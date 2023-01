Ryanair accelera dal Veneto con 22 nuove rotte. Salgono a sei i velivoli basati nella regione Nuovo scatto di Ryanair sul Veneto da dove, per l’estate, decolleranno 22 nuove rotte (85 in totale) dagli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona; è previsto anche un aumento delle frequenze su 17 rotte già esistenti. La low cost baserà anche un ulteriore aeromobile a Venezia, con un investimento di 100 milioni di dollari e l’aggiunta di 30 posti di lavoro. Diventano quindi sei i velivoli posizionati sull’area, di cui 4 a Venezia e 2 a Treviso. Per la summer aumenteranno del 10% i voli da Verona e complessivamente i collegamenti settimanali saranno 850. Ulteriori investimenti sul Veneto sono subordinati al fatto che il Comune di Venezia riconsideri il suo progetto di introdurre una nuova tassa di 2,5 euro (per ogni passeggero in partenza) a partire da aprile 2023. “Il Comune dovrebbe mettere al primo posto l’economia ed il turismo locali, eliminare questa tassa e consentire a Ryanair di continuare a crescere con impatto positivo sui posti di lavoro/sull’occupazione e il turismo – spiega una nota della low cost -. Questa nuova tassa, che si aggiunge all’addizionale comunale pari a 6,5 euro (per ogni passeggero in partenza), non solo renderebbe Venezia non competitiva rispetto ad altre destinazioni Ue, ma impedirebbe alle compagnie aeree, come Ryanair, di investire e crescere ulteriormente; spostando invece la crescita verso altri aeroporti più efficienti dal punto di vista dei costi. “La velocità con cui Ryanair ha saputo intercettare la ripresa del mercato in post pandemia è stata determinante per il recupero del traffico degli aeroporti veneti nel 2022, contribuendo per oltre il 30% ai 15 milioni di passeggeri complessivi che hanno utilizzato gli scali di Venezia, Treviso e Verona, ricoprendo la posizione di primo vettore su tutti e tre gli aeroporti – ha sottolineato il direttore commerciale e marketing aviation del Gruppo Save, Camillo Bozzolo -. La potenzialità del nostro territorio ha dimostrato ancora una volta, nonostante il periodo difficile, la sua resilienza e le ampie opportunità di crescita, soprattutto in relazione a nuovi mercati internazionali pronti ad esprimere il loro interesse per il Nord Est”. Nel dettaglio le nuove rotta da Venezia sono: Alghero, Brindisi, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Bournemouth, Bristol, Colonia, Dublino, Edinburgo, Lamezia e Manchester. Da Verona si volerà anche verso Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tallin, Tolosa e Saragoza.

