Ryanair richiede (di nuovo) alla Commissione europea di riformare il traffico aereo Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea e ai governi di adottare misure urgenti per riformare i propri inefficienti servizi di controllo del traffico aereo. Ryanair ha pubblicato la sua ” League of Delays “di luglio, mostrando che Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia sono i peggiori fornitori di servizi ATC per ritardi a causa della loro incapacità di essere adeguatamente equipaggiati e gestiti in modo efficiente. Questi peggiori ritardi del controllo del traffico aereo sono messi in evidenza dai servizio di controllo del traffico aereo notevolmente migliori offerti da ATC meglio gestiti (senza cattiva amministrazione o carenza di personale) in Irlanda, Slovacchia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio, che hanno causato il minor numero di ritardi ATC in Europa quest’anno. Se questi Paesi riescono a gestire e dotare adeguatamente di personale i loro servizi ATC e a minimizzare i ritardi, perché i passeggeri non possono aspettarsi un servizio simile dagli ATC molto ben finanziati, ma mal gestiti, di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia? Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’Ue che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando. “È passato un altro mese e gli ATC con le peggiori prestazioni in Europa, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia continuano a infliggere ritardi evitabili a migliaia di voli Ryanair e milioni di passeggeri Ryanair a causa di una cattiva gestione e di un’imperdonabile carenza di personale – ha affermato Michael O’Leary -. Eppure, né la Commissione europea né i ministri dei trasporti nazionali responsabili di questi servizi ATC inefficienti hanno intrapreso alcuna azione per riparare i servizi ATC interrotti in Europa. In netto contrasto, paesi come l’Irlanda, la Slovacchia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio stanno fornendo i servizi ATC più efficienti d’Europa, il che dimostra che un ATC ben gestito e dotato di personale adeguato non solo è possibile, ma è già fornito da molti Stati dell’UE. Allora perché Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia non possono fare lo stesso? La risposta è semplice: possono, ma in quanto monopoli di Stato compiacenti e protetti, non hanno alcun incentivo a preoccuparsi dei ritardi o dei passeggeri. Condividi

