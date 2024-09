Sas rilancia sugli Usa con il volo Copenaghen-Seattle, dal prossimo 21 maggio Sas amplia il network servito negli Stati Uniti con l’aggiunta di una nuova rotta per Seattle, che porta a cinque i voli diretti settimanali da Copenaghen durante l’estate 2025. Con questa novità il vettore scandinavo offrirà collegamenti senza scalo verso 11 destinazioni nordamericane, migliorando ulteriormente la sua connettività globale dall’aeroporto di Copenaghen, che funge da porta d’accesso internazionale chiave per e dalla Scandinavia e dal Nord Europa. «La rotta da Copenaghen offrirà più opzioni di viaggio ai nostri passeggeri e rafforzerà il collegamento tra la Scandinavia e il Pacifico nord-occidentale, una regione di crescente importanza economica con profonde radici scandinave», ha dichiarato Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas. « Seattle è stata una destinazione molto richiesta dai nostri clienti e siamo entusiasti di rispondere alle loro esigenze lanciando questa rotta. Inoltre, le crescenti operazioni cargo di Seattle rendono questa espansione ancora più importante dal punto di vista strategico». Il collegamento Copenaghen-Seattle decollerà il prossimo 21 maggio. Gli orari sono stati studiati per massimizzare la connettività con il resto del network Sas, offrendo un accesso senza interruzioni da e per 39 città europee via Copenaghen. Destinazioni chiave come Berlino, Helsinki, Milano e Zurigo saranno tra le città che beneficeranno di questa maggiore connettività. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo M9 di Mestre si è trasformato in un vivace ponte tra Oriente e Occidente, ospitando un evento straordinario organizzato dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo del Jiangsu nell’ambito dell’M9 Teens Fest. Con oltre 400 partecipanti, l’evento ha offerto un’immersione coinvolgente nelle tradizioni artistiche e culturali del Jiangsu, celebrando il 700° anniversario dalla morte di Marco Polo e rafforzando i legami tra Italia e Cina attraverso un ricco programma di attività interattive che hanno incantato adulti e bambini. Un’immersione nel cuore del Jiangsu: l’arte come ponte tra culture Organizzato dall’Ente Regionale per il Turismo e la Cultura del Jiangsu, l’evento ha saputo coinvolgere un pubblico variegato fin dalle prime ore del mattino. Bambini e famiglie erano in trepidante attesa, pronti a partecipare ai vari workshop e ad esplorare le diverse attività proposte. A spopolare durante la mattinata sono state le splendide lanterne cinesi a led, decorate con draghi, carpe e altri simboli di buon auspicio, che sono andate letteralmente a ruba in poche ore, testimoniando l’entusiasmo dei più piccoli. Le attività manuali della carta ritagliata e della xilografia, entrambe riconosciute dall’Unesco come patrimonio immateriale, hanno poi permesso ai partecipanti di sperimentare l’arte tradizionale cinese, regalando momenti di scoperta e creatività. [gallery ids="474765,474766,474767"] Presenze istituzionali e collaborazioni entusiastiche L’evento ha visto anche la presenza di importanti figure istituzionali come l’ex assessore Laura Fincato e i rappresentanti del Comitato Marco Polo, che hanno presenziato esprimendo il loro entusiasmo verso l’iniziativa ed evidenziando il valore di questi scambi culturali. «Lo Jiangsu rappresenta un esempio perfetto di come tradizione e modernità possano convivere, arricchendo enormemente l’esperienza culturale di chi visita questa regione» ha affermato Laura Fincato. Il Comitato Marco Polo ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo un’occasione che suggella ancora una volta il legame storico tra Venezia e la Provincia del Jiangsu, unite costantemente da iniziative culturali di ampio respiro. Nicola Ianuale, responsabile del centro Vega del Comune di Venezia, ha partecipato elogiando l’iniziativa per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e di valorizzare le tradizioni del Jiangsu. «Ho visitato lo Jiangsu numerose volte, e adoro questa regione, che ha lasciato il suo segno nel mio cuore, e non vedo l’ora di tornare a esplorarne altri angoli meravigliosi già l’anno prossimo» ha ricordato raccontando il suo legame personale con il Jiangsu. Il pubblico che ha partecipato all’evento ha espresso grande apprezzamento per l’opportunità di scoprire le destinazioni turistiche dello Jiangsu. Numerosi genitori hanno sottolineato come tra le diverse attività proposte nei workshop organizzati all’interno del Chiostro M9, quelle dell’Ente dello Jiangsu siano state le più apprezzate, tanto che i bambini, dopo aver trascorso del tempo altrove, sono tornati entusiasticamente per partecipare nuovamente. Silvia Fabris, responsabile dell’M9 Teens Fest, ha facilitato l’organizzazione fornendo gli spazi necessari e supportando il team durante tutta la giornata. «È stato straordinario vedere come l’Ente di Cultura e Turismo di Jiangsu abbia trasformato il chiostro del museo in un vivace spazio di scambio culturale - ha commentato Fabris, aggiungendo - Spero vivamente di rivedervi nella prossima edizione dell’M9 Teens Fest». [gallery