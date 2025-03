Articoli che potrebbero interessarti:

Questa ultima azione dell'Acgm contro Ryanair è un tentativo disperato da parte dello staff dell'Agcm di salvare la faccia e giustificare i loro sforzi falliti nel creare un caso contro Ryanair, prima riguardo ai voli per la Sicilia e la Sardegna, poi riguardo agli 'algoritmi' e ora riguardo al modello di distribuzione pro-consumatore di Ryanair. «Ryanair chiede al Consiglio dell'Agcm di rendere responsabile il proprio personale per le loro azioni irresponsabili e di garantire che i soldi dei contribuenti italiani non vengano sprecati in una caccia alle streghe spinta da ragioni personali». Testa a testa Ryanair-Antitrust: la replica della low cost La low cost prevede «di eliminare quasi tutte le fee di check-in in aeroporto a partire da novembre 2025, poiché tutti i passeggeri si saranno registrati online o tramite app per generare la loro carta d'imbarco digitale. «Come in altri settori di biglietteria (concerti, stadi sportivi, ferrovie, ecc.), c'è stato un significativo passaggio all'uso dello smartphone e, poiche' quasi l'80% dei clienti Ryanair già utilizzano l'app myRyanair, è giunto il momento di far passare anche i restanti passeggeri al digitale, che consentirà loro di ridurre il loro impatto in termini di carbon footprint e avere un'esperienza di viaggio più fluida e migliorata a partire da novembre 2025, con Ryanair che continua a crescere fino a raggiungere i 300 milioni di passeggeri nel prossimo decennio» commenta Dara Brady, cmo della compagnia aerea. Ryanair: l'obbligo di carta d'imbarco digitale slitta da maggio al prossimo novembre Partendo da Engelberg, piccolo villaggio montano sviluppatosi attorno al monastero benedettino e oggi considerata una tra le 10 stazioni sciistiche più importanti della Svizzera, si può raggiungere la vetta del Titlis prendendo prima la cabinovia Titlis Express e poi il Titlis Rotair, la prima funivia girevole al mondo. «Durante l'inverno abbiamo molti ospiti provenienti dall'Europa che vengono a Engelberg per sciare - dichiara Sergio Scheiwiller, sales manager markets West di Titlis - In primavera ed estate invece abbiamo molti indiani, poiché sul Titlis sono stati girati diversi film di Bollywood. Ma in generale la nostra montagna è una destinazione internazionale, che attira visitatori da tutto il mondo in tutte le stagioni». Ponte tibetano alla stazione di 3030 metri con vista impagabile sulla catena delle Alpi Bernesi, grotta nel ghiacciaio, snow park con discese per slittini, pista dedicata con le prime moto da neve elettriche al mondo, percorsi per ciaspole, senza dimenticare gli oltre 80 km di piste di sci. Questa l'offerta invernale del Titlis, destinazione che ha registrato anche in questa stagione un forte interesse da parte di turisti provenienti, oltre che dalla stessa Svizzera, anche da Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti. Come commenta Scheiwiller, «Sono davvero numerose le attività disponibili per chi sceglie il Titis come destinazione, sia nella stagione invernale, ancora attiva grazie alla copiosa neve presente in alta quota, che in estate con un'offerta molto apprezzata anche fuori Europa, sul mercato asiatico, indiano e americano». Le proposte per la stagione estiva In estate l'offerta è altrettanto varia, e focalizzata su diversi target, con proposte di camminate attorno al Trübsee, dove è possibile anche remare prendendo una delle tante barche di legno disponibili gratuitamente sulle sponde del lago, oppure avventurarsi nell'escursione dei 4 laghi fino alla Engstlenalp e al comprensorio Melchsee Frutt, il trail dello Jochpass, un flow trail ideale sia per principianti che per biker più esperti. Tra le tante attività per la stagione calda, anche la Trotti bike per scendere a valle su monopattini, la via ferrata Graustock, le escursioni sui numerosi sentieri e la teleferica sul lago. «Per il pubblico italiano raggiungere Engelberg e il comprensorio sciistico del Titlis è molto agevole, grazie anche agli oltre 40 collegamenti ferroviari giornalieri da Milano verso la Svizzera - commenta Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo in Italia - I treni continuano ad essere al centro della promozione di Svizzera Turismo, e insieme ai nostri partner puntiamo alla destagionalizzazione, alla promozione di vacanze sostenibili, di itinerari meno conosciuti e alla politica dello "stay longer». Dalla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere sono nate offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, e incentivare così gli ospiti a visitare le città svizzere durante tutto l'anno. Uno sguardo al futuro Con #Future Proof la montagna più iconica del Canton Obvaldo si proietta in una dimensione di sviluppo e crescita, con un primo traguardo che sarà raggiunto già del 2025 con la messa in servizio della nuova funivia monofilare tra Stand e Titlis. La Titlis Connect sarà utilizzata principalmente per le evacuazioni e il trasporto di materiali. E dal 2026 consentirà di raggiungere la cima 365 giorni all'anno, poiché sarà in grado di trasportare anche persone durante il periodo di manutenzione annuale del Rotair. La secondo fase è l'inaugurazione della torre "Titlis Tower" nella primavera del 2026, che ospiterà un ristorante panoramico, e la terza fase sarà l'apertura della stazione di montagna "Titlis Peak Station" nel 2029. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli architetti Herzog & de Meuron. Titlis: una stagione senza fine per l'icona delle Alpi Svizzere Nel mese di febbraio, inoltre, il traffico nazionale di linea è cresciuto del 12,1%, mentre quello internazionale è aumentato del 34,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Le tre destinazioni più popolari sono state Roma, Tirana e Catania. Alla crescita del traffico hanno contribuito, in particolare, l'incremento delle frequenze e della capacità di Klm (Amsterdam), il potenziamento del volo per Tirana e il nuovo volo per Budapest (operati da Wizz Air) e l'incremento della capacità da parte di Ryanair sulle rotte domestiche di Bari, Palermo e Catania oltre a quella su Londra. «Gli ottimi risultati conseguiti dall'Aeroporto di Genova in questi primi due mesi del 2025 consolidano il percorso di crescita intrapreso dallo scalo nell'ultimo anno - ha commentato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Grazie alla ricapitalizzazione effettuata dai soci ora la società è in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario e nelle condizioni per superare già a fine 2025, con un anno di anticipo rispetto al piano industriale, gli 1,5 milioni di passeggeri movimentati nel 2019, raggiungendo un nuovo record storico per lo scalo». Genova: il traffico passeggeri del primo bimestre 2025 supera il record del 2019 È un'occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell'anno». Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti. I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00. I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell'8 marzo ma si interessano l'intera settimana in corso. Valle d'Aosta: appuntamento l'8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale Secondo quanto si legge da Il Messaggero, l'indagine era stata avviata dopo il «consistente precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio» dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della stessa low cost e «nell'offerta di condizioni peggiorative tramite gds, così impedendo e/o ostacolando» le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia. Il tutto a scapito di «una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori». L'Agcm ha fissato in 30 giorni il termine entro il quale Ryanair potrà presentare «nuovi scritti difensivi e chiedere di essere sentita». L'Antitrust striglia Ryanair: «Informazioni fuorvianti sull'indagine in corso» Ryanair: a febbraio il traffico passeggeri cresce a doppia cifra, +14% La low cost non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa in Puglia quest'estate, a causa della persistenza dell'addizionale municipale: «Mentre da una parte Ryanair elogia il sindaco di Brindisi per la sua visione e approccio nel sostenere la crescita del turismo, migliorando la connettività e abbassando di conseguenza le tariffe per i cittadini e i visitatori della regione Puglia - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy - fermando l'aumento dell'addizionale municipale, dall'altra, dall'altra la Puglia ha l'opportunità di registrare una maggiore crescita del traffico e del turismo nei prossimi anni, qualora la Regione e il Governo Italiano abolissero l'eccessiva addizionale municipale. Se il Governo italiano abolisse l'addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, supportando una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte». Ryanair in Puglia: obiettivo 6,6 milioni di passeggeri all'anno Durante la conferenza che si è svolta ieri a Varsavia, O'Leary ha spiegato che l'aumento è dovuto a una serie di fattori, tra cui il miglioramento della situazione consegne di Boeing: il ceo si è detto ottimista sul fatto che il colosso aerospaziale riuscirà a recuperare i ritardi entro l'estate del 2026, garantendo così una maggiore stabilità operativa. Ucraina Confermati i piani di ritorno nei cieli dall'Ucraina, entro sei settimane dall'eventuale cessate il fuoco: la low cost conta di operare 6-8 rotte dalla Polonia verso l'Ucraina dalla Polonia. Sempre dalla Polonia saranno 24 le rotte lanciate per l'estate 2025, segnando un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione nell'Europa orientale. O'Leary ha anche espresso l'intenzione, una volta finita la guerra, di aprire basi operative a Kyiv e Lviv entro 12 mesi dalla riapertura dello spazio aereo ucraino, con l'obiettivo di trasportare da 2 a 5 milioni di passeggeri all'anno nel giro di uno o due anni. I tagli sul network europeo Infine, conferme anche in relazione ai già annunciati tagli di alcune rotte a causa dell'aumento delle tasse sui voli imposto dall'Unione europea: la cost irlandese aveva già manifestato il proprio disappunto nei confronti di queste misure e anche l'Italia si trova a farne i conti, con la riduzione dei voli in partenza da Roma Fiumicino. Per il resto, spiccano le cancellazioni fra Germania, Spagna, Danimarca e Francia: la Spagna, con una riduzione del traffico del 18%, corrispondente a circa 800mila posti in meno su 12 rotte; la Danimarca vede l'eliminazione di vari collegamenti per Aalborg a partire da marzo e la chiusura della base di Billund. La Germania vedrà a sua volta un taglio del 12% dei voli, con almeno 22 rotte cancellate e un forte calo dei collegamenti da Amburgo (meno 60%); le basi di Dresda, Dortmund e Lipsia verranno chi [post_title] => O'Leary, Ryanair: le tariffe aumenteranno del 4%-6% per l'estate 2025 [post_date] => 2025-02-27T09:43:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740649428000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair antitrust la testa a testa ryanair antitrust la replica della low costreplica della low cost" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1134,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair risponde con una nota ufficiale al pronunciamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che accusava la low cost di «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste» dell’Agcm del dicembre 2023, sul potenziale «abuso di posizione dominante».\r

