Ryanair operativa da Forlì, sulle rotte per Katowice e Palermo

Un decollo che sa di ritorno quello di Ryanair dall’aeroporto di Forlì dove, dallo scorso 1° settembre, la low cost è operativa sulle nuove rotte per Katowice e Palermo. Ryanair ha siglato un accordo di partnership con F.A. srl, la società di gestione del Ridolfi, della durata di cinque anni: queste due rotte iniziali vengono entrambe servite con quattro frequenze settimanali. In attesa che venga svelato il dettaglio del prossimo operativo estivo.

“La nuova rotta per Katowice darà una spinta all’economia di Forlì e della regione Emilia-Romagna, oltre ad offrire nuove destinazioni per il city break – ha dichiarato il direttore commerciale della low cost, Jason McGuinness -; il volo, grazie alla nuova partnership di lungo termine con l’aeroporto di Forlì, sarà il primo di molti”.

“Questo è un giorno storico per l’aeroporto Luigi Ridolfi e per tutto il Sistema aeroportuale della Regione Emilia Romagna – ha sottolineato il presidente di F.A. Srl, Giuseppe Silvestrini -. L’estate che volge al termine ha messo ancor più in risalto l’importanza fondamentale dell’aeroporto di Forlì per tutto il territorio servito, che ha chiesto a gran voce la riapertura del Ridolfi. Continueremo a lavorare per sviluppare lo scalo in un’ottica sinergica con il territorio, continuando a generare ricadute positive sull’occupazione e sull’economia dell’area”.