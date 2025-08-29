Ryanair, costi unitari più bassi. 35 euro a passeggero. Air France 253. Ryanair rafforza la sua posizione di compagnia aerea con i costi unitari più bassi in Europa, ampliando il divario sia con i suoi diretti concorrenti, Easyjet e Wizz Air, sia con i principali gruppi aerei del continente, IAG, Lufthansa e Air France-KLM. La compagnia aerea irlandese dichiara un costo totale di soli 35 euro per passeggero trasportato, ben al di sotto dei suoi concorrenti. All’altro estremo dello spettro si trova Air France-KLM, con una media di 253 euro, il 623% in più. EasyJet, il suo principale concorrente, ha un costo medio più alto del 143%, pari a 85 euro a passeggero. Wizz Air migliora questa cifra con una media di 62 €, il 77% in più rispetto a Ryanair. IAG e Lufthansa mostrano livelli comparabili. Condividi

Con il solito garbo ma con la nota efficacia il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ha detto la sua sul webinar di Ryanair nato per spiegare agli agenti di viaggio il modo di utilizzare la piattaforma Tad. Il presidente non è rimasto soddisfatto. Infatti attraverso Facebook ha chiarito la sua posizione.\r

\r

\"Il webinar di Ryanair sulla piattaforma TAD ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Nei giorni precedenti avevamo lavorato con impegno, raccogliendo ed elaborando i quesiti da voi segnalati affinché trovassero risposta durante tale incontro.Il gruppo di lavoro che segue TAD, composto da professionisti esperti e selezionati, continua a impegnarsi, dimostrando professionalità, competenza e un forte spirito di squadra. A loro, e a tutte le persone che da mesi si dedicano con costanza alla questione Ryanair, va il nostro più sincero ringraziamento.\r

Rimostranze ufficiali\r

Proprio per questo, l’invito ad organizzare un webinar congiunto era stato da noi accolto con favore, tanto da proporne l’apertura anche ai non associati, nella convinzione che trasparenza e collaborazione fossero la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni. Fondamenti in cui Fiavet continua a credere.Purtroppo, il webinar non ha rispettato né le attese né l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo quindi provveduto ad inviare le nostre rimostranze ufficiali alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete e sostanziali.Ribadiamo l’importanza dell’accordo siglato con Ryanair, che per la prima volta nella storia sancisce il riconoscimento della professionalità dell’agente di viaggio: un patrimonio che va difeso e valorizzato, nell’interesse dell’intera categoria. Fiavet è e resterà al vostro fianco, con serietà e determinazione\".","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): \"Il webinar con Ryanair per TAD ci ha imbarazzato\"","post_date":"2025-08-29T12:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1756470267000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre, approfittando della cosiddetta bassa stagione, favorevole dal punto di vista dei prezzi oltre che del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo he vede sulle strade il passaggio di testimone tra la maggioranza di vacanzieri al rientro nelle città e le ultime partenze per le ferie.\r

\r

Con la fine di agosto i listini subiscono un calo che - sottolinea Coldiretti - può toccare anche il 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago, un'occasione particolarmente interessante per chi non vuole rinunciare a viaggiare risparmiano qualcosa.\r

\r

Anche se il mare rimane la meta preferita, cresce l'interesse per il turismo nella natura - sottolinea Coldiretti - con più viaggiatori attratti da montagne, parchi e campagne, dove è possibile vivere esperienze tipiche di settembre come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di porcini, finferli e trombette. La stagione dei funghi si sta, infatti, rivelando particolarmente fruttuosa per gli appassionati.","post_title":"Coldiretti: 8,5 milioni viaggiano a settembre grazie alla riduzione dei prezzi","post_date":"2025-08-29T12:09:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756469348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rafforza la sua posizione di compagnia aerea con i costi unitari più bassi in Europa, ampliando il divario sia con i suoi diretti concorrenti, Easyjet e Wizz Air, sia con i principali gruppi aerei del continente, IAG, Lufthansa e Air France-KLM.\r

\r

La compagnia aerea irlandese dichiara un costo totale di soli 35 euro per passeggero trasportato, ben al di sotto dei suoi concorrenti. All'altro estremo dello spettro si trova Air France-KLM, con una media di 253 euro, il 623% in più.\r

\r

EasyJet, il suo principale concorrente, ha un costo medio più alto del 143%, pari a 85 euro a passeggero. Wizz Air migliora questa cifra con una media di 62 €, il 77% in più rispetto a Ryanair.\r

