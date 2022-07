Ryanair: altre 12 giornate di sciopero in Spagna a luglio

Gli assistenti di volo Ryanair basati in Spagna hanno annunciato ulteriori 12 giorni di sciopero in luglio. La protesta, come riportato da Reuters, è stata proclamata nell’ultimo giorno dello sciopero in corso, iniziato lo scorso giovedì e che ha costretto la low cost a cancellare 10 voli in Spagna sabato.

Il personale di bordo sciopererà il 12-15, 18-21 e 25-28 luglio nei dieci aeroporti spagnoli in cui opera: “I sindacati e l’equipaggio di Ryanair… chiedono un cambiamento di atteggiamento da parte della compagnia aerea”, hanno dichiarato in un comunicato, chiedendo a Ryanair di riprendere le trattative su questioni come il pagamento del salario minimo.

In una dichiarazione di sabato, la low cost ha affermato di aspettarsi “minime (se non addirittura nessuna) interruzione dei suoi programmi di volo nel mese di luglio a causa di scioperi sindacali spagnoli di lieve entità e scarsamente sostenuti”.

I sindacati del personale di cabina di Ryanair in Belgio, Spagna, Portogallo, Francia e Italia hanno intrapreso azioni di sciopero nei giorni scorsi, ma la low-cost sostiene che meno del 2% dei suoi voli programmati durante lo scorso fine settimana ne siano stati coinvolti.