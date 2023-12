Salgono a 129 le compagnie aeree bandite dai cieli dell’Unione europea Salgono a quota 129 le compagnie aeree cui è vietato solcare i cieli dell’Unione europea: la Commissione Ue ha infatti aggiornato l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo o restrizioni operative all’interno dell’Ue per il mancato rispetto degli standard di sicurezza internazionali. Fly Baghdad è stata aggiunta all’elenco a causa di problemi di sicurezza identificati dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa). L’aggiornamento riflette anche la decisione di mantenere il divieto sui vettori aerei certificati in Nepal, date le continue preoccupazioni sulla sicurezza rilevate durante una visita di valutazione in Nepal a settembre. Nel dettaglio, l’elenco comprende 101 compagnie aeree certificate in 15 Stati, a causa dell’insufficiente supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di quegli stati; 22 compagnie aeree certificate in Russia, così come 6 compagnie aeree di altri Stati, sulla base di gravi carenze in termini di sicurezza rilevate: Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Bagdad (Iraq) e Iraqi Airways (Iraq). Altre due compagnie sono soggette a restrizioni operative e possono volare verso la Ue solo utilizzando specifici tipi di aeromobili: Iran Air (Iran) e Air Koryo (Corea del Nord). Condividi

Nel dettaglio, l'elenco comprende 101 compagnie aeree certificate in 15 Stati, a causa dell'insufficiente supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di quegli stati; 22 compagnie aeree certificate in Russia, così come 6 compagnie aeree di altri Stati, sulla base di gravi carenze in termini di sicurezza rilevate: Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Bagdad (Iraq) e Iraqi Airways (Iraq). Altre due compagnie sono soggette a restrizioni operative e possono volare verso la Ue solo utilizzando specifici tipi di aeromobili: Iran Air (Iran) e Air Koryo (Corea del Nord). [post_title] => Salgono a 129 le compagnie aeree bandite dai cieli dell'Unione europea [post_date] => 2023-12-01T11:18:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701429511000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea cresce dalla base di Venezia con l'apertura, dal prossimo 4 aprile, di una nuova rotta per Tolosa, con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti in vendita. Il vettore rafforza, così, la sua presenza presso il Marco Polo per il 2024, con un incremento del +16% in termini di capacità rispetto al 2023. Complessivamente salgono a 22 le destinazioni collegate dal vettore spagnolo con Venezia, per la summer 2024: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa – novità 2024) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante). «Con questo nuovo collegamento - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea - non solo i turisti veneti potranno viaggiare facilmente verso Tolosa, la “città rossa” del sud della Francia, ma allo stesso modo, tutti i viaggiatori di Tolosa potranno organizzare un fine settimana in una delle città italiane più famose e romantiche al mondo» Venezia ricopre da sempre un ruolo primario nelle attività di Volotea: scelta nel 2012 come prima base operativa a livello europeo, la compagnia ha operato ad oggi più di 59.000 voli e trasportato più di 6,6 milioni di passeggeri. Questa nuova rotta conferma ancora una volta lo stretto legame tra Volotea e il Veneto, sostenendo il flusso di turisti incoming e l’economia locale. A testimonianza di questa sinergia anche le numerose iniziative promosse da Volotea sul territorio, come il restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale, affacciata su Piazza San Marco, e il contest #Volotea4Veneto, pensato per promuovere, tutelare e valorizzare le bellezze artistiche locali. [post_title] => Volotea, nuova rotta internazionale da Venezia: dal 4 aprile si volerà a Tolosa [post_date] => 2023-11-30T12:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701346705000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra Msc Crociere e il Milan è nata una nuova partnership che prende il via con due iniziative: una campagna di comunicazione digital che vede protagonisti i giocatori Rafael Leão, Tommaso Pobega e Yunus Musah che diventano personaggi dei fumetti e salgono a bordo della nave ammiraglia della compagnia, nonché l’inaugurazione del temporary store di Msc a Milano. "È una nuova iniziativa che ci emoziona - ha sottolineato Leonardo Massa, managing director della compagnia -: un modo per avvicinare la città e i clienti al nostro prodotto e alla nostra filosofia. Perché chi ci sceglie o ci ha scelto nel corso degli anni vede in noi una valida alternativa di vacanza. Il temporary store vuole provare a trasferire questi valori, insieme con la partnership con il Milan. Sarà un test importante da replicare poi a livello mondiale". Maikel Oettle, chief commercial officer del club calcistico, felice di aver riportato Msc nella famiglia Milan, ha parlato della condivisione di valori e del business globale delle due aziende: "È bello trasmettere la spinta al successo del made in Italy nel mondo. Ci accomuna anche lo sguardo costante all’eccellenza: noi la ricerchiamo ogni giorno sui campi di calcio, mentre Msc lo fa solcando i mari». Massa, felice di trovarsi in un luogo iconico come Casa Milan, ha affermato; "Sono tre gli asset della partnership con il Milan: l’internazionalità, il gioco di squadra e la presenza a Milano. Come il Milan ha un appeal in ogni angolo del pianeta, così Msc naviga ovunque. Se il calcio è il gioco di squadra per eccellenza, il business delle crociere funziona solo se siamo capaci di fare un grande gioco di squadra: la nave è una location dove lavorano fino a 2 mila persone. Come il Milan ogni settimana deve performare per fare il meglio per i propri tifosi, così Msc ogni settimana deve farlo per i propri ospiti. E poi c’è Milano, una città in cui avvengono tante cose che fanno funzionare la complessa industria delle navi da crociera e da cui possiamo guardare al mondo". Molti i progetti che si svilupperanno nel capoluogo lombardo nei prossimi mesi, iniziando con l’apertura del temporary store Lighthouse in piazza Gae Aulenti dal 14 dicembre al 15 gennaio. Il negozio temporeneo, oltre a proporre oggetti brandizzati e viaggi, testimonierà l’impegno del nuovo sponsor di manica del Milan anche nell’ambito della sostenibilità. "Quando il Milan sceglie uno sponsor guarda soprattutto ai valori condivisi. - ha infatti ricordato Oettel -. Siccome condividiamo con Msc dei valori molto forti, questa sarà certamente una partnership duratura». E se per il Milan sostenibilità significa "essere un sistema finanziariamente sostenibile e, dopo un viaggio di quattro anni, abbiamo raggiunto questo traguardo", per Msc Crociere la sostenibilità è un importante impegno quotidiano sulle navi e nello sviluppo di nuove tecnologie, ma significa anche dedicare il temporary store a Ocean Cay: «Era un’isola industriale devastata dall’uomo e priva di forme di vita - ha concluso Massa -. Noi l'abbiamo noleggiata al governo delle Bahamas per 99 anni e, dopo cinque anni di lavoro, è tornata a essere un paradiso naturale dove nidificano le tartarughe e dove sostano gli uccelli durante le migrazioni". [gallery ids="456869,456868,456870"] [post_title] => Msc: un fumetto e un temporary store per avviare la partnership con il Milan [post_date] => 2023-11-27T11:35:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701084945000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova identità per AnadoluJet: il vettore low cost di Turkish Airlines dalla prossima estate opererà infatti con il nome di AJet Air Transportation. La divisione a basso costo basato ad Ankara ha iniziato la sua attività nel 2008, concentrandosi inizialmente sui collegamenti domestici in Turchia: da allora è cresciuta rapidamente, lanciando voli internazionali nel 2020 e la sua flotta è destinata a raggiungere le 88 unità entro la fine dell'anno. All'inizio di quest'anno Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di separare la compagnia come sussidiaria interamente controllata, con il nome di AJet. Il nuovo marchio è stato presentato durante un evento speciale presso la Turkish Technic all'aeroporto di Sabiha Gokcen, in vista del lancio ufficiale previsto per la fine di marzo 2024. «In linea con i nostri obiettivi per i prossimi 10 anni, siamo orgogliosi di aver avviato il processo di creazione della nostra AJet - ha commentato il presidente di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Gli sforzi e la dedizione che abbiamo profuso per molto tempo sono stati ripagati e introdurremo AJet nei cieli con l'orario estivo alla fine di marzo 2024. Siamo pienamente convinti che AJet, con il suo nuovo nome, diventerà una parte importante del settore dell'aviazione low-cost su scala globale». [post_title] => Turkish Airlines alza il sipario su AJet, nuovo marchio della low cost AnadoluJet [post_date] => 2023-11-27T09:24:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701077089000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giornata