\r

IAG e Lufthansa mostrano livelli comparabili. ","post_title":"Ryanair, costi unitari più bassi. 35 euro a passeggero. Air France 253.","post_date":"2025-08-29T11:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756467938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono più di 15.000 gli hotel che in tutta Europa hanno aderito alla class action contro Booking.com - sostenuta da Hotrec, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali degli albergatori - per chiedere il risarcimento dei danni provocati dalle clausole anticoncorrenziali sul miglior prezzo.\r

\r

Gli albergatori. come riferisce l'Agi, mirano a recuperare fino al 30% delle commissioni pagate a Booking.com tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi.\r

\r

L'Italia, con circa 3.000 hotel registrati, è il Paese con il maggior numero di partecipanti, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Oggi, 29 agosto, è l'ultimo giorno utile per aderire. Tale scadenza riguarda solo la registrazione, che richiede solo pochi click sul sito www.mybookingclaim.com.\r

\r

Nelle prossime settimane, i dati degli hotel saranno consolidati e convalidati e verrà predisposta la dichiarazione di citazione. L'obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell'anno.\r

Sulla piattaforma si legge che \"con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia europea ha confermato che le clausole di parità utilizzate da Booking.com violano il diritto europeo della concorrenza. Queste clausole di parità hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo. Hanno paralizzato la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme di prenotazione online\".","post_title":"Class action contro Booking.com: oggi è l'ultimo giorno a disposizione degli hotel per aderire","post_date":"2025-08-29T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756467354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal archivia in utile il secondo trimestre 2025, anche se con un risultato in calo (meno 42,5%) rispetto ai profitti dell'anno scorso, a causa della forte concorrenza nei mercati principali e delle limitazioni aeroportuali nel Paese, ha spiegato la compagnia di bandiera.\r

\r

Tap, che è in fase di parziale privatizzazione, ha dunque registrato un utile netto di 37,5 milioni di euro tra aprile e giugno, un periodo che quest'anno ha incluso la settimana di Pasqua, tradizionalmente portatrice di traffico intenso. Nel primo semestre, il vettore ha registrato una perdita di 70,7 milioni di euro, quasi tre volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

Sempre nel trimestre, i ricavi operativi sono aumentati dell’1,7% su base annua, raggiungendo 1.131,7 milioni di euro, trainati principalmente dall’aumento dei ricavi da passeggeri (+3,1%).\r

\r

\r

Tap ha registrato un ebitda ricorrente di 256,3 milioni di euro nel Q225, con un margine del 23%, e un ebit ricorrente di 136,5 milioni di euro, con un margine del 12%.\r

\r

\r

\"Dopo un inizio d’anno impegnativo, Tap ha registrato una performance positiva nel secondo trimestre, con un incremento delle operazioni e dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente - ha commentato il ceo del vettore lusitano, Luís Rodrigues - . Questa dinamica si è tradotta in solidi risultati operativi, contribuendo a compensare parzialmente l’impatto degli eventi straordinari del primo trimestre e rafforzando al contempo la resilienza dei nostri team e la robustezza del nostro network.\r

\r

Continuiamo a operare in un contesto altamente competitivo, con pressione sui ricavi unitari e sfide operative persistenti — in particolare per quanto riguarda la puntualità. Ciononostante, durante il trimestre abbiamo registrato un miglioramento anno su anno della regolarità.\r

\r

Con il superamento del Piano di Ristrutturazione, le nostre priorità restano chiare: trasformare Tap in un’azienda costantemente redditizia e attrattiva, consolidando l’efficienza operativa e la sostenibilità finanziaria. Questo percorso è possibile solo grazie al continuo supporto dei nostri stakeholder e, soprattutto, alla dedizione delle nostre persone.”","post_title":"Tap Air Portugal centra l'utile nel secondo trimestre, anche se in calo rispetto al 2024","post_date":"2025-08-29T09:13:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1756458801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La situazione geopolitica, i dati Istat sui consumi in Italia, la concorrenza delle grandi piattaforme globali. Sono tutti fattori che incidono sul settore del turismo organizzato e sul sentiment degli addetti ai lavori. In più, non ci si deve dimenticare che “i costi di gestione in agenzia sono aumentati e i margini operativi si riducono per effetto di politiche commerciali da parte dei fornitori”. A mettere in guardia è Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi interpellato su quelli che sono gli andamenti delle vendite per questa stagione e le preoccupazioni delle agenzie di viaggi in questo particolare momento di mercato.\r