ids="474768,474769,474771"] Charm of Jiangsu: una finestra sul patrimonio culturale cinese Il progetto “Charm of Jiangsu”, promosso dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo dello Jiangsu, è stato il cuore pulsante dell’evento, offrendo una vetrina sulle bellezze e sulle tradizioni della regione. Questo progetto si concentra sulla promozione del patrimonio artistico e culturale dello Jiangsu a livello internazionale, creando un ponte tra il passato storico della Via della Seta e la Cina moderna. Attraverso “Charm of Jiangsu”, la regione sta investendo nel turismo culturale per far conoscere le sue tradizioni a un pubblico globale, collaborando con musei, festival e istituzioni per organizzare eventi di grande impatto. Una giornata di successo e scambio culturale L’evento all’M9 Teens Fest ha rappresentato un’occasione unica per il pubblico italiano di entrare in contatto con la cultura dello Jiangsu. La partecipazione di famiglie, scuole e appassionati di tutte le età ha reso la giornata speciale, trasformando il museo in un crocevia di culture e tradizioni. La risposta entusiasta del pubblico, che ha affollato gli spazi del museo dal mattino fino al tardo pomeriggio, ha confermato l’efficacia di questi scambi nel costruire ponti culturali duraturi. Grazie alla collaborazione tra l’Ente Regionale per il Turismo dello Jiangsu, il progetto Charm of Jiangsu e il Museo M9, l’evento ha dimostrato ancora una volta come l’arte e la cultura possano unire persone di diverse origini, creando momenti di condivisione e arricchimento reciproco. Il successo dell’iniziativa pone solide basi per future collaborazioni con l’obiettivo di continuare a promuovere il Jiangsu come una destinazione di rilievo nel panorama culturale internazionale. [post_title] => Cina: la provincia dello Jiangsu conquista i visitatori del Museo M9 di Mestre [post_date] => 2024-09-18T15:03:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726671800000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474702 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 155 mila visitatori, con una media di più di 1.200 ospiti al giorno. Sono questi i numeri della stagione estiva 2024 delle Terme Merano. Il Bio Nature Pool, il laghetto naturale balneabile, ha attirato in particolare numerosi ospiti soprattutto per il suo concetto ecologico e si è rivelato una vera e propria calamita per i visitatori. Anche l'area sauna è stata particolarmente apprezzata, registrando un aumento significativo di visitatori di circa il 6% rispetto all'anno precedente. Gli ospiti di Terme Merano provengono soprattutto da Alto Adige e Italia settentrionale, ma anche dal resto della Penisola, nonché da Germania, Austria e Svizzera. E da quest'estate, anche da nuovi mercati. Il che sottolinea l'attrattiva in costante crescita delle Terme Merano. «Siamo felici della risposta positiva - commenta la direttrice Adelheid Stifter - e del grande interesse dimostrato dai visitatori. Il parco termale si è affermato ancora una volta come meta estiva molto apprezzata e quest'anno abbiamo potuto accogliere molti nuovi ospiti. Siamo particolarmente soddisfatti del crescente interesse per il nostro Bio Nature Pool, che si armonizza perfettamente con il nostro concetto di relax sostenibile». [post_title] => Terme Merano, in crescita i visitatori. Oltre 155 mila tra maggio e metà settembre [post_date] => 2024-09-18T12:01:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726660882000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica la new entry siciliana della Tapestry Collection di casa Hilton. La novità è frutto di un accordo di franchising con il gruppo Minardo. La struttura fronte mare aprirà con il nuovo brand entro la fine dell'anno. Situata nella val di Noto, ricca di città e siti archeologici come la villa romana del Casale, dichiarata patrimonio dell'Unesco, l'hotel sarà aperto tutto l’anno e disporrà di 42 camere con balconi con vista a 360 gradi sul mar Mediterraneo. Ogni stanza è caratterizzata da un design originale che rende omaggio alla regione: le pareti verdi sono un tributo ai paesaggi dell'isola e i letti decorati in legno portano la natura all'interno. Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, Tapestry Collection by Hilton ospiterà anche una piscina interna e una esterna, quest'ultima adiacente al giardino. Per degustare la cucina locale, gli ospiti potranno provare il ristorante A Travatura, che serve piatti tradizionali siciliani con un tocco moderno, mentre il grill sulla spiaggia offre pesce e carne di provenienza locale. Chi desidera rilassarsi dopo un'escursione o una giornata di esplorazione, potrà inoltre concedersi una pausa nella Ciatu Sicilian spa e nell'area fitness, che comprende sei cabine per i trattamenti. "L'Europa meridionale è una delle nostre regioni di sviluppo più attive e la nostra presenza nelle destinazioni insulari del Mediterraneo ha continuato a crescere a ritmo sostenuto negli ultimi anni - sottolinea il senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. La sola Sicilia ha ricevuto più di 5 milioni di turisti lo scorso anno, che si sono riversati sull'isola per visitare il suo patrimonio culturale