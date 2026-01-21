Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo 21 giugno la nuova rotta tra Verona e Casablanca targata Royal Air Maroc. Il collegamento - che fa del 'Valerio Catullo' l'ottavo scalo servito in Italia da Ram - prevede tre frequenze alla settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica. L'operativo dei voli (che sono già in vendita) sarà il seguente: partenza da Casablanca alle 13:10 e arrivo a Verona alle 17:20; decollo da Verona alle 18:20 e arrivo a Casablanca alle 20:30. La nuova rotta si aggiunge alla già ampia offerta dall'Italia di Royal Air Maroc, che include gli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Catania, Torino e Venezia, garantendo non solo l'accesso diretto a Casablanca, ma anche ottime coincidenze attraverso l'hub della compagnia del Marocco. [post_title] => Royal Air Maroc: decollo il 21 giugno per la Verona-Casablanca, con 3 voli settimanali [post_date] => 2026-01-21T15:16:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769008589000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia aprirà tre nuove rotte dall'aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che non rientrano nel regime di continuità territoriale. Le nuove tratte, spiega una nota della Sac, collegheranno lo scalo ibleo con Torino, Pisa e Bologna rispondendo a una domanda di mobilità particolarmente sentita, soprattutto da parte di studenti universitari e lavoratori diretti verso le principali città del Centro-Nord Italia. Nel dettaglio, il collegamento con Torino sarà operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 30 marzo; la rotta su Pisa sarà invece attiva dal 29 marzo con voli programmati il giovedì e la domenica mentre Bologna decollerà sempre dal 30 marzo, con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì. L’attivazione delle tre nuove rotte conferma il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso e la sinergia con Aeroitalia per lo sviluppo del “Pio La Torre”, anche alla luce dei buoni risultati registrati in termini di traffico passeggeri sulle rotte già attive in regime di continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate. «L’avvio di queste nuove rotte nazionali rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio e consolidamento dell’aeroporto di Comiso - sottolineano la presidente e l'ad di Sac, Anna Quattrone e Nico Torrisi -. Si tratta di collegamenti fortemente richiesti dal territorio, che rafforzano l’accessibilità dello scalo e rispondono alle esigenze di mobilità della nostra comunità, confermando la centralità del “Pio La Torre” nel sistema aeroportuale siciliano». [post_title] => Aeroporto di Comiso: in vendita i biglietti Aeroitalia per Torino, Pisa e Bologna [post_date] => 2026-01-21T13:43:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769003027000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways sta negoziando il leasing di 10 Boeing 787 per potenziare la propria flotta. Le trattative dovrebbero concludersi entro metà febbraio, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Chai Eamsiri, ceo di Thai, ha dichiarato che la compagnia aerea è attualmente in trattativa per il contratto di leasing: se l'accordo sarà finalizzato come previsto, le consegne dovrebbero iniziare tra giugno e luglio di quest'anno, con l'introduzione graduale degli aeromobili. Il vettore thailandese è in attesa della consegna dei 45 nuovi Boeing 787 che ha ordinato, il cui arrivo è previsto a partire dall'inizio del 2028. Thai ha inoltre noleggiato anche 32 nuovi Airbus A321neo dal 2024 e ha recentemente iniziato a prendere in consegna il primo aeromobile. Si prevede che quest'anno saranno consegnati 16 A321neo, mentre l'intero lotto sarà consegnato entro tre anni (2026-2028). La compagnia aerea thailandese gestisce attualmente 79 aeromobili e punta a raggiungere circa 100 aeromobili entro la fine dell'anno, avvicinandosi ai livelli pre-Covid-19. L'espansione della flotta dovrebbe aumentare la capacità di oltre il 5% nel 2026. Si prevede che il numero di passeggeri crescerà di circa il 7%, cioè di oltre 1 milione di passeggeri in più. Chai ha affermato che la società prevede che sia l'Ebitda sia il fatturato totale di quest'anno saranno migliori rispetto ai dati del 2025. [post_title] => Thai Airways potenzia la flotta con il leasing di 10 Boeing 787 [post_date] => 2026-01-21T10:27:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768991248000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air continua a investire sull'aeroporto di Rimini con il lancio di una nuova rotta per Varsavia: il collegamento sarà attivo dal prossimo 21 maggio con quattro frequenze settimanali - ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - operate da un Airbus A321neo. «La nuova rotta Rimini-Varsavia è il risultato di una collaborazione efficace e proficua con AIRiminum e si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dello scalo romagnolo - ha dichiarato Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air -. Rimini sta dimostrando un forte potenziale di crescita e siamo orgogliosi di contribuire a rafforzarne la connettività internazionale, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti, convenienti e pensati per sostenere il turismo e i flussi vfr durante la stagione estiva. L’Italia è il mercato in cui trasportiamo il maggior numero di passeggeri». Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, ha dichiarato: «Questa nuova rotta è un ulteriore tassello nel rafforzamento della presenza di Wizz Air sul nostro aeroporto, dopo i recenti annunci su Budapest, Katowice e Sofia e il consolidamento della rotta storica su Tirana. Varsavia è un mercato strategico per Rimini e per l’intera regione, sia per il turismo leisure sia per le connessioni con l’Europa centro-orientale. «L’aeroporto di Rimini è impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo: il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la municipal tax, all’opportunità irripetibile di ospitare Routes a Rimini, all’ambizioso Master Plan che sarà consegnato a Enac e alle importanti novità che annunceremo a breve». Dal 31 marzo 2026, prenderà il via il collegamento Rimini-Sofia, operato con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Dall’8 giugno saranno inoltre attivate due nuove rotte: Rimini-Katowice, con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, e Rimini-Budapest, operata tre volte