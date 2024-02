Azores Airlines collegherà da giugno Milano a Ponta Delgada. Aviareps nuovo gsa in Italia Azores Airlines collegherà con due voli alla settimana Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel. La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024, ogni mercoledì e venerdì. La compagnia aerea, da gennaio 2024, ha scelto Aviareps Italia come gsa e rappresentante commerciale nel nostro Paese: la società fornisce quindi una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione, biglietteria e rappresentanza commerciale ad Azores Airlines, supportandone la crescita e il posizionamento sul mercato italiano. Oltre all’assegnazione dell’incarico per lo sviluppo nel nostro paese, la compagnia aerea ha deciso di espandere ulteriormente la collaborazione con Aviareps Group nominandolo suo rappresentante anche in Spagna e in Germania. «Milano è per noi un mercato molto significativo, con un grande potenziale di crescita – sottolinea Graça Silva, sales & brand, marketing and communication director di Sata Group -. Riteniamo che questa rotta offrirà non solo opzioni aggiuntive per i nostri passeggeri residenti alle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che utilizza maggiormente e più costantemente i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l’Europa. Siamo fiduciosi che Aviareps ci aiuterà a massimizzare questo potenziale». «Siamo certi che l’esperienza, la conoscenza del mercato e la competenza del nostro team di professionisti offriranno un servizio senza precedenti a Azores Airlines – aggiunge Giulio Santoro, gm di Aviareps Italy & vice president South Europe -, consentendole di incrementare le vendite di biglietti e il posizionamento del brand, anche in virtù del lancio del doppio volo settimanale che collegherà Milano Malpensa e Ponta Delgada durante l’estate 2024». Nel 2023, le compagnie aeree del Gruppo Sata hanno registrato una crescita consistente del numero di passeggeri trasportati, totalizzando 2,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 40% rispetto al 2019 e del 24,8% sul 2022; nel dettaglio, Air Açores (che opera i collegamenti tra le isole dell’arcipelago delle Azzorre) ha trasportato circa 952.000 passeggeri mentre Azores Airlines ne ha trasportati circa 1,4 milioni. Quest’ultima opera voli regolari verso gli arcipelaghi di Madeira e Capo Verde, il Portogallo continentale (Porto, Faro e Lisbona), Bermuda e altre destinazioni in Europa e in America del Nord. Condividi

