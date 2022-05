Sardegna: allo studio un sistema aeroportuale a maggioranza pubblica per i tre scali

La Sardegna punta ad un sistema aeroportuale a maggioranza pubblica: all’orizzonte, per i tre scali di Cagliari, Alghero e Olbia ci sarebbe un’integrazione che contemplerebbe anche la partnership di F2i. Secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, si arriverebbe così a una guida unitaria per gestire oltre 10 milioni di passeggeri l’anno: un progetto che arriva dalla Camera di commercio di Cagliari Oristano, che vedrebbe come azionista di controllo di Sogaer con la “Creazione sistema aeroportuale sardo”.

Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio, spiega che l’operazione passa per l’acquisizione delle quote di F2i Ligantia (che controlla F2i Ligantia Geasar e Sogeaal), da parte della Camera di commercio.

Le tre società, titolari delle concessioni continueranno a operare sotto la guida del nuovo soggetto che sarà controllato da Camera di commercio (che avrà una quota rilevante), Fondazione di Sardegna, F2i e Black rock. «Sia chiaro, non si tratta in alcun modo di una privatizzazione – riporta il quotidiano economico – ma di dare una guida unitaria alle tre strutture. Oggi abbiamo due aeroporti in mano ai privati e uno controllato dal pubblico. Con questa operazione operazione ci saranno tre aeroporti con una unica guida che avrà il controllo a maggioranza pubblica».