[post_title] => Pnrr: arrivano 1,4 miliardi per le imprese del ricettivo [post_date] => 2023-01-25T12:38:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674650315000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437925 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire dall'inizio del 2023, Finnair implementerà gradualmente la continuità dei prezzi nei canali di vendita attraverso Finnair.com e l'App mobile Finnair, nonché i canali Ndc per gli agenti partner. Ciò si traduce in prezzi più competitivi sui canali moderni rispetto a quelli offerti con il precedente sistema Edifact. Inoltre, nell’ottica di accelerare ulteriormente la trasformazione tecnologica del vettore, eliminerà gli itinerari nazionali finlandesi dalla distribuzione Edifact. I voli nazionali saranno disponibili ai clienti da maggio sui canali diretti della compagnia e nei punti vendita abilitati Ndc di Finnair. Questi cambiamenti non influiscono sui viaggi intercontinentali che partono dalla Finlandia verso un altro Paese o sulle rotte che partono all’estero per la Finlandia. Afferma Jenni Suomela, vice president, global sales and channel management del vettore. "Invitiamo i nostri partner b2b a unirsi a questo viaggio, cosicché i nostri clienti possano usufruire di questi vantaggi e siamo pronti a sostenere e aiutare i nostri partner in questa trasformazione". Digitalizzazione Questi cambiamenti sono fondamentali nel percorso dell'azienda verso la modernizzazione dei canali di vendita. Nel settembre 2021, infatti, l'aviolinea ha annunciato di voler adottare una distribuzione digitale entro la fine del 2025, eliminando gradualmente lo standard Edifact utilizzato finora. Dopo aver investito per anni nei canali diretti e nell'Ndc, Finnair aspira a passare alla distribuzione digitale moderna. Nel dicembre 2022, la compagnia ha annunciato un investimento informatico a lungo termine per rafforzare le capacità di vendita al dettaglio attraverso una gestione delle offerte e degli ordini all’avanguardia. Lo scorso anno, inoltre, Finnair ha introdotto il supplemento Edifact per le rotte dall’Europa, in diversi mercati dell'Asia (viaggi in partenza da Hong Kong, India, Giappone, Corea, Singapore, Thailandia e mercati offline) ma anche del Medio Oriente (viaggi che partono da Israele, Qatar ed Emirati Arabi Uniti) e ha rimosso il marchio Finnair Light da Edifact. [post_title] => Finnair rafforza gradualmente le nuove modalità di vendita [post_date] => 2023-01-25T12:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674648614000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno del Rose Garden Palace e dello Shangri La per il gruppo capitolino Omnia Hotels. Il primo è un boutique hotel situato a possi da via Veneto. Acquisito due anni fa, è attualmente in fase di completo restyling: sono già stati completati i restauri delle facciate, con uno sviluppo attuale del cantiere all’interno che, con l’hotel chiuso per lavori, porterà a un nuovo look nel design e negli arredi, sia nelle camere per gli ospiti sia in tutte le aree comuni, con particolare attenzione al giardino interno, già luogo di incontro in città e scenografia naturale per eventi privati. Nel quartiere Eur, lo Shangri La Roma Eur, dopo la completa ristrutturazione della struttura attuale, è ora oggetto di lavori per la realizzazione di un centro congressuale da 1.500 metri quadrati, insieme agli ampi spazi all’aperto, organizzati in maniera strategica per chi desidera un resort urbano, dove è prevista in futuro anche la costruzione di una piscina. “Il nostro obiettivo è continuare lungo la strada intrapresa con la riqualificazione delle strutture del nostro gruppo e la valorizzazione del patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti – spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. Per questo non ci siamo mai fermati, riuscendo anche a far crescere il nostro portfolio e la nostra organizzazione, sia pur in tempi complessi". E oggi la città di Roma vede Omnia Hotels impegnata nei progetti di riqualificazione anche degli altri suoi alberghi: dal Donna Laura Palace, il villino affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati che ha appena completato i lavori della facciata e del giardino interno, all’hotel Imperiale che darà nuovo lustro a via Veneto con la facciata totalmente restaurata, in fase di ultimazione. [post_title] => Omnia Hotels spinge sulle ristrutturazioni: per il 2013 focus sul Rose Garden e sullo Shangri La [post_date] => 2023-01-25T10:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674644335000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurowings allunga il passo verso la stagione estiva che vedrà la compagnia del gruppo Lufthansa tornare ai numeri del 2019 in termini di posti disponibili. La compagnia, come evidenziato dal ceo Jens Bischof, durante l'estate opererà con circa 125 velivoli che voleranno verso oltre 140 destinazioni in 37 Paesi. "Guardando al numero di posti disponibili, siamo di nuovo al livello del 2019". La compagnia aerea supererà del 10% l'ultimo anno pre-pandemia in termini di posti-chilometro grazie a un maggior numero di rotte a lungo raggio e a nuovi servizi a corto raggio. Grecia, Italia e Spagna saranno le tre principali destinazioni del vettore, con voli verso 16 aeroporti in Grecia, 15 in Italia e 14 in Spagna. Maiorca sarà la più grande destinazione singola con 400 voli settimanali da 20 aeroporti di partenza. Il ceo conferma che le tariffe saranno più elevate rispetto al passato, con aumenti tra il 10% e il 20% rispetto all'anno scorso a causa dell'inflazione e dei maggiori costi per il carburante, il personale e le tasse aeroportuali. Malgrado ciò la domanda di viaggio per l'estate, in questo primo scorcio dell'anno, è buona e le prenotazioni sono in anticipo dell'80% rispetto all'anno scorso. Massima cautela, però, sull'affidabilità dei voli durante l'estate, dopo i numerosi disservizi verificatisi negli aeroporti nel 2022: Bischof conferma che settore dell'aviazione nel suo complesso sta "lavorando per migliorare la situazione". [post_title] => Eurowings corre verso i livelli pre-Covid. Quindici le destinazioni servite in Italia [post_date] => 2023-01-25T10:09:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674641349000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437880 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_379784" align="alignleft" width="300"] Marco Troncone[/caption] “La decarbonizzazione del trasporto aereo è una priorità indiscutibile per assicurare sia lo sviluppo e la transizione “giusta” dell’intero comparto sia l’accesso alla mobilità per i cittadini": con queste parole Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, è intervenuto al Parlamento europeo a Bruxelles in occasione dell'evento “Decarbonizzare il settore aviazione: Aeroporti di Roma presenta una best practice italiana” promosso proprio da Adr per approfondire a livello europeo la finalità del “Patto per la Decarbonizzazione del trasporto aereo”. Obiettivo finale dell’osservatorio ideato dalla società di gestione degli aeroporti della Capitale è quello di di favorire e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore nel contesto degli SDGs e dell’Agenda 2030 prendendo a riferimento l’obiettivo di Net Zero Emissions entro il 2050. Troncone ha ribadito come