Nei tre mesi chiusi lo scorso giugno il gruppo franco- olandese ha registrato ricavi in aumento del 6,2% su base annua a 8,4 miliardi di euro, trainati dalla crescita consistente del traffico passeggeri del 5,9% per un totale di oltre 27 milioni. Il risultato operativo si è attestato a 736 milioni di euro, con un miglioramento di 223 milioni di euro e un margine dell'8,7%. I ricavi unitari a cambi costanti sono aumentati del 2,4%, trainati da Network e Transavia, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del 4,2% e il prezzo del carburante, dopo le coperture, è diminuito dell'11%. I costi unitari sono aumentati del 2,7% su base annua, come atteso. I primi sei mesi del 2025 chiudono con ricavi in aumento del 6,9% a 15,6 miliardi di euro ed un risultato operativo in forte crescita a 409 milioni di euro. L'utile netto si attesta a 401 milioni di euro, in deciso aumento rispetto al 2024. Il gruppo franco-olandese riconferma perciò le previsioni per l'intero esercizio, anno, con un aumento della capacità produttiva del 4-5% rispetto al 2024, crescita del costo unitario ad una cifra rispetto al 2024, investimenti netti tra 3,2 e 3,4 miliardi di euro. Come accennato, Air France-Klm ha confermato ieri di volersi sfilare dalla corsa per acquisire una partecipazione in Air Europa: secondo quanto dichiarato da un portavoce del gruppo, non ci sarebbero state le condizioni per raggiungere un accordo con Globalia. "Air France-Klm ha registrato un solido secondo trimestre, con una crescita del fatturato e margini migliorati - ha commentato il ceo, Benjamin Smith -. Stiamo promuovendo i viaggi premium, prodotti e servizi migliorati, e al contempo procediamo con il rinnovo della nostra flotta con aeromobili di nuova generazione, in linea con i nostri sforzi per la sostenibilità. Allo stesso tempo, stiamo rafforzando la connettività globale attraverso partnership chiave e joint venture in aree strategiche e, all'inizio di luglio, abbiamo avviato le procedure per acquisire una quota di maggioranza in Sas: un passo importante per rafforzare la nostra posizione nel Nord Europa ed espandere la portata del nework. Sebbene il contesto esterno rimanga complesso, Air France-Klm continua a dimostrare la sua resilienza ed è ben posizionata per raggiungere i suoi obiettivi". [post_title] => Air France-Klm: performance solida nel trimestre, ma si sfila dalla corsa per Air Europa [post_date] => 2025-08-01T10:38:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754044719000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Ryanair in Veneto conterà l’aggiunta di un nuovo aeromobile basato al Marco Polo di Venezia, che porterà il totale della regione a quota 6 velivoli (4 a Venezia e 2 a Treviso), per un investimento totale di 600 milioni di dollari. Durante la prossima winter saranno oltre 660 i voli settimanali operati su 62 rotte da Venezia, Verona e Treviso, con l'obiettivo di trasportare fino a 7 milioni di passeggeri annui e supportando oltre 5.400 posti di lavoro locali. “La scelta di Ryanair di puntare sul Veneto e in particolare su Venezia, dove baserà un nuovo aereo per la prossima stagione invernale, conferma l’attrattività della nostra regione e degli scali di Venezia, Treviso e Verona come sistema integrato nel Polo aeroportuale del Nordest - commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Uno sviluppo confermato anche dal trend osservato nei primi 7 mesi dell’anno, con Venezia che conserva un ruolo di leadership nei viaggi intercontinentali registrando una crescita dei passeggeri del 2%. A Verona abbiamo inoltre registrato un vero e proprio boom con un aumento del 9% delle movimentazioni nello stesso periodo, mentre a Treviso abbiamo recuperato pienamente il traffico del 2019 con un +6% raggiunto tra gennaio e luglio.” "Continuiamo a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo negli aeroporti regionali come Venezia, Verona e Treviso, dove questo inverno offriremo oltre 2,6 milioni di posti a tariffe low cost su 62 rotte, offrendo più scelta che mai ai passeggeri in partenza dal Veneto - sottolinea Jason McGuinness - cco di Ryanair -. Abbiamo collaborato strettamente con il team di Save per rendere possibile questa crescita – dimostrando che tariffe aeroportuali competitive e certezza dei costi a lungo termine sono la chiave per assicurare capacità aggiuntiva". [post_title] => Ryanair investe in Veneto: sesto velivolo basato e oltre 660 voli settimanali per la winter [post_date] => 2025-08-01T09:00:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754038806000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova doppietta Wizz Air sugli Aeroporti di Puglia: con l'avvio della winter 2025 la low cost collegherà Bari a Skopje (Macedonia). Il volo, operato con un Airbus A320, prevede, dal 27 ottobre al 12 dicembre, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Dal 15 dicembre, sino al 27 marzo 2026, le frequenze passeranno a tre, con l’aggiunta del volo del mercoledì. Decollerà invece da Brindisi, con l'operativo dell'estate 2026, dal prossimo mese di marzo, il collegamento quadrisettimanale – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con la città polacca di Katowice. "Il lancio del nuovo collegamento Wizzair per Skopje, novità assoluta per la Puglia, mai sino ad ora, collegata con la Macedonia, rientra nella strategia di ampliare il mercato aereo alle vicine aree dei Balcani, storicamente legate alla nostra regione - osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Una strategia di ampio respiro, che vuole puntare a mercati emergenti e ad alto potenziale di crescita, anche in periodi al di fuori della tradizionale stagione turistica. Un’esigenza, condivisa con la Regione Puglia, per dar forza alla quale Wizzair si dimostra un partner commerciale strategico grazie alla capillarità e all’efficienza dei collegamenti verso le più importanti destinazioni dell’Est Europa che, oltre al potenziale turistico, rappresentano una straordinaria opportunità per le imprese pugliesi, attive in quelle aree". Quanto all'aeroporto del Salento, "il nuovo collegamento rientra nel piano di espansione del network internazionale dell’aeroporto di Brindisi al quale le nostre strutture, di concerto con la Regione Puglia, stanno dando grande impulso. I mercati emergenti dell’est europeo sono quelli su cui stiamo puntando con estrema decisione. Il collegamento per Katowice intercetta la crescente domanda del mercato polacco che in questi ultimi anni si è distinto tra i più dinamici mercati fonte per il turismo pugliese che nel Salento ha da sempre un elemento di forte attrattiva”. [post_title] => Aeroporti di Puglia: nuove rotte Wizz Air per Skopje e Katowice, nel 2026 [post_date] => 2025-07-31T11:52:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753962775000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un guasto tecnico presso un centro di controllo del traffico aereo vicino a Londra ha costretto mercoledì la sospensione temporanea di tutti i decolli dagli aeroporti del Regno Unito, causando ritardi in diversi terminal in tutto il paese. Il National air traffic service ha confermato l'interruzione delle operazioni a causa di un problema a uno dei suoi sistemi. L'incidente si è verificato durante il giorno e, sebbene