record quella di ieri, 22 novembre, per l'aeroporto Internazionale dell'Umbria “San Francesco d’Assisi” che per la prima volta ha visto transitare 500.000 passeggeri da inizio anno. Il nuovo traguardo è stato celebrato, alla presenza della presidente della Regione Umbria e di numerose cariche istituzionali del territorio, con la premiazione del fortunato 500.000° passeggero, che è stato omaggiato di un voucher – valido per volare dall’aeroporto di Perugia – dal valore di 500 euro. Al contempo lo scalo di Perugia ha anche inaugurato due nuovi gate di imbarco, ampliando così la capacità e i servizi per i viaggiatori e portando da 4 a 6 il numero totale di gate disponibili presso l’area partenze del terminal. Questa espansione riflette gli sforzi continui per migliorare l'esperienza dei passeggeri e supportare la crescita costante del traffico aereo. «Un risultato straordinario, inimmaginabile solo qualche anno fa, frutto di un lavoro attento e di una visione ben precisa del Governo Regionale - ha commentato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria -. Mai ci è sfuggita, infatti, l’importanza che l’aeroporto potesse avere per gli umbri, per gli imprenditori, per i turisti, per l’attrattività, la connettività e l'economia della nostra regione. Nel 2024 l’aeroporto dell’Umbria deve dar luogo ai lavori di ampliamento della struttura già finanziati dalla Regione, che ci consentiranno fin dal 2025 di proseguire la corsa verso il milione di passeggeri con un nuovo piano industriale e nuovi investimenti sulle rotte». «Il raggiungimento di 500.000 passeggeri è un ulteriore e tangibile segno del successo dell'aeroporto e della sua crescente importanza per la regione - ha sottolineato Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria -. Questo traguardo è un motivo di grande orgoglio per la comunità e sottolinea il nostro impegno per promuovere la connettività e lo sviluppo economico del territorio. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a soci e finanziatori, alle maestranze, a tutti gli enti che operano in sinergia con Sase, alle compagnie aeree, ai passeggeri e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo». [post_title] => Salgono a mezzo milione i passeggeri transitati dall'aeroporto di Perugia: è la prima volta [post_date] => 2023-11-23T10:27:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700735266000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea amplia ulteriormente in network italiano 2024 con l'aggiunta di due nuove rotte da Roma e Olbia per Brest. I collegamenti decolleranno da Fiumicino il 18 aprile con un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita: due le frequenze settimanali previste, il giovedì e la domenica. Con la nuova tratta diretta verso la storica città nord-occidentale della Francia - ventesima base operativa di Volotea -salgono a otto le destinazioni collegate dal vettore spagnolo all’aeroporto di Roma Fiumicino: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna (Bilbao). La compagnia aerea spagnola è attiva sullo scalo di Roma dal 2021 e per quest'anno prevede un incremento del 12% in termini di capacità rispetto al 2023 e supportando ulteriormente l’economia locale attraverso il flusso di turisti incoming. Spostandoci in Sardegna, il nuovo volo da Olbia debutterà il prossimo 19 aprile, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita. Dopo più di 10 anni di attività a Olbia, con 3,8 milioni di passeggeri trasportati e quasi 29.000 voli operati, la compagnia rafforza ulteriormente il suo impegno sul territorio, incrementando i flussi di turisti incoming e supportando l’economia locale e dell’intera Sardegna. «La rotta verso Brest arriva in un anno già ricco di novità a Olbia - afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Dopo l’annuncio di ben dieci nuovi collegamenti e la possibilità di viaggiare per la prima volta anche d’inverno verso una destinazione internazionale, Barcellona, Volotea è pronta a un 2024 ancora più performante, con un +4% in termini di capacità rispetto al 2023 e confermandosi prima compagnia aerea per numero di destinazioni collegate da e per Olbia. Inoltre, anche per il prossimo anno la compagnia si avvarrà di tre aeromobili A320. Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale sardo, l’offerta di Volotea comprende un totale di 28 rotte, 14 verso l’Italia e 14 verso l’estero. [post_title] => Volotea collegherà Brest, ventesima base europea, con Roma e Olbia [post_date] => 2023-11-22T12:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700654571000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia France potenzia i collegamenti tra Parigi e Lione e, da dicembre, inoltre, aggiunge anche dei collegamenti per Chambery, nel cuore della Savoia, una delle mete turistiche invernali predilette dai francesi. Dal 10 dicembre, tra Parigi e Lione i viaggi del Frecciarossa saliranno da tre a cinque al giorno: il primo treno partirà alle 7:30 da Parigi Gare de Lyon e l'ultimo alle 19:56. Saranno servite le due stazioni ferroviarie di Lione, Lyon Part Dieu e Lyon Perrache. Inoltre, il sabato e la domenica, per tutta la stagione invernale la società della capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs che opera in Francia per venire incontro alle esigenze dei turisti, ha lanciato un collegamento giornaliero da Lione a Chambery. L’impegno in Francia di Trenitalia prosegue quindi, nonostante l’interruzione del servizio in Fracciarossa da Milano a Parigi, a causa della frana che il 27 agosto scorso si è abbattuta sui binari e sull’autostrada tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne, causando l’interruzione della linea ferroviaria. [post_title] => Trenitalia France: salgono da tre a cinque al giorno i collegamenti tra Parigi e Lione [post_date] => 2023-11-22T09:54:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700646862000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato come da programma lo scorso 15 novembre il primo volo di Beond tra Monaco di Baviera e Malé, nelle Maldive. "Questo primo volo commerciale è l'inizio dell'avventura dei nostri passeggeri alle Maldive e rappresenta la linea di partenza della nostra vision di costruire Beond come marchio di viaggi di lusso - ha dichiarato Tero Taskila, ceo del vettore -. Beond cerca di ridefinire i cieli, dove lusso, comfort ed esclusività non sono solo ideali, ma realtà vissute da ogni viaggiatore". Taskila ha aggiunto: "Desideriamo ringraziare in modo particolare l'aeroporto di Monaco per il sostegno al nostro volo inaugurale e alle nostre attività, e ringraziamo le principali agenzie di viaggio tedesche e i media che ci hanno incontrato di persona e hanno visto il nostro prodotto. Siamo grati per il sostegno del governo delle Maldive e dei nostri sostenitori, dell'Autorità dell'aviazione civile delle Maldive e del Gruppo Simdi, che hanno dimostrato di credere nella nostra visione di una nuova compagnia aerea alle Maldive." Proprio la scorsa settimana la neonata compagnia aerea premium leisure ha partecipato all'Airshow di Dubai, dove ha messo in mostra il suo primo aeromobile. Il velivolo è stato poi trasportato a Monaco, dove agenti di viaggio e media lo hanno potuto visitare prima del volo inaugurale Questa settimana decolleranno anche i collegamenti in partenza da Zurigo e Riyadh. I servizi da Dubai e Milano inizieranno invece nella primavera del 2024. Il primo aeromobile di Beond è un Airbus A319 con 44 posti a sedere in una lussuosa configurazione all lay-flat. [post_title] => Beond ha spiccato il volo: operativi i primi collegamenti da Monaco a Malé [post_date] => 2023-11-20T10:40:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700476824000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456166" align="alignleft" width="300"] La Icon of the S[/caption] Sono aperte le vendite Royal Caribbean per la stagione 2025-2026 ai Caraibi. I viaggiatori potranno salpare da sei popolari punti di partenza in qualsiasi periodo dell'anno, tra cui Miami, dove la nuova Icon of the Seas ritornerà per vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali. Tra i punti forti dell'offerta figurano anche le avventure nell’area occidentale dei Caraibi con la Harmony, che partirà ancora una volta dal terminal crociere a zero emissioni di Royal Caribbean a Galveston, in Texas. La Oasis offrirà invece viaggi tra i Caraibi orientali, occidentali e meridionali da Fort Lauderdale, in Florida. La Adventure of the Seas da Orlando (Port Canaveral), la Independence of the Seas da Miami, la Rhapsody da Tampa e da San Juan (Porto Rico), nonché la Grandeur of the Seas da Tampa completeranno infine la programmazione delle vacanze appena annunciate. Le famiglie e gli ospiti di tutte le età potranno scegliere tra un'ampia serie di destinazioni, tra cui Basseterre a St. Kitts e Nevis, Cozumel, Castries a St. Lucia, St. Johns ad Antigua, St. Croix alle Isole Vergini Americane e molte altre ancora. Inoltre, sei delle sette navi Rcl permetteranno anche di visitare le principali mete private di Royal Caribbean: Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, e Labadee ad Haiti. \r