a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì. [post_title] => Wizz Air avanza su Rimini con la rotta per Varsavia, dal prossimo 21 maggio [post_date] => 2026-01-21T10:13:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768990439000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottimismo in casa United Airlines per l'anno appena cominciato, sulla scorta di un 2025 che ha prodotto il più alto fatturato della storia della compagnia aerea. Il vettore prevede che la domanda premium e internazionale rimarrà stabile nel 2026, con un utile per azione rettificato compreso tra 12 e 14 dollari. Come anticipato da Skift, United ha registrato un fatturato operativo di 53,8 miliardi di dollari e un utile di 3,4 miliardi di dollari. In particolare, le vendite premium sono aumentate del 9% nel quarto trimestre e dell'11% nell'anno. I ricavi derivanti dai programmi fedeltà sono aumentati del 10% nel quarto trimestre e del 9% nel 2025. I ricavi della classe economica base sono cresciuti del 7% nel quarto trimestre e del 5% nell'anno. Le prospettive rosee di United arrivano dopo che anche Delta Air Lines ha riportato un quarto trimestre forte. Entrambe le compagnie aeree hanno registrato profitti record grazie alle loro offerte premium e internazionali. Il boom dei voli premium è stato così forte che anche altre compagnie aeree come Southwest e JetBlue stanno ora cercando di attirare i viaggiatori che spendono di più con più posti in business class e l'apertura di lounge. United ha dichiarato che continua a registrare un forte slancio nel primo mese del 2026, con la settimana del 4 gennaio che è stata la settimana con il fatturato più alto della sua storia. Il vettore ha subito un duro colpo a causa della chiusura del governo dello scorso anno, durata ben più di un mese. United ha registrato un impatto ante imposte di 250 milioni di dollari sulle prenotazioni durante il quarto trimestre. [post_title] => United Airlines: un 2025 da fatturato record, un 2026 trainato dalla domanda premium [post_date] => 2026-01-21T09:56:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768989408000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sull'intermodalità per Air France che in partnership con Sncf Voyageurs estende l'offerta “Treno + Aereo” ai treni Ouigo, inizialmente tra il Sud-est della Francia e Parigi-Charles de Gaulle, per poi arrivare a collegare 27 stazioni entro settembre 2026. Una collaborazione, quella che consente ai passeggeri di combinare un volo e un viaggio in treno in un'unica prenotazione, già attiva per i treni Tgv Inoui e che ora si allarga ai biglietti Ouigo: sono quindi disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. A seguire, l'offerta sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da Ouigo in Francia. Da oltre trent'anni, Air France e Sncf Voyageurs lavorano fianco a fianco per facilitare l'accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è l'offerta “Train + Air”, che consente ai clienti di combinare, all'interno di una prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità. Sia che viaggino sui treni Ouigo o Tgv Inoui, i passeggeri beneficiano di: una sola prenotazione per l'intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitalizzato, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti). «L'intermodalità è un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France - ricorda Vincent Etchebehere, direttore sostenibilità e nuove mobilità, Air France -. La progressiva integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air consentirà ai nostri passeggeri di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite dal Tgv Inoui ma anche, a partire dal 2026, dalle nuove stazioni in tutta la Francia». «L'integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra Sncf Voyageurs e Air France, rafforzando l'intermodalità e fornendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio digitalizzata e senza soluzione di continuità, accessibile tramite un'unica prenotazione» aggiunge Jérôme Laffon, direttore generale di Ouigo. [post_title] => Air France-Sncf: l'offerta 'treno + aereo' ora include anche i treni Ouigo [post_date] => 2026-01-21T09:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768988269000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centoquarantasette miliardi di sterline: questo il contributo del settore turismo all'economia del Regno Unito, pari al 5% circa del Pil nazionale. I dati che emergono dal nuovo studio di VisitBritain “Economic Value of Tourism in the United Kingdom” indicano inoltre che nel 2024 il turismo ha generato 52 miliardi di sterline di entrate fiscali per il governo britannico, un importo superiore a oltre la metà del costo del personale del National Health Service (Nhs) in Inghilterra. Il turismo si conferma un importante datore di lavoro, sostenendo quasi un posto di lavoro su 15 nel Regno Unito, pari a circa 2,4 milioni di occupati. Le previsioni mostrano che il valore complessivo dell’attività turistica nel Regno Unito raggiungerà nel 203 i 161 miliardi di sterline a prezzi 2024, con una crescita reale del 9,3%, superiore a quella attesa per l’economia britannica nel suo complesso, stimata all’8,8%. Il turismo internazionale dovrebbe trainare gran parte di questa crescita, con un +32% in valore, pari a 9,4 miliardi di sterline, tra il 2024 e il 2030. «Senza la forza lavoro che sostiene l’industria del turismo, il settore non avrebbe il ruolo che ricopre oggi. Il contributo economico del turismo è chiaro e il Governo è determinato a sostenerne la crescita, anche attraverso la pubblicazione in primavera di un piano di sviluppo condiviso con il settore» ha dichiarato la ministra del turismo, Stephanie Peacoc. «Questa ricerca conferma il ruolo del turismo come una delle industrie più rilevanti del Regno Unito, capace di sostenere la crescita economica in tutte le nazioni e regioni e di supportare commercio, ospitalità, istituzioni culturali e comunità locali - ha sottolineato la ceo di VisitBritain, Patricia Yates -. Le entrate fiscali generate dal turismo dimostrano inoltre come la spesa dei visitatori nazionali e internazionali contribuisca ai servizi pubblici.” «Permangono tuttavia alcune sfide. Il calo delle vacanze domestiche ha colpito in particolare le destinazioni costiere, in un contesto di pressioni sul costo della vita per i consumatori e di aumento dei costi operativi per le imprese. In quanto motore della crescita futura, la nostra priorità è lavorare con il settore e con