la Nats non abbia specificato la causa del guasto, ha indicato che le partenze dei voli hanno dovuto essere sospese mentre i tecnici lavoravano per risolvere il problema. Alle 16:30 ora locale, l'agenzia ha annunciato che il sistema interessato era stato ripristinato e che le operazioni erano in corso. Pochi minuti dopo l'annuncio, l'aeroporto di Londra Gatwick ha annunciato tramite il suo account X che i voli avevano ripreso a decollare. Tuttavia, ha avvertito che alcuni servizi avrebbero continuato a subire ritardi fino alla stabilizzazione delle operazioni. Il numero totale dei voli interessati e l'esatta portata dell'incidente non sono ancora stati determinati. Le autorità continuano a valutare la si [post_title] => Ieri gli aeroporti britannici hanno sospeso i voli per un guasto al controllo traffico [post_date] => 2025-07-31T11:14:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753960498000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci nuove rotte e il raddoppio del traffico passeggeri fino a 800.000 all’anno: questo il traguardo fissato da Ryanair per l'aeroporto di Perugia entro il 2028. Proprio sullo scalo dell'Umbria la low cost registra numeri in costante crescita, con un +140% rispetto al periodo pre-Covid. "Il nostro operativo 2025 da Perugia prevede l’operatività di 10 rotte internazionali e nazionali con oltre 70 voli settimanali, trasportando più di 400.000 passeggeri all’anno e supportando oltre 300 posti di lavoro locali - ribadisce il chief commercial officer, Jason McGuinness -. Tuttavia, riteniamo che la Regione sia ancora poco servita e condividiamo la visione della presidente Proietti di utilizzare l’Aeroporto dell’Umbria come piattaforma per attrarre maggiori investimenti, turismo e occupazione nella regione Umbria. Per sostenere questa crescita, saranno necessari costi di accesso più bassi, e siamo pronti a rispondere immediatamente con un piano trasformativo che porterà a 800.000 passeggeri annui entro il 2028 – non appena la Regione compirà il passo decisivo di abolire l’addizionale municipale". "L’occasione e le opportunità di crescita che Ryanair ci ha prospettato saranno oggetto di valutazioni ei prossimi mesi - conferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti -. Riaffermiamo quindi l’impegno costante e continuo dell’ ulteriore sviluppo della nostra Regione per i prossimi anni". [post_title] => Ryanair punta agli 800.000 passeggeri l’anno su Perugia entro il 2028 [post_date] => 2025-07-31T08:55:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753952126000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495425 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semaforo verde per il nuovo piano industriale di Ita Airways: approvato ieri sera dal cda della compagnia, il percorso che condurrà al 2030 ruota attorno a tre elementi fondamentali e cioè la crescita sul lungo raggio, il rinnovo della flotta e le sinergie con il Gruppo Lufthansa. Il grande focus sul long haul prevede l'aggiunta di nuove rotte che collegheranno l’hub di Roma Fiumicino con destinazioni strategiche in Nord America, Sud America, Asia e Africa rispondendo alla domanda di una clientela sempre più internazionale. L’apertura di queste tratte non solo favorirà il turismo incoming verso l’Italia, ma potenzierà anche i flussi commerciali e culturali. Di pari passo ci saranno sviluppi anche sul territorio europeo e nel bacino del Mediterraneo. Le scelte di network sono state definite in maniera flessibile, tali da poter adattare l’offerta alle dinamiche del mercato, alle evoluzioni normative ed economiche nonché agli scenari geopolitici globali. A supporto dell'ampliamento della rete c'è ovviamente quello della flotta che prevede un aeromobile a lungo raggio addizionale per ogni anno dell’arco di piano, a partire dal 2026, nell’ambito di una strategia che prevede l’ingresso di velivoli di ultima generazione contestualmente al progressivo phase-out dei più datati. La flotta conterà 100 aeromobili entro il 2030, tutti di nuova generazione. Le sinergie con il Gruppo Lufthansa Nell'arco dei 5 anni prenderanno piede le sinergie operative e strategiche con il gruppo tedesco, a cominciare da quelle che interessano le alleanze internazionali: la piena integrazione in Star Alliance nei primi mesi del 2026 e la definizione, soggetta alle relative autorizzazioni da parte delle relative autorità di concorrenza, delle joint venture A++ per i voli tra Europa e Nord America e J+ relativa a quelli tra Europa e Giappone. Prevista anche l’integrazione fra i programmi di fidelizzazione Volare e Miles&More e sinergie nel settore cargo, nonché diversi accordi di code share. “Oggi è un altro momento storico per la compagnia - afferma l'ad e direttore generale, Joerg Eberhart -. Il piano industriale approvato rende possibile uno sviluppo sostenibile di Ita Airways grazie alle sinergie con il Gruppo Lufthansa. Con l’espansione del network, l’adozione di tecnologie di ultima generazione, gli accordi con grandi partner globali e l’impegno verso l’eccellenza del servizio riusciremo a convincere, da qui al 2030, sempre più passeggeri che partono non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi per venire in Italia a scegliere Ita, creando opportunità lavorative attraenti e indotto per l’industria del trasporto aereo”. [post_title] => Ita Airways: decolla il piano industriale 2026-30. I tre punti cardine [post_date] => 2025-07-31T08:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753950619000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2018 Camisa Homes & Villas offre l’ospitalità “made in Italy” al mercato internazionale e ha un portafoglio di circa 500 unità attive: 20% full management e 80% brokerage con controllo dell’esperienza ospite. La visione dell'azienda è il progressivo passaggio da broker intermediario a brand a controllo esclusivo in 3 anni. «Vogliamo comunicare un modello italiano di ospitalità. - afferma Alessandro Camisa, co-founder di Camisa Homes & Villas - Empatia, solarità, tutto quello che è italiano viene riproposto, in piccolo, all'interno delle varie unità abitative. Abbiamo esportato il modello nelle nostre ville del Mediterraneo: dall’Italia con Sicilia e Sardegna, alla Croazia, la Costa Azzurra, la Grecia e le Baleari. Abbiamo anche 12 ville a Dubai, un mercato che si sta aprendo. Siamo una società di hybrid ospitality: ci occupiamo di ville, dimore storiche o appartamenti di lusso di grandi dimensioni e siamo focalizzati su un mercato prevalentemente straniero. I nostri ospiti sono per il 63% nord-americani; il segmento Italia pesa per il 9%, ma la quota Ue sta aumentando (Francia, Germania e paesi Scandinavi). Sono in crescita Gcc (mercato arabo), Australia, Brasile e Argentina e Cina. Camisa è diversa dai propri competitor perché offre all’ospite l'esperienza su misura, la ricerca della proprietà e anche il suo acquisto». Oggi l’Italia è il secondo paese più quotato a livello di incoming turistico estero, dopo la Francia e prima della Spagna; nel 2024 la proposta di Camisa ha segnato una crescita del 43% sul 2023. «L'anno scorso abbiamo chiuso a un milione di giro d'affari, quest'anno i dati provvisori dicono che il fatturato sarà di 2,5 milioni di euro» aggiunge Alessandro Camisa, sottolineando