Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464282 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Porterò sempre con me il colore giallo e tutto ciò che rappresenta»: Marco Sansavini, attuale presidente e amministratore delegato di Vueling che da inizio aprile lascerà l'incarico per andare alla guida di Iberia, invia così un primo messaggio di addio attraverso il proprio profilo LinkedIn. Il sottolinea che «questi tre anni e mezzo a Vueling sono stati tra i più emozionanti e intensi della mia vita. Dopo aver vissuto una delle più grandi crisi nella storia dell'aviazione durante il Covid, grazie all'impegno di tutti - il personale d'ufficio, il personale di terra, il personale di volo, i piloti - siamo riusciti non solo a sopravvivere alla crisi, ma a trasformare Vueling, per uscirne più forti. Per tutto questo, voglio ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile». Sansavini dà il benvenuto al suo successore Carolina Martinoli, con la quale «inizia ora una nuova fase in cui, sono sicuro, porterà Vueling al suo massimo potenziale». [post_title] => Sansavini saluta Vueling: «Anni tra i più emozionanti e intensi della mia vita» [post_date] => 2024-03-26T11:30:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711452607000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, è un paradiso per gli sportivi che possono praticare escursioni in quota e arrampicate, rilassanti passeggiate e tour in bicicletta ma anche per chi vuole abbandonarsi ad una vacanza tutta relax. Il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto offre uno scenario unico per le avventure all’aria aperta. Per chi non vuole organizzare tutto da solo, la soluzione perfetta è affidarsi al programma Move & Balance del Bad Moos Aqua Spa Resort. Tante attività outdoor ogni giorno diverse che permettono di conoscere il territorio e mantenersi in forma, provare sport nuovi e godersi la bellezza dei paesaggi alpini. Praticare yoga all’aria aperta, passeggiare a piedi nudi per sollecitare i sensi, addentrarsi nel silenzio del bosco e respirare l’aria pura. Le escursioni più belle partono direttamente dall’hotel e permettono di scoprire l’incontaminata Val Fiscalina seguendo i sentieri che si snodano sotto le imponenti Dolomiti di Sesto. Appena fuori dal Bad Moos, inoltre, parte la funivia che porta ai Prati di Croda Rossa: in poco tempo e senza alcuno sforzo si raggiungono i 1900 m di altitudine. Da qui un percorso suggestivo e panoramico di un’ora e mezza permette di immergersi nella bellezza di questi paesaggi naturali. La passeggiata è ideale anche per famiglie con bambini, lungo il percorso infatti si possono ammirare luoghi affascinanti per i più piccoli, tra cui un covo di bracconieri e una casa delle streghe, ma anche un fantastico parco giochi. Per il pranzo si può scegliere la formula del picnic all’aria aperta una sosta rinfrancante in rifugio. Il territorio delle Dolomiti di Sesto si presta ad essere percorso in sella alla bicicletta. Il Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione degli ospiti gratuitamente mountain bike, city bike, caschi, mentre per il noleggio di e-bike il costo giornaliero è di 45 euro. I più allenati potranno mettersi alla prova con il Giro Bike-Tour, un percorso che permette di attraversare 5 cime per un totale di ca. 3.500 m di dislivello. Il segreto è servirsi degli impianti di risalita per coprire la maggior parte del dislivello e risparmiare così le energie per il divertimento della discesa. Il tour giornaliero inizia con la salita in funivia al Monte Elmo a 2.040m e si conclude sul trail tecnico “Croda Rossa” che termina alla stazione a valle della Croda Rossa, proprio davanti all’hotel. Molto apprezzato dai professionisti è lo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomiti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivello. Non mancano le proposte per i meno allenati che amano i percorsi in bicicletta, senza dover affrontare necessariamente grossi dislivelli. È il caso ad esempio della ciclabile che conduce fino a Lienz in Austria. Il percorso, che segue la Drava, con partenza da San Candido è lungo 44 km, che si percorrono senza difficoltà, sempre in leggera discesa. Si pedala in mezzo alla natura con vista sulle montagne e posticini tranquilli lungo la strada per le meritate soste. All’arrivo a Lienz ci si può dedicare a una visita della città per poi ritornare comodamente in treno. [post_title] => Bad Moos Aqua Spa Resort, primavera sportiva in Alto Adige tra escursioni e bicicletta [post_date] => 