il Governo per valorizzare il potenziale del turismo nel creare occupazione, sostenere le imprese e favorire la prosperità delle comunità locali». Gli Stati Uniti restano il primo mercato di provenienza dei flussi turistici verso il Regno Unito; i visitatori da Cina e India sono attesi in forte crescita, con un aumento combinato del 12% annuo fino al 2030. Per quanto riguarda i Paesi del Golfo, il Regno Unito intercetta già circa il 30% dei viaggi verso l’Europa occidentale provenienti dai mercati ad alta capacità di spesa di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il mercato Italia I risultati di una ricerca indipendente per VisitBritain indicano che l'Italia è stata nel 2024 il settimo mercato di provenienza per il Regno Unito in termini di visite e spesa, con 1,9 milioni di visitatori, +10% rispetto al 2023. La spesa dei visitatori italiani ha raggiunto 1,1 miliardi di sterline, +13% su base annua. Le previsioni indicano per il 2025 un aumento delle visite del 5% e della spesa del 9% rispetto al 2024; nel 2026 le visite sono attese in crescita del 7% e la spesa dell’11%. Entro il 2030, il numero di visitatori italiani è previsto raggiungere 2,6 milioni, con una spesa complessiva stimata in 1,8 miliardi di sterline. [post_title] => Regno Unito: la spesa dei turisti italiani è prevista in crescita dell'11% nel 2026 [post_date] => 2026-01-21T09:21:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768987305000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rilancia sulle rotte verso il Sud-est asiatico: dal 2 aprile la compagnia aerea introdurrà quattro voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Manila, che saranno operati il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. I collegamenti saranno serviti da Boeing 777-300Er, configurati con 8 suite private in Prima Classe, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class. Grazie a questa espansione, la compagnia offrirà ai viaggiatori d'affari, ai clienti del settore marittimo e alla numerosa comunità filippina presente nel network globale una scelta più ampia e una connettività migliorata. I nuovi voli consentiranno inoltre collegamenti più rapidi da e verso Canada e Stati Uniti, oltre a migliori coincidenze con le partenze europee della tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene, via Dubai. I passeggeri in partenza e in arrivo a Manila beneficeranno del servizio di Emirates e dei prodotti leader di settore a bordo e a terra in tutte le classi, con piatti ispirati alle tradizioni regionali e bevande gratuite, oltre al sistema di intrattenimento a bordo ice, che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand in più di 40 lingue, incluso il Tagalog, con film, programmi TV e un’ampia libreria musicale, oltre a giochi, audiolibri e podcast. [post_title] => Emirates aggiunge quattro frequenze settimanali sulla Dubai-Manila [post_date] => 2026-01-20T12:30:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768912255000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea torna a scommettere su Venezia dove, per l’estate 2026, baserà un secondo aereo e aprirà due nuovi collegamenti nei mesi di luglio e agosto verso la Grecia: Corfù, dal 27 giugno, ogni sabato, e Rodi, disponibile dal 2 luglio, ogni giovedì. Salgono così a 8 le destinazioni greche raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo che, in parallelo, rafforzerà in modo significativo la capacità su alcune rotte già servite, tra cui Olbia, con un +60% rispetto allo scorso anno, e Karpathos, che passerà da una a due frequenze settimanali. A livello complessivo, nel 2026 Volotea opererà a Venezia oltre 3.900 voli e offrirà più di 695.000 posti, per un incremento del +12% rispetto al 2025. Per l’anno appena iniziato, il network comprenderà 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù, Karpathos, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Spagna (Bilbao). Attualmente, Volotea impiega 30 collaboratori diretti presso la base di Venezia: con l’introduzione del secondo aeromobile, è previsto l’arrivo di una trentina di dipendenti entro l’estate 2026. «Venezia è l’aeroporto dove tutto è iniziato per Volotea – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo della compagnia -. È da qui che è decollato il nostro primo volo nel 2012 e, da allora, abbiamo continuato a crescere. Annunciare queste nuove rotte e un nuovo aeromobile proprio nel 2026, anno delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha un valore ancora più simbolico. Questo evento dal respiro internazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per il territorio, grazie alla possibilità di destagionalizzare i flussi turistici verso città d’arte come Venezia e di valorizzare allo stesso tempo le montagne italiane». «Con l’aumento di capacità annunciato oggi, Volotea conferma l’importanza di Venezia per lo sviluppo del suo network e il suo ruolo fondamentale per i collegamenti capillari diretti su città di piccole-medie dimensioni - ha affermato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Il secondo aeromobile in arrivo nella stagione estiva porta ad un’ulteriore espansione dei voli, con particolare riferimento alle destinazioni in Grecia che salgono da 6 a 8 e, a parte Atene, sono servite unicamente dal vettore spagnolo». Un 2025 positivo tra crescita operativa e soddisfazione dei passeggeri Il 2025 di Volotea a Venezia si è chiuso con quasi 570.000 passeggeri trasportati, +11% rispetto all’anno precedente. Risultati che vanno di pari passo con il continuo miglioramento della qualità del servizio offerto. L’Otp15 ha raggiunto al Marco Polo il 78,8%, mentre il completion factor, ovvero la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato, si è attestato al 98,9%. [post_title] => Volotea spinge da Venezia con un secondo velivolo e due new entry: Corfù e Rodi [post_date] => 2026-01-20T11:54:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768910056000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "royal air maroc decollo il 21 giugno per la verona casablanca con 3 voli settimanali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":129,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3961,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo 21 giugno la nuova rotta tra Verona e Casablanca targata Royal Air Maroc. Il collegamento - che fa del 'Valerio Catullo' l'ottavo scalo servito in Italia da Ram - prevede tre frequenze alla settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