che, dal punto di vista del business development, oggi Camisa si dedica soprattutto al consolidamento del nome. «Io e Giancarlo Pallotta abbiamo fondato insieme Camisa Homes & Villas: siamo migliori amici dai tempi dell'università, con laurea e master in economia ed esperienza all’estero. Nati come Family Apartments nel mercato urban, siamo cresciuti offrendo proprietà che sono dei mini alberghi di lusso e hanno una storia da raccontare, frutto della famiglia che vi ha vissuto e della ristrutturazione voluta dal proprietario. A questo si unisce la mia visione dell'ospitalità: grazie a degli accordi con i proprietari seguiamo l'ospite dalla prenotazione, al check-in e fino al check-out, con i nostri receptionist e concierge. Ogni proprietà deve avere delle caratteristiche specifiche per entrare nel nostro portfolio. - continua Camisa - Una piscina, possibilmente riscaldata, e almeno 5-7 camere da letto, suites con il bagno in camera. Le finiture devono essere di alta gamma e il layout, la disposizione planimetrica, di lusso, con arredi di qualità, tutti gli elettrodomestici necessari e cucine di almeno di 30 metri quadrati. Abbiamo quattro divisioni di prodotto: ville Basic, Premium, Prestigio e Lusso. Camisa si inserisce in una proprietà già “pronta” per accogliere degli ospiti. A questo aggiunge i servizi che sono quelli di accoglienza, le pulizie, l'invio al portale Alloggiati per quanto riguarda la parte Questura. Offriamo poi attività di sport e wellness: in ogni villa è disponibile una zona palestra e c’è la possibilità di richiedere servizi per la parte beauty. Forniamo anche il babysitting in caso di bisogno. E poi ci sono le esperienze su misura, di cui si occupa la Divisione Camisa Essential, che ha selezionato i migliori fornitori di ciascuna regione. Sono molto richiesti i wine-tasting, le cooking class e le cooking-challenge: dei piccoli master-chef che si svolgono nella villa! Facciamo anche il pizza-party con il pizzaiolo italiano e da quest’anno abbiamo inserito lo stargazing e il sungazing per osservare i pianeti dal giardino con dei telescopi. Grazie a una divisione dedicata organizziamo anche micro-matrimoni fino a 80 ospiti, con cerimonia laica e catering. È un settore che sta crescendo del 110% ogni anno, soprattutto in destinazioni come Puglia, Toscana e Sicilia. Camisa Homes & Villas ha anche una Divisione Real Estate: operiamo mandati di procacciamento non esclusivi su circa il 65 % del portfolio; ogni transazione è gestita da broker abilitati e separata dal ramo hospitality. Gli investitori sono perlopiù stranieri: americani, sud-americani e russi. Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le strategie di espansione a medio termine stiamo lavorando su mercati in forte crescita: Medio Oriente e Asia Pacifico, con particolare attenzione a KSA (Arabia Saudita), UAE (Emirati Arabi) e Australia, insieme a Cina e Sud America (Brasile e Argentina). Il mercato americano resta comunque quello più stabile per Camisa, per questo nel 2025 abbiamo aperto un ufficio a New York che si occupa solo di marketing e comunicazione sul territorio. - conclude Camisa - Oggi lavoriamo con 3.000 to e adv internazionali, con cui condividiamo la commissione». La ricchezza e versatilità delle strutture proposte viene anche raccontata in lingua inglese da Alessandro Camisa sul canale youtube “Camisa Homes & Villas”. Video di 10’cc accompagnano lo spettatore nella scoperta delle dimore, guidato dall’occhio di un drone per gli esterni e dalle accurate immagini di un videomaker per gli interni. Chiara Ambrosioni [post_title] => Camisa Homes & Villas: soggiorni di lusso su misura nel Mediterraneo con divisione Real Estate [post_date] => 2025-07-30T14:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753886576000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Campo Ligure è un comune di 2.816 abitanti il cui borgo, famoso per la produzione di filigrana, ha origini estremamente antiche con un ricco patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. L’idea progettuale di Dafne ha come obiettivo l’innescare un processo virtuoso di sviluppo creativo e di rigenerazione culturale, anche attraverso il ricorso a soluzioni di governance ibrida di tipo pubblico – privata. La rigenerazione socio-culturale del borgo medievale di Campo Ligure è finalizzata a riconnettere il tessuto storico culturale – il borgo - a quello creativo – la filigrana – in un unicum di spazi e attività, tradizione e contemporaneità. Gli interventi previsti, non solo intendono rigenerare il tessuto economico e culturale del comune di Campo Ligure, ma anche contribuire al miglioramento della qualità della vita dei campesi. Il progetto, infatti, arricchirà l’offerta di servizi culturali e di intrattenimento per i residenti, quali l’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito del rilancio dell’artigianato e della filigrana. Sarà, altresì, arricchita l’offerta di iniziative formative ed educative per aumentare la possibilità di trovare occupazione presso il Borgo. La strategia di progetto include l’acquisizione di nuove risorse. Tra gli obiettivi, limitare il fenomeno dell’esodo demografico, il quale interessa particolarmente le nuove generazioni alla ricerca di opportunità lavorative e servizi ai cittadini presso le città nei territori limitrofi. In quest’ottica un segnale importante si registra grazie alla nascita di una Cooperativa di Comunità che impegna diversi giovani del territorio. Va sottolineato che Campo Ligure ha una forte vocazione comunitaria portata avanti da una trentina di associazioni attive sul territorio campese. In questo contesto la Cooperativa Dafne che gestisce il Museo della Filigrana collabora attivamente al Pnrr, attraverso le proprie azioni, intende rinnovare l’offerta culturale con particolare riferimento ai giovani e ai cittadini più fragili. Tale obiettivo verrà perseguito mediante la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e di inclusione sociale in linea con i 17 SDGs (sustainable development goals) dell’agenda 2030, al fine di formare una comunità il più possibile inclusiva e coesa. Inoltre, le attività di didattica museale per bambini e anziani, che verranno realizzate attraverso una rete Museale Integrata con il supporto di tecnologie Ict, consentiranno la realizzazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale del borgo, in un’ottica sempre più interattiva ed esperienziale e permetteranno un incremento dei flussi turistici che gravitano presso il borgo di Campo Ligure, e un generale miglioramento dell’offerta turistica dello stesso. Attraverso il t.o Dafne Viaggi i prodotti turistici creati verranno veicolati al grande pubblico attraverso la partecipazione di fiere di settore ed educational mirati. [post_title] => Dafne avvia un progetto per il rilancio culturale, sociale e turistico di Campo Ligure [post_date] => 2025-07-30T13:04:20+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753880660000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair richiede di riformare il traffico aereo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1808,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_225054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary ceo di Ryanair[/caption]\r

