Ryanair punta a due nuove basi in Italia. Trovata l’intesa su Palermo Ryanair mantiene elevate le aspettative di crescita sul mercato Italia, a dispetto delle problematiche legate ai ritardi delle consegue da parte di Boeing per i B737 Max. Nel mirino della low cost irlandese un +10% con l’apertura di altre due basi nel Belpaese, che si sommeranno alle 17 già operative. Il nostro si conferma quindi un mercato chiave per la compagnia, dove nel 2023 ha trasportato 60 milioni di passeggeri: come si legge da Il Sole 24 Ore, Ryanair si è confermata l’anno scorso primo vettore nazionale, come lo è del resto in Spagna e in altri otto paesi europei. La posizione della low cost riguardo all’operazione Lufthansa-Ita Airways punta il dito su Linate: «Siamo sempre aperti alle novità, ma non vogliamo crescere a costi eccessivi. Se altri vogliono farlo, vorrà dire che dovranno liberare spazi a Malpensa dandoci la possibilità di crescere ancora» ha affermato il ceo del gruppo, Michael O’Leary. Una crescita in Italia che, come sovente ricordato dal ceo, è minata dai costi ritenuti elevati della tassa di imbarco: «L’Italia potrebbe crescere di più se venisse abolita l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani». Da segnalare, infine, la decisione di restare a Palermo, dopo la lunga querelle con Gesap, società di gestione dello scalo siciliano: Ryanair ha trovato l’intesa per un nuovo accordo a lungo termine – 5 anni – con l’0biettivo di aumentare di un ulteriore milione di passeggeri il traffico, crescita che vale mezzo miliardo di euro di giro d’affari. Condividi