Fly Baghdad è stata aggiunta all'elenco a causa di problemi di sicurezza identificati dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa). L'aggiornamento riflette anche la decisione di mantenere il divieto sui vettori aerei certificati in Nepal, date le continue preoccupazioni sulla sicurezza rilevate durante una visita di valutazione in Nepal a settembre.\r

\r

Nel dettaglio, l'elenco comprende 101 compagnie aeree certificate in 15 Stati, a causa dell'insufficiente supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di quegli stati; 22 compagnie aeree certificate in Russia, così come 6 compagnie aeree di altri Stati, sulla base di gravi carenze in termini di sicurezza rilevate: Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Bagdad (Iraq) e Iraqi Airways (Iraq).\r

\r

Altre due compagnie sono soggette a restrizioni operative e possono volare verso la Ue solo utilizzando specifici tipi di aeromobili: Iran Air (Iran) e Air Koryo (Corea del Nord).","post_title":"Salgono a 129 le compagnie aeree bandite dai cieli dell'Unione europea","post_date":"2023-12-01T11:18:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1701429511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Volotea cresce dalla base di Venezia con l'apertura, dal prossimo 4 aprile, di una nuova rotta per Tolosa, con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti in vendita. Il vettore rafforza, così, la sua presenza presso il Marco Polo per il 2024, con un incremento del +16% in termini di capacità rispetto al 2023. \r

\r

Complessivamente salgono a 22 le destinazioni collegate dal vettore spagnolo con Venezia, per la summer 2024: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa – novità 2024) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante).\r

\r

«Con questo nuovo collegamento - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea - non solo i turisti veneti potranno viaggiare facilmente verso Tolosa, la “città rossa” del sud della Francia, ma allo stesso modo, tutti i viaggiatori di Tolosa potranno organizzare un fine settimana in una delle città italiane più famose e romantiche al mondo»\r

\r

Venezia ricopre da sempre un ruolo primario nelle attività di Volotea: scelta nel 2012 come prima base operativa a livello europeo, la compagnia ha operato ad oggi più di 59.000 voli e trasportato più di 6,6 milioni di passeggeri. Questa nuova rotta conferma ancora una volta lo stretto legame tra Volotea e il Veneto, sostenendo il flusso di turisti incoming e l’economia locale. A testimonianza di questa sinergia anche le numerose iniziative promosse da Volotea sul territorio, come il restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale, affacciata su Piazza San Marco, e il contest #Volotea4Veneto, pensato per promuovere, tutelare e valorizzare le bellezze artistiche locali.","post_title":"Volotea, nuova rotta internazionale da Venezia: dal 4 aprile si volerà a Tolosa","post_date":"2023-11-30T12:18:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1701346705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra Msc Crociere e il Milan è nata una nuova partnership che prende il via con due iniziative: una campagna di comunicazione digital che vede protagonisti i giocatori Rafael Leão, Tommaso Pobega e Yunus Musah che diventano personaggi dei fumetti e salgono a bordo della nave ammiraglia della compagnia, nonché l’inaugurazione del temporary store di Msc a Milano. \"È una nuova iniziativa che ci emoziona - ha sottolineato Leonardo Massa, managing director della compagnia -: un modo per avvicinare la città e i clienti al nostro prodotto e alla nostra filosofia. Perché chi ci sceglie o ci ha scelto nel corso degli anni vede in noi una valida alternativa di vacanza. Il temporary store vuole provare a trasferire questi valori, insieme con la partnership con il Milan. Sarà un test importante da replicare poi a livello mondiale\". \r

Maikel Oettle, chief commercial officer del club calcistico, felice di aver riportato Msc nella famiglia Milan, ha parlato della condivisione di valori e del business globale delle due aziende: \"È bello trasmettere la spinta al successo del made in Italy nel mondo. Ci accomuna anche lo sguardo costante all’eccellenza: noi la ricerchiamo ogni giorno sui campi di calcio, mentre Msc lo fa solcando i mari». \r