\r

«L'Agcm continua a disattendere le sentenze della Corte d'Appello di Milano, che a gennaio 2024 ha confermato che il modello di distribuzione di Ryanair avvantaggia i consumatori e non costituisce alcun abuso di posizione dominante - si legge nella comunicazione della low cost -. Questa ultima azione dell'Acgm contro Ryanair è un tentativo disperato da parte dello staff dell'Agcm di salvare la faccia e giustificare i loro sforzi falliti nel creare un caso contro Ryanair, prima riguardo ai voli per la Sicilia e la Sardegna, poi riguardo agli 'algoritmi' e ora riguardo al modello di distribuzione pro-consumatore di Ryanair.\r

\r

«Ryanair chiede al Consiglio dell'Agcm di rendere responsabile il proprio personale per le loro azioni irresponsabili e di garantire che i soldi dei contribuenti italiani non vengano sprecati in una caccia alle streghe spinta da ragioni personali».","post_title":"Testa a testa Ryanair-Antitrust: la replica della low cost","post_date":"2025-03-05T12:38:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741178296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha deciso di posticipare il passaggio alle carte d’imbarco completamente digitali all'inizio dell’operativo invernale, previsto per il 3 novembre 2025. \r

\r

Da novembre quindi - non più da maggio come inizialmente previsto - i passeggeri non dovranno più scaricare e stampare una carta d'imbarco cartacea, ma utilizzeranno invece la carta d'imbarco digitale generata nell'app \"myRyanair\" durante il check-in. Attualmente, quasi l'80% dei 200 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già carte d'imbarco digitali.\r

\r

La low cost prevede «di eliminare quasi tutte le fee di check-in in aeroporto a partire da novembre 2025, poiché tutti i passeggeri si saranno registrati online o tramite app per generare la loro carta d'imbarco digitale. \r