e il suo paesaggio variegato. Siamo perciò lieti di portare il marchio Tapestry sull'isola con il Terradamari". Andrea Incondi, che dal 2015 ha ricoperto la funzione di managing director di FlixBus Italia, viene promosso vice president Europe South per il gruppo Flix, e assume così un ruolo internazionale e la funzione di supervisione di più mercati, tra cui, oltre all’Italia, vi sono Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Romania, Bulgaria e Grecia. Al suo posto subentra quindi Cesare Neglia (38 anni), che ha ricoperto il ruolo di business director per il mercato italiano dal 2018 e anche per i mercati di Romania, Moldavia, Bulgaria e Grecia dal 2021. Laureato all’Università Bocconi di Milano e a lungo consulente in Boston Consulting Group, nei suoi oltre sei anni in FlixBus Neglia ha presieduto alla supervisione, al coordinamento e al controllo di tutte le unità direttamente legate allo sviluppo e gestione del business e all’operatività del servizio, con riferimento anche ai processi autorizzativi, alla definizione delle tratte effettuate e alle politiche di prezzo. «Accolgo il nuovo incarico con entusiasmo e gratitudine, pronto ad affrontare le sfide che questo salto porterà con sé - afferma Neglia -. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le enormi risorse e potenzialità dell’Italia, che la vocazione storica al turismo e la sensibilità crescente per la causa ambientale rendono un terreno fertile per coltivare un approccio al viaggio più responsabile, oltre che alla portata di tutte le tasche. È un obiettivo ambizioso, ma so di poter contare su una squadra validissima per raggiungerlo». «Per me si apre oggi un nuovo, emozionante capitolo - conclude Incondi -: sono grato a Flix per avermi dato questa opportunità preziosa, consentendomi di confrontarmi con nuove realtà e responsabilità. In questi anni, in Italia abbiamo saputo costruire un mercato solido e in continua crescita, ampliando le opportunità di viaggio di milioni di persone. Sono felice di poter contare su un team internazionale di prim’ordine per poter continuare a rafforzare questa visione anche al di fuori dei confini italiani». [post_title] => Flixbus: Cesare Neglia è il nuovo managing director per l'Italia [post_date] => 2024-09-18T10:28:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726655301000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità It e focus sul prodotto linea per I Grandi Viaggi che, a fronte di un'ottima stagione per il prodotto mare Italia, continua a investire in tecnologia e nel progetto di rilancio dell'attività di tour operating già iniziato nel 2023. "La prima novità è il gestionale interno, il tailormadetour di eMinds, che oltre a essere utilizzato internamente sarà presto reso disponibile anche per le agenzie partner grazie a una nuova release in arrivo ai primi di ottobre - racconta l'amministratore delegato del to milanese, Corinne Clementi -. A breve concluderemo inoltre l'innesto del crm Salesforce, in grado di integrarsi con tutti i nostri programmi. Nel prossimo futuro ci darà persino la possibilità di sfruttare l'Ai adattativa". I Grandi Viaggi sta quindi ora pianificando una serie di roadshow in tutta Italia. Serviranno non solo a presentare alle adv gli sviluppi sul fronte It, ma anche a raccontare le tante novità in arrivo per il prodotto linea. "A cominciare dall'India, destinazione nella quale abbiamo appena concluso un fam trip con dieci agenti - sottolinea la nuova responsabile desk Oriente Alice Tartara -. Ma ripartiamo forte pure sulla Cina con un'offerta paragonabile a quella del Giappone. In entrambi i casi vantiamo tour esclusivi iGv minimo quattro, massimo 14 persone e guide parlanti italiano, che mirano a presentare la destinazione da un punto di vista originale, capace tra le altre cose di evitare gli aspetti più palesi dell'overtourism". Potenziato inoltre il desk Oriente, guidato proprio da Alice Tartara. Altra novità importante sarà infine il ritorno in programmazione dell'Africa, gestito dallo storico product manager iGv per Usa, Canada e Messico, Cesare Ferrari: "Abbiamo rimesso in piedi una serie di programmi, soprattutto safari con estensione mare nei nostri villaggi in Tanzania e Kenya o, per il Sud Africa, alle Seychelles e Mauritius. Si tratta di programmi minimo due massimo otto viaggiatori con guide parlanti italiano o inglese. Da segnalare, a supporto delle adv, il folder Blu Collection che sarà presentato in fiera a Rimini. Conterrà combinati villaggi e viaggi, con Qr code per approfondire i dettagli. Infine, abbiamo anche un catalogo sposi con più di 100 itinerari presi dalla nostra programmazione completa, Africa inclusa". [post_title] => Igv: tecnologia e prodotto linea le priorità del momento [post_date] => 2024-09-18T09:36:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726652174000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una collezione di mobili in edizione limitata. Il brand Mama Shelter di casa Accor ha avviato una partnership con l'azienda francese di arredamento per la casa La Redoute. I prodotti, realizzati dal direttore artistico della compagnia alberghiera, Benjamin El Doghaïli, in collaborazione con il