L'operativo dei voli (che sono già in vendita) sarà il seguente: partenza da Casablanca alle 13:10 e arrivo a Verona alle 17:20; decollo da Verona alle 18:20 e arrivo a Casablanca alle 20:30.\r

La nuova rotta si aggiunge alla già ampia offerta dall'Italia di Royal Air Maroc, che include gli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Catania, Torino e Venezia, garantendo non solo l'accesso diretto a Casablanca, ma anche ottime coincidenze attraverso l'hub della compagnia del Marocco.","post_title":"Royal Air Maroc: decollo il 21 giugno per la Verona-Casablanca, con 3 voli settimanali","post_date":"2026-01-21T15:16:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769008589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia aprirà tre nuove rotte dall'aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che non rientrano nel regime di continuità territoriale. Le nuove tratte, spiega una nota della Sac, collegheranno lo scalo ibleo con Torino, Pisa e Bologna rispondendo a una domanda di mobilità particolarmente sentita, soprattutto da parte di studenti universitari e lavoratori diretti verso le principali città del Centro-Nord Italia.\r

Nel dettaglio, il collegamento con Torino sarà operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 30 marzo; la rotta su Pisa sarà invece attiva dal 29 marzo con voli programmati il giovedì e la domenica mentre Bologna decollerà sempre dal 30 marzo, con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì.\r

