temporale precisa, ma è chiaro che prima o poi decideranno di uscire per monetizzare l'investimento. Con Ipoready vogliamo perciò semplicemente aprirci un'ulteriore finestra di opportunità, per quando sarà il momento di cambiare nuovamente partner finanziari". [post_title] => Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay [post_date] => 2024-03-27T15:34:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711553690000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna il concorso Gattinoni dedicato agli sposi; iniziato il 15 marzo, Ho scelto te! durerà sino al 28 febbraio 2025. Le coppie che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele presso le agenzie del network (Store, Point o Gattinoni Mondo di Vacanze) possono iscriversi sul sito www.gattinonitravel.it/pages/ho-scelto-te. Ogni mese avverranno due estrazioni, 24 complessive, che assegneranno set di trolley da viaggio di diverse dimensioni. Si aggiungono tre estrazioni finali, che premieranno i fortunati vincitori con due Gattinoni Travel Card, del valore di mille e 3 mila euro, nonché con una crociera ai Caraibi operata da Msc. Della durata di sette notti in pensione completa, il viaggio salperà da Miami e sarà da effettuarsi nell’arco del 2025. Il visual della nuova campagna è stato curato dal reparto creativo Gattinoni. La comunicazione dell’iniziativa verrà veicolata attraverso vari canali: dalle vetrine di tutte le agenzie con supporti come il totem cartonato a cubi, pieghevoli e frame, alla cornice ad hoc disponibile durante fiere ed eventi per scattarsi selfie romantici, sino ai canali digital di Gattinonitravel: locandina, post, storia, dem, spot, con un calendario costante di contenuti pubblicati. [post_title] => Il network Gattinoni rilancia il concorso sposi. Tra i premi, voucher e una crociera Msc [post_date] => 2024-03-27T14:44:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711550652000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia da Torino dove per l'estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l'aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra. La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall'inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l'estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino. «Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire - afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari». «Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali». [post_title] => Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria [post_date] => 2024-03-27T12:14:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711541690000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli. La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024. Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall'altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d'acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all'aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa. [post_title] => Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee [post_date] => 2024-03-27T11:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711537348000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "scontro ryanair enac oleary torna a chiedere le dimissioni del presidente de palma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1644,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte.\r

\r

Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia.\r

\r

Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia\r

\r

\r

\r

Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.\r

\r

Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.","post_title":"Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua","post_date":"2024-03-29T10:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711708341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluigi Aponte, ceo di Msg Group[/caption]\r

\r

Nuova operazione in vista per il gruppo Msc che, dopo aver acquisito il 50% di Italo, punta ora lo sguardo sul Secolo XIX. In una nota congiunta la società di shipping italo-svizzera e il gruppo Gedi, che controlla il quotidiano genovese, comunicano infatti di \"aver raggiunto un’intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX a una società interamente controllata dal gruppo Msc. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione\".\r

L’accordo include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al quotidiano ligure, \"nonché quattro testate a esso collegate, quali The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e Ttm – Tecnologie Trasporti Mare\". Con questa operazione, la società editoriale controllata dalla Exor di John Elkann, che pubblica La Repubblica e La Stampa, va a completare il processo di dismissione delle testate locali avviato in questi ultimi anni, per concentrarsi sull’editoria nazionale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il gruppo Msc vicino all'acquisizione del Secolo XIX","post_date":"2024-03-28T14:54:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711637643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono da oggi i collegamenti tra la città toscana di Livorno e la corsa Bastia operati da Moby. Il tutto per una una stagione che si allunga ulteriormente rispetto agli scorsi anni, arrivando fino al prossimo 3 novembre. Per permettere ai passeggeri di godere dal primo fino all’ultimo minuto le giornate in Corsica, l’andata da Livorno sarà la mattina alle 8, mentre il ritorno da Bastia il pomeriggio, ottimizzando tempi e permanenza sull’isola. Con anche partenze pomeridiane in particolari date di aprile e maggio, sempre per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei passeggeri.\r

