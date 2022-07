Ryanair rilancia gli investimenti sulla Sicilia e Trapani: obiettivo 25 milioni di passeggeri

Obiettivo 25 milioni di passeggeri grazie, soprattutto, a nuovi investimenti sull’aeroporto di Trapani, con l’aumento delle rotte invernali e per l’estate 2023: questo il risultato del vertice che si è svolto tra Ryanair, Regione Sicilia ed Airgest. “Una bella pagina di storia per l’aeroporto Vincenzo Florio che prepara ad un futuro non solo auspicato ma ora possibile – ha dichiarato Salvatore Ombra, presidente della società di gestione dello scalo -. Nei prossimi giorni ci saranno notizie sulla winter da parte di Ryanair – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Entro ottobre ci sarà un nuovo incontro per valutare ulteriori prospettive sull’aeroporto di Trapani Birgi. Quando la politica migliore e la buona amministrazione si uniscono la sintesi produce sempre qualcosa di buono. Un futuro non solo auspicato ma finalmente possibile, un segno tangibile per l’economia del turismo e di tutto il suo indotto”.

Il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha ribadito: “Per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell’Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni”.