il settore del trasporto aereo "produce oggi meno del 2% delle emissioni globali, e già da anni è fortemente impegnato a ridurre le proprie emissioni per raggiungere livelli sempre più elevati di sostenibilità. Ma il contributo isolato delle singole aziende non è sufficiente. Per questo ci siamo fatti promotori del Patto che è nato per definire una roadmap sulla decarbonizzazione, utile anche per inquadrare le necessarie policy abilitanti, e, dopo averlo riunito lo scorso settembre a Roma, ora lo presentiamo a Bruxelles, convinti che un settore aviation a zero emissioni sia possibile ma solo nei giusti tempi e con il contributo di tutti gli stakeholders. "Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione, sarà necessario perseguire una strategia multi-approccio che includa una molteplicità di soluzioni tecnologiche. Nel breve termine, l’opzione più avanzata sono i biocarburanti, i cc.dd. Saf, in quanto utilizzabili senza alcuna modifica tecnica dei velivoli, delle infrastrutture e dei mezzi per i rifornimenti” Lo scorso 21 settembre si è svolto al Leonardo da Vinci il primo Congresso Annuale del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo. La risposta del settore è stata pronta. Al momento, si tratta di un unicum a livello internazionale che dimostra la maturità di un comparto che, grazie alla guida dell’Enac e dei ministeri di riferimento, intende assicurare il proprio solido contributo ai decisori italiani ed europei, soprattutto in considerazione della complessità delle politiche pubbliche da adottare. Sarà, infatti, fondamentale identificare il percorso per raggiungere i target senza deprimere il settore incentivando gli investimenti in ricerca e sviluppo attraverso misure in grado di ridurre le emissioni come: biocarburanti, utilizzo di fonti rinnovabili, nuove tecnologie per la propulsione degli aerei e lo sviluppo dell’intermodalità. [post_title] => Adr, Troncone a Bruxelles: "La decarbonizzazione è una priorità indiscutibile" [post_date] => 2023-01-25T09:33:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674639236000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airlink torna a operare, dal prossimo 30 gennaio, i collegamenti di linea fra il Sudafrica e il Madagascar, dopo una sospensione di quasi tre anni. La ripresa dei voli che collegano Johannesburg con Antananarivo segue la revoca delle restrizioni di viaggio in Madagascar e il conseguente divieto di operare servizi aerei da e per il Sudafrica. Il Sudafrica è un importante mercato e un collegamento strategico per la catena di approvvigionamento del settore turistico business e leisure del Madagascar. L'aeroporto internazionale O.R. Tambo di Johannesburg sorge in una posizione ideale sia per le aziende basate in Madagascar sia per i viaggiatori che desiderano visitare le località all'interno del Sudafrica. Inoltre, grazie alle compagnie aeree partner di Airlink, possono raggiungere numerose destinazioni nelle Americhe, Regno Unito e Europa. Il servizio Johannesburg-Antananarivo, operato con Embraer, riprenderà con un volo settimanale ogni lunedì, per poi incrementare a tre voli settimanali dal 14 febbraio 2023. L’intenzione è di ripristinare i collegamenti quotidiani con l'aumento della domanda. [post_title] => Airlink torna in Madagascar con il ripristino dei voli da Johannesburg ad Antananarivo [post_date] => 2023-01-24T10:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674556185000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates in accelerata sull'estate italiana con una crescita delle frequenze operate verso Venezia e Bologna. I viaggiatori che volano con il vettore da Venezia e Bologna a Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno i loro viaggi. Nel dettaglio, dal prossimo 26 marzo la Venezia-Dubai sarà servita da un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Operato dal Boeing 777-300er, il collegamento aggiuntivo partirà da Dubai alle 09:05 e arriverà a Venezia alle 13:25. Il volo di ritorno decollerà da Venezia alle 15:35 e arriverà a Dubai alle 23:20. Dal 1° giugno, il servizio aggiuntivo del mercoledì porterà l'operatività della compagnia aerea a Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Bologna invece vedrà, dal 1° maggio, l'aggiunta di una frequenza che porterà a sei i voli settimanali. La nuova frequenza sarà quella del martedì e si aggiungerà a quelle del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Sulla rotta un Boeing 777-300er che partirà da Dubai alle 09:30 e arriverà a Bologna alle 13:50, mentre il volo di ritorno partirà da Bologna alle 15:20 e arriverà a Dubai alle 23:15. [post_title] => Emirates accelera da Venezia e Bologna con un maggior numero di frequenze [post_date] => 2023-01-23T15:22:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674487330000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà attiva dal prossimo 26 gennaio la nuova partnership tra i programmi fedeltà Accor e Ita Airways. L’accordo consentirà di convertire facilmente i punti All Reward e i punti Volare. I soci di All potranno in particolare guadagnare punti reward quando volano con Ita, convertendo 4 mila punti Volare in mille punti All. Quetsi potranno poi essere utilizzati per soggiorni in hotel a livello globale, per saldare tutto o parte del conto o per un upgrade della camera. I soci potranno inoltre utilizzare i loro punti tutto l'anno per accedere con i loro cari alle lounge Vip per alle principali manifestazioni sportive, alle masterclass culinarie, ai concerti jazz e ad altri eventi esclusivi, come per esempio un balletto a lume di candela dedicato a Tchaikovsky al teatro Ghione di Roma. Contemporaneamente, i soci All potranno scegliere di convertire i loro punti reward in punti Volare, per beneficiare di biglietti o upgrade di classe di servizio con Ita: 4 mila punti All Reward equivarranno a 5 mila punti Volare. "Siamo orgogliosi di collaborare con Ita. L'Italia è infatti uno dei Paesi più amati e visitati del pianeta ed è quindi uno dei nostri mercati prioritari per esperienze, partnership e sviluppo alberghiero - spiega il chief commercial officer Accor Europe, Ian Di Tullio -. L'introduzione di questo reciproco riconoscimento consentirà sia ai soci All (Accor Live Limitless), sia ai soci Volare di beneficiare di una proposta di valore più ricca". [post_title] => Al via nuova partnership tra i programmi fedeltà Accor e Ita Airways [post_date] => 2023-01-23T11:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674473448000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair accelera dal veneto con 22 nuove rotte salgono a sei i velivoli basati nella regione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1843,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo scatto di Ryanair sul Veneto da dove, per l'estate, decolleranno 22 nuove rotte (85 in totale) dagli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona; è previsto anche un aumento delle frequenze su 17 rotte già esistenti. La low cost baserà anche un ulteriore aeromobile a Venezia, con un investimento di 100 milioni di dollari e l'aggiunta di 30 posti di lavoro. Diventano quindi sei i velivoli posizionati sull'area, di cui 4 a Venezia e 2 a Treviso. Per la summer aumenteranno del 10% i voli da Verona e complessivamente i collegamenti settimanali saranno 850. \r