\r

Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea e ai governi di adottare misure urgenti per riformare i propri inefficienti servizi di controllo del traffico aereo. Ryanair ha pubblicato la sua \" League of Delays “di luglio, mostrando che Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia sono i peggiori fornitori di servizi ATC per ritardi a causa della loro incapacità di essere adeguatamente equipaggiati e gestiti in modo efficiente.\r

\r

Questi peggiori ritardi del controllo del traffico aereo sono messi in evidenza dai servizio di controllo del traffico aereo notevolmente migliori offerti da ATC meglio gestiti (senza cattiva amministrazione o carenza di personale) in Irlanda, Slovacchia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio, che hanno causato il minor numero di ritardi ATC in Europa quest’anno. Se questi Paesi riescono a gestire e dotare adeguatamente di personale i loro servizi ATC e a minimizzare i ritardi, perché i passeggeri non possono aspettarsi un servizio simile dagli ATC molto ben finanziati, ma mal gestiti, di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia?\r

\r

Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’Ue che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando. \r

\r

\"È passato un altro mese e gli ATC con le peggiori prestazioni in Europa, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia continuano a infliggere ritardi evitabili a migliaia di voli Ryanair e milioni di passeggeri Ryanair a causa di una cattiva gestione e di un'imperdonabile carenza di personale - ha affermato Michael O'Leary -. Eppure, né la Commissione europea né i ministri dei trasporti nazionali responsabili di questi servizi ATC inefficienti hanno intrapreso alcuna azione per riparare i servizi ATC interrotti in Europa.\r

\r

In netto contrasto, paesi come l'Irlanda, la Slovacchia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio stanno fornendo i servizi ATC più efficienti d'Europa, il che dimostra che un ATC ben gestito e dotato di personale adeguato non solo è possibile, ma è già fornito da molti Stati dell'UE. Allora perché Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia non possono fare lo stesso? La risposta è semplice: possono, ma in quanto monopoli di Stato compiacenti e protetti, non hanno alcun incentivo a preoccuparsi dei ritardi o dei passeggeri.","post_title":"Ryanair richiede (di nuovo) alla Commissione europea di riformare il traffico aereo","post_date":"2025-08-01T11:54:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754049291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una performance ‘solida’ quella di Air France-Klm a chiusura del secondo trimestre 2025, mentre prende la decisione di abbandonare la partita per l’acquisizione di Air Europa. \r

\r

Nei tre mesi chiusi lo scorso giugno il gruppo franco- olandese ha registrato ricavi in aumento del 6,2% su base annua a 8,4 miliardi di euro, trainati dalla crescita consistente del traffico passeggeri del 5,9% per un totale di oltre 27 milioni. Il risultato operativo si è attestato a 736 milioni di euro, con un miglioramento di 223 milioni di euro e un margine dell'8,7%. \r

\r

I ricavi unitari a cambi costanti sono aumentati del 2,4%, trainati da Network e Transavia, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del 4,2% e il prezzo del carburante, dopo le coperture, è diminuito dell'11%. I costi unitari sono aumentati del 2,7% su base annua, come atteso. \r

\r

I primi sei mesi del 2025 chiudono con ricavi in aumento del 6,9% a 15,6 miliardi di euro ed un risultato operativo in forte crescita a 409 milioni di euro. L'utile netto si attesta a 401 milioni di euro, in deciso aumento rispetto al 2024. \r

\r

Il gruppo franco-olandese riconferma perciò le previsioni per l'intero esercizio, anno, con un aumento della capacità produttiva del 4-5% rispetto al 2024, crescita del costo unitario ad una cifra rispetto al 2024, investimenti netti tra 3,2 e 3,4 miliardi di euro. \r

\r

Come accennato, Air France-Klm ha confermato ieri di volersi sfilare dalla corsa per acquisire una partecipazione in Air Europa: secondo quanto dichiarato da un portavoce del gruppo, non ci sarebbero state le condizioni per raggiungere un accordo con Globalia. \r

\r

\"Air France-Klm ha registrato un solido secondo trimestre, con una crescita del fatturato e margini migliorati - ha commentato il ceo, Benjamin Smith -. Stiamo promuovendo i viaggi premium, prodotti e servizi migliorati, e al contempo procediamo con il rinnovo della nostra flotta con aeromobili di nuova generazione, in linea con i nostri sforzi per la sostenibilità. \r

\r

Allo stesso tempo, stiamo rafforzando la connettività globale attraverso partnership chiave e joint venture in aree strategiche e, all'inizio di luglio, abbiamo avviato le procedure per acquisire una quota di maggioranza in Sas: un passo importante per rafforzare la nostra posizione nel Nord Europa ed espandere la portata del nework. Sebbene il contesto esterno rimanga complesso, Air France-Klm continua a dimostrare la sua resilienza ed è ben posizionata per raggiungere i suoi obiettivi\".","post_title":"Air France-Klm: performance solida nel trimestre, ma si sfila dalla corsa per Air Europa","post_date":"2025-08-01T10:38:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754044719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Ryanair in Veneto conterà l’aggiunta di un nuovo aeromobile basato al Marco Polo di Venezia, che porterà il totale della regione a quota 6 velivoli (4 a Venezia e 2 a Treviso), per un investimento totale di 600 milioni di dollari.\r

Durante la prossima winter saranno oltre 660 i voli settimanali operati su 62 rotte da Venezia, Verona e Treviso, con l'obiettivo di trasportare fino a 7 milioni di passeggeri annui e supportando oltre 5.400 posti di lavoro locali.\r

“La scelta di Ryanair di puntare sul Veneto e in particolare su Venezia, dove baserà un nuovo aereo per la prossima stagione invernale, conferma l’attrattività della nostra regione e degli scali di Venezia, Treviso e Verona come sistema integrato nel Polo aeroportuale del Nordest - commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -.\r

Uno sviluppo confermato anche dal trend osservato nei primi 7 mesi dell’anno, con Venezia che conserva un ruolo di leadership nei viaggi intercontinentali registrando una crescita dei passeggeri del 2%. A Verona abbiamo inoltre registrato un vero e proprio boom con un aumento del 9% delle movimentazioni nello stesso periodo, mentre a Treviso abbiamo recuperato pienamente il traffico del 2019 con un +6% raggiunto tra gennaio e luglio.”\r