Massa, felice di trovarsi in un luogo iconico come Casa Milan, ha affermato; \"Sono tre gli asset della partnership con il Milan: l’internazionalità, il gioco di squadra e la presenza a Milano. Come il Milan ha un appeal in ogni angolo del pianeta, così Msc naviga ovunque. Se il calcio è il gioco di squadra per eccellenza, il business delle crociere funziona solo se siamo capaci di fare un grande gioco di squadra: la nave è una location dove lavorano fino a 2 mila persone. Come il Milan ogni settimana deve performare per fare il meglio per i propri tifosi, così Msc ogni settimana deve farlo per i propri ospiti. E poi c’è Milano, una città in cui avvengono tante cose che fanno funzionare la complessa industria delle navi da crociera e da cui possiamo guardare al mondo\". \r

Molti i progetti che si svilupperanno nel capoluogo lombardo nei prossimi mesi, iniziando con l’apertura del temporary store Lighthouse in piazza Gae Aulenti dal 14 dicembre al 15 gennaio. Il negozio temporeneo, oltre a proporre oggetti brandizzati e viaggi, testimonierà l’impegno del nuovo sponsor di manica del Milan anche nell’ambito della sostenibilità. \"Quando il Milan sceglie uno sponsor guarda soprattutto ai valori condivisi. - ha infatti ricordato Oettel -. Siccome condividiamo con Msc dei valori molto forti, questa sarà certamente una partnership duratura». E se per il Milan sostenibilità significa \"essere un sistema finanziariamente sostenibile e, dopo un viaggio di quattro anni, abbiamo raggiunto questo traguardo\", per Msc Crociere la sostenibilità è un importante impegno quotidiano sulle navi e nello sviluppo di nuove tecnologie, ma significa anche dedicare il temporary store a Ocean Cay: «Era un’isola industriale devastata dall’uomo e priva di forme di vita - ha concluso Massa -. Noi l'abbiamo noleggiata al governo delle Bahamas per 99 anni e, dopo cinque anni di lavoro, è tornata a essere un paradiso naturale dove nidificano le tartarughe e dove sostano gli uccelli durante le migrazioni\".\r

[gallery ids=\"456869,456868,456870\"]","post_title":"Msc: un fumetto e un temporary store per avviare la partnership con il Milan","post_date":"2023-11-27T11:35:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1701084945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova identità per AnadoluJet: il vettore low cost di Turkish Airlines dalla prossima estate opererà infatti con il nome di AJet Air Transportation. La divisione a basso costo basato ad Ankara ha iniziato la sua attività nel 2008, concentrandosi inizialmente sui collegamenti domestici in Turchia: da allora è cresciuta rapidamente, lanciando voli internazionali nel 2020 e la sua flotta è destinata a raggiungere le 88 unità entro la fine dell'anno.\r

\r

All'inizio di quest'anno Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di separare la compagnia come sussidiaria interamente controllata, con il nome di AJet. Il nuovo marchio è stato presentato durante un evento speciale presso la Turkish Technic all'aeroporto di Sabiha Gokcen, in vista del lancio ufficiale previsto per la fine di marzo 2024.\r

\r

«In linea con i nostri obiettivi per i prossimi 10 anni, siamo orgogliosi di aver avviato il processo di creazione della nostra AJet - ha commentato il presidente di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Gli sforzi e la dedizione che abbiamo profuso per molto tempo sono stati ripagati e introdurremo AJet nei cieli con l'orario estivo alla fine di marzo 2024. Siamo pienamente convinti che AJet, con il suo nuovo nome, diventerà una parte importante del settore dell'aviazione low-cost su scala globale».","post_title":"Turkish Airlines alza il sipario su AJet, nuovo marchio della low cost AnadoluJet","post_date":"2023-11-27T09:24:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1701077089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Giornata record quella di ieri, 22 novembre, per l'aeroporto Internazionale dell'Umbria “San Francesco d’Assisi” che per la prima volta ha visto transitare 500.000 passeggeri da inizio anno. Il nuovo traguardo è stato celebrato, alla presenza della presidente della Regione Umbria e di numerose cariche istituzionali del territorio, con la premiazione del fortunato 500.000° passeggero, che è stato omaggiato di un voucher – valido per volare dall’aeroporto di Perugia – dal valore di 500 euro.\r

