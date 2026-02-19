Ryanair punta ai 3,2 mln di passeggeri in Calabria: 5 le nuove rotte Riflettori puntati sulla Calabria per l’estate 2026 di Ryanair che rafforza l’offerta sulla scia dell’abolizione, da parte del presidente della Regione Occhiuto, dell’addizionale municipale. L’operativo prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio), per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione: «Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria – afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -. Addizionale municipale “Grazie alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia». Nel dettaglio, il network della low cost irlandese si dipanerà attraverso 42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia per Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia. Previsto anche l’aumento delle frequenze su rotte esistenti: da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia; da Crotone a Milano Bergamo & Bologna. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia resta sul primo gradino del podio a livello mondiale per numero di arrivi turistici: la riconferma è anticipata dal ministro del turismo, Serge Papin. «Sono appena stati pubblicati i dati sul turismo: nel 2025 sono 102 milioni di visitatori internazionali in Francia nel 2025, ovvero due milioni in più rispetto al 2024 - ha dichiarato Papin durante la presentazione a Bercy, e ripreso da L'Echo Touristique -. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra industria turistica». La crescita raggiunge così «il 3% rispetto al 2024 e il 13% rispetto al 2019», ha precisato Adam Oubuih, direttore generale di Atout France. Il Paese conserva così il titolo di prima destinazione turistica mondiale, con un leggero vantaggio rispetto alla Spagna. I visitatori europei sono stati i più numerosi lo scorso anno (+5% di pernottamenti); i viaggiatori nordamericani hanno registrato un forte aumento (+17% per gli Stati Uniti nel settore alberghiero). Altro elemento da evidenziare è quello relativo alla spesa media per turista internazionale, «che è aumentata del 7%, raggiungendo i 760 euro per soggiorno», ha precisato Christian Mantei, presidente di Atout France. Il ministro sottolinea il risultato storico in termini di ricavi internazionali, pari a 77,5 miliardi di euro nel 2025 (+9% rispetto al 2024). Di conseguenza, la bilancia dei pagamenti registra un saldo positivo di 20,1 miliardi di euro, secondo i dati del ministero delle Finanze. Serge Papin ha inoltre ribadito l'obiettivo fissato dall'ex primo ministro François Bayrou: 100 miliardi di euro di entrate turistiche entro il 2030. [post_title] => Francia: 102 mln di visitatori internazionali nel 2025 e ricavi in crescita del 9% [post_date] => 2026-02-19T12:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771503577000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507770 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus archivia il 2025 con ricavi consolidati per 73,4 miliardi di euro (+6% rispetto al 2024) e un utile operativo (rebit adjusted) di 7,1 miliardi di euro, centrando pienamente gli obiettivi prefissati. L'utile netto si è attestato a 5,2 miliardi di euro, pari ad una crescita del +23%, portando il cda della casa costruttrice europea a proporre un dividendo in rialzo a 3,20 euro per azione. Nonostante un contesto operativo complesso, Airbus ha consegnato 793 velivoli commerciali, superando i 766 dell'anno precedente. La domanda rimane estremamente solida: gli ordini netti sono stati 889, portando il portafoglio ordini totale al record storico di 8.754 aeromobili. Anche le divisioni Helicopters e Defence and Space hanno mostrato un forte slancio, con quest'ultima che ha raggiunto un valore record di ordini in entrata pari a 17,7 miliardi di euro. L'azienda ha tuttavia ha criticato pubblicamente il fornitore di motori Pratt & Whitney: secondo Airbus, l'incapacità del produttore statunitense di impegnarsi sui volumi d'ordine richiesti sta ostacolando la traiettoria di crescita. Per questo motivo, Airbus ha dovuto rivedere i propri piani di produzione per la famiglia A320, spostando il target di 75 velivoli al mese alla fine del 2027 (rispetto alla precedente stima della metà del 2027). Per il nuovo anno, Airbus ha fissato obiettivi ambiziosi ma prudenti, prevedendo circa 870 consegne di aeromobili commerciali, un ebit adjusted di circa 7,5 miliardi di euro e un flusso di cassa libero prima dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi di euro. «Il 2025 è stato un anno fondamentale, caratterizzato da una domanda molto forte dei nostri prodotti e servizi in tutti i settori di attività, da risultati finanziari record e da traguardi strategici - ha commentato il ceo di Airbus, Guillaume Faury -. Abbiamo saputo navigare con successo in un contesto operativo complesso e dinamico