team La Redoute saranno disponibili per l’acquisto a partire dal prossimo 9 ottobre. La collezione comprende una linea di mobili e accessori per la casa, progettati per aggiungere personalità, comfort e un tocco di eccentricità a qualsiasi spazio: dalla poltrona di design ai grandi tavoli da pranzo pensati per ritrovarsi in condivisione, fino ai complementi per l’illuminazione, la linea riflette l'atmosfera dinamica e accogliente che contraddistingue Mama Shelter. “Si tratta di una vera e propria tribù di oggetti per la casa di tutte le dimensioni - sottolinea lo stesso El Doghaïli -. Disegnata nello stesso modo in cui immagino i Mama Shelter, si caratterizza per il suo tratto ecclettico, aperto e assolutamente anticonvenzionale. La collezione unisce elementi che si ispirano sia al design, sia all’artigianato, dal più colorato al più discreto. Il tutto si integra armoniosamente ma, allo stesso tempo, ogni singolo elemento può esistere in modo indipendente. Si tratta di una sorprendente combinazione di forme, materiali e colori, dove la sfida è quella di fondere eclettismo e coerenza, proprio come succede negli hotel Mama”. [post_title] => Mama Shelter presenta una collezione di mobili ad hoc in collaborazione con La Redoute [post_date] => 2024-09-18T09:09:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726650572000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato in crescita dell'8% nei primi otto mesi dell'anno per CdsHotels, che in questo modo consolida il trend positivo degli ultimi anni. “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti - sottolinea il direttore commerciale, Ada Miraglia -. La nostra strategia, focalizzata sulla qualità dei servizi, sulla cura dei clienti e su politiche di prezzo oculate, ci ha consentito di crescere in modo significativo, anche in un anno complesso dovuto a una congiuntura internazionale instabile e alle difficoltà economiche che affrontano soprattutto le famiglie di fascia media. Una situazione che ha creato un mercato altalenante caratterizzato da un notevole early booking nella prima parte dell’anno, seguito da un periodo di quasi fermo nella tarda primavera, per segnare un picco dei last minute. Persino il settore mice ha registrato molte prenotazioni sotto data, impensabili sino a pochissimi anni fa. A riprova che anche le aziende sono caute prima di spendere e cercano di ridurre i costi” A spiccare tra le proprietà del gruppo, il siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare e il pugliese Riva Marina Resort di Carovigno che hanno rispettivamente registrato un incremento del +17% e del 13%. A livello complessivo, il gruppo ha visto un aumento di fatturato del 12% sul segmento villaggi turistici e del 4% sugli hotel. Le prospettive per il resto dell’anno sono altrettanto promettenti: da settembre a dicembre si prevede infatti una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023, con settembre che ha già registrato il tutto esaurito in molte delle strutture, mentre l’occupazione per ottobre è in costante crescita. A livello di flussi, il mercato italiano ha mantenuto e quello straniero ha messo a segno un incremento del 12% rispetto al 2023: stesso incremento percentuale registrato l'anno scorso rispetto al 2022. Primo mercato la Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania e Svizzera. Sul fronte dell’intermediazione, infine, CdsHotels mantiene un profilo equilibrato tra prenotazioni dirette e intermediate: il 39% del revenue proviene da vendite dirette, mentre il restante 61% è suddiviso tra gruppi, mice e intermediato. [post_title] => CdsHotels: fatturato in crescita dell'8% nei primi otto mesi dell'anno [post_date] => 2024-09-17T10:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726568160000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate. Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e "città dell’accoglienza" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini. Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28. Marco Nereo Rotelli, "artista della luce”, leggendo il libro "La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto "Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre. La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo. [post_title] => “Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace [post_date] => 2024-09-17T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726567755000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sas rilancia sugli usa con il volo copenaghen seattle dal prossimo 21 maggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4192,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Museo M9 di Mestre si è trasformato in un vivace ponte tra Oriente e Occidente, ospitando un evento straordinario organizzato dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo del Jiangsu nell’ambito dell’M9 Teens Fest. Con oltre 400 partecipanti, l’evento ha offerto un’immersione coinvolgente nelle tradizioni artistiche e culturali del Jiangsu, celebrando il 700° anniversario dalla morte di Marco Polo e rafforzando i legami tra Italia e Cina attraverso un ricco programma di attività interattive che hanno incantato adulti e bambini.\r