\r

\r

Rincari \r

Si parla come sempre di un’estate cara, tra tasse, balzelli sulla sostenibilità, tasse di soggiorno, ma anche rincari sul fronte dei servizi legati espressamente alla vacanza. Alla domanda su quanto tutto ciò incida sulla voglia (e sulla possibilità) di viaggiare, Rebecchi constata che “gli italiani non perdono la voglia di viaggiare, ma i rincari pesano sia sui turisti sia sulle agenzie di viaggi, il non giustificato aumento eccessivo dei prezzi dei servizi turistici ci preoccupa”, afferma Rebecchi.\r

\r

A parlare sono i numeri. Dopo un 2024 di inflazione persistente, anche nel 2025 sono stati registrati “ritocchi tariffari da parte dei fornitori dei servizi, con inevitabili ripercussioni sia sui consumatori finali sia sulle imprese del turismo organizzato, che hanno rilevato un appesantimento del +9,2% di costi operativi. In particolare, si rileva il +11,5% dei servizi di trasporto. Anche i prezzi dei servizi di alloggio e ristorazione sono saliti in media del 12%, probabilmente influenzati dai maggiori costi energetici, mentre più contenuti risultano gli aumenti degli altri fornitori dei servizi”.\r

Marginalità e costi di gestione\r

In vista dell’inverno il consiglio è uno solo. Rebecchi lo dice chiaramente: “Serve grande attenzione alla marginalità e ai costi di gestione delle agenzie di viaggi. Il 65% ha registrato aumenti medi per numerose voci di costo di gestione: la stima del valore medio complessivo è del +7%”.\r

\r

Le voci che hanno pesato maggiormente sono “energia (+12,9%), polizze obbligatorie per l’esercizio dell’attività (+9,3%) costo del lavoro (+4,5%) seguito alla firma per l’aggiornamento dei contratti Ccnl di settore e in generale ci sono incrementi per marketing digitale e servizi (+6,1%)”.","post_title":"Rebecchi (Assoviaggi): \"I costi di gestione delle adv crescono del 7%\"","post_date":"2025-08-28T08:32:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1756369930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In merito all'articolo su Bergamo e Ryanair è necessario sentire anche le parti interessate.\r

\r

Secondo Scabo i dati di traffico del primo semestre e quelli di luglio confermano quanto pianificato a budget per il 2025 e annunciato nel dicembre scorso, dopo il record annuale di passeggeri nel 2024. Nel frattempo la flessione, prevista a -4,5%, si è ridotta di circa un punto percentuale. L’attuale fase di transizione, che vede il gestore impegnato nel completamento dell’adeguamento infrastrutturale entro fine novembre 2025, è stata pienamente condivisa e supportata dai piani di tutte le compagnie operanti — si legge ancora —. In particolare, dal vettore principale, con il quale la partnership si è consolidata nell’intesa di importanti accordi pluriennali, alla base degli sviluppi futuri a cui lo scalo si sta preparando».\r

\r

Mentre Ryanair dichiara: «Grazie all’eccellente e duratura collaborazione con Sacbo, Bergamo è cresciuto fino a diventare il terzo aeroporto d’Italia», esordisce in una e-mail una portavoce della low cost. «Quest’anno, tuttavia, si è registrata una maggiore competizione per la capacità di Ryanair in tutta Europa, poiché abbiamo ricevuto da Boeing meno aeromobili del previsto e molti aeroporti sono stati penalizzati da altre compagnie aeree che non riescono a crescere» ","post_title":"Sacbo e Ryanair: l'intesa è vincente ed è alla base degli sviluppi futuri","post_date":"2025-08-28T02:53:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1756349600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato dal Corriere della Sera, c'è uno stallo nell'accordo commerciale tra la società di gestione del Milano Bergamo Airport, Sacbo, e Ryanair. E una delle ragioni risiede proprio negli incentivi ricevuti finora dall'azienda guidata da Michael O’Leary.\r

\r

Infatti la questione in apparenza è di quelle semplici: Sacbo vorrebbe limare gli incentivi garantiti a Ryanair perché utilizzi lo scalo (sembra siano circa otto euro a passeggero in partenza), mentre Ryanair vorrebbe una conferma della cifra attuale.\r

\r

Ma diamo un'occhiata ai dati. Secondo l'Enac, nei primi sei mesi del 2025 tra gli aeroporti medio grandi ce n’è solo uno che ha avuto meno passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: è Orio al Serio, a Bergamo, in cui c’è stato un calo del 4 per cento dei passeggeri, in controtendenza rispetto all’aumento generalizzato del 6 per cento negli aeroporti italiani.\r

