Ryanair: ecco come alcune ota aumentano i prezzi del vettore Ryanair ha preparato un report che mostra in modo molto dettagliato i supplementi e le tariffe nascoste applicate da Kiwi, eDreams, Lastminute e Opodo. Ricordiamo questa è la versione di Ryanair. Nel caso di Kiwi, i costi extra scoperti dalla compagnia aerea sono: 30 euro per il cambio volo, 30 per l’aggiunta di servizi aggiuntivi, 10 per il cosiddetto “supporto servizio plus” e 20 per il “supporto servizio premium”. Ryanair afferma che tutti questi servizi sono gratuiti se il biglietto viene acquistato tramite i suoi canali diretti. Allo stesso modo si fa riferimento alle differenze tariffarie per la scelta del posto (22,40 sull’ota contro 8 sul suo sito diretto), bagaglio da stiva di 20 chilogrammi (73,49 contro 48,99 euro) e imbarco prioritario più due pacchetti in cabina (47 contro 23,50 euro ). Voce per voce Per quanto riguarda eDreams, la compagnia low cost assicura di far pagare almeno quattro servizi gratuiti sul suo sito: cambio volo (60 euro), servizio di supporto standard (7,99), servizio di supporto premium (17, 99) e check-in. (8). Inoltre, ci sono grandi lacune nel bagaglio da stiva da 20 chili (68,86 contro 48,49 euro), nel bagaglio da 20 chili (42,16 contro 21,82), nell’imbarco prioritario più due pezzi (28,50 contro 23,50) e nella scelta del posto (18,99 contro 10). Lastminute, dal canto suo, addebita solo un servizio gratuito sul sito Ryanair. Questo è il check in, con un costo di 4,50 euro a passeggero. Ci sono però grandi differenze di prezzo nella scelta del posto (26 contro 10 euro), nel bagaglio da stiva di 20 chili (52,86 contro 28,99), nel bagaglio da stiva di 10 chili (47,06 contro 23,19) e nell’imbarco prioritario e due bagagli in cabina ( 25.49 rispetto a 14.50). Infine, Opodo addebita i seguenti servizi gratuiti: check in (8 euro), servizio di supporto standard (7,99) e servizio di supporto premium (17,99). La scelta del posto costa 23,99 euro con le ota, contro gli 8 di Ryanair; bagaglio da stiva di 20 chili, 41,33 contro 20,99; bagaglio da stiva di 10 chili, 37,13 contro 16,79; e imbarco prioritario e due pacchetti in cabina, 21 contro 16. La nota di Kiwi Kiwi ha inviato un chiarimento rispetto al report di Ryanair che riportiamo. “Ryanair non confronta parametri dello stesso genere nei suoi report, evidenziando solo determinate casistiche, senza considerare quello che i nostri clienti hanno effettivamente prenotato. La prenotazione può essere una combinazione di voli di diverse compagnie aeree come parte di un itinerario organizzato, insieme a una serie di servizi che hanno l’obiettivo di ridurre il prezzo complessivo per un cliente, oppure fornire un itinerario per una destinazione che non potrebbe prenotare tramite una singola compagnia aerea. Ai nostri clienti interessa avere la possibilità di conoscere tutte le opzioni e i servizi possibili, insieme alle relative tariffe: noi forniamo loro tutte queste informazioni, e i clienti possono scegliere se prenotare o meno, senza essere vincolati a un solo fornitore”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_385696" align="alignleft" width="300"] Dara Dunne, ceo eDreams Odigeo[/caption] Profitti, ricavi e abbonati in crescita nel primo trimestre finanziario di eDreams Odigeo chiuso lo scorso 30 giugno. Nel dettaglio, l'ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato garantito in particolare dall'incremento della base di abbonati Prime, aumentata del 47%, fino a quota 4,7 milioni. Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano a superare la quota di 7,25 milioni di abbonati, con un Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro e un ebitda di cassa annuale superiore a 180 milioni. Il focus sul numero degli abbonati rispecchia il recente passaggio del business della società da transazionale a un modello basato su abbonamento con iscrizioni Prime e non Prime. "Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio - sottolinea il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. A soli 18 mesi di distanza, stiamo perciò ora guardando oltre i nostri obiettivi per il 2025, un tempo considerati ambiziosi, ma che sono ora ben raggiungibili". Sul modello di business per abbonamenti, Dunne spiega infine come, "nel 2017 abbiamo presentato il nostro programma