\r

Il domino virtuoso innescato dall’ingresso contemporaneo in flotta delle Moby Fantasy e Legacy, i due traghetti più grandi e green del mondo, porta miglioramenti su tutte le tratte, collegate da navi più capienti e moderne. In particolare, sulla Livorno-Bastia-Livorno saranno schierate prima la Orli, poi la Corse e nei mesi estivi la Zazà, che offriranno servizi di bordo sempre migliori, con self service, caffetteria, show lounge e shop.\r

\r

","post_title":"Moby: torna da oggi il collegamento tra Livorno e Bastia, in Corsica","post_date":"2024-03-28T12:29:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711628995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Lo sviluppo sia economico che finanziario è stato la chiave fondamentale che ha consentito all’azienda di crescere»: Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, commenta il bilancio 2023 della compagnia aerea, che ha riservato più di una buona notizia.\r

\r

Di fatto Ita ha raggiunto il breakeven con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale, per chiudere poi all'ultima riga di bilancio con una perdita di soli 5 milioni di euro: dato praticamente azzerato se paragonato al rosso di 481 milioni sul 2022.\r

\r

Nel 2023 Ita Airways ha operato oltre 124,000 voli e trasportato 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022), e per i primi mesi del 2024 Turicchi ha sottolineato che l’andamento positivo sta continuando con l’80.5% di regolarità e 88.9% di puntualità, mentre la customer satisfaction, sempre nello stesso periodo, è pari a 80,5%. E non si fermerà la crescita quest’anno, ha spiegato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, «grazie all’ingresso nella flotta di 26 nuovi aeromobili, portiamo il numero complessivo - dopo l’uscita di velivoli di vecchia generazione - a 96, di cui 22 wide body e 74 narrow body, e con il 67% di aerei di nuova generazione».\r

\r

Per l’estate la compagnia opererà su 57 destinazioni di cui 16 domestiche, 28 internazionali e 15 intercontinentali e con l’introduzione di nuovi collegamenti su Nord America con Chicago, Africa con Accra e Dakar, e Medio Oriente, con Riyadh, Gedda e Kuwait City. Inoltre, sempre durante l'estate, Ita introdurrà voli stagionali verso 11 destinazioni tra le meta più richieste del Mediterraneo tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane.\r

\r

Le nozze con Lufthansa\r

\r

Commentando l’attesa per la via libera all’accordo con Lufthansa, ancora in fase di discussione all’Unione europea, Turicchi ha lasciato trapelare una buona dose di ottimismo: «Questa non è un’operazione per il salvataggio di Ita, l’azionista Mef la vede come un’operazione di mercato per fare crescere la compagnia. Non abbiano un 'Piano B', l’accordo si farà. Io credo fortemente nel piano A, cioè in questo matrimonio che vede Ita come la promessa sposa».\r

\r

Turicchi ha concluso con l’auspicio che venga rispettata la scadenza del 6 giugno per la decisione ultima della Commissione, «anche se potrebbe slittare al 26-27 giugno».","post_title":"Ita Airways, conti in netto miglioramento. Turicchi su Lh: «L'accordo si farà»","post_date":"2024-03-28T11:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711626221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prestigiose compagnie internazionali e una serie di itinerari sul mare caratterizzano la proposta del cruise operator Gioco Viaggi, sempre attento alle richieste del mercato. «Ogni compagnia che rappresentiamo dà una propria lettura alle tematiche che sono oggi al centro del mondo del turismo - afferma Gigi Torre, presidente del cruise operator -. Tutte le compagnie sono molto attente alla sostenibilità e ne mettono in pratica i principi: lo si vede anche a bordo della Sun Princess, la nuova nave classe Sphere della compagnia che sta facendo la sua crociera inaugurale nel Mediterraneo. All’interno del recycling center tutta la spazzatura raccolta a bordo della nave viene tra l'altro divisa, compattata, processata e riciclata ove possibile. L’alluminio, per esempio, viene rivenduto e il ricavato viene utilizzato per il welfare dell’equipaggio, l'olio residuo delle fritture si trasformerà in bio diesel, la plastica e la carta vengono processati dal micro-gassificatore di bordo, i materiali organici diventeranno compost. Sono tutte operazioni sostenibili\". \r