Incentivi\r

Naturalmente questa situazione dipende dal contrasto fra le nuove strategie dello scalo e l'idea di Ryanair di rimanere punto fondamentale del traffico sull'aeroporto.\r

\r

Sempre secondo l’analisi del Corriere, negli anni tra il 2009 e il 2024 Sacbo ha pagato più di mezzo miliardo di euro di questi incentivi: secondo alcune fonti di Sacbo (cfr Corriere) 400 milioni sarebbero andati solo a Ryanair.\r

\r

Il dialogo naturalmente è aperto, vediamo cosa succederà.","post_title":"Ryanair-Bergamo Orio al Serio, crisi sull'accordo commerciale","post_date":"2025-08-27T11:30:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1756294251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano si conferma una delle principali porte d’accesso al business travel in Italia. Centro economico, fieristico e congressuale di rilievo internazionale, la città accoglie ogni giorno un flusso costante di professionisti in arrivo da tutta la penisola e dalle principali capitali europee.\r

\r

Ma Milano non è solo sede di incontri d’affari: è anche un contesto urbano vivace, dinamico, ricco di opportunità per trascorrere un soggiorno piacevole a 360 gradi, anche nei dintorni della metropoli.\r

Vivere Milano dopo gli impegni lavorativi\r

Anche con poche ore a disposizione dopo gli impegni di lavoro, Milano offre numerose possibilità per rilassarsi e lasciarsi sorprendere.\r

\r

Per iniziare la serata in modo piacevole, i rooftop rimangono una scelta sempre apprezzata. La metropoli lombarda è infatti ricca di terrazze curate e locali panoramici dove l’aperitivo diventa un piccolo rituale serale. Tra questi, merita senza dubbio una menzione Terrazza Triennale, un ambiente raffinato affacciato sul verde del Parco Sempione, dove architettura e natura dialogano in armonia, così come Ceresio 7, che regala un’atmosfera glamour unica con le sue piscine panoramiche e la vista sui tetti milanesi.\r

\r

Chi desidera immergersi nell’arte e nella cultura può approfittare delle aperture serali di alcuni dei più importanti poli museali. Il Museo del Novecento, a due passi dal Duomo, permette di esplorare capolavori del XX secolo in un contesto suggestivo, ideale anche per una visita veloce ma intensa. In alternativa, è possibile visitare la Fondazione Prada, che ospita mostre temporanee di grande impatto, spesso legate ai linguaggi dell’arte e del pensiero contemporaneo.\r

\r

Per la cena, è possibile valutare di esplorare le proposte del quartiere di Brera, con le sue stradine acciottolate, le gallerie d’arte e i bistrot eleganti, risultando la scelta perfetta per chi cerca un’atmosfera intima, raffinata e romantica. Dall’altra parte, Isola si presenta come il volto più giovane e creativo della città: un quartiere dinamico, vibrante, ricco di locali informali, trattorie moderne e cucine etniche. Qui si respira un’energia autentica, ideale per chi desidera vivere la città in modo più spontaneo.\r

\r

Per concludere la serata, basta lasciarsi guidare dalla curiosità. Una passeggiata tra le linee futuristiche di Piazza Gae Aulenti offre uno sguardo sulla Milano contemporanea, tra grattacieli, installazioni e giochi di luce. Chi cerca un’atmosfera più rilassata e vibrante può invece dirigersi verso i Navigli, sempre animati, tra ponti storici, vicoli pittoreschi e locali che restano aperti fino a tardi.\r

Prolungare il soggiorno: mini-escape a portata di treno\r

Sempre più spesso, chi si trova a Milano per lavoro sceglie di trattenersi nel fine settimana, trasformando la trasferta in un’occasione per scoprire anche il territorio circostante.\r

\r

Grazie alla sua posizione strategica e a una rete ferroviaria ad alta frequenza, è possibile raggiungere in meno di un’ora località ricche di fascino, andando alla scoperta di arte, paesaggi e buona cucina.\r

\r

A questo proposito, mete come Como e Bergamo risultano senza dubbio destinazioni ideali, offrendo un mix di cultura e lifestyle che ben si adatta alle esigenze del viaggiatore contemporaneo.\r