Prime, distinguendoci così da tutte le altre aziende del settore viaggi tradizionali. Mentre in altri settori, come quello dei supermercati (Costco) o dei servizi di streaming video (Netflix) da tempo è presente il format di acquisto in abbonamento, in questo, prima di eDreams, nessuno proponeva questa modalità. A oggi, sono i risultati a dimostrare il nostro successo, con la maggior parte dei ricavi e profitti che ora derivano da questo segmento. Di conseguenza, stiamo introducendo una nuova ripartizione dell’informativa, allineata ad attività simili in abbonamento, consentendo così ai nostri principali stakeholder di comprendere meglio i nostri progressi". [post_title] => Cresce la base abbonati e eDreams Odigeo vede l'ebitda di cassa crescere di oltre il 100% [post_date] => 2023-09-01T12:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693572693000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta. Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l'azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio. Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati. Sempre nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio. “Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo - ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati". [post_title] => Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023 [post_date] => 2023-09-01T12:04:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693569875000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leggiamo con costernazione e sconforto l'ultima nota di Confcommercio riguardo all'impegno delle banche sui finanziamenti alle imprese. Vediamo cosa dice la confederazione: " Non sorprende, purtroppo, la frenata dei prestiti bancari alle imprese registrata a luglio – secondo un rapporto pubblicato oggi dal Sole 24 Ore - frenata che, in questa specifica classifica, colloca il nostro Paese in ultima posizione tra le economie maggiori dell’Eurozona. In effetti, non si tratta di un episodio isolato, ma di un vero e proprio trend che impatta principalmente sulle imprese di minori dimensioni, considerate strutturalmente più rischiose dal sistema bancario, perché più difficili da valutare tramite scoring automatici sulla scorta di database". Per chi non lo sappia fra quelle imprese di minori dimensioni, considerate strutturalmente più rischiose rientrano la gran parte delle agenzie di viaggio e dei piccoli tour operator. Sistema imprenditoriale diffuso "Occorre interrogarsi - continua la nota di Confcommercio - anche sulla compatibilità del modello di sistema bancario - che si è affermato in Italia sulla spinta della regolamentazione europea – con quello della micro e piccola impresa diffusa che caratterizza il nostro sistema imprenditoriale. Il nostro sistema imprenditoriale ha bisogno, di un ecosistema bancario e finanziario in grado di coglierne le peculiarità. Servono scelte - conclude la federazione - che stimolino il sistema bancario a finanziare quelle imprese più rischiose che, a condizioni di mercato, richiederebbero più accantonamenti rispetto a quelle più “sicure”. Servirebbe, in buona sostanza che il sistema bancario iniziasse a lavorare per distribuire ricchezza nei settori produttivi considerati generalmente. Perché le piccole imprese, comprese quelle del turismo, hanno un impatto generale e sociale più rilevante di quelle di grandi dimensioni. Anche se hanno meno potere contrattuale. [post_title] => Confcommercio: banche frenano sui prestiti alle piccole imprese (turismo) [post_date] => 2023-09-01T10:56:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693565815000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha preparato un report che mostra in modo molto dettagliato i supplementi e le tariffe nascoste applicate da Kiwi, eDreams, Lastminute e Opodo. Ricordiamo questa è la versione di Ryanair. Nel caso di Kiwi, i costi extra scoperti dalla compagnia aerea sono: 30 euro per il cambio volo, 30 per l'aggiunta di servizi aggiuntivi, 10 per il cosiddetto “supporto servizio plus” e 20 per il “supporto servizio premium”. Ryanair afferma che tutti questi servizi sono gratuiti se il biglietto viene acquistato tramite i suoi canali diretti. Allo stesso modo si fa riferimento alle differenze tariffarie per la scelta del posto (22,40 sull'ota contro 8 sul suo sito