per raggiungere le nostre previsioni aggiornate. La domanda globale di aeromobili commerciali sostiene il nostro continuo aumento della produzione, che stiamo gestendo nonostante la significativa carenza di motori Pratt & Whitney. Gli ampi e competitivi portafogli dei settori Difesa e Spazio, nonché Elicotteri, ci consentono di cogliere lo slancio nel settore della difesa. Stiamo inoltre compiendo progressi per creare un nuovo attore industriale globale nel settore spaziale, insieme ai nostri partner. Questi risultati del 2025 e la fiducia nelle nostre future performance finanziarie supportano la proposta di un aumento del dividendo». [post_title] => Airbus chiude il 2025 con un utile netto di 5,2 mld di euro, +23% [post_date] => 2026-02-19T12:03:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771502625000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507764" align="alignleft" width="300"] Luca Caputo[/caption] Un 2025 soddisfacente, che ha portato con sé un ulteriore sviluppo sui mercati internazionali: in casa della fondazione Destination Verona Garda è tempo di bilanci. «L’andamento è stato positivo su entrambe le destinazioni promosse dalla fondazione - conferma il direttore generale, Luca Caputo -. Un dato importante, considerano che l’organismo che dirigo abbraccia le due dmo Lago di Garda Veneto e città d’arte di Verona, ma anche i quattro marchi di area della provincia scaligera, Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave-Est Veronese e Valpolicella. Si tratta di prodotti diversi sia per stagionalità sia per tipologia di clientela, che tuttavia hanno entrambi registrato un andamento turistico positivo». Sicuramente, il risultato è stato favorito dal progressivo allargamento del bacino di clientela internazionale, un fronte sul quale la fondazione Destination Verona Garda sta lavorando attivamente. «Stiamo progressivamente incrementando i numeri dei turisti provenienti da mercati chiave. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo investito su Stati Uniti, ma anche su Francia e Spagna. Questa attività è stata favorita dalla collaborazione con alcune compagnie aeree come Air France, che dopo due anni ha ripristinato le prime rotte dirette anche a stagionalità intera. Da qui l’importante sforzo compiuto da Destination Verona Garda in termini di co-marketing proprio per rafforzare e sostenere gli investimenti effettuati dai vettori». Gli obiettivi per il 2026 Allungando lo sguardo sul 2026, Caputo è fiducioso: «L’obiettivo è quello di ripetere la brillante performance del 2025. Stiamo operando sull’aumento della permanenza media a Verona, che sta già dando segnali positivi e continueremo con il riposizionamento del prodotto sul mercato statunitense su altri bacini internazionali per noi strategici. Verona deve diventare sempre più il punto di partenza per conoscere il territorio veneto, spingendosi anche lungo le direttrici di Milano e Venezia. Per questo lavoreremo anche sul sistema dell’accoglienza, in modo tale da favorire una conoscenza del territorio più approfondita e capillare». Grande attenzione anche allo sviluppo sostenibile. «La fondazione è in prima linea nel favorire una crescita turistica che sia sostenibile ed equilibrata. Siamo la prima meta veneta ad approcciare questo tema e un esempio ne è la certificazione Gstc, tra i più autorevoli standard del settore». Nel piano industriale i prossimi step sono chiari: «Svilupperemo un’azione nuova sul mercato veneto e nazionale in generale, che comporta la gestione degli attrattori culturali dei diversi comuni. La fondazione è uno strumento non solo di promozione e comunicazione, ma anche di gestione di leve importanti per veicolare flussi turistici. Attraverso un business plan condiviso con i singoli comuni, Destination Verona Garda potrebbe assumere la gestione di attrattori in grado di accrescere competitività e appeal delle destinazioni». Da ultimo ma non meno importante, Caputo sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente la gestione degli Info Point. [post_title] => Destination Verona Garda, Caputo: «Obiettivo mercati internazionali» [post_date] => 2026-02-19T11:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771500092000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati sulla Calabria per l'estate 2026 di Ryanair che rafforza l'offerta sulla scia dell’abolizione, da parte del presidente della Regione Occhiuto, dell’addizionale municipale. L'operativo prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio), per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione: «Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -. Addizionale municipale "Grazie alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia». Nel dettaglio, il network della low cost irlandese si dipanerà attraverso 42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia per Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia. Previsto