\r

«Come in altri settori di biglietteria (concerti, stadi sportivi, ferrovie, ecc.), c'è stato un significativo passaggio all'uso dello smartphone e, poiche’ quasi l'80% dei clienti Ryanair già utilizzano l'app myRyanair, è giunto il momento di far passare anche i restanti passeggeri al digitale, che consentirà loro di ridurre il loro impatto in termini di carbon footprint e avere un'esperienza di viaggio più fluida e migliorata a partire da novembre 2025, con Ryanair che continua a crescere fino a raggiungere i 300 milioni di passeggeri nel prossimo decennio» commenta Dara Brady, cmo della compagnia aerea.","post_title":"Ryanair: l'obbligo di carta d'imbarco digitale slitta da maggio al prossimo novembre","post_date":"2025-03-05T10:41:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741171281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La testa tra le nuvole e i piedi sul ghiacciaio, questa la sensazione che si prova quando si arriva al Titlis, la più alta montagna del Canton Obvaldo, sulle Alpi Bernesi. Partendo da Engelberg, piccolo villaggio montano sviluppatosi attorno al monastero benedettino e oggi considerata una tra le 10 stazioni sciistiche più importanti della Svizzera, si può raggiungere la vetta del Titlis prendendo prima la cabinovia Titlis Express e poi il Titlis Rotair, la prima funivia girevole al mondo.\r

\r

«Durante l'inverno abbiamo molti ospiti provenienti dall'Europa che vengono a Engelberg per sciare - dichiara Sergio Scheiwiller, sales manager markets West di Titlis - In primavera ed estate invece abbiamo molti indiani, poiché sul Titlis sono stati girati diversi film di Bollywood. Ma in generale la nostra montagna è una destinazione internazionale, che attira visitatori da tutto il mondo in tutte le stagioni».\r

\r

Ponte tibetano alla stazione di 3030 metri con vista impagabile sulla catena delle Alpi Bernesi, grotta nel ghiacciaio, snow park con discese per slittini, pista dedicata con le prime moto da neve elettriche al mondo, percorsi per ciaspole, senza dimenticare gli oltre 80 km di piste di sci. Questa l’offerta invernale del Titlis, destinazione che ha registrato anche in questa stagione un forte interesse da parte di turisti provenienti, oltre che dalla stessa Svizzera, anche da Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti.\r

Come commenta Scheiwiller, «Sono davvero numerose le attività disponibili per chi sceglie il Titis come destinazione, sia nella stagione invernale, ancora attiva grazie alla copiosa neve presente in alta quota, che in estate con un’offerta molto apprezzata anche fuori Europa, sul mercato asiatico, indiano e americano».\r

Le proposte per la stagione estiva\r

In estate l’offerta è altrettanto varia, e focalizzata su diversi target, con proposte di camminate attorno al Trübsee, dove è possibile anche remare prendendo una delle tante barche di legno disponibili gratuitamente sulle sponde del lago, oppure avventurarsi nell’escursione dei 4 laghi fino alla Engstlenalp e al comprensorio Melchsee Frutt, il trail dello Jochpass, un flow trail ideale sia per principianti che per biker più esperti. Tra le tante attività per la stagione calda, anche la Trotti bike per scendere a valle su monopattini, la via ferrata Graustock, le escursioni sui numerosi sentieri e la teleferica sul lago.\r

\r

«Per il pubblico italiano raggiungere Engelberg e il comprensorio sciistico del Titlis è molto agevole, grazie anche agli oltre 40 collegamenti ferroviari giornalieri da Milano verso la Svizzera - commenta Laura Zancolò, key account manager Svizzera Turismo in Italia - I treni continuano ad essere al centro della promozione di Svizzera Turismo, e insieme ai nostri partner puntiamo alla destagionalizzazione, alla promozione di vacanze sostenibili, di itinerari meno conosciuti e alla politica dello “stay longer».\r

\r

Dalla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere sono nate offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, e incentivare così gli ospiti a visitare le città svizzere durante tutto l’anno.\r