diretto), bagaglio da stiva di 20 chilogrammi (73,49 contro 48,99 euro) e imbarco prioritario più due pacchetti in cabina (47 contro 23,50 euro ). Voce per voce Per quanto riguarda eDreams, la compagnia low cost assicura di far pagare almeno quattro servizi gratuiti sul suo sito: cambio volo (60 euro), servizio di supporto standard (7,99), servizio di supporto premium (17, 99) e check-in. (8). Inoltre, ci sono grandi lacune nel bagaglio da stiva da 20 chili (68,86 contro 48,49 euro), nel bagaglio da 20 chili (42,16 contro 21,82), nell'imbarco prioritario più due pezzi (28,50 contro 23,50) e nella scelta del posto (18,99 contro 10). Lastminute, dal canto suo, addebita solo un servizio gratuito sul sito Ryanair. Questo è il check in, con un costo di 4,50 euro a passeggero. Ci sono però grandi differenze di prezzo nella scelta del posto (26 contro 10 euro), nel bagaglio da stiva di 20 chili (52,86 contro 28,99), nel bagaglio da stiva di 10 chili (47,06 contro 23,19) e nell'imbarco prioritario e due bagagli in cabina ( 25.49 rispetto a 14.50). Infine, Opodo addebita i seguenti servizi gratuiti: check in (8 euro), servizio di supporto standard (7,99) e servizio di supporto premium (17,99). La scelta del posto costa 23,99 euro con le ota, contro gli 8 di Ryanair; bagaglio da stiva di 20 chili, 41,33 contro 20,99; bagaglio da stiva di 10 chili, 37,13 contro 16,79; e imbarco prioritario e due pacchetti in cabina, 21 contro 16. La nota di Kiwi Kiwi ha inviato un chiarimento rispetto al report di Ryanair che riportiamo. “Ryanair non confronta parametri dello stesso genere nei suoi report, evidenziando solo determinate casistiche, senza considerare quello che i nostri clienti hanno effettivamente prenotato. La prenotazione può essere una combinazione di voli di diverse compagnie aeree come parte di un itinerario organizzato, insieme a una serie di servizi che hanno l’obiettivo di ridurre il prezzo complessivo per un cliente, oppure fornire un itinerario per una destinazione che non potrebbe prenotare tramite una singola compagnia aerea. Ai nostri clienti interessa avere la possibilità di conoscere tutte le opzioni e i servizi possibili, insieme alle relative tariffe: noi forniamo loro tutte queste informazioni, e i clienti possono scegliere se prenotare o meno, senza essere vincolati a un solo fornitore”. [post_title] => Ryanair: ecco come alcune ota aumentano i prezzi del vettore [post_date] => 2023-09-01T10:26:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693563967000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarebbe un cambio nome nel futuro prossimo di Eurowings Discover: la sussidiaria del gruppo Lufthansa si appresta infatti a volare con il brand Discover Airlines. Secondo quanto riportato da Fvw, il ceo di Eurowings Jens Bischof sarebbe favorevole al cambio che farebbe chiarezza sull'identità della compagnia stessa. In passato si era spesso creata confusione tra le due compagnie del gruppo tedesco, con i passeggeri di Eurowings Discover si rivolgevano per informazioni e assistenza a Eurowings e viceversa. I vettori operano invece separatamente da due anni e utilizzano anche sistemi di prenotazione diversi. "Al momento dell'avvio delle operazioni Eurowings Discover - e cioè durante la pandemia - aveva senso lavorare con il marchio Eurowings nel nome. A quel tempo non erano disponibili i fondi per un elaborato sviluppo del marchio. Ora i tempi sono maturi e in futuro sarà più chiaro chi è responsabile di quali voli". Manca ancora l'ufficialità, ma la compagnia avrebbe già registrato all'inizio di luglio il nome Discover Airlines presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco. [post_title] => Eurowings Discover verso il cambio di brand: in arrivo Discover Airlines [post_date] => 2023-09-01T09:28:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693560511000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451425 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Resta fermo ai blocchi di partenza il tentativo di rilancio di Monarch Airlines: il consiglio di amministrazione del vettore ha spiegato ieri in una nota di essere "costretto a frenare" il processo di rilancio, citando l'esaurimento dei fondi per l'avviamento, che sono stati utilizzati "molto più rapidamente del previsto". "Allo stato attuale non