anche l'aumento delle frequenze su rotte esistenti: da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia; da Crotone a Milano Bergamo & Bologna. [post_title] => Ryanair punta ai 3,2 mln di passeggeri in Calabria: 5 le nuove rotte [post_date] => 2026-02-19T11:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771499490000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505733" align="alignleft" width="450"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption] "Per quanto riguarda il ministero del turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità" per "5 milioni" di euro per l'attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha detto la ministra del turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell'indagine dell'Osservatorio destination wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma. "Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno - ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest'anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. Quindi oggi facciamo il Consiglio dei Ministri, ci metteremo al lavoro per presentare questa campagna a una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni". [post_title] => Santanchè: 5 milioni di euro per promuovere i territori colpiti dal ciclone Harry [post_date] => 2026-02-19T10:49:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771498180000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France-Klm ha centrato il suo primo risultato operativo superiore ai 2 miliardi di euro, grazie alla crescita dei ricavi e ai minori costi del carburante che hanno compensato l’aumento delle tariffe aeroportuali e delle spese per il personale. Il risultato dell'esercizio 2025 è superiore per 403 milioni di euro rispetto al dato del 2024, mentre i ricavi hanno raggiunto i 33 miliardi di euro, con un incremento del 4,9% su base annua. Il margine operativo è migliorato di 1 punto percentuale al 6,1%. «Nel 2025, Air France-Klm ha ottenuto una performance solida in un contesto difficile - ha commentato il ceo del gruppo, Benjamin Smith -. Le nostre compagnie aeree hanno trasportato oltre 100 milioni di passeggeri e generato un risultato operativo di oltre 2 miliardi di euro, per la prima volta nella nostra storia». Più precisamente, il gruppo franco-olandese ha trasportato 102,8 milioni di passeggeri nel 2025, pari ad una crescita del 5%. La capacità è cresciuta del 4,9% in chilometri-posti disponibili mentre il ricavo unitario a valuta costante è aumentato dell’1%, sostenuto da una strategia high-end che ha favorito rendimenti più elevati nelle cabine premium. I costi del carburante dopo la copertura sono diminuiti del 7%, contribuendo con 394 milioni di euro al miglioramento degli utili. Da evidenziare come Air France-Klm abbia riscontrato un "miglioramento" dell'attività nel Nord Atlantico. Sebbene il tasso di occupazione delle cabine sia sceso dello 0,5% all'88% durante il 2025, negli ultimi tre mesi dell'anno lo yield sulle rotte transatlantiche, che misura i ricavi generati per cliente per miglio, è aumentato del 6%. Il traffico in transito verso gli Stati Uniti è stato «più complesso» lo scorso anno, ha affermato il direttore finanziario Steven Zaat, ma le vendite di biglietti dagli Stati Uniti sono rimaste «molto forti perché sempre più persone vengono in Europa. Tutto sommato... è ancora molto, molto forte». Ora, le previsioni per il 2026 indicano una crescita della capacità del 3%-5%, un aumento dei costi unitari dello 0%-2% e spese in conto capitale nette di circa 3 miliardi di euro. [post_title] => Air France-Klm: il risultato operativo 2025 vola oltre i 2 mld di euro. Migliora il traffico del Nord Atlantico [post_date] => 2026-02-19T10:38:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771497527000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_507813" align="alignleft" width="450"] Casinò palazzo del cinema[/caption] Venezia ancora una volta protagonista di un evento di portata internazionale. La città ospiterà infatti domani e sabato il 32° congresso di Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, in programma presso il palazzo del Casinò al Lido. Circa 1000 operatori tra banche, imprese e mondo della finanza si interrogheranno sull'evoluzione degli scenari, rischi e opportunità nei mercati finanziari, innovazione tecnologica e nuove prospettive di crescita. Relatori di primo piano Main partner dell'evento è Banca Ifis, che radunerà relatori di primo piano, tra cui il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente Regione Veneto Alberto Stefani, il presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio e il presidente Assiom Forex Massimo Mocio. L’evento rientra nel calendario della stagione congressuale di Venezia, che vede Vela spa impegnata nella promozione del Lido come il maggiore polo congressuale della Città metropolitana. Un’attività che trova nell’isola del Lido la cornice ideale per