Ulteriori investimenti sul Veneto sono subordinati al fatto che il Comune di Venezia riconsideri il suo progetto di introdurre una nuova tassa di 2,5 euro (per ogni passeggero in partenza) a partire da aprile 2023. \"Il Comune dovrebbe mettere al primo posto l'economia ed il turismo locali, eliminare questa tassa e consentire a Ryanair di continuare a crescere con impatto positivo sui posti di lavoro/sull’occupazione e il turismo - spiega una nota della low cost -. Questa nuova tassa, che si aggiunge all’addizionale comunale pari a 6,5 euro (per ogni passeggero in partenza), non solo renderebbe Venezia non competitiva rispetto ad altre destinazioni Ue, ma impedirebbe alle compagnie aeree, come Ryanair, di investire e crescere ulteriormente; spostando invece la crescita verso altri aeroporti più efficienti dal punto di vista dei costi.\r

\"La velocità con cui Ryanair ha saputo intercettare la ripresa del mercato in post pandemia è stata determinante per il recupero del traffico degli aeroporti veneti nel 2022, contribuendo per oltre il 30% ai 15 milioni di passeggeri complessivi che hanno utilizzato gli scali di Venezia, Treviso e Verona, ricoprendo la posizione di primo vettore su tutti e tre gli aeroporti - ha sottolineato il direttore commerciale e marketing aviation del Gruppo Save, Camillo Bozzolo -. La potenzialità del nostro territorio ha dimostrato ancora una volta, nonostante il periodo difficile, la sua resilienza e le ampie opportunità di crescita, soprattutto in relazione a nuovi mercati internazionali pronti ad esprimere il loro interesse per il Nord Est”.\r

