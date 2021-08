Ryanair: sei nuove rotte da Bologna per la “winter 2021”

Bologna, il secondo scalo italiano per Ryanair vedrà sei nuove rotte, ognuna con due voli settimanali, nel nuovo orario invernale 2021.

«Opereremo 290 voli a settimana verso 63 destinazioni in 25 paesi, dal Marconi, incluse le sei nuove: Stoccolma, Norimberga, Santiago, Saragozza, Agadir e Fez – spiega Eddie Watson, ceo della compagnia Irlandese – Inoltre diamo la possibilità ai nostri passeggeri, che stanno crescendo a ottime percentuali (come il load factor arrivato all’80%) di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche».

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da € 19,99, per viaggi fino a marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di sabato (28 agosto) sul sito Ryanair.com.

Non mancano note polemiche nell’intervento di Watson, legate a tasse aeroportuali eccessiva (6 euro a passeggero per tassa governativa inclusa nel prezzo del biglietto) che secondo la compagnia impediscono ulteriori investimenti.

«Abbiamo già investito 8 miliardi di euro in Italia, per noi il secondo mercato europeo – prosegue Watson – e saremmo pronti a metterne altri 4, ma queste assurde imposte, che non restano nemmeno sul territorio, dovrebbero essere tolte. Comunque Ryanair prosegue con il suo piano di sviluppo. Entro 4 anni avremo una rinnovata flotta di 600 velivoli, con l’introduzione dei nuovi B 737-8200 ‘Gamechanger” (B737 max). Ve ne sono 210 in arrivo che andranno a integrare/sostituire l’attuale flotta di 460 macchine».

Note positive anche dall’Aeroporto Marconi che “ha incrementato il traffico domestico del 52% in un processo di lenta ripresa dove, ancora, mancano i passeggeri dei voli intercontinentali“, hanno spiegato Nazareno Ventola, ceo del Marconi e Antonello Bonolis aviation business & corporate communication director ·