un turismo settoriale di alto livello, ospitato nelle sedi rinnovate di Palazzo del Cinema e Palazzo del Casinò, e che si avvantaggia della prossimità con Venezia e con il suo patrimonio storico artistico. La stagione prevede un ricco programma di convegni scientifici nazionali e internazionali, che si concentra principalmente nei mesi della primavera e tra fine settembre e metà novembre. [post_title] => Venezia polo del turismo congressuale: al via domani la due giorni di Assiom Forex [post_date] => 2026-02-19T09:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771494601000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam Airlines ha finalizzato l'ordine di 50 Boeing 737 Max 8: un'operazione del valore di 8,1 miliardi di dollari a prezzo di listino. Le consegne dei nuovi aeromobili inizieranno nel 2030 e proseguiranno fino al 2032. Con questa aggiunta la flotta della compagnia aerea salirà a oltre 150 aeromobili entro il 2030. «Nei prossimi cinque anni, Vietnam Airlines punta a una crescita media annua a doppia cifra per i principali indicatori operativi, in linea con la forte espansione del mercato dell'aviazione vietnamita» sottolinea una nota del vettore. Separatamente, Vietnam Airlines afferma di essere in trattative con Boeing per un potenziale ordine di aeromobili a fusoliera larga - del valore di circa 12 miliardi di dollari per 30 aeromobili - a sostegno della sua strategia di sviluppo del network internazionale. La compagnia opera attualmente con 17 B787, tra cui i modelli -9 e i più grandi -10. L'impegno per i 737 è stato reso noto per la prima volta a margine di una visita di Stato dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Vietnam nel 2023. All'epoca la compagnia aerea aveva firmato un memorandum d'intesa non vincolante con il costruttore aeronautico per un massimo di 50 jet 737 Max. [post_title] => Vietnam Airlines ha finalizzato un ordine per 50 Boeing 737 Max 8 [post_date] => 2026-02-19T09:35:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771493711000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 507723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà ad aprile a Sorrento completamente rinnovato: il Grand Hotel Flora si prepara a debuttare come design hotel quattro stelle per proporre un concept di hotellerie dalla forte personalità estetica. Pensato come un luogo aperto e dinamico, con un rooftop panoramico, il nuovo Grand Hotel Flora si configura come un istantaneo social hub nel cuore della della Costiera Amalfitana. Fondato negli anni Sessanta e gestito per lungo tempo dalla famiglia Mascolo, il Grand Hotel Flora è stato per decenni un indirizzo storico dell’ospitalità locale, cresciuto grazie a una gestione familiare fatta di passione quotidiana e dedizione personale. Oggi, con l’ingresso nella gestione operativa della terza generazione, l’hotel avvia un processo di trasformazione profondo che ne rinnova identità e posizionamento, mantenendo un forte legame con la propria storia. Alla base del progetto vi è una chiara visione imprenditoriale, orientata allo sviluppo di un modello di ospitalità contemporanea, lifestyle-driven e attenta al design, con uno sguardo rivolto anche all’espansione futura di un modello. Un percorso che punta a costruire un’identità riconoscibile, fatta di proposte food & beverage evolute e rispetto per la tradizione e l’autenticità dei territori. Il progetto di ristrutturazione integrale, curato dall’architetto Giuliano Andrea Dell’Uva, si muove in equilibrio tra restauro e contemporaneità, restituendo allo storico albergo lo spirito e il fascino delle origini, reinterpretati con sensibilità attuale e leggerezza. Le novità La nuova lobby, riportata all’atmosfera degli anni della prima apertura, accoglie gli ospiti come una grande casa sorrentina: qui trovano nuova collocazione un pianoforte storico restaurato, arredi vintage disegnati da Gianfranco Frattini e un camino in ceramica bianca. Le sfumature di blu del mare di Sorrento caratterizzano la pavimentazione in cotto smaltato a mano del grande ingresso, mentre la scala leggera disegnata alla fine degli anni ’60, elemento identitario dell’edificio, oggi si affaccia su un giardino con palme dattilifere e agrumi. L’intero progetto è un elogio contemporaneo agli artigiani locali, protagonisti nella realizzazione di pavimentazioni dipinte a mano, boiserie e pannelli in mosaico. [post_title] => Grand Hotel Flora: a Sorrento la riapertura di un hotel di design [post_date] => 2026-02-19T09:31:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1771493469000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair punta 32 mln passeggeri calabria" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2509,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia resta sul primo gradino del podio a livello mondiale per numero di arrivi turistici: la riconferma è anticipata dal ministro del turismo, Serge Papin.\r