esiste alcuna opzione pratica per andare avanti nell'immediato futuro", prosegue il comunicato, aggiungendo che l'azienda sta cercando di trovare "strade alternative, come la cessione parziale del capitale sociale". Il piano di ripartenza della compagnia aerea mirava ad un ritorno all'operatività entro la metà del 2024, utilizzando una piccola flotta di Airbus A320. L'improvvisa frenata al piano di lancio arriva a distanza di pochi giorni dalla presentazione del nuovo marchio e della nuova livrea. Monarch Airlines era fallita nel 2017, ponendo fine alla sua lunga storia di servizio ai mercati leisure dal Regno Unito. Ha trascorso gli ultimi due anni della sua esistenza concentrandosi sui servizi di linea, allontanandosi dal suo storico modello charter. [post_title] => Monarch Airlines: arenato il piano di rilancio della compagnia [post_date] => 2023-09-01T09:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693558810000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tenerife "ha ripreso i suoi ritmi, dopo che l'incendio forestale è stato stabilizzato": l'Ente spagnolo del turismo informa così della situazione sull'isola precisando come "nella maggior parte del territorio" sia "ripresa la vita normale, solo alcune restrizioni sono circoscritte ai luoghi più vicini alle zone interessate dagli incendi". Normale il funzionamento nell’Area Metropolitana e all’interno nelle due grandi città dell’isola – Santa Cruz e La Laguna – come ad Arona o Adeje, passando per Santiago del Teide. I comuni di Guía de Isora, San Miguel de Abona o Puerto de la Cruz hanno mantenuto le loro attività quotidiane. La sicurezza dei visitatori è al primo posto - prosegue la nota -: il dispositivo messo in atto per contenere ed estinguere gli incendi ha permesso prima di tutto di evitare la presenza di vittime, e i danni materiali non hanno colpito le famiglie residenti nella zona. Tutto questo, insieme alle capacità rigenerative di alcune specie autoctone, come il pino canario, permetteranno un veloce recupero come hanno dimostrato altri incendi sull’isola. Le istituzioni pubbliche stanno già programmando le azioni per il recupero totale dell’isola, in accordo alle politiche di sostenibilità e di attenzione all’ambiente. La Rete degli Uffici di Informazione Turistica dell’isola è a disposizione per rispondere ai visitatori in spagnolo e inglese al numero 0034-922255433. [post_title] => Tenerife dopo gli incendi: "L’isola è tornata alla vita normale" [post_date] => 2023-09-01T08:54:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693558464000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451384" align="alignleft" width="300"] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune[/caption] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all'Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un'intervista al settimanale L'Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni. "I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili", ha sostenuto il ministro. "Non riflettono l'impatto che questi voli hanno per il pianeta", ha aggiunto. Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. "Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia. [post_title] => Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d'allarme dalla Francia [post_date] => 2023-08-31T11:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482799000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo "1 agosto-3 settembre" è stata "notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti". In pratica sono stati "programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero". Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato "76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili". Ita sottolinea anche "di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera". Il vettore conclude sottolineando il "continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta". [post_title] => Ita Airways in Sardegna: "In agosto notevole aumento della capacità" [post_date] => 2023-08-31T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475507000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair ota prezzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2457,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dara Dunne, ceo eDreams Odigeo[/caption]\r

