Ryanair a Milano Bergamo: cinque nuove destinazioni per l’inverno e altri due hangar

Milano Bergamo conferma il suo ruolo di prima donna nei piani di sviluppo tutti italiani di Ryanair. Dopo i recenti investimenti sulle due nuove basi di Treviso (inaugurata lo scorso giugno) e Torino (che debutterà in ottobre), la low cost torna a potenziare la propria presenza sullo scalo bergamasco per la stagione invernale 2021-22.

Complessivamente saranno 95 le rotte servite, di cui 83 internazionali e 12 tratte domestiche, e cioè oltre 600 voli settimanali verso 33 Paesi dell’area europea e mediterranea; cinque le nuove destinazioni: Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stoccolma e Tolosa. Ryanair aumenterà inoltre il numero dei nuovi Boeing B737-8200 basati sullo scalo, con conseguenti e importanti benefici sotto il profilo dell’impatto ambientale, passando dagli attuali 6 a 10 entro l’estate 2022, a cui si affiancano altri 10 B737-800 da 189 posti, confermando l’attuale numero di 20 aeromobili presenti a Milano Bergamo.

“La collaborazione ventennale con Ryanair – afferma Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo – è stata caratterizzata da livelli di crescita costanti e anche la fase di ripresa dei movimenti aerei e passeggeri di Ryanair assegna, come sempre, all’aeroporto di Milano Bergamo una funzione strategica. Con quasi cento destinazioni, il programma operativo invernale della compagnia aerea permette ai nostri passeggeri di attingere a un’offerta di destinazioni mai così ricca e ad ampio raggio, rendendo più concreta la prospettiva di recuperare le quote di traffico erose a causa della pandemia”.

«Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi B737-8200 “Gamechanger” quest’inverno – ha precisato ieri il ceo del gruppo, Michael O’Leary -, siamo lieti di annunciare che alcuni di questi nuovi aeromobili saranno basati all’aeroporto di Milano Bergamo”. Il ceo ha sottolineato che proprio a Bergamo è prevista la costruzione “di altri due nuovi hangar, che darebbe spazio ad un’ulteriore crescita anche in termini occupazionali con altri 150 posti di lavoro in loco”.