L’Antitrust striglia Ryanair: «Informazioni fuorvianti sull’indagine in corso» E’ ancora testa a testa fra l’Antitrust e Ryanair: questa volta l’autorità di controllo dei mercati accusa la low cost di aver fornito «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste» dell’Agcm del dicembre 2023, sul potenziate «abuso di posizione dominante». Secondo quanto si legge da Il Messaggero, l’indagine era stata avviata dopo il «consistente precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio» dei biglietti Ryanair tramite il sito internet della stessa low cost e «nell’offerta di condizioni peggiorative tramite gds, così impedendo e/o ostacolando» le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia. Il tutto a scapito di «una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori». L’Agcm ha fissato in 30 giorni il termine entro il quale Ryanair potrà presentare «nuovi scritti difensivi e chiedere di essere sentita». Condividi

