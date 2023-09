O’Leary non può chiedere le dimissioni di nessuno. Compreso Di Palma O’Leary e Di Palma. La querelle fra l’Enac e Ryanair continua con colpi di scena. Infatti è di oggi la richiesta del vettore irlandese di dimissioni del presidente dell’Enac Di Palma. Ryanair ha chiesto a Di Palma di assumersi la responsabilità per il falso rapporto prodotto dall’Enac presentato al governo Italiano sul prezzo dei biglietti aerei. Il vettore ha sottolineato i molteplici errori nel rapporto Enac. Tra cui affermazioni su biglietti aerei inesistenti da 1.000 euro. False affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e affermazioni su regimi di oligopolio nel mercato italiano. «Questo falso rapporto dell’Enac – dice il ceo di Ryanair Michael O’Leary – dimostra che il suo presidente non è idoneo a supervisionare le attività dell’Enac. Non ci sono prove di alcuna collusione dei prezzi tra le compagnie aeree, specialmente quando Ita applica tariffe molto elevate e Ryanair offre solo tariffe basse». E via seguitando su questo tono. Non può farlo Noi vorremmo spiegare a Ryanair e al suo capo O’Leary che lui non ha alcuna giurisdizione nel nostro Paese, quindi la richiesta di dimissioni per qualsiasi esponete dell’amministrazione pubblica è non solo risibile, ma anche impropria. Probabilmente O’Leary nella sua forma di simpatico egotismo ha pensato per un momento di essere il capo dell’opposizione o qualcosa del genere. Una sorta di politico che legittimamente può richiedere dimissioni, fare richieste di audizioni parlamentari ecc ecc. Ebbene non è così. Voglio ricordare a O’Leary che al di là dello straordinario contributo al rinnovamento del trasporto aereo non solo in Italia, lui nel nostro Paese è un imprenditore come un altro. Nè più nè meno. E quindi come imprenditore deve rimanere nel suo. Condividi

O'Leary e Di Palma. La querelle fra l'Enac e Ryanair continua con colpi di scena. Infatti è di oggi la richiesta del vettore irlandese di dimissioni del presidente dell'Enac Di Palma. Ryanair ha chiesto a Di Palma di assumersi la responsabilità per il falso rapporto prodotto dall'Enac presentato al governo Italiano sul prezzo dei biglietti aerei. Il vettore ha sottolineato i molteplici errori nel rapporto Enac. Tra cui affermazioni su biglietti aerei inesistenti da 1.000 euro. False affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e affermazioni su regimi di oligopolio nel mercato italiano. «Questo falso rapporto dell'Enac - dice il ceo di Ryanair Michael O'Leary - dimostra che il suo presidente non è idoneo a supervisionare le attività dell'Enac. Non ci sono prove di alcuna collusione dei prezzi tra le compagnie aeree, specialmente quando Ita applica tariffe molto elevate e Ryanair offre solo tariffe basse». E via seguitando su questo tono. Non può farlo Noi vorremmo spiegare a Ryanair e al suo capo O'Leary che lui non ha alcuna giurisdizione nel nostro Paese, quindi la richiesta di dimissioni per qualsiasi esponete dell'amministrazione pubblica è non solo risibile, ma anche impropria. Probabilmente O'Leary nella sua forma di simpatico egotismo ha pensato per un momento di essere il capo dell'opposizione o qualcosa del genere. Una sorta di politico che legittimamente può richiedere dimissioni, fare richieste di audizioni parlamentari ecc ecc. Ebbene non è così. Voglio ricordare a O'Leary che al di là dello straordinario contributo al rinnovamento del trasporto aereo non solo in Italia, lui nel nostro Paese è un imprenditore come un altro. Nè più nè meno. E quindi come imprenditore deve rimanere nel suo. [post_title] => O'Leary non può chiedere le dimissioni di nessuno. Compreso Di Palma [post_date] => 2023-09-14T11:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694692167000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enac e Ryanair. La polemica fra Ryanair, e nello specifico fa Michael O'leary e Enac non finisce. Infatti a margine della conferenza stampa di ieri in cui Miachael O'Leary ha detto: l’Enac ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto, la risposta dell'Enac per bocca del suo presidente Pierluigi Di Palma in audizione in Senato. «L'intervento normativo che il governo propone è molto importante. 