Ryanair a Trieste con un network estivo di 21 rotte: Tirana è la new entry

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Tradizionalmente, il Medio Oriente rappresentava un corridoio fondamentale per i voli tra Europa e Asia. Hub come Dubai, Doha e Abu Dhabi fungevano da snodi centrali per milioni di passeggeri. Tuttavia, con la chiusura o la limitazione dello spazio aereo in paesi come Iran, Iraq e Israele, molte compagnie aeree hanno dovuto ripensare completamente i propri itinerari.\r

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Nuove rotte principali\r

Le deviazioni — o meglio, i cambiamenti — si sono concentrate su due grandi direttrici alternative: Rotta settentrionale: molti voli tra Europa e Asia vengono oggi instradati sopra regioni come il Kazakistan, Azerbaigian e la Georgia, trasformate in corridoi aerei strategici.\r

Rotta meridionale: un’altra alternativa prevede il passaggio sopra India, il Mar Arabico e, in alcuni casi, l’Africa orientale. Questa traiettoria allunga i tempi di viaggio ma garantisce maggiore sicurezza.\r

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Oltre alle rotte, sono cambiate anche le destinazioni dove i viaggi si concentrano: Sud-est asiatico: città come Bali, Tokyo e Ho Chi Minh City hanno visto un aumento delle prenotazioni. Asia meridionale: aeroporti in India, come Delhi e Mumbai, sono diventati importanti punti di transito alternativi. Africa e Mediterraneo: città come Il Cairo e Nairobi vengono utilizzate sempre più spesso come scali intermedi.Europa orientale e Caucaso: regioni prima marginali nel traffico globale stanno acquisendo importanza come corridoi sicuri.\r

In alcuni casi, i voli subiscono cambiamenti anche all’ultimo momento: aerei diretti nel Golfo possono essere reindirizzati verso città come Karachi o Dhaka per motivi di sicurezza.\r

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Inoltre, alcune rotte sono diventate stabilmente più lunghe, con conseguenze su costi, prezzi dei biglietti e impatto ambientale.\r

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Conclusione\r

Il cambiamento dei viaggi dopo la Guerra del Golfo - e nelle crisi successive - dimostra come la geopolitica possa ridefinire concretamente le mappe della mobilità globale. Oggi i flussi di viaggio non si concentrano più esclusivamente nei grandi hub del Medio Oriente, ma si stanno distribuendo verso nuove aree: dall’Asia sud-orientale all’Africa, fino ai corridoi del Caucaso.\r

In questo senso, i “viaggi cambiati” non sono solo una risposta temporanea all’emergenza, ma il segnale di una trasformazione strutturale nel modo in cui il mondo si muove.","post_title":"Come cambiano i viaggi i dopo la guerra: nuove rotte e destinazioni","post_date":"2026-03-19T09:25:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1773912354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate Ryanair a Trieste prevede 21 rotte - tra cui una nuova da/per Tirana -, 2 aeromobili basati (investimento da 200 milioni di dollari) e una crescita del traffico del 20% per oltre 1,2 milioni di passeggeri all’anno.\r

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La low cost irlandese aumenterà anche le frequenze settimanali su alcune rotte già esistenti tra cui Barcellona, Berlino, Brindisi e Valencia.\r

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«Per stimolare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per i piccoli aeroporti, Sicilia ed Emilia-Romagna - ricorda Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair -. La riduzione dei costi di accesso e l’eliminazione dell’addizionale municipale hanno dimostrato di essere misure di grande successo nel garantire una crescita trasformativa della connettività, del turismo e dell’occupazione in queste Regioni. Qualora il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento da 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, ulteriori 20 milioni di passeggeri all’anno, 15.000 nuovi posti di lavoro Ryanair e oltre 250 nuove rotte».\r

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«L’annuncio dell’operatività estiva di Ryanair per il 2026 conferma il ruolo strategico di Trieste come porta di accesso per il Nord-est - osserva Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport -. Un network di 21 destinazioni in Italia ed Europa che vede la ripresa, dal 29 marzo, dei collegamenti diretti per Cagliari, Olbia, Praga e Stoccolma e l’introduzione del nuovo collegamento per Tirana, andando a rafforzare la proposta di connettività dello scalo. La partnership con Ryanair, costituisce un elemento importante per lo sviluppo del traffico aereo su Trieste Airport a sostegno dei flussi turistici e della competitività del nostro territorio».","post_title":"Ryanair a Trieste con un network estivo di 21 rotte: Tirana è la new entry","post_date":"2026-03-19T09:04:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773911050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300.000 passeggeri per un totale di 1.846 movimenti aeromobili: queste le previsioni di traffico elaborate da Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso per la settimana di Pasqua 2026 (1–7 aprile 2026).\r