Uno sguardo al futuro\r

Con #Future Proof la montagna più iconica del Canton Obvaldo si proietta in una dimensione di sviluppo e crescita, con un primo traguardo che sarà raggiunto già del 2025 con la messa in servizio della nuova funivia monofilare tra Stand e Titlis. La Titlis Connect sarà utilizzata principalmente per le evacuazioni e il trasporto di materiali. E dal 2026 consentirà di raggiungere la cima 365 giorni all'anno, poiché sarà in grado di trasportare anche persone durante il periodo di manutenzione annuale del Rotair. La secondo fase è l'inaugurazione della torre \"Titlis Tower\" nella primavera del 2026, che ospiterà un ristorante panoramico, e la terza fase sarà l'apertura della stazione di montagna \"Titlis Peak Station\" nel 2029. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli architetti Herzog & de Meuron.\r

\r

[gallery ids=\"485876,485877,485878\"]","post_title":"Titlis: una stagione senza fine per l'icona delle Alpi Svizzere","post_date":"2025-03-05T09:56:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1741168594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola alto l'inizio 2025 dell'aeroporto di Genova, che nei due mesi di gennaio e febbraio ha registrato oltre 156.000 passeggeri, +14,2% rispetto al medesimo periodo del 2024. Dato superiore anche a quello del 209, con un +6% su quello che era stato il migliore anno di sempre dello scalo.\r

\r

Nel mese di febbraio, inoltre, il traffico nazionale di linea è cresciuto del 12,1%, mentre quello internazionale è aumentato del 34,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Le tre destinazioni più popolari sono state Roma, Tirana e Catania.\r

\r

Alla crescita del traffico hanno contribuito, in particolare, l’incremento delle frequenze e della capacità di Klm (Amsterdam), il potenziamento del volo per Tirana e il nuovo volo per Budapest (operati da Wizz Air) e l’incremento della capacità da parte di Ryanair sulle rotte domestiche di Bari, Palermo e Catania oltre a quella su Londra.\r

\r

«Gli ottimi risultati conseguiti dall’Aeroporto di Genova in questi primi due mesi del 2025 consolidano il percorso di crescita intrapreso dallo scalo nell’ultimo anno - ha commentato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Grazie alla ricapitalizzazione effettuata dai soci ora la società è in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario e nelle condizioni per superare già a fine 2025, con un anno di anticipo rispetto al piano industriale, gli 1,5 milioni di passeggeri movimentati nel 2019, raggiungendo un nuovo record storico per lo scalo».\r

\r

","post_title":"Genova: il traffico passeggeri del primo bimestre 2025 supera il record del 2019","post_date":"2025-03-05T09:25:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741166722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento a Pila l’8 marzo con uno degli eventi più suggestivi della stagione invernale: la Fiaccolata di Carnevale che prenderà il via alle 16.00 presso la baita in quota Hermitage, punto di ritrovo dove i partecipanti potranno prepararsi per l'evento mascherato e divertirsi con il dj set di Dea Service.\r

\r

«La Fiaccolata di Carnevale rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra stagione invernale - commenta Felice Piccolo, presidente del Consorzio Espace de Pila -. È un'occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell'anno».\r

\r

Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti.\r

\r

I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00.\r

\r

I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell'8 marzo ma si interessano l'intera settimana in corso.","post_title":"Valle d'Aosta: appuntamento l'8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale","post_date":"2025-03-04T11:38:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741088308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora testa a testa fra l'Antitrust e Ryanair: questa volta l'autorità di controllo dei mercati accusa la low cost di aver fornito «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste» dell'Agcm del dicembre 2023, sul potenziate «abuso di posizione dominante».\r

\r

Secondo quanto si legge da Il Messaggero, l'indagine era stata avviata dopo il «consistente precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio» dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della stessa low cost e «nell'offerta di condizioni peggiorative tramite gds, così impedendo e/o ostacolando» le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia.\r

\r

Il tutto a scapito di «una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori».\r

\r

L'Agcm ha fissato in 30 giorni il termine entro il quale Ryanair potrà presentare «nuovi scritti difensivi e chiedere di essere sentita».","post_title":"L'Antitrust striglia Ryanair: «Informazioni fuorvianti sull'indagine in corso»","post_date":"2025-03-04T10:27:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741084020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato lo scorso febbraio 12,6 milioni di passeggeri, per una crescita del 14% rispetto allo stesso mese del 2024 (quando i passeggeri erano stati 11,1 milioni), con un load factor del 92%, in linea con il risultato dell'anno precedente.\r