Nel dettaglio le nuove rotta da Venezia sono: Alghero, Brindisi, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Bournemouth, Bristol, Colonia, Dublino, Edinburgo, Lamezia e Manchester.\r

\r

Da Verona si volerà anche verso Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tallin, Tolosa e Saragoza.","post_title":"Ryanair accelera dal Veneto con 22 nuove rotte. Salgono a sei i velivoli basati nella regione","post_date":"2023-01-25T15:33:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674660839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciata già a fine agosto, viene finalmente messa a terra la parte degli aiuti previsti dal Pnrr per le imprese del ricettivo, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo del turismo (Fri-Tur). Si tratta di un contributo in conto capitale, concesso alle imprese beneficiarie utilizzando 180 milioni di risorse del Pnrr. A queste si aggiungono i finanziamenti agevolati, concessi da Cdp a valere sul Fri, per un importo complessivo fino a 600 milioni, in affiancamento a prestiti di pari importo e durata (fino a 15 anni) erogati dal settore bancario a condizioni di mercato. Per un totale di quasi 1,4 miliardi.\r

Santanché: dal 2023 il sorpasso sui dati pre-pandemici\r

\"E' una leva finanziaria necessaria per il turismo, perché dobbiamo alzare l'asticella - ha commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, in occasione di una conferenza stampa a Roma -. La richiesta è sempre più alta, il target sempre più esigente. Dobbiamo quindi aumentare la qualità dei nostri servizi per competere. La nuova leva si inserisce peraltro in un momento buono per l'industria dei viaggi: il 2023 sarà l'anno del sorpasso rispetto ai dati pre-pandemici\".\r

\r

Da qualche minuto è peraltro già attivo il sito con tutte le informazioni sulla misura, ha contestualmente rivelato Luigi Gallo, responsabile area innovazione di Invitalia, che gestirà la piattaforma: \"Dal prossimo 30 gennaio sarà invece possibile accedere e scaricare la domanda che si potrà poi inviare a partire dal 1° di marzo\".\r

Focus sugli investimenti da 500 mila a 10 milioni di euro\r

La misura si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balnearie e termali, strutture ricettive all'aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale. Sono richiesti investimenti medio-grandi, compresi tra 500 mila e 10 milioni di euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria, la realizzazione di piscine termali, l'acquisto o il rinnovo di arredi.\r

\r

Due le forme di agevolazione previste: il contributo diretto alla spesa, concessi dal ministero del Turismo, e un finanziamento agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti. Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia. Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all'apposita convenzione firmata da dicastero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cdp.\r

\r

","post_title":"Pnrr: arrivano 1,4 miliardi per le imprese del ricettivo","post_date":"2023-01-25T12:38:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1674650315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dall'inizio del 2023, Finnair implementerà gradualmente la continuità dei prezzi nei canali di vendita attraverso Finnair.com e l'App mobile Finnair, nonché i canali Ndc per gli agenti partner. Ciò si traduce in prezzi più competitivi sui canali moderni rispetto a quelli offerti con il precedente sistema Edifact.\r