Più precisamente a Catania sono previsti 1.788 movimenti complessivi, in crescita del +7,3% rispetto ai 1.667 dello stesso periodo del 2025. In aumento anche il traffico passeggeri, che dovrebbe raggiungere circa 296.000 viaggiatori, +8,6% rispetto a Pasqua dello scorso anno. Nel dettaglio, il traffico nazionale si attesta a 168.000 passeggeri (+7,9% vs 2025), mentre quello internazionale raggiunge 128.000 viaggiatori, segnando la crescita più marcata (+9,5% vs 2025). Il comparto domestico mantiene invariato il numero di destinazioni servite, con alcuni potenziamenti sulle tratte principali rispetto al volato dell’anno precedente.\r

Sul fronte internazionale saranno 61 le rotte operative, tra cui la nuova destinazione per Danzica (Gdańsk), che contribuisce a rafforzare ulteriormente il mercato polacco. Quest’ultimo si posiziona al secondo posto per numero di movimenti dopo la Germania, con 88 movimenti, superando il Regno Unito con 84, mentre la Germania guida con 112. Complessivamente, questi tre mercati rappresentano il 37% delle tratte internazionali da e per Catania.\r

Nel contesto internazionale, l’attuale situazione geopolitica potrebbe incidere su alcuni collegamenti, in particolare verso Tel Aviv (18 movimenti previsti) e Dubai (6 movimenti previsti).\r

Crescono anche i volumi dello scalo di Comiso, per il quale sono previsti 58 movimenti, in aumento del +45% rispetto allo scorso anno, e oltre 6.000 passeggeri (+159% vs 2025). Durante la settimana di riferimento saranno sei le rotte nazionali operative - Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino - rispetto alle tre dello scorso anno (Fiumicino, Bergamo e Parma).\r

«I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilità in crescita verso la Sicilia orientale - hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac e Nico Torrisi, ad di Sac -. L’incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni confermano l’efficacia del lavoro svolto per ampliare l’offerta di collegamenti e migliorare la connettività del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio».","post_title":"Catania e Comiso puntano a superare i 300.000 passeggeri nella settimana di Pasqua","post_date":"2026-03-19T09:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773910817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo.\r

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Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio.\r

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L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa.\r

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“Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”, ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia.","post_title":"Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio","post_date":"2026-03-19T08:45:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773909911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni.\r

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L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.\r

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Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%.\r

Temporaneo rallentamento\r

“In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”.\r

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Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo.\r

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Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero.\r

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","post_title":"Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia","post_date":"2026-03-18T14:05:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773842746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas cancellerà almeno un migliaio di voli nel mese di aprile, in risposta all’impennata dei prezzi del carburante causata dal conflitto in Medio Oriente. «Il prezzo del carburante per aerei è raddoppiato in dieci giorni» ha dichiarato il ceo del vettore scandinavo, Anko van der Werff, al quotidiano economico svedese Dagens Industri. «Anche se cerchiamo di assorbire il più possibile gli aumenti dei costi, si tratta di uno shock che colpisce direttamente il settore del trasporto aereo».\r

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Sas è stata una delle prime compagnie aeree ad annunciare aumenti delle tariffe per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante per aerei.\r

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«Stiamo cancellando alcune centinaia di voli a marzo, ma cerchiamo di proteggere il nostro traffico il più possibile» ha precisato il manager aggiungendo che sono previste ulteriori cancellazioni dopo Pasqua, quando il traffico normalmente subisce un calo.\r

Le misure interesseranno «almeno un migliaio» di voli, anche se ha sottolineato che si tratta di una portata limitata, considerando che Sas opera circa 800 voli al giorno.\r

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La maggior parte dei voli cancellati a marzo riguardava rotte nazionali in Norvegia, con solo pochi che interessavano la Svezia e la Danimarca.\r

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«Vista la situazione in Medio Oriente, compreso il forte e improvviso aumento dei prezzi globali del carburante, stiamo adottando misure per rafforzare la nostra resilienza». E «una di queste misure consiste in un numero limitato di cancellazioni di voli a breve termine».\r

Il mercato\r

Diverse compagnie aeree, tra cui Air France-Klm, Cathay Pacific, Air India, Qantas e la stessa Sas, hanno aumentato le tariffe dei voli in seguito all'aumento dei prezzi del carburante, mentre molti vettori hanno tagliato i collegamenti verso le destinazioni in Medio Oriente per motivi di sicurezza.\r

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Gli esperti prevedono che i prezzi dei biglietti potrebbero rimanere elevati per mesi anche se la guerra dovesse placarsi. L'aumento della domanda sulle rotte aeree che evitano scali in Medio Oriente e nel Golfo significa anche che i viaggiatori devono pagare di più.\r

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","post_title":"Sas taglierà almeno 1.000 voli in aprile, a causa del caro carburante","post_date":"2026-03-18T11:05:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773831912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Venezia traccia un bilancio estremamente positivo delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Settimane che hanno visto il Marco Polo protagonista in qualità di porta d'accesso privilegiata al territorio, un punto d’arrivo preparato accuratamente nel corso dei due anni precedenti,\r