\r

Al contempo lo scalo di Perugia ha anche inaugurato due nuovi gate di imbarco, ampliando così la capacità e i servizi per i viaggiatori e portando da 4 a 6 il numero totale di gate disponibili presso l’area partenze del terminal. Questa espansione riflette gli sforzi continui per migliorare l'esperienza dei passeggeri e supportare la crescita costante del traffico aereo.\r

\r

«Un risultato straordinario, inimmaginabile solo qualche anno fa, frutto di un lavoro attento e di una visione ben precisa del Governo Regionale - ha commentato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria -. Mai ci è sfuggita, infatti, l’importanza che l’aeroporto potesse avere per gli umbri, per gli imprenditori, per i turisti, per l’attrattività, la connettività e l'economia della nostra regione. Nel 2024 l’aeroporto dell’Umbria deve dar luogo ai lavori di ampliamento della struttura già finanziati dalla Regione, che ci consentiranno fin dal 2025 di proseguire la corsa verso il milione di passeggeri con un nuovo piano industriale e nuovi investimenti sulle rotte».\r

\r

«Il raggiungimento di 500.000 passeggeri è un ulteriore e tangibile segno del successo dell'aeroporto e della sua crescente importanza per la regione - ha sottolineato Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria -. Questo traguardo è un motivo di grande orgoglio per la comunità e sottolinea il nostro impegno per promuovere la connettività e lo sviluppo economico del territorio. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a soci e finanziatori, alle maestranze, a tutti gli enti che operano in sinergia con Sase, alle compagnie aeree, ai passeggeri e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo».","post_title":"Salgono a mezzo milione i passeggeri transitati dall'aeroporto di Perugia: è la prima volta","post_date":"2023-11-23T10:27:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700735266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia ulteriormente in network italiano 2024 con l'aggiunta di due nuove rotte da Roma e Olbia per Brest. I collegamenti decolleranno da Fiumicino il 18 aprile con un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita: due le frequenze settimanali previste, il giovedì e la domenica. Con la nuova tratta diretta verso la storica città nord-occidentale della Francia - ventesima base operativa di Volotea -salgono a otto le destinazioni collegate dal vettore spagnolo all’aeroporto di Roma Fiumicino: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo) e 1 in Spagna (Bilbao).\r

\r

La compagnia aerea spagnola è attiva sullo scalo di Roma dal 2021 e per quest'anno prevede un incremento del 12% in termini di capacità rispetto al 2023 e supportando ulteriormente l’economia locale attraverso il flusso di turisti incoming.\r

\r

Spostandoci in Sardegna, il nuovo volo da Olbia debutterà il prossimo 19 aprile, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita.\r

\r

Dopo più di 10 anni di attività a Olbia, con 3,8 milioni di passeggeri trasportati e quasi 29.000 voli operati, la compagnia rafforza ulteriormente il suo impegno sul territorio, incrementando i flussi di turisti incoming e supportando l’economia locale e dell’intera Sardegna.\r

\r

«La rotta verso Brest arriva in un anno già ricco di novità a Olbia - afferma Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Dopo l’annuncio di ben dieci nuovi collegamenti e la possibilità di viaggiare per la prima volta anche d’inverno verso una destinazione internazionale, Barcellona, Volotea è pronta a un 2024 ancora più performante, con un +4% in termini di capacità rispetto al 2023 e confermandosi prima compagnia aerea per numero di destinazioni collegate da e per Olbia. Inoltre, anche per il prossimo anno la compagnia si avvarrà di tre aeromobili A320.\r

\r

Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale sardo, l’offerta di Volotea comprende un totale di 28 rotte, 14 verso l’Italia e 14 verso l’estero.","post_title":"Volotea collegherà Brest, ventesima base europea, con Roma e Olbia","post_date":"2023-11-22T12:02:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700654571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia France potenzia i collegamenti tra Parigi e Lione e, da dicembre, inoltre, aggiunge anche dei collegamenti per Chambery, nel cuore della Savoia, una delle mete turistiche invernali predilette dai francesi.\r

\r

Dal 10 dicembre, tra Parigi e Lione i viaggi del Frecciarossa saliranno da tre a cinque al giorno: il primo treno partirà alle 7:30 da Parigi Gare de Lyon e l'ultimo alle 19:56. Saranno servite le due stazioni ferroviarie di Lione, Lyon Part Dieu e Lyon Perrache.\r