\r

Profitti, ricavi e abbonati in crescita nel primo trimestre finanziario di eDreams Odigeo chiuso lo scorso 30 giugno. Nel dettaglio, l'ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato garantito in particolare dall'incremento della base di abbonati Prime, aumentata del 47%, fino a quota 4,7 milioni. Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano a superare la quota di 7,25 milioni di abbonati, con un Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro e un ebitda di cassa annuale superiore a 180 milioni.\r

\r

Il focus sul numero degli abbonati rispecchia il recente passaggio del business della società da transazionale a un modello basato su abbonamento con iscrizioni Prime e non Prime. \"Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio - sottolinea il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. A soli 18 mesi di distanza, stiamo perciò ora guardando oltre i nostri obiettivi per il 2025, un tempo considerati ambiziosi, ma che sono ora ben raggiungibili\".\r

\r

Sul modello di business per abbonamenti, Dunne spiega infine come, \"nel 2017 abbiamo presentato il nostro programma Prime, distinguendoci così da tutte le altre aziende del settore viaggi tradizionali. Mentre in altri settori, come quello dei supermercati (Costco) o dei servizi di streaming video (Netflix) da tempo è presente il format di acquisto in abbonamento, in questo, prima di eDreams, nessuno proponeva questa modalità. A oggi, sono i risultati a dimostrare il nostro successo, con la maggior parte dei ricavi e profitti che ora derivano da questo segmento. Di conseguenza, stiamo introducendo una nuova ripartizione dell’informativa, allineata ad attività simili in abbonamento, consentendo così ai nostri principali stakeholder di comprendere meglio i nostri progressi\".","post_title":"Cresce la base abbonati e eDreams Odigeo vede l'ebitda di cassa crescere di oltre il 100%","post_date":"2023-09-01T12:51:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693572693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta.\r

\r

Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l'azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio.\r

\r

Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati.\r

\r

Sempre nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio.\r

\r

“Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo - ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati\".","post_title":"Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023","post_date":"2023-09-01T12:04:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693569875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leggiamo con costernazione e sconforto l'ultima nota di Confcommercio riguardo all'impegno delle banche sui finanziamenti alle imprese.\r

\r

Vediamo cosa dice la confederazione: \" Non sorprende, purtroppo, la frenata dei prestiti bancari alle imprese registrata a luglio – secondo un rapporto pubblicato oggi dal Sole 24 Ore - frenata che, in questa specifica classifica, colloca il nostro Paese in ultima posizione tra le economie maggiori dell’Eurozona. In effetti, non si tratta di un episodio isolato, ma di un vero e proprio trend che impatta principalmente sulle imprese di minori dimensioni, considerate strutturalmente più rischiose dal sistema bancario, perché più difficili da valutare tramite scoring automatici sulla scorta di database\".\r

\r

Per chi non lo sappia fra quelle imprese di minori dimensioni, considerate strutturalmente più rischiose rientrano la gran parte delle agenzie di viaggio e dei piccoli tour operator.\r

Sistema imprenditoriale diffuso\r

\"Occorre interrogarsi - continua la nota di Confcommercio - anche sulla compatibilità del modello di sistema bancario - che si è affermato in Italia sulla spinta della regolamentazione europea – con quello della micro e piccola impresa diffusa che caratterizza il nostro sistema imprenditoriale. Il nostro sistema imprenditoriale ha bisogno, di un ecosistema bancario e finanziario in grado di coglierne le peculiarità.\r

\r

Servono scelte - conclude la federazione - che stimolino il sistema bancario a finanziare quelle imprese più rischiose che, a condizioni di mercato, richiederebbero più accantonamenti rispetto a quelle più “sicure”. Servirebbe, in buona sostanza che il sistema bancario iniziasse a lavorare per distribuire ricchezza nei settori produttivi considerati generalmente. Perché le piccole imprese, comprese quelle del turismo, hanno un impatto generale e sociale più rilevante di quelle di grandi dimensioni. Anche se hanno meno potere contrattuale. ","post_title":"Confcommercio: banche frenano sui prestiti alle piccole imprese (turismo)","post_date":"2023-09-01T10:56:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1693565815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha preparato un report che mostra in modo molto dettagliato i supplementi e le tariffe nascoste applicate da Kiwi, eDreams, Lastminute e Opodo. Ricordiamo questa è la versione di Ryanair.\r

\r

Nel caso di Kiwi, i costi extra scoperti dalla compagnia aerea sono: 30 euro per il cambio volo, 30 per l'aggiunta di servizi aggiuntivi, 10 per il cosiddetto “supporto servizio plus” e 20 per il “supporto servizio premium”. Ryanair afferma che tutti questi servizi sono gratuiti se il biglietto viene acquistato tramite i suoi canali diretti.\r