Ma in primo piano c'è anche la gastronomia: \"Le nostre navi hanno ristoranti firmati da chef stellati perché il food è un’esperienza che connota fortemente ogni compagnia. Anche l’intrattenimento è molto curato grazie alle esibizioni di artisti emergenti che portano delle novità, calate in una ricca scenografia. C’è poi una grande attenzione per l’offerta a terra, perché si vogliono proporre nuove experience al passeggero, rinnovando la tradizionale visita turistica. Proprio la Princess Cruises, per esempio, ha diversi servizi di proprietà in Alaska: dai treni ai lodge nei parchi\".\r

Gioco Viaggi si rivolge al trade con un costante aggiornamento delle informazioni sul prodotto e sulle tariffe disponibili. \"La Sun sta navigando nel Mediterraneo? Abbiamo in programma diverse visite-nave nei porti di scalo italiani, dove inviteremo gli agenti di viaggio di Civitavecchia, Messina, Genova, La Spezia e Napoli, offrendo loro la possibilità di salire a bordo per vedere la nave\". \r

La gamma delle proposte di Gioco Viaggi è davvero ampia e Chiara Lagioni, product manager dell’operatore, ne presenta alcune: «Princess Cruises è un prodotto premium, destinato a una clientela che si aspetta un certo livello di servizio e di esperienza, come si vede a bordo della Princess che infatti sta vendendo molto bene: la sua prima stagione nel Mediterraneo è quasi esaurita. Poi la nave raggiungerà i Caraibi per i mesi invernali. Tra le nostre proposte ci sono inoltre le crociere del gruppo Carnival, ciascuna con la propria identità e le proprie caratteristiche. Un altro brand premium che vendiamo molto bene è Holland America Line, che si differenzia per le sue navi midsize: la giusta dimensione per un cliente che non vuole la grande nave, nonché per la coppia che cerca un ambiente soft, dove l’intrattenimento è declinato quasi unicamente nella musica. Cunard è un’icona, con la sua atmosfera da grande transatlantico e un’eleganza ricercata. La compagnia punta molto sullo stile british e offre, oltre alla traversata atlantica, il giro del mondo oppure un’esperienza in Alaska, in Mediterraneo e Nord Europa. Le navi non superano i 3 mila passeggeri. Anche la nuovissima Queen Anne ne ospita 2.999. Il passeggero a bordo apprezza la bellezza degli ambienti, l’eleganza e la cerimonia del tè che si ripete oggi come nel passato: offerto con il servizio bone china da una parata di camerieri in guanti bianchi. A bordo c’è una ball-room con i soffitti alti e lampadari scintillanti per serate danzanti che riportano ai tempi dei grandi transatlantici. Ogni categoria di cabine ha un ristorante dedicato e il servizio è di altissimo livello\". \r

Gioco Viaggi propone anche compagnie high level con navi di piccole dimensioni come Seabourn, che fa parte del gruppo Carnival, e Ponant, una compagnia francese di lusso specializzata nelle crociere di spedizioni. «Quello che fa la differenza - sottolinea Lagioni - non è solo il lusso delle sistemazioni e dei servizi di bordo, ma l’esclusività della destinazione. Infatti queste compagnie, oltre alle piccole navi classiche, hanno navi expeditions adatte alle rotte polari e itinerari esclusivi come il Passaggio a Nord Ovest. Anche in destinazioni più comuni come l’Alaska le navi non si fermano nei grandi porti, ma procedono lungo i fiordi più profondi, cuore della destinazione, per arrivare dove le grandi navi non possono arrivare. Lì i fortunati passeggeri faranno un’escursione in kayak o scenderanno a terra in Zodiac con una guida naturalistica. Il lusso è anche questo».","post_title":"Gioco Viaggi: una cruise collection che racconta modi diversi di vivere un viaggio sul mare","post_date":"2024-03-28T09:14:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711617247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ci sono ancora praterie da esplorare davanti a noi\". Sono le potenzialità di sviluppo future di Hnh Hospitality, secondo l'a.d. Luca Boccato, intervenuto in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano. Una prospettiva di grande ottimismo, che giunge peraltro dopo un 2023 record, durante il quale il gruppo mestrino ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, toccando quota 105,7 milioni. Ma anche un approccio che tiene realisticamente conto di quanto accade oltre i confini italiani, dove altre realtà white label company come \"Aimbridge o Westmont hanno dimensioni anche dieci, venti volte superiori alle nostre\".\r