\r

Inoltre, nell’ottica di accelerare ulteriormente la trasformazione tecnologica del vettore, eliminerà gli itinerari nazionali finlandesi dalla distribuzione Edifact. I voli nazionali saranno disponibili ai clienti da maggio sui canali diretti della compagnia e nei punti vendita abilitati Ndc di Finnair. Questi cambiamenti non influiscono sui viaggi intercontinentali che partono dalla Finlandia verso un altro Paese o sulle rotte che partono all’estero per la Finlandia.\r

\r

Afferma Jenni Suomela, vice president, global sales and channel management del vettore. \"Invitiamo i nostri partner b2b a unirsi a questo viaggio, cosicché i nostri clienti possano usufruire di questi vantaggi e siamo pronti a sostenere e aiutare i nostri partner in questa trasformazione\".\r

Digitalizzazione\r

Questi cambiamenti sono fondamentali nel percorso dell'azienda verso la modernizzazione dei canali di vendita. Nel settembre 2021, infatti, l'aviolinea ha annunciato di voler adottare una distribuzione digitale entro la fine del 2025, eliminando gradualmente lo standard Edifact utilizzato finora. Dopo aver investito per anni nei canali diretti e nell'Ndc, Finnair aspira a passare alla distribuzione digitale moderna. Nel dicembre 2022, la compagnia ha annunciato un investimento informatico a lungo termine per rafforzare le capacità di vendita al dettaglio attraverso una gestione delle offerte e degli ordini all’avanguardia.\r

\r

Lo scorso anno, inoltre, Finnair ha introdotto il supplemento Edifact per le rotte dall’Europa, in diversi mercati dell'Asia (viaggi in partenza da Hong Kong, India, Giappone, Corea, Singapore, Thailandia e mercati offline) ma anche del Medio Oriente (viaggi che partono da Israele, Qatar ed Emirati Arabi Uniti) e ha rimosso il marchio Finnair Light da Edifact.","post_title":"Finnair rafforza gradualmente le nuove modalità di vendita","post_date":"2023-01-25T12:10:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674648614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno del Rose Garden Palace e dello Shangri La per il gruppo capitolino Omnia Hotels. Il primo è un boutique hotel situato a possi da via Veneto. Acquisito due anni fa, è attualmente in fase di completo restyling: sono già stati completati i restauri delle facciate, con uno sviluppo attuale del cantiere all’interno che, con l’hotel chiuso per lavori, porterà a un nuovo look nel design e negli arredi, sia nelle camere per gli ospiti sia in tutte le aree comuni, con particolare attenzione al giardino interno, già luogo di incontro in città e scenografia naturale per eventi privati.\r

\r

Nel quartiere Eur, lo Shangri La Roma Eur, dopo la completa ristrutturazione della struttura attuale, è ora oggetto di lavori per la realizzazione di un centro congressuale da 1.500 metri quadrati, insieme agli ampi spazi all’aperto, organizzati in maniera strategica per chi desidera un resort urbano, dove è prevista in futuro anche la costruzione di una piscina.\r

\r

“Il nostro obiettivo è continuare lungo la strada intrapresa con la riqualificazione delle strutture del nostro gruppo e la valorizzazione del patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti – spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels -. Per questo non ci siamo mai fermati, riuscendo anche a far crescere il nostro portfolio e la nostra organizzazione, sia pur in tempi complessi\".\r

\r

E oggi la città di Roma vede Omnia Hotels impegnata nei progetti di riqualificazione anche degli altri suoi alberghi: dal Donna Laura Palace, il villino affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati che ha appena completato i lavori della facciata e del giardino interno, all’hotel Imperiale che darà nuovo lustro a via Veneto con la facciata totalmente restaurata, in fase di ultimazione.","post_title":"Omnia Hotels spinge sulle ristrutturazioni: per il 2013 focus sul Rose Garden e sullo Shangri La","post_date":"2023-01-25T10:58:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674644335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurowings allunga il passo verso la stagione estiva che vedrà la compagnia del gruppo Lufthansa tornare ai numeri del 2019 in termini di posti disponibili. La compagnia, come evidenziato dal ceo Jens Bischof, durante l'estate opererà con circa 125 velivoli che voleranno verso oltre 140 destinazioni in 37 Paesi. \"Guardando al numero di posti disponibili, siamo di nuovo al livello del 2019\". La compagnia aerea supererà del 10% l'ultimo anno pre-pandemia in termini di posti-chilometro grazie a un maggior numero di rotte a lungo raggio e a nuovi servizi a corto raggio.\r

