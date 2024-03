Sata Azores Airlines, Gonçalves: «Grandi potenzialità da Milano, buono il trend delle prenotazioni» Sata Azores Airlines punta sull’Italia e si prepara alla stagione estiva con due voli alla settimana da Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024 . La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo, ogni mercoledì e venerdì. , sull’isola di São Miguel dal prossimo Chiari i progetti della compagnia sul mercato italiano come conferma Teresa Gonçalves, ceo della compagnia: «Abbiamo studiato da tempo il collegamento tra Ponta Delgada e Milano e crediamo che questa sia la migliore opportunità per lanciarlo sul mercato. Le nostre aspettative per questo percorso sono molto buone, sia in termini di previsioni sia sul flusso di prenotazioni che già abbiamo nel nostro sistema». Azores Airlines (rappresentata da Aviareps Italia) ha aumentato la sua offerta a più destinazioni, sia a livello nazionale sia internazionale “ed è in costante crescita. Milano è un mercato molto significativo per noi, con un grande potenziale di crescita. Riteniamo che questa rotta non solo fornirà ulteriori opzioni per i nostri passeggeri residenti nelle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che ha sempre più e costantemente utilizzato i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l’Europa.Questa scommessa è fatta per soddisfare la crescente domanda nei mercati in cui abbiamo già una presenza solida per molti anni e in quelli nuovi con un potenziale significativo, come appunto Milano”. Diverse le iniziative sul piano promozionale, da quelle previste per il volo inaugurale alla partecipazione alle principali fiere di settore. “Promuoveremo anche viaggi fam e organizzeremo alcuni webinar in collaborazione con l’Ente per il turismo delle Azzorre.Intendiamo anche rafforzare i rapporti con la distribuzione, dai gds alle agenzie di viaggio e tour operator». Condividi

