Sciopero trasporto aereo il 26 luglio (domani). Enac: ecco i voli garantiti È stato confermato un altro sciopero nazionale degli aerei, che potrebbe avere un impatto significativo sulla regolarità dei voli in tutta Italia. Dopo lo stop dei voli del 10 luglio, sabato 26 ci sarà un’ulteriore giornata di protesta. Ciò renderà necessario prestare attenzione a orari e aggiornamenti per chi ha in programma un viaggio in aereo. Lo sciopero di 24 ore è stato proclamato dalla sigla FLAI Trasporti e Servizi. Coinvolgerà il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers, attive presso i principali scali italiani. Parallelamente, il sindacato CUB Trasporti, che rappresenta i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, ha previsto un’astensione dal lavoro di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00. Altre sigle Nella stessa fascia oraria si asterranno anche i dipendenti della compagnia Volotea, in sciopero sotto la sigla UILT-UIL, così come il personale della società Swissport Italia operante all’aeroporto di Milano Linate. Sempre dalle 13:00 alle 17:00 protesta il personale delle aziende associate ad Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assohandlers, Federcatering e personale di terra dei vettori dell’aeroporto di Fiumicino. L’Enac infoma che all’interno della sezione Voli garantiti in caso di sciopero è disponibile l’elenco dei voli garantiti per gli scioperi nazionali del 26 luglio 2025 (4 ore, dalle ore 13:00 alle ore 17:00): Condividi