Per Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano, l’essere port of entry ufficiale dell’evento si è infatti tradotto in numeri importanti: 1.500 sono stati gli atleti e paratleti che hanno utilizzato il Marco Polo (oltre il 15% in più di quelli stimati), 7.000 gli altri ospiti collegati ai Giochi, 11.300 i bagagli complessivi, con punte di 3.700 bagagli gestiti per atleti e ospiti in un giorno. Cuore dei lavori l’action room, la sala operativa dedicata al coordinamento dei processi operativi, gestita congiuntamente da Save e MiCo, con la collaborazione di operatori ed enti aeroportuali. \r

Parallelamente a queste attività l’aeroporto, in continuo coordinamento con le Forze dell’ordine, ha accolto arrivi e partenze di oltre 40 dignitari con relative delegazioni nazionali ed internazionali.\r

«L’esperienza dei Giochi olimpici si chiude per il nostro aeroporto con una conferma della preparazione di una comunità aeroportuale che ancora una volta ha dimostrato la sua professionalità nel programmare, prevedere, intervenire con efficacia in un contesto operativo nuovo e complesso - ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Una squadra che in questi mesi si è allargata agli operatori della Fondazione Milano Cortina, creando un clima di collaborazione che è stato determinante per i risultati raggiunti. Il successo di questa edizione delle Olimpiadi, il ricordo positivo che lascia a chi, a qualsiasi livello, le ha vissute, porta con sé un altro valore aggiunto, che consiste nell’aver fatto scoprire e vivere ad un largo pubblico internazionale alcuni tra i luoghi più belli del nostro Paese, le nostre montagne mai abbastanza conosciute, alle quali molti avranno il desiderio di ritornare. Come Gruppo e come aeroporto, siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a questo risultato». \r

","post_title":"Aeroporto di Venezia: tutti i numeri del traffico legato a Olimpiadi e Paralimpiadi","post_date":"2026-03-18T10:34:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773830069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una domanda di viaggio dinamica, che si traduce in una crescita solida nelle destinazioni europee e americane: è la fotografia scattata da Civitatis sui trend delle prenotazioni per la prossima settimana di Pasqua dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.\r

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I dati della piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività, mostrano che i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree geografiche che hanno registrato la maggiore accelerazione nell'ultima settimana sono - a livello europeo - Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia registrano una crescita spettacolare. In Italia, Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, insieme a Torino, Milano, Matera e le isole.\r

In America Latina spiccano Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana. Infine, in Nord America, città come Orlando o Las Vegas superano il 50% di incremento.\r

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«Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente - afferma il cco, Enrique Espinel che, in relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, spiega -: La nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili. Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate».\r

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","post_title":"Civitatis: «Crescono Europa e Americhe, di riflesso alla crisi in Medio Oriente»","post_date":"2026-03-18T10:21:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773829318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways amplia il network dell’inverno 2026-27 con l’aggiunta di due nuove destinazioni: Melbourne e Colombo. Inoltre, la compagnia aerea aumenterà il numero di voli invernali per Città del Capo, Tokyo Haneda, Bridgetown (Barbados), Kingston (Giamaica) e San José (Costa Rica). In pratica la capacità offerta sul lungo raggio crescerà del 9%.\r

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Queste nuove rotte pianificate e l'aumento delle frequenze per l'inverno 2026 si aggiungono agli aumenti di capacità a breve termine verso alcune destinazioni in risposta ad una mutata domanda di viaggio conseguente alla situazione in Medio Oriente. British Airways ha quindi aggiunto sette voli di andata e ritorno in più per Bangkok e Singapore nell'ultima settimana e continuerà a rivedere il proprio programma e ad aggiungere ulteriori voli verso le destinazioni, se necessario.\r

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La domanda di viaggi continua a rimanere forte e, poiché i passeggeri cercano destinazioni di vacanza alternative nell'immediato, British Airways Holidays ha registrato un aumento delle ricerche per destinazioni popolari come Antigua e Gran Canaria, che sono aumentate rispettivamente del 63% e del 50%.\r

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\"Questi cambiamenti rappresentano un investimento significativo nel nostro network di voli a lungo raggio per il tempo libero, aggiungendo ancora più opzioni e possibilità di scelta per i nostri clienti - ha dichiarato Neil Chernoff, responsabile della pianificazione e della strategia del vettore britannico -. Per quanto riguarda altre aree, siamo consapevoli dell’esistenza di una domanda a breve termine dovuta alla situazione in Medio Oriente. Per supportare i passeggeri con rotte alternative dalle destinazioni più popolari, abbiamo già lanciato voli aggiuntivi e continueremo a monitorare la domanda dei clienti, aggiungendo voli al nostro programma qualora fosse possibile farlo.”\r

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Nel dettaglio, la rotta per Melbourne decollerà il 9 gennaio 2027, in tempo per l’Australian Open e il Gran Premio di Melbourne. I voli saranno attivi tutto l’anno da Londra Heathrow, via Kuala Lumpur, con frequenza giornaliera.\r

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Il collegamento per Colombo sarà invece operativo dal 23 ottobre 2026, con tre frequenze alla settimana da Londra Gatwick.\r

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