\r

Allo stesso modo si fa riferimento alle differenze tariffarie per la scelta del posto (22,40 sull'ota contro 8 sul suo sito diretto), bagaglio da stiva di 20 chilogrammi (73,49 contro 48,99 euro) e imbarco prioritario più due pacchetti in cabina (47 contro 23,50 euro ).\r

Voce per voce\r

Per quanto riguarda eDreams, la compagnia low cost assicura di far pagare almeno quattro servizi gratuiti sul suo sito: cambio volo (60 euro), servizio di supporto standard (7,99), servizio di supporto premium (17, 99) e check-in. (8). Inoltre, ci sono grandi lacune nel bagaglio da stiva da 20 chili (68,86 contro 48,49 euro), nel bagaglio da 20 chili (42,16 contro 21,82), nell'imbarco prioritario più due pezzi (28,50 contro 23,50) e nella scelta del posto (18,99 contro 10).\r

\r

Lastminute, dal canto suo, addebita solo un servizio gratuito sul sito Ryanair. Questo è il check in, con un costo di 4,50 euro a passeggero. Ci sono però grandi differenze di prezzo nella scelta del posto (26 contro 10 euro), nel bagaglio da stiva di 20 chili (52,86 contro 28,99), nel bagaglio da stiva di 10 chili (47,06 contro 23,19) e nell'imbarco prioritario e due bagagli in cabina ( 25.49 rispetto a 14.50).\r

\r

Infine, Opodo addebita i seguenti servizi gratuiti: check in (8 euro), servizio di supporto standard (7,99) e servizio di supporto premium (17,99). La scelta del posto costa 23,99 euro con le ota, contro gli 8 di Ryanair; bagaglio da stiva di 20 chili, 41,33 contro 20,99; bagaglio da stiva di 10 chili, 37,13 contro 16,79; e imbarco prioritario e due pacchetti in cabina, 21 contro 16.\r

La nota di Kiwi\r

Kiwi ha inviato un chiarimento rispetto al report di Ryanair che riportiamo.\r

“Ryanair non confronta parametri dello stesso genere nei suoi report, evidenziando solo determinate casistiche, senza considerare quello che i nostri clienti hanno effettivamente prenotato. La prenotazione può essere una combinazione di voli di diverse compagnie aeree come parte di un itinerario organizzato, insieme a una serie di servizi che hanno l’obiettivo di ridurre il prezzo complessivo per un cliente, oppure fornire un itinerario per una destinazione che non potrebbe prenotare tramite una singola compagnia aerea. \r

Ai nostri clienti interessa avere la possibilità di conoscere tutte le opzioni e i servizi possibili, insieme alle relative tariffe: noi forniamo loro tutte queste informazioni, e i clienti possono scegliere se prenotare o meno, senza essere vincolati a un solo fornitore”.\r

","post_title":"Ryanair: ecco come alcune ota aumentano i prezzi del vettore","post_date":"2023-09-01T10:26:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693563967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarebbe un cambio nome nel futuro prossimo di Eurowings Discover: la sussidiaria del gruppo Lufthansa si appresta infatti a volare con il brand Discover Airlines.\r

\r

Secondo quanto riportato da Fvw, il ceo di Eurowings Jens Bischof sarebbe favorevole al cambio che farebbe chiarezza sull'identità della compagnia stessa. In passato si era spesso creata confusione tra le due compagnie del gruppo tedesco, con i passeggeri di Eurowings Discover si rivolgevano per informazioni e assistenza a Eurowings e viceversa. I vettori operano invece separatamente da due anni e utilizzano anche sistemi di prenotazione diversi.\r

\r

\"Al momento dell'avvio delle operazioni Eurowings Discover - e cioè durante la pandemia - aveva senso lavorare con il marchio Eurowings nel nome. A quel tempo non erano disponibili i fondi per un elaborato sviluppo del marchio. Ora i tempi sono maturi e in futuro sarà più chiaro chi è responsabile di quali voli\".\r