\r

Grecia, Italia e Spagna saranno le tre principali destinazioni del vettore, con voli verso 16 aeroporti in Grecia, 15 in Italia e 14 in Spagna. Maiorca sarà la più grande destinazione singola con 400 voli settimanali da 20 aeroporti di partenza. \r

\r

Il ceo conferma che le tariffe saranno più elevate rispetto al passato, con aumenti tra il 10% e il 20% rispetto all'anno scorso a causa dell'inflazione e dei maggiori costi per il carburante, il personale e le tasse aeroportuali. Malgrado ciò la domanda di viaggio per l'estate, in questo primo scorcio dell'anno, è buona e le prenotazioni sono in anticipo dell'80% rispetto all'anno scorso. \r

\r

Massima cautela, però, sull'affidabilità dei voli durante l'estate, dopo i numerosi disservizi verificatisi negli aeroporti nel 2022: Bischof conferma che settore dell'aviazione nel suo complesso sta \"lavorando per migliorare la situazione\".","post_title":"Eurowings corre verso i livelli pre-Covid. Quindici le destinazioni servite in Italia","post_date":"2023-01-25T10:09:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674641349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_379784\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Troncone[/caption]\r

\r

“La decarbonizzazione del trasporto aereo è una priorità indiscutibile per assicurare sia lo sviluppo e la transizione “giusta” dell’intero comparto sia l’accesso alla mobilità per i cittadini\": con queste parole Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, è intervenuto al Parlamento europeo a Bruxelles in occasione dell'evento “Decarbonizzare il settore aviazione: Aeroporti di Roma presenta una best practice italiana” promosso proprio da Adr per approfondire a livello europeo la finalità del “Patto per la Decarbonizzazione del trasporto aereo”. Obiettivo finale dell’osservatorio ideato dalla società di gestione degli aeroporti della Capitale è quello di di favorire e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore nel contesto degli SDGs e dell’Agenda 2030 prendendo a riferimento l’obiettivo di Net Zero Emissions entro il 2050.\r

\r

Troncone ha ribadito come il settore del trasporto aereo \"produce oggi meno del 2% delle emissioni globali, e già da anni è fortemente impegnato a ridurre le proprie emissioni per raggiungere livelli sempre più elevati di sostenibilità. Ma il contributo isolato delle singole aziende non è sufficiente. Per questo ci siamo fatti promotori del Patto che è nato per definire una roadmap sulla decarbonizzazione, utile anche per inquadrare le necessarie policy abilitanti, e, dopo averlo riunito lo scorso settembre a Roma, ora lo presentiamo a Bruxelles, convinti che un settore aviation a zero emissioni sia possibile ma solo nei giusti tempi e con il contributo di tutti gli stakeholders.\r

\r

\"Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione, sarà necessario perseguire una strategia multi-approccio che includa una molteplicità di soluzioni tecnologiche. Nel breve termine, l’opzione più avanzata sono i biocarburanti, i cc.dd. Saf, in quanto utilizzabili senza alcuna modifica tecnica dei velivoli, delle infrastrutture e dei mezzi per i rifornimenti”\r

\r

Lo scorso 21 settembre si è svolto al Leonardo da Vinci il primo Congresso Annuale del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo. La risposta del settore è stata pronta. Al momento, si tratta di un unicum a livello internazionale che dimostra la maturità di un comparto che, grazie alla guida dell’Enac e dei ministeri di riferimento, intende assicurare il proprio solido contributo ai decisori italiani ed europei, soprattutto in considerazione della complessità delle politiche pubbliche da adottare. Sarà, infatti, fondamentale identificare il percorso per raggiungere i target senza deprimere il settore incentivando gli investimenti in ricerca e sviluppo attraverso misure in grado di ridurre le emissioni come: biocarburanti, utilizzo di fonti rinnovabili, nuove tecnologie per la propulsione degli aerei e lo sviluppo dell’intermodalità.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Adr, Troncone a Bruxelles: \"La decarbonizzazione è una priorità indiscutibile\"","post_date":"2023-01-25T09:33:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674639236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airlink torna a operare, dal prossimo 30 gennaio, i collegamenti di linea fra il Sudafrica e il Madagascar, dopo una sospensione di quasi tre anni. La ripresa dei voli che collegano Johannesburg con Antananarivo segue la revoca delle restrizioni di viaggio in Madagascar e il conseguente divieto di operare servizi aerei da e per il Sudafrica.\r