Un’immersione nel cuore del Jiangsu: l’arte come ponte tra culture\r

Organizzato dall’Ente Regionale per il Turismo e la Cultura del Jiangsu, l’evento ha saputo coinvolgere un pubblico variegato fin dalle prime ore del mattino. Bambini e famiglie erano in trepidante attesa, pronti a partecipare ai vari workshop e ad esplorare le diverse attività proposte. A spopolare durante la mattinata sono state le splendide lanterne cinesi a led, decorate con draghi, carpe e altri simboli di buon auspicio, che sono andate letteralmente a ruba in poche ore, testimoniando l’entusiasmo dei più piccoli. Le attività manuali della carta ritagliata e della xilografia, entrambe riconosciute dall’Unesco come patrimonio immateriale, hanno poi permesso ai partecipanti di sperimentare l’arte tradizionale cinese, regalando momenti di scoperta e creatività.\r

\r

[gallery ids=\"474765,474766,474767\"]\r

Presenze istituzionali e collaborazioni entusiastiche\r

L’evento ha visto anche la presenza di importanti figure istituzionali come l’ex assessore Laura Fincato e i rappresentanti del Comitato Marco Polo, che hanno presenziato esprimendo il loro entusiasmo verso l’iniziativa ed evidenziando il valore di questi scambi culturali. «Lo Jiangsu rappresenta un esempio perfetto di come tradizione e modernità possano convivere, arricchendo enormemente l’esperienza culturale di chi visita questa regione» ha affermato Laura Fincato. Il Comitato Marco Polo ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo un’occasione che suggella ancora una volta il legame storico tra Venezia e la Provincia del Jiangsu, unite costantemente da iniziative culturali di ampio respiro. \r

\r

Nicola Ianuale, responsabile del centro Vega del Comune di Venezia, ha partecipato elogiando l’iniziativa per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e di valorizzare le tradizioni del Jiangsu. «Ho visitato lo Jiangsu numerose volte, e adoro questa regione, che ha lasciato il suo segno nel mio cuore, e non vedo l’ora di tornare a esplorarne altri angoli meravigliosi già l’anno prossimo» ha ricordato raccontando il suo legame personale con il Jiangsu. \r

\r

Il pubblico che ha partecipato all’evento ha espresso grande apprezzamento per l’opportunità di scoprire le destinazioni turistiche dello Jiangsu. Numerosi genitori hanno sottolineato come tra le diverse attività proposte nei workshop organizzati all’interno del Chiostro M9, quelle dell’Ente dello Jiangsu siano state le più apprezzate, tanto che i bambini, dopo aver trascorso del tempo altrove, sono tornati entusiasticamente per partecipare nuovamente.\r

\r

Silvia Fabris, responsabile dell’M9 Teens Fest, ha facilitato l’organizzazione fornendo gli spazi necessari e supportando il team durante tutta la giornata. «È stato straordinario vedere come l’Ente di Cultura e Turismo di Jiangsu abbia trasformato il chiostro del museo in un vivace spazio di scambio culturale - ha commentato Fabris, aggiungendo - Spero vivamente di rivedervi nella prossima edizione dell’M9 Teens Fest».\r

\r

[gallery ids=\"474768,474769,474771\"]\r

Charm of Jiangsu: una finestra sul patrimonio culturale cinese\r

Il progetto “Charm of Jiangsu”, promosso dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo dello Jiangsu, è stato il cuore pulsante dell’evento, offrendo una vetrina sulle bellezze e sulle tradizioni della regione. Questo progetto si concentra sulla promozione del patrimonio artistico e culturale dello Jiangsu a livello internazionale, creando un ponte tra il passato storico della Via della Seta e la Cina moderna. Attraverso “Charm of Jiangsu”, la regione sta investendo nel turismo culturale per far conoscere le sue tradizioni a un pubblico globale, collaborando con musei, festival e istituzioni per organizzare eventi di grande impatto.\r

\r

\r

Una giornata di successo e scambio culturale\r

L’evento all’M9 Teens Fest ha rappresentato un’occasione unica per il pubblico italiano di entrare in contatto con la cultura dello Jiangsu. La partecipazione di famiglie, scuole e appassionati di tutte le età ha reso la giornata speciale, trasformando il museo in un crocevia di culture e tradizioni. La risposta entusiasta del pubblico, che ha affollato gli spazi del museo dal mattino fino al tardo pomeriggio, ha confermato l’efficacia di questi scambi nel costruire ponti culturali duraturi.\r