\r

Manca ancora l'ufficialità, ma la compagnia avrebbe già registrato all'inizio di luglio il nome Discover Airlines presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco.","post_title":"Eurowings Discover verso il cambio di brand: in arrivo Discover Airlines","post_date":"2023-09-01T09:28:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693560511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Resta fermo ai blocchi di partenza il tentativo di rilancio di Monarch Airlines: il consiglio di amministrazione del vettore ha spiegato ieri in una nota di essere \"costretto a frenare\" il processo di rilancio, citando l'esaurimento dei fondi per l'avviamento, che sono stati utilizzati \"molto più rapidamente del previsto\".\r

\r

\"Allo stato attuale non esiste alcuna opzione pratica per andare avanti nell'immediato futuro\", prosegue il comunicato, aggiungendo che l'azienda sta cercando di trovare \"strade alternative, come la cessione parziale del capitale sociale\".\r

\r

Il piano di ripartenza della compagnia aerea mirava ad un ritorno all'operatività entro la metà del 2024, utilizzando una piccola flotta di Airbus A320. L'improvvisa frenata al piano di lancio arriva a distanza di pochi giorni dalla presentazione del nuovo marchio e della nuova livrea.\r

\r

Monarch Airlines era fallita nel 2017, ponendo fine alla sua lunga storia di servizio ai mercati leisure dal Regno Unito. Ha trascorso gli ultimi due anni della sua esistenza concentrandosi sui servizi di linea, allontanandosi dal suo storico modello charter.","post_title":"Monarch Airlines: arenato il piano di rilancio della compagnia","post_date":"2023-09-01T09:00:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693558810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tenerife \"ha ripreso i suoi ritmi, dopo che l'incendio forestale è stato stabilizzato\": l'Ente spagnolo del turismo informa così della situazione sull'isola precisando come \"nella maggior parte del territorio\" sia \"ripresa la vita normale, solo alcune restrizioni sono circoscritte ai luoghi più vicini alle zone interessate dagli incendi\".\r

\r

Normale il funzionamento nell’Area Metropolitana e all’interno nelle due grandi città dell’isola – Santa Cruz e La Laguna – come ad Arona o Adeje, passando per Santiago del Teide. I comuni di Guía de Isora, San Miguel de Abona o Puerto de la Cruz hanno mantenuto le loro attività quotidiane.\r

\r

La sicurezza dei visitatori è al primo posto - prosegue la nota -: il dispositivo messo in atto per contenere ed estinguere gli incendi ha permesso prima di tutto di evitare la presenza di vittime, e i danni materiali non hanno colpito le famiglie residenti nella zona. Tutto questo, insieme alle capacità rigenerative di alcune specie autoctone, come il pino canario, permetteranno un veloce recupero come hanno dimostrato altri incendi sull’isola.\r

Le istituzioni pubbliche stanno già programmando le azioni per il recupero totale dell’isola, in accordo alle politiche di sostenibilità e di attenzione all’ambiente. La Rete degli Uffici di Informazione Turistica dell’isola è a disposizione per rispondere ai visitatori in spagnolo e inglese al numero 0034-922255433.","post_title":"Tenerife dopo gli incendi: \"L’isola è tornata alla vita normale\"","post_date":"2023-09-01T08:54:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693558464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune[/caption]\r

\r

Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all'Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un'intervista al settimanale L'Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni.\r

\r

\"I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili\", ha sostenuto il ministro. \"Non riflettono l'impatto che questi voli hanno per il pianeta\", ha aggiunto.\r

\r

Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. \"Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica\", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia.\r

\r

","post_title":"Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d'allarme dalla Francia","post_date":"2023-08-31T11:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693482799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo \"1 agosto-3 settembre\" è stata \"notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti\". \r

\r

In pratica sono stati \"programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero\".\r

\r

Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato \"76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili\".\r

\r

Ita sottolinea anche \"di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera\".\r

\r

Il vettore conclude sottolineando il \"continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta\".","post_title":"Ita Airways in Sardegna: \"In agosto notevole aumento della capacità\"","post_date":"2023-08-31T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693475507000]}]}}