\r

Inoltre, il sabato e la domenica, per tutta la stagione invernale la società della capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs che opera in Francia per venire incontro alle esigenze dei turisti, ha lanciato un collegamento giornaliero da Lione a Chambery.\r

\r

L’impegno in Francia di Trenitalia prosegue quindi, nonostante l’interruzione del servizio in Fracciarossa da Milano a Parigi, a causa della frana che il 27 agosto scorso si è abbattuta sui binari e sull’autostrada tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne, causando l’interruzione della linea ferroviaria.","post_title":"Trenitalia France: salgono da tre a cinque al giorno i collegamenti tra Parigi e Lione","post_date":"2023-11-22T09:54:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700646862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato come da programma lo scorso 15 novembre il primo volo di Beond tra Monaco di Baviera e Malé, nelle Maldive.\r

\r

\"Questo primo volo commerciale è l'inizio dell'avventura dei nostri passeggeri alle Maldive e rappresenta la linea di partenza della nostra vision di costruire Beond come marchio di viaggi di lusso - ha dichiarato Tero Taskila, ceo del vettore -. Beond cerca di ridefinire i cieli, dove lusso, comfort ed esclusività non sono solo ideali, ma realtà vissute da ogni viaggiatore\".\r

\r

Taskila ha aggiunto: \"Desideriamo ringraziare in modo particolare l'aeroporto di Monaco per il sostegno al nostro volo inaugurale e alle nostre attività, e ringraziamo le principali agenzie di viaggio tedesche e i media che ci hanno incontrato di persona e hanno visto il nostro prodotto. Siamo grati per il sostegno del governo delle Maldive e dei nostri sostenitori, dell'Autorità dell'aviazione civile delle Maldive e del Gruppo Simdi, che hanno dimostrato di credere nella nostra visione di una nuova compagnia aerea alle Maldive.\"\r

\r

Proprio la scorsa settimana la neonata compagnia aerea premium leisure ha partecipato all'Airshow di Dubai, dove ha messo in mostra il suo primo aeromobile. Il velivolo è stato poi trasportato a Monaco, dove agenti di viaggio e media lo hanno potuto visitare prima del volo inaugurale Questa settimana decolleranno anche i collegamenti in partenza da Zurigo e Riyadh. I servizi da Dubai e Milano inizieranno invece nella primavera del 2024.\r

\r

Il primo aeromobile di Beond è un Airbus A319 con 44 posti a sedere in una lussuosa configurazione all lay-flat.","post_title":"Beond ha spiccato il volo: operativi i primi collegamenti da Monaco a Malé","post_date":"2023-11-20T10:40:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700476824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456166\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Icon of the S[/caption]\r

\r

Sono aperte le vendite Royal Caribbean per la stagione 2025-2026 ai Caraibi. I viaggiatori potranno salpare da sei popolari punti di partenza in qualsiasi periodo dell'anno, tra cui Miami, dove la nuova Icon of the Seas ritornerà per vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali. Tra i punti forti dell'offerta figurano anche le avventure nell’area occidentale dei Caraibi con la Harmony, che partirà ancora una volta dal terminal crociere a zero emissioni di Royal Caribbean a Galveston, in Texas. La Oasis offrirà invece viaggi tra i Caraibi orientali, occidentali e meridionali da Fort Lauderdale, in Florida. La Adventure of the Seas da Orlando (Port Canaveral), la Independence of the Seas da Miami, la Rhapsody da Tampa e da San Juan (Porto Rico), nonché la Grandeur of the Seas da Tampa completeranno infine la programmazione delle vacanze appena annunciate.\r

Le famiglie e gli ospiti di tutte le età potranno scegliere tra un'ampia serie di destinazioni, tra cui Basseterre a St. Kitts e Nevis, Cozumel, Castries a St. Lucia, St. Johns ad Antigua, St. Croix alle Isole Vergini Americane e molte altre ancora. Inoltre, sei delle sette navi Rcl permetteranno anche di visitare le principali mete private di Royal Caribbean: Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, e Labadee ad Haiti.","post_title":"Rcl apre le vendite per i Caraibi 2025-2026","post_date":"2023-11-16T10:02:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700128920000]}]}}