\r

Il Sudafrica è un importante mercato e un collegamento strategico per la catena di approvvigionamento del settore turistico business e leisure del Madagascar. L'aeroporto internazionale O.R. Tambo di Johannesburg sorge in una posizione ideale sia per le aziende basate in Madagascar sia per i viaggiatori che desiderano visitare le località all'interno del Sudafrica. Inoltre, grazie alle compagnie aeree partner di Airlink, possono raggiungere numerose destinazioni nelle Americhe, Regno Unito e Europa.\r

\r

Il servizio Johannesburg-Antananarivo, operato con Embraer, riprenderà con un volo settimanale ogni lunedì, per poi incrementare a tre voli settimanali dal 14 febbraio 2023. L’intenzione è di ripristinare i collegamenti quotidiani con l'aumento della domanda.","post_title":"Airlink torna in Madagascar con il ripristino dei voli da Johannesburg ad Antananarivo","post_date":"2023-01-24T10:29:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674556185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates in accelerata sull'estate italiana con una crescita delle frequenze operate verso Venezia e Bologna. I viaggiatori che volano con il vettore da Venezia e Bologna a Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno i loro viaggi.\r

Nel dettaglio, dal prossimo 26 marzo la Venezia-Dubai sarà servita da un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Operato dal Boeing 777-300er, il collegamento aggiuntivo partirà da Dubai alle 09:05 e arriverà a Venezia alle 13:25. Il volo di ritorno decollerà da Venezia alle 15:35 e arriverà a Dubai alle 23:20. Dal 1° giugno, il servizio aggiuntivo del mercoledì porterà l'operatività della compagnia aerea a Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia.\r

Bologna invece vedrà, dal 1° maggio, l'aggiunta di una frequenza che porterà a sei i voli settimanali. La nuova frequenza sarà quella del martedì e si aggiungerà a quelle del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Sulla rotta un Boeing 777-300er che partirà da Dubai alle 09:30 e arriverà a Bologna alle 13:50, mentre il volo di ritorno partirà da Bologna alle 15:20 e arriverà a Dubai alle 23:15.","post_title":"Emirates accelera da Venezia e Bologna con un maggior numero di frequenze","post_date":"2023-01-23T15:22:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674487330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attiva dal prossimo 26 gennaio la nuova partnership tra i programmi fedeltà Accor e Ita Airways. L’accordo consentirà di convertire facilmente i punti All Reward e i punti Volare. I soci di All potranno in particolare guadagnare punti reward quando volano con Ita, convertendo 4 mila punti Volare in mille punti All. Quetsi potranno poi essere utilizzati per soggiorni in hotel a livello globale, per saldare tutto o parte del conto o per un upgrade della camera. I soci potranno inoltre utilizzare i loro punti tutto l'anno per accedere con i loro cari alle lounge Vip per alle principali manifestazioni sportive, alle masterclass culinarie, ai concerti jazz e ad altri eventi esclusivi, come per esempio un balletto a lume di candela dedicato a Tchaikovsky al teatro Ghione di Roma. Contemporaneamente, i soci All potranno scegliere di convertire i loro punti reward in punti Volare, per beneficiare di biglietti o upgrade di classe di servizio con Ita: 4 mila punti All Reward equivarranno a 5 mila punti Volare.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di collaborare con Ita. L'Italia è infatti uno dei Paesi più amati e visitati del pianeta ed è quindi uno dei nostri mercati prioritari per esperienze, partnership e sviluppo alberghiero - spiega il chief commercial officer Accor Europe, Ian Di Tullio -. L'introduzione di questo reciproco riconoscimento consentirà sia ai soci All (Accor Live Limitless), sia ai soci Volare di beneficiare di una proposta di valore più ricca\".\r

\r

","post_title":"Al via nuova partnership tra i programmi fedeltà Accor e Ita Airways","post_date":"2023-01-23T11:30:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674473448000]}]}}