Treviso riapre i battenti con la base Ryanair: 2 velivoli posizionati e 22 nuove rotte

L’aeroporto di Treviso celebra oggi la sua riapertura ufficiale, contemporaneamente all’inaugurazione della nuova base di Ryanair, la quindicesima in Italia, con 2 aeromobili posizionati e 22 nuove rotte. Il totale delle destinazioni servite dalla low cost sul Canova sale così a quota 48, sia a livello domestico sia internazionale.

Le tre new entry sul network nazionale sono Alghero, Pescara e Trapani; mentre sulla rete internazionale le novità Ryanair sono: Alicante, Billund, Bristol, Chania, Corfù, Francoforte-Hahn, Kiev, Kos, Leopoli, Oslo, Pafo, Palma di Maiorca, Poznan, Riga, Rodi, Salonicco, Sibiu, Suceava e Tel Aviv.

“Abbiamo una forte affiliazione con questo aeroporto sin dal nostro primo volo in assoluto da Londra Stansted a Treviso nel 1998. Con l’apertura di questa nuova base, che rappresenta un investimento da 200 milioni di dollari, siamo lieti di continuare a crescere nella regione dopo 23 anni di successi – ha affermato il ceo di Ryanair, Eddie Wilson– Per festeggiare, stiamo lanciando una promozione, con prezzi a partire da 14,99 euro per i viaggi in giugno e luglio, disponibile fino alla mezzanotte di giovedì (3 giugno)”.

“Oggi è un giorno importante per l’aeroporto Canova e per il Sistema aeroportuale Venezia – Treviso – ha aggiunto Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -, che riprende la sua completa e coordinata funzionalità operativa dopo oltre un anno di stallo del traffico. La scelta di concentrare a Venezia i pochi voli rimasti era stata necessaria, ma nei mesi scorsi abbiamo sempre rassicurato che il Canova avrebbe riaperto quando ci sarebbero stati i passeggeri. E infatti eccoci oggi qui, insieme a Ryanair, a confermare quanto avevamo annunciato lo scorso dicembre, dimostrando ancora una volta la serietà di una gestione attenta, rigorosa e coerente con le intenzioni espresse e la parola data”.