\r

Grazie alla collaborazione tra l’Ente Regionale per il Turismo dello Jiangsu, il progetto Charm of Jiangsu e il Museo M9, l’evento ha dimostrato ancora una volta come l’arte e la cultura possano unire persone di diverse origini, creando momenti di condivisione e arricchimento reciproco. Il successo dell’iniziativa pone solide basi per future collaborazioni con l’obiettivo di continuare a promuovere il Jiangsu come una destinazione di rilievo nel panorama culturale internazionale.\r

\r

","post_title":"Cina: la provincia dello Jiangsu conquista i visitatori del Museo M9 di Mestre","post_date":"2024-09-18T15:03:20+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1726671800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 155 mila visitatori, con una media di più di 1.200 ospiti al giorno. Sono questi i numeri della stagione estiva 2024 delle Terme Merano. Il Bio Nature Pool, il laghetto naturale balneabile, ha attirato in particolare numerosi ospiti soprattutto per il suo concetto ecologico e si è rivelato una vera e propria calamita per i visitatori.\r

\r

Anche l'area sauna è stata particolarmente apprezzata, registrando un aumento significativo di visitatori di circa il 6% rispetto all'anno precedente. Gli ospiti di Terme Merano provengono soprattutto da Alto Adige e Italia settentrionale, ma anche dal resto della Penisola, nonché da Germania, Austria e Svizzera. E da quest'estate, anche da nuovi mercati. Il che sottolinea l'attrattiva in costante crescita delle Terme Merano.\r

\r

«Siamo felici della risposta positiva - commenta la direttrice Adelheid Stifter - e del grande interesse dimostrato dai visitatori. Il parco termale si è affermato ancora una volta come meta estiva molto apprezzata e quest'anno abbiamo potuto accogliere molti nuovi ospiti. Siamo particolarmente soddisfatti del crescente interesse per il nostro Bio Nature Pool, che si armonizza perfettamente con il nostro concetto di relax sostenibile».\r

\r

","post_title":"Terme Merano, in crescita i visitatori. Oltre 155 mila tra maggio e metà settembre","post_date":"2024-09-18T12:01:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726660882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica la new entry siciliana della Tapestry Collection di casa Hilton. La novità è frutto di un accordo di franchising con il gruppo Minardo. La struttura fronte mare aprirà con il nuovo brand entro la fine dell'anno. Situata nella val di Noto, ricca di città e siti archeologici come la villa romana del Casale, dichiarata patrimonio dell'Unesco, l'hotel sarà aperto tutto l’anno e disporrà di 42 camere con balconi con vista a 360 gradi sul mar Mediterraneo. Ogni stanza è caratterizzata da un design originale che rende omaggio alla regione: le pareti verdi sono un tributo ai paesaggi dell'isola e i letti decorati in legno portano la natura all'interno.\r

\r

Il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, Tapestry Collection by Hilton ospiterà anche una piscina interna e una esterna, quest'ultima adiacente al giardino. Per degustare la cucina locale, gli ospiti potranno provare il ristorante A Travatura, che serve piatti tradizionali siciliani con un tocco moderno, mentre il grill sulla spiaggia offre pesce e carne di provenienza locale. Chi desidera rilassarsi dopo un'escursione o una giornata di esplorazione, potrà inoltre concedersi una pausa nella Ciatu Sicilian spa e nell'area fitness, che comprende sei cabine per i trattamenti.\r

\r

\"L'Europa meridionale è una delle nostre regioni di sviluppo più attive e la nostra presenza nelle destinazioni insulari del Mediterraneo ha continuato a crescere a ritmo sostenuto negli ultimi anni - sottolinea il senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. La sola Sicilia ha ricevuto più di 5 milioni di turisti lo scorso anno, che si sono riversati sull'isola per visitare il suo patrimonio culturale e il suo paesaggio variegato. Siamo perciò lieti di portare il marchio Tapestry sull'isola con il Terradamari\".","post_title":"Prosegue l'espansione in Italia del brand Tapestry di casa Hilton: in arrivo un hotel in Sicilia","post_date":"2024-09-18T11:20:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726658421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas amplia il network servito negli Stati Uniti con l'aggiunta di una nuova rotta per Seattle, che porta a cinque i voli diretti settimanali da Copenaghen durante l'estate 2025. Con questa novità il vettore scandinavo offrirà collegamenti senza scalo verso 11 destinazioni nordamericane, migliorando ulteriormente la sua connettività globale dall'aeroporto di Copenaghen, che funge da porta d'accesso internazionale chiave per e dalla Scandinavia e dal Nord Europa.\r

\r

«La rotta da Copenaghen offrirà più opzioni di viaggio ai nostri passeggeri e rafforzerà il collegamento tra la Scandinavia e il Pacifico nord-occidentale, una regione di crescente importanza economica con profonde radici scandinave», ha dichiarato Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas.\r

\r

« Seattle è stata una destinazione molto richiesta dai nostri clienti e siamo entusiasti di rispondere alle loro esigenze lanciando questa rotta. Inoltre, le crescenti operazioni cargo di Seattle rendono questa espansione ancora più importante dal punto di vista strategico».\r

