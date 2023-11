Salgono a mezzo milione i passeggeri transitati dall’aeroporto di Perugia: è la prima volta Giornata record quella di ieri, 22 novembre, per l’aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” che per la prima volta ha visto transitare 500.000 passeggeri da inizio anno. Il nuovo traguardo è stato celebrato, alla presenza della presidente della Regione Umbria e di numerose cariche istituzionali del territorio, con la premiazione del fortunato 500.000° passeggero, che è stato omaggiato di un voucher – valido per volare dall’aeroporto di Perugia – dal valore di 500 euro. Al contempo lo scalo di Perugia ha anche inaugurato due nuovi gate di imbarco, ampliando così la capacità e i servizi per i viaggiatori e portando da 4 a 6 il numero totale di gate disponibili presso l’area partenze del terminal. Questa espansione riflette gli sforzi continui per migliorare l’esperienza dei passeggeri e supportare la crescita costante del traffico aereo. «Un risultato straordinario, inimmaginabile solo qualche anno fa, frutto di un lavoro attento e di una visione ben precisa del Governo Regionale – ha commentato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria -. Mai ci è sfuggita, infatti, l’importanza che l’aeroporto potesse avere per gli umbri, per gli imprenditori, per i turisti, per l’attrattività, la connettività e l’economia della nostra regione. Nel 2024 l’aeroporto dell’Umbria deve dar luogo ai lavori di ampliamento della struttura già finanziati dalla Regione, che ci consentiranno fin dal 2025 di proseguire la corsa verso il milione di passeggeri con un nuovo piano industriale e nuovi investimenti sulle rotte». «Il raggiungimento di 500.000 passeggeri è un ulteriore e tangibile segno del successo dell’aeroporto e della sua crescente importanza per la regione – ha sottolineato Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria -. Questo traguardo è un motivo di grande orgoglio per la comunità e sottolinea il nostro impegno per promuovere la connettività e lo sviluppo economico del territorio. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a soci e finanziatori, alle maestranze, a tutti gli enti che operano in sinergia con Sase, alle compagnie aeree, ai passeggeri e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo». Condividi