\r

«Sono appena stati pubblicati i dati sul turismo: nel 2025 sono 102 milioni di visitatori internazionali in Francia nel 2025, ovvero due milioni in più rispetto al 2024 - ha dichiarato Papin durante la presentazione a Bercy, e ripreso da L'Echo Touristique -. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra industria turistica».\r

\r

La crescita raggiunge così «il 3% rispetto al 2024 e il 13% rispetto al 2019», ha precisato Adam Oubuih, direttore generale di Atout France. Il Paese conserva così il titolo di prima destinazione turistica mondiale, con un leggero vantaggio rispetto alla Spagna.\r

\r

I visitatori europei sono stati i più numerosi lo scorso anno (+5% di pernottamenti); i viaggiatori nordamericani hanno registrato un forte aumento (+17% per gli Stati Uniti nel settore alberghiero).\r

\r

Altro elemento da evidenziare è quello relativo alla spesa media per turista internazionale, «che è aumentata del 7%, raggiungendo i 760 euro per soggiorno», ha precisato Christian Mantei, presidente di Atout France.\r

\r

Il ministro sottolinea il risultato storico in termini di ricavi internazionali, pari a 77,5 miliardi di euro nel 2025 (+9% rispetto al 2024). Di conseguenza, la bilancia dei pagamenti registra un saldo positivo di 20,1 miliardi di euro, secondo i dati del ministero delle Finanze.\r

\r

Serge Papin ha inoltre ribadito l'obiettivo fissato dall'ex primo ministro François Bayrou: 100 miliardi di euro di entrate turistiche entro il 2030.","post_title":"Francia: 102 mln di visitatori internazionali nel 2025 e ricavi in crescita del 9%","post_date":"2026-02-19T12:19:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1771503577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus archivia il 2025 con ricavi consolidati per 73,4 miliardi di euro (+6% rispetto al 2024) e un utile operativo (rebit adjusted) di 7,1 miliardi di euro, centrando pienamente gli obiettivi prefissati.\r

\r

L'utile netto si è attestato a 5,2 miliardi di euro, pari ad una crescita del +23%, portando il cda della casa costruttrice europea a proporre un dividendo in rialzo a 3,20 euro per azione.\r

\r

Nonostante un contesto operativo complesso, Airbus ha consegnato 793 velivoli commerciali, superando i 766 dell'anno precedente. La domanda rimane estremamente solida: gli ordini netti sono stati 889, portando il portafoglio ordini totale al record storico di 8.754 aeromobili. Anche le divisioni Helicopters e Defence and Space hanno mostrato un forte slancio, con quest'ultima che ha raggiunto un valore record di ordini in entrata pari a 17,7 miliardi di euro.\r

\r

L'azienda ha tuttavia ha criticato pubblicamente il fornitore di motori Pratt & Whitney: secondo Airbus, l'incapacità del produttore statunitense di impegnarsi sui volumi d'ordine richiesti sta ostacolando la traiettoria di crescita. Per questo motivo, Airbus ha dovuto rivedere i propri piani di produzione per la famiglia A320, spostando il target di 75 velivoli al mese alla fine del 2027 (rispetto alla precedente stima della metà del 2027).\r

\r

Per il nuovo anno, Airbus ha fissato obiettivi ambiziosi ma prudenti, prevedendo circa 870 consegne di aeromobili commerciali, un ebit adjusted di circa 7,5 miliardi di euro e un flusso di cassa libero prima dei finanziamenti ai clienti di circa 4,5 miliardi di euro.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno fondamentale, caratterizzato da una domanda molto forte dei nostri prodotti e servizi in tutti i settori di attività, da risultati finanziari record e da traguardi strategici - ha commentato il ceo di Airbus, Guillaume Faury -. Abbiamo saputo navigare con successo in un contesto operativo complesso e dinamico per raggiungere le nostre previsioni aggiornate. La domanda globale di aeromobili commerciali sostiene il nostro continuo aumento della produzione, che stiamo gestendo nonostante la significativa carenza di motori Pratt & Whitney. Gli ampi e competitivi portafogli dei settori Difesa e Spazio, nonché Elicotteri, ci consentono di cogliere lo slancio nel settore della difesa. Stiamo inoltre compiendo progressi per creare un nuovo attore industriale globale nel settore spaziale, insieme ai nostri partner. Questi risultati del 2025 e la fiducia nelle nostre future performance finanziarie supportano la proposta di un aumento del dividendo».","post_title":"Airbus chiude il 2025 con un utile netto di 5,2 mld di euro, +23%","post_date":"2026-02-19T12:03:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771502625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507764\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Caputo[/caption]\r