\r

Il collegamento Copenaghen-Seattle decollerà il prossimo 21 maggio. Gli orari sono stati studiati per massimizzare la connettività con il resto del network Sas, offrendo un accesso senza interruzioni da e per 39 città europee via Copenaghen. Destinazioni chiave come Berlino, Helsinki, Milano e Zurigo saranno tra le città che beneficeranno di questa maggiore connettività.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sas rilancia sugli Usa con il volo Copenaghen-Seattle, dal prossimo 21 maggio","post_date":"2024-09-18T10:41:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726656098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio di consegne al vertice di FlixBus in Italia, dopo oltre nove anni di attività nel Paese. Andrea Incondi, che dal 2015 ha ricoperto la funzione di managing director di FlixBus Italia, viene promosso vice president Europe South per il gruppo Flix, e assume così un ruolo internazionale e la funzione di supervisione di più mercati, tra cui, oltre all’Italia, vi sono Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Romania, Bulgaria e Grecia. \r

\r

Al suo posto subentra quindi Cesare Neglia (38 anni), che ha ricoperto il ruolo di business director per il mercato italiano dal 2018 e anche per i mercati di Romania, Moldavia, Bulgaria e Grecia dal 2021.\r

\r

Laureato all’Università Bocconi di Milano e a lungo consulente in Boston Consulting Group, nei suoi oltre sei anni in FlixBus Neglia ha presieduto alla supervisione, al coordinamento e al controllo di tutte le unità direttamente legate allo sviluppo e gestione del business e all’operatività del servizio, con riferimento anche ai processi autorizzativi, alla definizione delle tratte effettuate e alle politiche di prezzo.\r

\r

«Accolgo il nuovo incarico con entusiasmo e gratitudine, pronto ad affrontare le sfide che questo salto porterà con sé - afferma Neglia -. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le enormi risorse e potenzialità dell’Italia, che la vocazione storica al turismo e la sensibilità crescente per la causa ambientale rendono un terreno fertile per coltivare un approccio al viaggio più responsabile, oltre che alla portata di tutte le tasche. È un obiettivo ambizioso, ma so di poter contare su una squadra validissima per raggiungerlo».\r

\r

«Per me si apre oggi un nuovo, emozionante capitolo - conclude Incondi -: sono grato a Flix per avermi dato questa opportunità preziosa, consentendomi di confrontarmi con nuove realtà e responsabilità. In questi anni, in Italia abbiamo saputo costruire un mercato solido e in continua crescita, ampliando le opportunità di viaggio di milioni di persone. Sono felice di poter contare su un team internazionale di prim’ordine per poter continuare a rafforzare questa visione anche al di fuori dei confini italiani».","post_title":"Flixbus: Cesare Neglia è il nuovo managing director per l'Italia","post_date":"2024-09-18T10:28:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726655301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità It e focus sul prodotto linea per I Grandi Viaggi che, a fronte di un'ottima stagione per il prodotto mare Italia, continua a investire in tecnologia e nel progetto di rilancio dell'attività di tour operating già iniziato nel 2023. \"La prima novità è il gestionale interno, il tailormadetour di eMinds, che oltre a essere utilizzato internamente sarà presto reso disponibile anche per le agenzie partner grazie a una nuova release in arrivo ai primi di ottobre - racconta l'amministratore delegato del to milanese, Corinne Clementi -. A breve concluderemo inoltre l'innesto del crm Salesforce, in grado di integrarsi con tutti i nostri programmi. Nel prossimo futuro ci darà persino la possibilità di sfruttare l'Ai adattativa\".\r

\r

I Grandi Viaggi sta quindi ora pianificando una serie di roadshow in tutta Italia. Serviranno non solo a presentare alle adv gli sviluppi sul fronte It, ma anche a raccontare le tante novità in arrivo per il prodotto linea. \"A cominciare dall'India, destinazione nella quale abbiamo appena concluso un fam trip con dieci agenti - sottolinea la nuova responsabile desk Oriente Alice Tartara -. Ma ripartiamo forte pure sulla Cina con un'offerta paragonabile a quella del Giappone. In entrambi i casi vantiamo tour esclusivi iGv minimo quattro, massimo 14 persone e guide parlanti italiano, che mirano a presentare la destinazione da un punto di vista originale, capace tra le altre cose di evitare gli aspetti più palesi dell'overtourism\". Potenziato inoltre il desk Oriente, guidato proprio da Alice Tartara.\r