\"Continuiamo a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo negli aeroporti regionali come Venezia, Verona e Treviso, dove questo inverno offriremo oltre 2,6 milioni di posti a tariffe low cost su 62 rotte, offrendo più scelta che mai ai passeggeri in partenza dal Veneto - sottolinea Jason McGuinness - cco di Ryanair -. Abbiamo collaborato strettamente con il team di Save per rendere possibile questa crescita – dimostrando che tariffe aeroportuali competitive e certezza dei costi a lungo termine sono la chiave per assicurare capacità aggiuntiva\".","post_title":"Ryanair investe in Veneto: sesto velivolo basato e oltre 660 voli settimanali per la winter","post_date":"2025-08-01T09:00:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754038806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova doppietta Wizz Air sugli Aeroporti di Puglia: con l'avvio della winter 2025 la low cost collegherà Bari a Skopje (Macedonia). Il volo, operato con un Airbus A320, prevede, dal 27 ottobre al 12 dicembre, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Dal 15 dicembre, sino al 27 marzo 2026, le frequenze passeranno a tre, con l’aggiunta del volo del mercoledì. \r

\r

Decollerà invece da Brindisi, con l'operativo dell'estate 2026, dal prossimo mese di marzo, il collegamento quadrisettimanale – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con la città polacca di Katowice. \r

\r

\"Il lancio del nuovo collegamento Wizzair per Skopje, novità assoluta per la Puglia, mai sino ad ora, collegata con la Macedonia, rientra nella strategia di ampliare il mercato aereo alle vicine aree dei Balcani, storicamente legate alla nostra regione - osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Una strategia di ampio respiro, che vuole puntare a mercati emergenti e ad alto potenziale di crescita, anche in periodi al di fuori della tradizionale stagione turistica. Un’esigenza, condivisa con la Regione Puglia, per dar forza alla quale Wizzair si dimostra un partner commerciale strategico grazie alla capillarità e all’efficienza dei collegamenti verso le più importanti destinazioni dell’Est Europa che, oltre al potenziale turistico, rappresentano una straordinaria opportunità per le imprese pugliesi, attive in quelle aree\".\r

\r

Quanto all'aeroporto del Salento, \"il nuovo collegamento rientra nel piano di espansione del network internazionale dell’aeroporto di Brindisi al quale le nostre strutture, di concerto con la Regione Puglia, stanno dando grande impulso. I mercati emergenti dell’est europeo sono quelli su cui stiamo puntando con estrema decisione. Il collegamento per Katowice intercetta la crescente domanda del mercato polacco che in questi ultimi anni si è distinto tra i più dinamici mercati fonte per il turismo pugliese che nel Salento ha da sempre un elemento di forte attrattiva”. ","post_title":"Aeroporti di Puglia: nuove rotte Wizz Air per Skopje e Katowice, nel 2026","post_date":"2025-07-31T11:52:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753962775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un guasto tecnico presso un centro di controllo del traffico aereo vicino a Londra ha costretto mercoledì la sospensione temporanea di tutti i decolli dagli aeroporti del Regno Unito, causando ritardi in diversi terminal in tutto il paese. Il National air traffic service ha confermato l'interruzione delle operazioni a causa di un problema a uno dei suoi sistemi.\r

L'incidente si è verificato durante il giorno e, sebbene la Nats non abbia specificato la causa del guasto, ha indicato che le partenze dei voli hanno dovuto essere sospese mentre i tecnici lavoravano per risolvere il problema. Alle 16:30 ora locale, l'agenzia ha annunciato che il sistema interessato era stato ripristinato e che le operazioni erano in corso.\r

Pochi minuti dopo l'annuncio, l'aeroporto di Londra Gatwick ha annunciato tramite il suo account X che i voli avevano ripreso a decollare. Tuttavia, ha avvertito che alcuni servizi avrebbero continuato a subire ritardi fino alla stabilizzazione delle operazioni.\r

Il numero totale dei voli interessati e l'esatta portata dell'incidente non sono ancora stati determinati. Le autorità continuano a valutare la si","post_title":"Ieri gli aeroporti britannici hanno sospeso i voli per un guasto al controllo traffico","post_date":"2025-07-31T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753960498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci nuove rotte e il raddoppio del traffico passeggeri fino a 800.000 all’anno: questo il traguardo fissato da Ryanair per l'aeroporto di Perugia entro il 2028.\r

Proprio sullo scalo dell'Umbria la low cost registra numeri in costante crescita, con un +140% rispetto al periodo pre-Covid.\r

\r

\r

\"Il nostro operativo 2025 da Perugia prevede l’operatività di 10 rotte internazionali e nazionali con oltre 70 voli settimanali, trasportando più di 400.000 passeggeri all’anno e supportando oltre 300 posti di lavoro locali - ribadisce il chief commercial officer, Jason McGuinness -. Tuttavia, riteniamo che la Regione sia ancora poco servita e condividiamo la visione della presidente Proietti di utilizzare l’Aeroporto dell’Umbria come piattaforma per attrarre maggiori investimenti, turismo e occupazione nella regione Umbria. Per sostenere questa crescita, saranno necessari costi di accesso più bassi, e siamo pronti a rispondere immediatamente con un piano trasformativo che porterà a 800.000 passeggeri annui entro il 2028 – non appena la Regione compirà il passo decisivo di abolire l’addizionale municipale\".\r

