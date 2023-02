Royal Air Maroc rilancia gli investimenti in Italia: da Napoli, alla Milano-Marrakech “Nei nostri progetti c’è l’apertura di un collegamento diretto da Milano Malpensa a Marrakech, così come un ritorno su Napoli che è sicuramente uno scalo strategico”: Ilham Kazzini, chief commercial officer di Royal Air Maroc, sottolinea una volta di più la valenza del mercato Italia per il vettore, che già nel 2022 aveva recuperato all’85% dei livelli 2019 in termini di traffico e revenue. Elevate le aspettative per la stagione 2023, con una previsione di aumento di capacità offerta e traffico attorno al +10% rispetto ai numero pre pandemia. “Dall’Italia registriamo una grande domanda per la destinazione Marocco. Attualmente siamo operativi da Milano Malpensa con 2 voli giornalieri, Roma Fiumicino, che nel picco stagionale arriva a 9-10 voli settimanali, Bologna con due voli giornalieri e puntiamo a rafforzare le frequenze da Venezia e Torino. che oggi sono tre a settimana: l’Italia resta un mercato fortemente strategico per Ram, sia in considerazione dell’ampia comunità marocchina residente in Italia, sia per l’importanza della destinazione Marocco per i turisti italiani e nella programmazione dei tour operator”. I progetti da Milano e su Napoli sono “verosimilmente concretizzabili nel 2024, essendo legati principalmente alle consegne di nuovi aeromobili. Abbiamo ordini per velivoli da impiegare sia sulle rotte di medio raggio (Boeing 737-800 e Max) sia per quello di lungo raggio, dove attualmente operiamo con i Dreamliner 787 versione 8 e 9”.

