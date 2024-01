Ryanair: l’italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo. La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee). «Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings – ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell’aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l’ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio». Condividi