\r

La low cost irlandese ha operato nello stesso periodo oltre 71.360 voli.\r

\r

Nell'arco dei 12 mesi a febbraio 2025, Ryanair ha trasportato 198,8 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor stabile al 94%.","post_title":"Ryanair: a febbraio il traffico passeggeri cresce a doppia cifra, +14%","post_date":"2025-03-04T09:40:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741081206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Ryanair dalla Puglia conta nel 2025 un totale di cinque aeromobili basati, di cui tre a Bari e due a Brindisi, che serviranno un network di 82 rotte (59 a Bari e 23 a Brindisi). L'obiettivo è quello di trasportare 6,6 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

La low cost non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa in Puglia quest’estate, a causa della persistenza dell’addizionale municipale: «Mentre da una parte Ryanair elogia il sindaco di Brindisi per la sua visione e approccio nel sostenere la crescita del turismo, migliorando la connettività e abbassando di conseguenza le tariffe per i cittadini e i visitatori della regione Puglia - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy - fermando l'aumento dell’addizionale municipale, dall’altra, dall’altra la Puglia ha l’opportunità di registrare una maggiore crescita del traffico e del turismo nei prossimi anni, qualora la Regione e il Governo Italiano abolissero l'eccessiva addizionale municipale. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, supportando una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte». ","post_title":"Ryanair in Puglia: obiettivo 6,6 milioni di passeggeri all'anno","post_date":"2025-02-27T11:25:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740655538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un lieve aumento per le tariffe Ryanair durante l'estate 2025: ad annunciarlo è il ceo del gruppo, Michael O'Leary, che quantifica il rialzo nell'ordine del «+4-6%», balzello che consentirà comunque di viaggiare «ancora a prezzi leggermente più bassi rispetto all'estate del 2023, ma con un leggero aumento rispetto al 2024».\r

\r

Durante la conferenza che si è svolta ieri a Varsavia, O’Leary ha spiegato che l’aumento è dovuto a una serie di fattori, tra cui il miglioramento della situazione consegne di Boeing: il ceo si è detto ottimista sul fatto che il colosso aerospaziale riuscirà a recuperare i ritardi entro l’estate del 2026, garantendo così una maggiore stabilità operativa.\r

Ucraina\r

Confermati i piani di ritorno nei cieli dall'Ucraina, entro sei settimane dall'eventuale cessate il fuoco: la low cost conta di operare 6-8 rotte dalla Polonia verso l'Ucraina dalla Polonia. Sempre dalla Polonia saranno 24 le rotte lanciate per l'estate 2025, segnando un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione nell’Europa orientale. \r

\r

O’Leary ha anche espresso l’intenzione, una volta finita la guerra, di aprire basi operative a Kyiv e Lviv entro 12 mesi dalla riapertura dello spazio aereo ucraino, con l’obiettivo di trasportare da 2 a 5 milioni di passeggeri all’anno nel giro di uno o due anni.\r

\r

I tagli sul network europeo\r

\r

Infine, conferme anche in relazione ai già annunciati tagli di alcune rotte a causa dell'aumento delle tasse sui voli imposto dall’Unione europea: la cost irlandese aveva già manifestato il proprio disappunto nei confronti di queste misure e anche l'Italia si trova a farne i conti, con la riduzione dei voli in partenza da Roma Fiumicino.\r

\r

Per il resto, spiccano le cancellazioni fra Germania, Spagna, Danimarca e Francia: la Spagna, con una riduzione del traffico del 18%, corrispondente a circa 800mila posti in meno su 12 rotte; la Danimarca vede l'eliminazione di vari collegamenti per Aalborg a partire da marzo e la chiusura della base di Billund.\r

\r

La Germania vedrà a sua volta un taglio del 12% dei voli, con almeno 22 rotte cancellate e un forte calo dei collegamenti da Amburgo (meno 60%); le basi di Dresda, Dortmund e Lipsia verranno chiuse.\r

\r

","post_title":"O'Leary, Ryanair: le tariffe aumenteranno del 4%-6% per l'estate 2025","post_date":"2025-02-27T09:43:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1740649428000]}]}}