2024-03-25T11:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711365845000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Catania traguarda un ponte di Pasqua con oltre 200.000 passeggeri, di cui 143.000 domestici e 89.000 internazionali, per un totale di 1.513 movimenti. Stime positive quindi quelle della Sac, società di gestione degli scali di Catania e Comiso, che prevede una crescita del +3,96% in termini di viaggiatori e un aumento del +3,77% per i movimenti. La stagione estiva sia per Catania e Comiso è foriera di numerose novità: per l'hub catanese, si prevedono circa 55.506 movimenti rispetto ai 51.308 del 2023 (+8,18%), con 98 destinazioni delle quali 73 internazionali e 25 nazionali. Tra queste, la novità più importante è l'avvio della tratta per Dublino operata da Aer Lingus, in partenza il giorno 1°maggio con cadenza tri-settimanale. La summer vedrà inoltre su Catania un incremento delle rotazioni di Ryanair, grazie all'aggiunta di un aeromobile alla base e alle nuove rotte. «I dati positivi, anche e soprattutto nel comparto internazionale, ottenuti negli scorsi mesi e previsti anche per le imminenti festività pasquali e per tutta la stagione estiva testimoniano il ruolo strategico della nostra rete aeroportuale per la Sicilia» ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac. «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora, e consapevoli del ruolo fondamentale che i nostri scali svolgono. Abbiamo la grande responsabilità e il dovere di consolidare l'appeal della Sicilia come rinomata destinazione turistica - ha aggiunto Giovanna Candura, presidente Sac -. Anche per l'aeroporto di Comiso si prepara una stagione importante, che vedrà un notevole ampliamento delle rotte». Il comparto nazionale sarà in crescita del 46,82% rispetto all'estate 2023 e quello internazionale sarà in crescita del 186,57%. Complessivamente l'estate 2024 vedrà un aumento dei movimenti dello scalo pari al 55,80%, con 10 destinazioni domestiche, 6 internazionali, 5 Paesi collegati e 9 compagnie aeree operative (Aeroitalia, easyJet, Volotea, Wizzair, Neos, Smartwings, AlpAvia, Vueling e un ulteriore vettore che opererà su Varsavia). Comiso sarà quindi collegato con Roma Fiumicino, Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Verona, Bari, Parigi Orly, Tirana, Brno, Varsavia, Lille e Barcellona. [post_title] => Aeroporto Catania: oltre 200.000 passeggeri in vista delle festività di Pasqua [post_date] => 2024-03-25T09:33:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711359220000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling amplia il network italiano con la nuova rotta da Comiso a Barcellona El Prat: si tratta di un debutto per il vettore del gruppo Iag sullo scalo del ragusano come anche della tratta fra le due città, mai servita prima da un volo diretto. L'operativo voli, che sono in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, prevede due frequenze alla settimana (giovedì e la domenica) per tutta l'estate, dal 13 giugno all’8 di settembre. La rotta rafforza l'attuale schedule di Vueling dalla Sicilia che include l’aeroporto di Palermo (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 9 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre) e quello di Catania Fontanarossa (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 8 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre, e con 5 voli settimanali per Firenze per tutta la stagione estiva), dimostrando l’impegno della compagnia nei confronti di questa regione. Inoltre, grazie anche alla recente riapertura della tratta Milano Linate – Barcellona El Prat, con Comiso Vueling rafforza la sua leadership sulla rotta Italia-Barcellona, facilitando le connessioni globali da Barcellona grazie al suo network di corto e medio raggio e agli accordi di codeshare e interline con le compagnie aeree che coprono il lungo raggio. Inoltre, Vueling consolida anche il suo secondo posto sul corridoio Italia-Spagna. [post_title] => Vueling aggiunge la nuova rotta tra Comiso e Barcellona nell'estate italiana [post_date] => 2024-03-22T09:27:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711099629000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464044 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464046" align="alignleft" width="300"] La Fanatsy[/caption] Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia. Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista. [post_title] => Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy [post_date] => 2024-03-21T14:01:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711029706000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Polonia "sempre più apprezzata dai turisti italiani" attratti dalle molteplici sfaccettature di un prodotto che va oltre le classiche città d'arte. E la conferma giunge dai numeri del 2023, che con 603.000 arrivi dall'Italia hanno battuto il precedente record di 601.000 italiani risalente al 2018, nonché quello del 2019 (con 582.000). "Questi dati sono la conferma più tangibile dell’alto gradimento e del successo che la Polonia riscuote in Italia - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo nel nostro Paese - grazie ad un’offerta sempre più moderna e dinamica, organizzata in prodotti perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano”. I viaggiatori italiani, oltre a prediligere le note città d’arte, "come Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte, sono attratti dall’atmosfera moderna ed effervescente che vi si respira, dall’incredibile varietà paesaggistica dell’intero Paese, dal suo ricco ed intenso patrimonio storico-culturale. Senza contare l’ampia scelta di attività outdoor da poter praticare e la ricca offerta gastronomica da esplorare e gustare, per lasciarsi sorprendere”. Complici di questa ascesa positiva, la fitta rete di collegamenti aerei dall’Italia in costante evoluzione, sintomo del crescente interesse che ha portato gli italiani a voler esplorare mete polacche meno note ma, da oggi, facilmente raggiungibili come Danzica, Katowice, Poznan, Rzeszów, Breslavia, Lodz, Lublino. Varsavia, inoltre, è ancora più “vicina” all’Italia sia grazie alla disponibilità di un nuovo aeroporto, il ‘Varsavia-Radom’, che al collegamento diretto Roma Fiumicino - Varsavia Chopin operato dalla Lot Polish Airlines. Da sottolineare infine, la mutazione che ha subito nel tempo il profilo demografico dei turisti individuali, sempre più giovani e sempre più propensi a scegliere località dallo spirito moderno, capaci di offrire atmosfere cosmopolite ma autentiche. [post_title] => La Polonia piace agli italiani: con 603.000 arrivi nel 2023 è stato battuto il record 2018 [post_date] => 2024-03-21T12:08:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711022936000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora una volta la tecnologia a supportare l'impegno di Vueling verso l’efficienza operativa e la sostenibilità, consentendo alla compagnia di utilizzare a bordo dei dati in tempo reale. Il vettore del gruppo Iag sta infatti lavorando con due partner tecnologici per ottimizzare le operazioni di volo e monitorare le iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. I piloti Vueling stanno combinando le previsioni meteorologiche e del vento in tempo reale con il NAVSystem di Nav Flight Services per aggiornare le manovre di discesa dei loro aerei, migliorando notevolmente l'efficienza del carburante aiutandoli a prendere decisioni basate su informazioni più accurate e aggiornate che mai. Questo nuovo sistema, insieme a una pianificazione delle rotte più efficiente, al miglioramento delle prestazioni della flotta e all’ottimizzazione della pianificazione del carburante, sta aiutando la compagnia aerea a ridurre le emissioni in tutte le sue oltre 300 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. La tecnologia Nav viene utilizzata insieme all'app Pilot Fuel Efficiency sviluppata da Honeywell. Questa applicazione aiuta maggiormente i piloti a calcolare le emissioni di CO2 durante il volo, oltre a evidenziare la riduzione del consumo di carburante ottenuta grazie alle decisioni basate sui dati. Inoltre, aumenta la conoscenza della situazione dei piloti con statistiche delle compagnie aeree e indicatori delle migliori pratiche per ogni volo. «L’uso di queste due tecnologie insieme ai nostri dati in tempo reale è una parte vitale del continuo programma di efficienza del carburante di Vueling - afferma Isabel Garcia Alvarez, direttrice della pianificazione operativa -. I piloti possono ora modificare alla perfezione la velocità e il tempo di discesa con l'uso di questi strumenti, oltre a poter misurare immediatamente le emissioni di CO2 ridotte. Questo è solo un altro passo che stiamo facendo per offrire voli più efficienti, e quindi più sostenibili, sia ora sia in futuro». Le ultime innovazioni sono elementi chiave del programma di trasformazione in corso di Vueling, che sta sviluppando pratiche più efficienti e sostenibili in tutti i dipartimenti della compagnia aerea. Insieme, i due sistemi consentiranno di ridurre di 2.500 tonnellate l’anno le emissioni di CO2 della flotta di Vueling. [post_title] => Vueling sempre più green grazie alla tecnologia che porta a bordo dati in