\r

Altra novità importante sarà infine il ritorno in programmazione dell'Africa, gestito dallo storico product manager iGv per Usa, Canada e Messico, Cesare Ferrari: \"Abbiamo rimesso in piedi una serie di programmi, soprattutto safari con estensione mare nei nostri villaggi in Tanzania e Kenya o, per il Sud Africa, alle Seychelles e Mauritius. Si tratta di programmi minimo due massimo otto viaggiatori con guide parlanti italiano o inglese. Da segnalare, a supporto delle adv, il folder Blu Collection che sarà presentato in fiera a Rimini. Conterrà combinati villaggi e viaggi, con Qr code per approfondire i dettagli. Infine, abbiamo anche un catalogo sposi con più di 100 itinerari presi dalla nostra programmazione completa, Africa inclusa\".","post_title":"Igv: tecnologia e prodotto linea le priorità del momento","post_date":"2024-09-18T09:36:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726652174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una collezione di mobili in edizione limitata. Il brand Mama Shelter di casa Accor ha avviato una partnership con l'azienda francese di arredamento per la casa La Redoute. I prodotti, realizzati dal direttore artistico della compagnia alberghiera, Benjamin El Doghaïli, in collaborazione con il team La Redoute saranno disponibili per l’acquisto a partire dal prossimo 9 ottobre.\r

\r

La collezione comprende una linea di mobili e accessori per la casa, progettati per aggiungere personalità, comfort e un tocco di eccentricità a qualsiasi spazio: dalla poltrona di design ai grandi tavoli da pranzo pensati per ritrovarsi in condivisione, fino ai complementi per l’illuminazione, la linea riflette l'atmosfera dinamica e accogliente che contraddistingue Mama Shelter.\r

\r

“Si tratta di una vera e propria tribù di oggetti per la casa di tutte le dimensioni - sottolinea lo stesso El Doghaïli -. Disegnata nello stesso modo in cui immagino i Mama Shelter, si caratterizza per il suo tratto ecclettico, aperto e assolutamente anticonvenzionale. La collezione unisce elementi che si ispirano sia al design, sia all’artigianato, dal più colorato al più discreto. Il tutto si integra armoniosamente ma, allo stesso tempo, ogni singolo elemento può esistere in modo indipendente. Si tratta di una sorprendente combinazione di forme, materiali e colori, dove la sfida è quella di fondere eclettismo e coerenza, proprio come succede negli hotel Mama”.","post_title":"Mama Shelter presenta una collezione di mobili ad hoc in collaborazione con La Redoute","post_date":"2024-09-18T09:09:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726650572000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita dell'8% nei primi otto mesi dell'anno per CdsHotels, che in questo modo consolida il trend positivo degli ultimi anni. “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti - sottolinea il direttore commerciale, Ada Miraglia -. La nostra strategia, focalizzata sulla qualità dei servizi, sulla cura dei clienti e su politiche di prezzo oculate, ci ha consentito di crescere in modo significativo, anche in un anno complesso dovuto a una congiuntura internazionale instabile e alle difficoltà economiche che affrontano soprattutto le famiglie di fascia media. Una situazione che ha creato un mercato altalenante caratterizzato da un notevole early booking nella prima parte dell’anno, seguito da un periodo di quasi fermo nella tarda primavera, per segnare un picco dei last minute. Persino il settore mice ha registrato molte prenotazioni sotto data, impensabili sino a pochissimi anni fa. A riprova che anche le aziende sono caute prima di spendere e cercano di ridurre i costi”\r

\r

A spiccare tra le proprietà del gruppo, il siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare e il pugliese Riva Marina Resort di Carovigno che hanno rispettivamente registrato un incremento del +17% e del 13%. A livello complessivo, il gruppo ha visto un aumento di fatturato del 12% sul segmento villaggi turistici e del 4% sugli hotel. Le prospettive per il resto dell’anno sono altrettanto promettenti: da settembre a dicembre si prevede infatti una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023, con settembre che ha già registrato il tutto esaurito in molte delle strutture, mentre l’occupazione per ottobre è in costante crescita.\r

\r

A livello di flussi, il mercato italiano ha mantenuto e quello straniero ha messo a segno un incremento del 12% rispetto al 2023: stesso incremento percentuale registrato l'anno scorso rispetto al 2022. Primo mercato la Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania e Svizzera. Sul fronte dell’intermediazione, infine, CdsHotels mantiene un profilo equilibrato tra prenotazioni dirette e intermediate: il 39% del revenue proviene da vendite dirette, mentre il restante 61% è suddiviso tra gruppi, mice e intermediato.\r

\r

","post_title":"CdsHotels: fatturato in crescita dell'8% nei primi otto mesi dell'anno","post_date":"2024-09-17T10:16:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726568160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate.\r

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e \"città dell’accoglienza\" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini.\r

Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28.\r

Marco Nereo Rotelli, \"artista della luce”, leggendo il libro \"La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita\" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto \"Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre.\r

\r

La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce\r

\r

La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno\" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo.\r

","post_title":"“Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace","post_date":"2024-09-17T10:09:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726567755000]}]}}