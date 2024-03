Ryanair raggiunge un nuovo accordo con Kyte per ampliare l’offerta corporate Ryanair ha siglato una nuova partnership con il distributore di corporate travel, Kyte, che consentirà alla rete di partner di viaggio aziendale di Kyte di accedere alle tariffe della low cost e al network di oltre 3.600 voli giornalieri (compresi i collegamenti con le principali città) su oltre 235 destinazioni servite con voli regolari mattutini e serali che garantiscono viaggi aziendali efficienti a basso costo. L’accordo fornirà alla compagnia aerea un accesso semplificato all’ecosistema dei viaggi, tra cui una vasta gamma di partner di viaggi aziendali, senza la necessità di utilizzare i sistemi gds tradizionali, mentre il network di partner di viaggi aziendali di Kyte beneficerà della nuova soluzione tecnologica avanzata di Kyte, che supporta efficacemente i contenuti e le funzionalità di Ryanair all’interno dei propri sit web, delle app mobile e dei portali alternativi per un’esperienza intuitiva. «Mentre l’industria aerea passa alla distribuzione Api, questo annuncio dimostra la mentalità progressista di Ryanair nel supportare le nuove tecnologie – ha dichiarato Alice Ferrari, ceo e co-fondatrice di Kyte -. I contenuti di Ryanair tramite il canale Kyte saranno resi disponibili anche sulle soluzioni desktop dei nostri partner, come AirGateway. Questa partnership dimostra il nostro impegno nell’aiutare le compagnie aeree come Ryanair ad ampliare il loro raggio d’azione e ad aprire nuovi e rilevanti flussi di entrate, alle loro condizioni». Condividi