\r

Un 2025 soddisfacente, che ha portato con sé un ulteriore sviluppo sui mercati internazionali: in casa della fondazione Destination Verona Garda è tempo di bilanci. «L’andamento è stato positivo su entrambe le destinazioni promosse dalla fondazione - conferma il direttore generale, Luca Caputo -. Un dato importante, considerano che l’organismo che dirigo abbraccia le due dmo Lago di Garda Veneto e città d’arte di Verona, ma anche i quattro marchi di area della provincia scaligera, Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave-Est Veronese e Valpolicella. Si tratta di prodotti diversi sia per stagionalità sia per tipologia di clientela, che tuttavia hanno entrambi registrato un andamento turistico positivo».\r

\r

Sicuramente, il risultato è stato favorito dal progressivo allargamento del bacino di clientela internazionale, un fronte sul quale la fondazione Destination Verona Garda sta lavorando attivamente. «Stiamo progressivamente incrementando i numeri dei turisti provenienti da mercati chiave. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo investito su Stati Uniti, ma anche su Francia e Spagna. Questa attività è stata favorita dalla collaborazione con alcune compagnie aeree come Air France, che dopo due anni ha ripristinato le prime rotte dirette anche a stagionalità intera. Da qui l’importante sforzo compiuto da Destination Verona Garda in termini di co-marketing proprio per rafforzare e sostenere gli investimenti effettuati dai vettori».\r

Gli obiettivi per il 2026\r

Allungando lo sguardo sul 2026, Caputo è fiducioso: «L’obiettivo è quello di ripetere la brillante performance del 2025. Stiamo operando sull’aumento della permanenza media a Verona, che sta già dando segnali positivi e continueremo con il riposizionamento del prodotto sul mercato statunitense su altri bacini internazionali per noi strategici. Verona deve diventare sempre più il punto di partenza per conoscere il territorio veneto, spingendosi anche lungo le direttrici di Milano e Venezia. Per questo lavoreremo anche sul sistema dell’accoglienza, in modo tale da favorire una conoscenza del territorio più approfondita e capillare».\r

\r

Grande attenzione anche allo sviluppo sostenibile. «La fondazione è in prima linea nel favorire una crescita turistica che sia sostenibile ed equilibrata. Siamo la prima meta veneta ad approcciare questo tema e un esempio ne è la certificazione Gstc, tra i più autorevoli standard del settore».\r

\r

Nel piano industriale i prossimi step sono chiari: «Svilupperemo un’azione nuova sul mercato veneto e nazionale in generale, che comporta la gestione degli attrattori culturali dei diversi comuni. La fondazione è uno strumento non solo di promozione e comunicazione, ma anche di gestione di leve importanti per veicolare flussi turistici. Attraverso un business plan condiviso con i singoli comuni, Destination Verona Garda potrebbe assumere la gestione di attrattori in grado di accrescere competitività e appeal delle destinazioni». Da ultimo ma non meno importante, Caputo sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente la gestione degli Info Point.","post_title":"Destination Verona Garda, Caputo: «Obiettivo mercati internazionali»","post_date":"2026-02-19T11:21:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1771500092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulla Calabria per l'estate 2026 di Ryanair che rafforza l'offerta sulla scia dell’abolizione, da parte del presidente della Regione Occhiuto, dell’addizionale municipale. \r

\r

L'operativo prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio), per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione: «Questa crescita permetterà di raggiungere 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%), supportare oltre 2.500 posti di lavoro e potenziare turismo e connettività in Calabria - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -.\r

Addizionale municipale\r

\"Grazie alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, Ryanair ha già effettuato importanti investimenti in Calabria. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria e a eliminare a livello nazionale questa tassa, affinché Ryanair possa garantire una crescita ancora più trasformativa, con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia».\r