Como: arte, lago e buona cucina a un’ora da Milano\r

Situata a meno di un’ora di treno da Milano, con collegamenti ferroviari frequenti, Como è una destinazione ideale per chi sceglie di prolungare il soggiorno oltre gli impegni lavorativi, trasformando una trasferta in un breve weekend tra bellezze paesaggistiche e sapori autentici.\r

\r

Il cuore storico di Como si sviluppa attorno a Piazza Duomo, dominata dalla cattedrale e dal Broletto, testimonianze architettoniche che raccontano il passato civile e religioso della città. Da qui, in pochi minuti a piedi, si raggiunge il lungolago, dove si aprono scenari suggestivi e partono i battelli per crociere panoramiche sul primo bacino del Lario. Anche un breve itinerario consente di ammirare alcune delle ville più iconiche della zona, come Villa Olmo, Villa Erba e Villa del Grumello, immerse nel verde e affacciate sull’acqua.\r

\r

Un classico del weekend è la salita in funicolare a Brunate: in pochi minuti si raggiunge un punto panoramico che regala una vista aperta sul lago, sulla città e sulle montagne circostanti. È un’esperienza accessibile, apprezzata da chi cerca una pausa rigenerante senza allontanarsi troppo.\r

\r

Per quanto riguarda la gastronomia, Como offre una cucina legata al territorio, con proposte semplici ma di grande identità. Dai ristoranti vista lago alle trattorie nel centro storico, è possibile assaporare specialità come il risotto al pesce persico, i missoltini con polenta, il lavarello alla griglia e i dolci a base di castagne, miele e piccoli frutti. Una cucina che riflette l’incontro tra tradizione lacustre e influenze alpine, perfetta per completare una giornata all’insegna del relax e della scoperta.\r

Bergamo Alta: storia, panorami e sapori in una cornice unica\r

A meno di un’ora di treno da Milano, anche Bergamo è una destinazione ideale per chi decide di fermarsi un giorno in più dopo gli impegni di lavoro. Ben collegata e facilmente accessibile, offre un centro storico di grande fascino, perfetto per una visita nel fine settimana.\r

\r

La parte alta della città, racchiusa dalle mura veneziane dichiarate patrimonio UNESCO, si raggiunge con una breve salita in funicolare. Una volta arrivati, ci si trova immersi in un’atmosfera fuori dal tempo: vicoli in pietra, antiche torri e palazzi nobiliari disegnano un contesto urbano che ha mantenuto intatto il suo carattere storico.\r

\r

Piazza Vecchia è il cuore della Città Alta. Qui si affacciano il Palazzo della Ragione, la fontana Contarini e la Biblioteca Civica, mentre a pochi passi si trovano la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Cappella Colleoni, due capolavori dell’arte lombarda. Le passeggiate lungo le mura offrono splendide vedute sulla città bassa e, nelle giornate limpide, sulla pianura e sulle Prealpi.\r

\r

Per quanto riguarda la cucina locale, visitare Bergamo significa scoprire piatti tipici come i casoncelli, la polenta taragna, i formaggi delle valli e un dolce iconico come polenta e osei.\r

Come arrivare: Milano a portata di treno\r

Per chi viaggia per lavoro, il treno al giorno d’oggi costituisce l’opzione ideale per raggiungere Milano senza stress, soprattutto se si parte da un’altra grande città del nostro Paese come Roma, Torino, Bologna, Firenze o Napoli. La metropoli lombarda, infatti, è perfettamente connessa con il resto d’Italia grazie a una rete ferroviaria capillare, con corse frequenti.\r

\r

In particolare, grazie ai collegamenti ad alta velocità, raggiungere il cuore di Milano è semplice e veloce. Scopri la tratta Roma – Milano con Italo Treno e inizia il tuo city break già a bordo.\r

\r

L’arrivo nelle stazioni principali della città permette di raggiungere rapidamente le principali aree direzionali, i poli fieristici e i quartieri più dinamici, senza necessità di trasferimenti lunghi o complicati. Un vantaggio concreto per chi vuole unire attività professionali e momenti di svago, ottimizzando ogni fase del viaggio.\r

\r

A Milano anche un viaggio di lavoro può quindi diventare un’occasione per scoprire luoghi, sapori e atmosfere che meritano tempo. Basta poco per trasformare un impegno professionale in un’esperienza da ricordare.","post_title":"Milano oggi: destinazione ideale per city break e bleisure, tra cultura urbana e lifestyle","post_date":"2025-08-27T10:37:38+00:00","category":["incoming","informazione-pr"],"category_name":["Incoming","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1756291058000]}]}}