\r

L'idea è quella di mantenere un equilibrio di portfolio simile a quello attuale, che vede Hnh gestire un 60% circa di proprietà urban e la restante parte di resort leisure. \"Il nostro obiettivo era di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato entro il 2027, ma con ogni probabilità ce la faremo già con un anno di anticipo\".\r

\r

Anche l'anno fiscale 2024-25 è peraltro partito lo scorso 1° novembre con buone indicazioni: \"Nei primi cinque mesi abbiamo fatto meglio del nostro per la verità non ambizioso target di crescita del 5%. Ora stiamo onestamente assistendo a qualche timido segnale di rallentamento, soprattutto a partire dai mesi di giugno - luglio. Niente di allarmante, però: si tratta di oscillazioni sostanzialmente legate all'andamento del ciclo economico. E poi c'è da considerare che questo è l'anno delle elezioni Usa: un periodo tradizionalmente sfavorevole per la domanda d'Oltreoceano. Diciamo che il cielo è oggi prevalentemente sereno con qualche nube sparsa all'orizzonte\".\r

\r

Tra le novità in arrivo per Hnh c'è poi la prima inaugurazione di una struttura extended-stay: \"Una proposta destinata a completare la nostra offerta, diversificandone i contenuti. D'altronde aprire hotel in centro città non è sempre un'impresa facile, mentre i serviced apartments sono da questo punto di vista un prodotto più semplice e tutto sommato simile all'hotellerie tradizionale\".\r

\r

Infine, una parola sulla percorso Ipoready da poco iniziato con Borsa Italia: \"E' un'iniziativa certamente volta a formare il nostro management per un'eventuale quotazione della società - ha concluso Boccato -. Ma non si tratta a oggi di una prospettiva concreta. Piuttosto di un'opzione che abbiamo deciso di aprirci. Siamo infatti consapevoli della naturale evoluzione delle nostre collaborazioni con fondi esterni (a febbraio del 2023, il Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital sono subentrati a Siparex nel controllo del 37% di Hnh, ndr). Non esiste una scadenza temporale precisa, ma è chiaro che prima o poi decideranno di uscire per monetizzare l'investimento. Con Ipoready vogliamo perciò semplicemente aprirci un'ulteriore finestra di opportunità, per quando sarà il momento di cambiare nuovamente partner finanziari\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay","post_date":"2024-03-27T15:34:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711553690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il concorso Gattinoni dedicato agli sposi; iniziato il 15 marzo, Ho scelto te! durerà sino al 28 febbraio 2025. Le coppie che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele presso le agenzie del network (Store, Point o Gattinoni Mondo di Vacanze) possono iscriversi sul sito www.gattinonitravel.it/pages/ho-scelto-te. Ogni mese avverranno due estrazioni, 24 complessive, che assegneranno set di trolley da viaggio di diverse dimensioni. Si aggiungono tre estrazioni finali, che premieranno i fortunati vincitori con due Gattinoni Travel Card, del valore di mille e 3 mila euro, nonché con una crociera ai Caraibi operata da Msc. Della durata di sette notti in pensione completa, il viaggio salperà da Miami e sarà da effettuarsi nell’arco del 2025.\r

\r

Il visual della nuova campagna è stato curato dal reparto creativo Gattinoni. La comunicazione dell’iniziativa verrà veicolata attraverso vari canali: dalle vetrine di tutte le agenzie con supporti come il totem cartonato a cubi, pieghevoli e frame, alla cornice ad hoc disponibile durante fiere ed eventi per scattarsi selfie romantici, sino ai canali digital di Gattinonitravel: locandina, post, storia, dem, spot, con un calendario costante di contenuti pubblicati.\r

\r

","post_title":"Il network Gattinoni rilancia il concorso sposi. Tra i premi, voucher e una crociera Msc","post_date":"2024-03-27T14:44:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711550652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia da Torino dove per l'estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l'aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra.\r

La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall'inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l'estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino.\r

«Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire - afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari».\r

«Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali».","post_title":"Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria","post_date":"2024-03-27T12:14:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711541690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli.\r

\r

La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024.\r

\r

Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall'altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d'acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all'aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa.","post_title":"Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee","post_date":"2024-03-27T11:02:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711537348000]}]}}