\r

Nel dettaglio, il network della low cost irlandese si dipanerà attraverso 42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia per Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia. Previsto anche l'aumento delle frequenze su rotte esistenti: da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia; da Crotone a Milano Bergamo & Bologna.","post_title":"Ryanair punta ai 3,2 mln di passeggeri in Calabria: 5 le nuove rotte","post_date":"2026-02-19T11:11:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1771499490000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505733\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

\"Per quanto riguarda il ministero del turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità\" per \"5 milioni\" di euro per l'attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry.\r

Lo ha detto la ministra del turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell'indagine dell'Osservatorio destination wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma.\r

\r

\"Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno - ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest'anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. Quindi oggi facciamo il Consiglio dei Ministri, ci metteremo al lavoro per presentare questa campagna a una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni\".","post_title":"Santanchè: 5 milioni di euro per promuovere i territori colpiti dal ciclone Harry","post_date":"2026-02-19T10:49:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1771498180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm ha centrato il suo primo risultato operativo superiore ai 2 miliardi di euro, grazie alla crescita dei ricavi e ai minori costi del carburante che hanno compensato l’aumento delle tariffe aeroportuali e delle spese per il personale. \r

\r

Il risultato dell'esercizio 2025 è superiore per 403 milioni di euro rispetto al dato del 2024, mentre i ricavi hanno raggiunto i 33 miliardi di euro, con un incremento del 4,9% su base annua. Il margine operativo è migliorato di 1 punto percentuale al 6,1%.\r

«Nel 2025, Air France-Klm ha ottenuto una performance solida in un contesto difficile - ha commentato il ceo del gruppo, Benjamin Smith -. Le nostre compagnie aeree hanno trasportato oltre 100 milioni di passeggeri e generato un risultato operativo di oltre 2 miliardi di euro, per la prima volta nella nostra storia».\r

Più precisamente, il gruppo franco-olandese ha trasportato 102,8 milioni di passeggeri nel 2025, pari ad una crescita del 5%. La capacità è cresciuta del 4,9% in chilometri-posti disponibili mentre il ricavo unitario a valuta costante è aumentato dell’1%, sostenuto da una strategia high-end che ha favorito rendimenti più elevati nelle cabine premium. I costi del carburante dopo la copertura sono diminuiti del 7%, contribuendo con 394 milioni di euro al miglioramento degli utili.\r

Da evidenziare come Air France-Klm abbia riscontrato un \"miglioramento\" dell'attività nel Nord Atlantico. Sebbene il tasso di occupazione delle cabine sia sceso dello 0,5% all'88% durante il 2025, negli ultimi tre mesi dell'anno lo yield sulle rotte transatlantiche, che misura i ricavi generati per cliente per miglio, è aumentato del 6%.\r

Il traffico in transito verso gli Stati Uniti è stato «più complesso» lo scorso anno, ha affermato il direttore finanziario Steven Zaat, ma le vendite di biglietti dagli Stati Uniti sono rimaste «molto forti perché sempre più persone vengono in Europa. Tutto sommato... è ancora molto, molto forte».\r

Ora, le previsioni per il 2026 indicano una crescita della capacità del 3%-5%, un aumento dei costi unitari dello 0%-2% e spese in conto capitale nette di circa 3 miliardi di euro.","post_title":"Air France-Klm: il risultato operativo 2025 vola oltre i 2 mld di euro. Migliora il traffico del Nord Atlantico","post_date":"2026-02-19T10:38:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771497527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507813\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Casinò palazzo del cinema[/caption]\r

Venezia ancora una volta protagonista di un evento di portata internazionale. La città ospiterà infatti domani e sabato il 32° congresso di Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, in programma presso il palazzo del Casinò al Lido.\r

Circa 1000 operatori tra banche, imprese e mondo della finanza si interrogheranno sull'evoluzione degli scenari, rischi e opportunità nei mercati finanziari, innovazione tecnologica e nuove prospettive di crescita.\r

\r

Relatori di primo piano\r

Main partner dell'evento è Banca Ifis, che radunerà relatori di primo piano, tra cui il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente Regione Veneto Alberto Stefani, il presidente di Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio e il presidente Assiom Forex Massimo Mocio.\r

L’evento rientra nel calendario della stagione congressuale di Venezia, che vede Vela spa impegnata nella promozione del Lido come il maggiore polo congressuale della Città metropolitana.\r

