Ryanair lancia la nuova rotta estiva fra Pescara e Kaunas Ryanair ha accolto oggi il primo volo della nuova rotta estiva 2025 da Kaunas a Pescara, atterrato presso l’Aeroporto d’Abruzzo. La compagnia opererà 2 voli a settimana su questa nuova rotta, parte del più ampio operativo estivo 2025, offrendo ai cittadini italiani e abruzzesi e ai visitatori ancora più scelta alle tariffe più convenienti. Il volo inaugurale è stato celebrato con un evento, alla presenza dell’Ambasciatrice della Lituania in Italia, Dalia Kreiviené, del Console Onorario della Lituania in Italia, Maurizio Cocciolito, del Presidente della Società gestione aeroportuale d’Abruzzo, Giorgio Fraccastoro, del Vicepresidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Luca De Renzis e dell’Head of Communications Italy di Ryanair, Fabrizio Francioni. Kaunas è solo 1 delle 19 rotte operate da Ryanair da/per l’Aeroporto d’Abruzzo quest’estate, tutte già prenotabili sul sito del vettore “Ryanair è lieta di annunciare che i primi voli della nuova rotta estiva 2025 Pescara-Kaunas sono decollati questa settimana, trasportando numerosi passeggeri e turisti e segnando ufficialmente l’inizio della stagione estiva 2025 – ha detto Fabrizio Francioni, head of comms Italy di Ryanair –. Questa nuova rotta sarà operata 2 volte a settimana, offrendo ai clienti italiani e abruzzesi, e non solo, ancora più scelta, sempre alle tariffe più basse. Condividi