\r

\r

\r

\"L’occasione e le opportunità di crescita che Ryanair ci ha prospettato saranno oggetto di valutazioni ei prossimi mesi - conferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti -. Riaffermiamo quindi l’impegno costante e continuo dell’ ulteriore sviluppo della nostra Regione per i prossimi anni\".","post_title":"Ryanair punta agli 800.000 passeggeri l’anno su Perugia entro il 2028","post_date":"2025-07-31T08:55:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753952126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde per il nuovo piano industriale di Ita Airways: approvato ieri sera dal cda della compagnia, il percorso che condurrà al 2030 ruota attorno a tre elementi fondamentali e cioè la crescita sul lungo raggio, il rinnovo della flotta e le sinergie con il Gruppo Lufthansa.\r

\r

Il grande focus sul long haul prevede l'aggiunta di nuove rotte che collegheranno l’hub di Roma Fiumicino con destinazioni strategiche in Nord America, Sud America, Asia e Africa rispondendo alla domanda di una clientela sempre più internazionale. L’apertura di queste tratte non solo favorirà il turismo incoming verso l’Italia, ma potenzierà anche i flussi commerciali e culturali. Di pari passo ci saranno sviluppi anche sul territorio europeo e nel bacino del Mediterraneo. Le scelte di network sono state definite in maniera flessibile, tali da poter adattare l’offerta alle dinamiche del mercato, alle evoluzioni normative ed economiche nonché agli scenari geopolitici globali.\r

\r

A supporto dell'ampliamento della rete c'è ovviamente quello della flotta che prevede un aeromobile a lungo raggio addizionale per ogni anno dell’arco di piano, a partire dal 2026, nell’ambito di una strategia che prevede l’ingresso di velivoli di ultima generazione contestualmente al progressivo phase-out dei più datati. La flotta conterà 100 aeromobili entro il 2030, tutti di nuova generazione.\r

Le sinergie con il Gruppo Lufthansa\r

Nell'arco dei 5 anni prenderanno piede le sinergie operative e strategiche con il gruppo tedesco, a cominciare da quelle che interessano le alleanze internazionali: la piena integrazione in Star Alliance nei primi mesi del 2026 e la definizione, soggetta alle relative autorizzazioni da parte delle relative autorità di concorrenza, delle joint venture A++ per i voli tra Europa e Nord America e J+ relativa a quelli tra Europa e Giappone. \r

\r

Prevista anche l’integrazione fra i programmi di fidelizzazione Volare e Miles&More e sinergie nel settore cargo, nonché diversi accordi di code share.\r

\r

“Oggi è un altro momento storico per la compagnia - afferma l'ad e direttore generale, Joerg Eberhart -. Il piano industriale approvato rende possibile uno sviluppo sostenibile di Ita Airways grazie alle sinergie con il Gruppo Lufthansa. Con l’espansione del network, l’adozione di tecnologie di ultima generazione, gli accordi con grandi partner globali e l’impegno verso l’eccellenza del servizio riusciremo a convincere, da qui al 2030, sempre più passeggeri che partono non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi per venire in Italia a scegliere Ita, creando opportunità lavorative attraenti e indotto per l’industria del trasporto aereo”.","post_title":"Ita Airways: decolla il piano industriale 2026-30. I tre punti cardine","post_date":"2025-07-31T08:30:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753950619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2018 Camisa Homes & Villas offre l’ospitalità “made in Italy” al mercato internazionale e ha un portafoglio di circa 500 unità attive: 20% full management e 80% brokerage con controllo dell’esperienza ospite. La visione dell'azienda è il progressivo passaggio da broker intermediario a brand a controllo esclusivo in 3 anni. «Vogliamo comunicare un modello italiano di ospitalità. - afferma Alessandro Camisa, co-founder di Camisa Homes & Villas - Empatia, solarità, tutto quello che è italiano viene riproposto, in piccolo, all'interno delle varie unità abitative. Abbiamo esportato il modello nelle nostre ville del Mediterraneo: dall’Italia con Sicilia e Sardegna, alla Croazia, la Costa Azzurra, la Grecia e le Baleari. Abbiamo anche 12 ville a Dubai, un mercato che si sta aprendo. Siamo una società di hybrid ospitality: ci occupiamo di ville, dimore storiche o appartamenti di lusso di grandi dimensioni e siamo focalizzati su un mercato prevalentemente straniero. I nostri ospiti sono per il 63% nord-americani; il segmento Italia pesa per il 9%, ma la quota Ue sta aumentando (Francia, Germania e paesi Scandinavi). Sono in crescita Gcc (mercato arabo), Australia, Brasile e Argentina e Cina. Camisa è diversa dai propri competitor perché offre all’ospite l'esperienza su misura, la ricerca della proprietà e anche il suo acquisto». Oggi l’Italia è il secondo paese più quotato a livello di incoming turistico estero, dopo la Francia e prima della Spagna; nel 2024 la proposta di Camisa ha segnato una crescita del 43% sul 2023. «L'anno scorso abbiamo chiuso a un milione di giro d'affari, quest'anno i dati provvisori dicono che il fatturato sarà di 2,5 milioni di euro» aggiunge Alessandro Camisa, sottolineando che, dal punto di vista del business development, oggi Camisa si dedica soprattutto al consolidamento del nome. «Io e Giancarlo Pallotta abbiamo fondato insieme Camisa Homes & Villas: siamo migliori amici dai tempi dell'università, con laurea e master in economia ed esperienza all’estero. Nati come Family Apartments nel mercato urban, siamo cresciuti offrendo proprietà che sono dei mini alberghi di lusso e hanno una storia da raccontare, frutto della famiglia che vi ha vissuto e della ristrutturazione voluta dal proprietario. A questo si unisce la mia visione dell'ospitalità: grazie a degli accordi con i proprietari seguiamo l'ospite dalla prenotazione, al check-in e fino al check-out, con i nostri receptionist e concierge. Ogni proprietà deve avere delle caratteristiche specifiche per entrare nel nostro portfolio. - continua Camisa - Una piscina, possibilmente riscaldata, e almeno 5-7 camere da letto, suites con il bagno in camera. Le finiture devono essere di alta gamma e il layout, la disposizione planimetrica, di lusso, con arredi di qualità, tutti gli elettrodomestici necessari e cucine di almeno di 30 metri quadrati. Abbiamo quattro divisioni di prodotto: ville Basic, Premium, Prestigio e Lusso. Camisa si inserisce in una proprietà già “pronta” per accogliere degli ospiti. A questo aggiunge i servizi che sono quelli di accoglienza, le pulizie, l'invio al portale Alloggiati per quanto riguarda la parte Questura. Offriamo poi attività di sport e wellness: in ogni villa è disponibile una zona palestra e c’è la possibilità di richiedere servizi per la parte beauty. Forniamo anche il babysitting in caso di bisogno. E poi ci sono le esperienze su misura, di cui si occupa la Divisione Camisa Essential, che ha selezionato i migliori fornitori di ciascuna regione. Sono molto richiesti i wine-tasting, le cooking class e le cooking-challenge: dei piccoli master-chef che si svolgono nella villa! Facciamo anche il pizza-party con il pizzaiolo italiano e da quest’anno abbiamo inserito lo stargazing e il sungazing per osservare i pianeti dal giardino con dei telescopi. Grazie a una divisione dedicata organizziamo anche micro-matrimoni fino a 80 ospiti, con cerimonia laica e catering. È un settore che sta crescendo del 110% ogni anno, soprattutto in destinazioni come Puglia, Toscana e Sicilia. Camisa Homes & Villas ha anche una Divisione Real Estate: operiamo mandati di procacciamento non esclusivi su circa il 65 % del portfolio; ogni transazione è gestita da broker abilitati e separata dal ramo hospitality. Gli investitori sono perlopiù stranieri: americani, sud-americani e russi. Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le strategie di espansione a medio termine stiamo lavorando su mercati in forte crescita: Medio Oriente e Asia Pacifico, con particolare attenzione a KSA (Arabia Saudita), UAE (Emirati Arabi) e Australia, insieme a Cina e Sud America (Brasile e Argentina). Il mercato americano resta comunque quello più stabile per Camisa, per questo nel 2025 abbiamo aperto un ufficio a New York che si occupa solo di marketing e comunicazione sul territorio. - conclude Camisa - Oggi lavoriamo con 3.000 to e adv internazionali, con cui condividiamo la commissione». La ricchezza e versatilità delle strutture proposte viene anche raccontata in lingua inglese da Alessandro Camisa sul canale youtube “Camisa Homes & Villas”. Video di 10’cc accompagnano lo spettatore nella scoperta delle dimore, guidato dall’occhio di un drone per gli esterni e dalle accurate immagini di un videomaker per gli interni.\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Camisa Homes & Villas: soggiorni di lusso su misura nel Mediterraneo con divisione Real Estate","post_date":"2025-07-30T14:42:56+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1753886576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Campo Ligure è un comune di 2.816 abitanti il cui borgo, famoso per la produzione di filigrana, ha origini estremamente antiche con un ricco patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.\r