Un’attività che trova nell’isola del Lido la cornice ideale per un turismo settoriale di alto livello, ospitato nelle sedi rinnovate di Palazzo del Cinema e Palazzo del Casinò, e che si avvantaggia della prossimità con Venezia e con il suo patrimonio storico artistico. La stagione prevede un ricco programma di convegni scientifici nazionali e internazionali, che si concentra principalmente nei mesi della primavera e tra fine settembre e metà novembre.","post_title":"Venezia polo del turismo congressuale: al via domani la due giorni di Assiom Forex","post_date":"2026-02-19T09:50:01+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1771494601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines ha finalizzato l'ordine di 50 Boeing 737 Max 8: un'operazione del valore di 8,1 miliardi di dollari a prezzo di listino. Le consegne dei nuovi aeromobili inizieranno nel 2030 e proseguiranno fino al 2032. \r

\r

Con questa aggiunta la flotta della compagnia aerea salirà a oltre 150 aeromobili entro il 2030.\r

\r

«Nei prossimi cinque anni, Vietnam Airlines punta a una crescita media annua a doppia cifra per i principali indicatori operativi, in linea con la forte espansione del mercato dell'aviazione vietnamita» sottolinea una nota del vettore.\r

\r

Separatamente, Vietnam Airlines afferma di essere in trattative con Boeing per un potenziale ordine di aeromobili a fusoliera larga - del valore di circa 12 miliardi di dollari per 30 aeromobili - a sostegno della sua strategia di sviluppo del network internazionale.\r

\r

La compagnia opera attualmente con 17 B787, tra cui i modelli -9 e i più grandi -10.\r

\r

L'impegno per i 737 è stato reso noto per la prima volta a margine di una visita di Stato dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Vietnam nel 2023. All'epoca la compagnia aerea aveva firmato un memorandum d'intesa non vincolante con il costruttore aeronautico per un massimo di 50 jet 737 Max.\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines ha finalizzato un ordine per 50 Boeing 737 Max 8","post_date":"2026-02-19T09:35:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1771493711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà ad aprile a Sorrento completamente rinnovato: il Grand Hotel Flora si prepara a debuttare come design hotel quattro stelle per proporre un concept di hotellerie dalla forte personalità estetica. Pensato come un luogo aperto e dinamico, con un rooftop panoramico, il nuovo Grand Hotel Flora si configura come un istantaneo social hub nel cuore della della Costiera Amalfitana.\r

Fondato negli anni Sessanta e gestito per lungo tempo dalla famiglia Mascolo, il Grand Hotel Flora è stato per decenni un indirizzo storico dell’ospitalità locale, cresciuto grazie a una gestione familiare fatta di passione quotidiana e dedizione personale. Oggi, con l’ingresso nella gestione operativa della terza generazione, l’hotel avvia un processo di trasformazione profondo che ne rinnova identità e posizionamento, mantenendo un forte legame con la propria storia.\r

Alla base del progetto vi è una chiara visione imprenditoriale, orientata allo sviluppo di un modello di ospitalità contemporanea, lifestyle-driven e attenta al design, con uno sguardo rivolto anche all’espansione futura di un modello. Un percorso che punta a costruire un’identità riconoscibile, fatta di proposte food & beverage evolute e rispetto per la tradizione e l’autenticità dei territori.\r

Il progetto di ristrutturazione integrale, curato dall’architetto Giuliano Andrea Dell’Uva, si muove in equilibrio tra restauro e contemporaneità, restituendo allo storico albergo lo spirito e il fascino delle origini, reinterpretati con sensibilità attuale e leggerezza.\r

\r

Le novità\r

La nuova lobby, riportata all’atmosfera degli anni della prima apertura, accoglie gli ospiti come una grande casa sorrentina: qui trovano nuova collocazione un pianoforte storico restaurato, arredi vintage disegnati da Gianfranco Frattini e un camino in ceramica bianca. Le sfumature di blu del mare di Sorrento caratterizzano la pavimentazione in cotto smaltato a mano del grande ingresso, mentre la scala leggera disegnata alla fine degli anni ’60, elemento identitario dell’edificio, oggi si affaccia su un giardino con palme dattilifere e agrumi. L’intero progetto è un elogio contemporaneo agli artigiani locali, protagonisti nella realizzazione di pavimentazioni dipinte a mano, boiserie e pannelli in mosaico.","post_title":"Grand Hotel Flora: a Sorrento la riapertura di un hotel di design","post_date":"2026-02-19T09:31:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1771493469000]}]}}