tempo reale [post_date] => 2024-03-20T10:24:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710930275000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia archivia il 2023 con un utile da 40,5 milioni di euro, su ricavi per 628 milioni di euro, risultato che segna il livello più alto nel suo decennio di attività. Una performance particolarmente positiva che il vettore attribuisce all'introduzione di 23 destinazioni aggiuntive e a un aumento "significativo" del numero di passeggeri. Lo scorso anno la compagnia ha trasportato quasi 4,2 milioni di passeggeri: «Una crescita intensa nel 2022 e 2023 era inevitabile per soddisfare l'aumento della domanda e raggiungere la massa critica e la presenza sul mercato necessarie per un ulteriore sviluppo del business", afferma l'amministratore delegato Jiri Marek. «Una volta raggiunta la massa critica... lavoreremo per stabilizzare ulteriormente le operazioni, espandere il network e migliorare i servizi offerti ai passeggeri». Air Serbia afferma di avere piani di crescita "ambiziosi", principalmente con l'aggiunta di altri Atr 72-600 regionali, e aggiunge che il cambio di operatore di terra nella sua base di Belgrado - dalla società di gestione dell'aeroporto a Menzies Aviation - sosterrà questo obiettivo. [post_title] => Air Serbia: profitti per oltre 40 milioni di euro e ricavi da record nel 2023 [post_date] => 2024-03-19T09:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710839749000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un settore in salute che beneficia particolarmente della forte ripresa dei flussi dagli Usa e che nel 2023 è stato tra i comparti a registrare una delle crescite più consistenti. Descrive così lo stato dell'ospitalità tricolore il presidente di Federalberghi: "Eravamo preoccupati di perdere il turismo alto spendente russo ma abbiamo avuto la piacevole sorpresa della domanda a stelle e strisce, che ha più che compensato la mancanza di quella proveniente dal paese est-europeo - ha raccontato Bernabò Bocca, a margine dell'evento dedicato agli anniversari dei suoi hotel Sina Brufani di Perugia e Sina Bernini Bristol di Roma -. Rimane invece l’incognita del turismo dall'Oriente: sono anni che si dice che l’anno successivo sarà quello dei viaggiatori cinesi, ma di turisti di fascia alta dal paese del Dragone ancora non ne vediamo". Proprio la qualità dei flussi turistici è secondo Bocca la chiave dell'incoming del futuro per il nostro paese: "I bilanci di una destinazione si fanno con i fatturati non con le presenze. E la nostra Italia è un contenitore piccolo e fragile. Va perciò riempito di un turismo alto spendente, in grado di supportare tutto il territorio nazionale". I prossimi mesi al momento appaiono però decisamente rosei, anche se non mancano come sempre alcune nubi all'orizzonte: "Gli scenari di guerra a oggi non ci penalizzano, ma ci spaventano molto, questo sì. Il turismo americano di alta fascia non è tanto sensibile alle valute o all’inflazione, quanto alla sicurezza. Se i conflitti dovessero allargarsi potrebbero quindi esserci serie ripercussioni. Ciononostante il 2024 si è aperto con numeri persino in crescita rispetto al 2023". Si stanno però restringendo le finestre di prenotazioni, che si riavvicinano a quelle dell'era pre-Covid, con anticipi che per il mercato americano, per esempio, si collocano ormai attorno ai 60-70 giorni. "Un fenomeno legato in parte proprio alla questione sicurezza: gli statunitensi sono tornati ad attendere un po' di più per capire come si evolve la situazione, prima di prenotare". Per far fronte a una domanda che cerca sempre più qualità, l'associazione legata a Confcommercio sta quindi cercando di trovare nuove risorse dal pnrr: "L'industria dell'ospitalità ha già esaurito tutti i fondi disponibili: circa 2 miliardi di euro tra investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico e soprattutto ristrutturazioni. Stiamo quindi provando a negoziare per far sì che almeno una parte dei capitali residui non ancora allocati possano essere trasferiti al nostro comparto". L'impegno di Federalberghi è anche sul decreto flussi: "Abbiamo già opzionato una quota di 4-5 mila lavoratori. Stiamo cercando di includere anche i reparti f&b, in modo da aumentare le quote a noi spettanti". Il problema a questo riguardo sono più che altro gli alloggi: "Con il proliferare del fenomeno degli affitti brevi - conclude Bocca -, in molte città è diventato difficile trovare sistemazioni adeguate per i collaboratori. Ci stiamo quindi organizzando per prendere b&b, palazzine o appartamenti dove sistemare i lavoratori". 