\r

L’idea progettuale di Dafne ha come obiettivo l’innescare un processo virtuoso di sviluppo creativo e di rigenerazione culturale, anche attraverso il ricorso a soluzioni di governance ibrida di tipo pubblico – privata. La rigenerazione socio-culturale del borgo medievale di Campo Ligure è finalizzata a riconnettere il tessuto storico culturale – il borgo - a quello creativo – la filigrana – in un unicum di spazi e attività, tradizione e contemporaneità.\r

\r

Gli interventi previsti, non solo intendono rigenerare il tessuto economico e culturale del comune di Campo Ligure, ma anche contribuire al miglioramento della qualità della vita dei campesi. Il progetto, infatti, arricchirà l’offerta di servizi culturali e di intrattenimento per i residenti, quali l’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito del rilancio dell’artigianato e della filigrana. Sarà, altresì, arricchita l’offerta di iniziative formative ed educative per aumentare la possibilità di trovare occupazione presso il Borgo. La strategia di progetto include l’acquisizione di nuove risorse.\r

\r

Tra gli obiettivi, limitare il fenomeno dell’esodo demografico, il quale interessa particolarmente le nuove generazioni alla ricerca di opportunità lavorative e servizi ai cittadini presso le città nei territori limitrofi. In quest’ottica un segnale importante si registra grazie alla nascita di una Cooperativa di Comunità che impegna diversi giovani del territorio. Va sottolineato che Campo Ligure ha una forte vocazione comunitaria portata avanti da una trentina di associazioni attive sul territorio campese.\r

\r

In questo contesto la Cooperativa Dafne che gestisce il Museo della Filigrana collabora attivamente al Pnrr, attraverso le proprie azioni, intende rinnovare l’offerta culturale con particolare riferimento ai giovani e ai cittadini più fragili. Tale obiettivo verrà perseguito mediante la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e di inclusione sociale in linea con i 17 SDGs (sustainable development goals) dell’agenda 2030, al fine di formare una comunità il più possibile inclusiva e coesa. Inoltre, le attività di didattica museale per bambini e anziani, che verranno realizzate attraverso una rete Museale Integrata con il supporto di tecnologie Ict, consentiranno la realizzazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale del borgo, in un’ottica sempre più interattiva ed esperienziale e permetteranno un incremento dei flussi turistici che gravitano presso il borgo di Campo Ligure, e un generale miglioramento dell’offerta turistica dello stesso.\r

\r

Attraverso il t.o Dafne Viaggi i prodotti turistici creati verranno veicolati al grande pubblico attraverso la partecipazione di fiere di settore ed educational mirati.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dafne avvia un progetto per il rilancio culturale, sociale e turistico di Campo Ligure","post_date":"2025-07-30T13:04:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1753880660000]}]}}