L’attivazione delle tre nuove rotte conferma il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso e la sinergia con Aeroitalia per lo sviluppo del “Pio La Torre”, anche alla luce dei buoni risultati registrati in termini di traffico passeggeri sulle rotte già attive in regime di continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

«L’avvio di queste nuove rotte nazionali rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio e consolidamento dell’aeroporto di Comiso - sottolineano la presidente e l'ad di Sac, Anna Quattrone e Nico Torrisi -. Si tratta di collegamenti fortemente richiesti dal territorio, che rafforzano l’accessibilità dello scalo e rispondono alle esigenze di mobilità della nostra comunità, confermando la centralità del “Pio La Torre” nel sistema aeroportuale siciliano».","post_title":"Aeroporto di Comiso: in vendita i biglietti Aeroitalia per Torino, Pisa e Bologna","post_date":"2026-01-21T13:43:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769003027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways sta negoziando il leasing di 10 Boeing 787 per potenziare la propria flotta. Le trattative dovrebbero concludersi entro metà febbraio, previa approvazione del consiglio di amministrazione.\r

\r

Chai Eamsiri, ceo di Thai, ha dichiarato che la compagnia aerea è attualmente in trattativa per il contratto di leasing: se l'accordo sarà finalizzato come previsto, le consegne dovrebbero iniziare tra giugno e luglio di quest'anno, con l'introduzione graduale degli aeromobili.\r

\r

Il vettore thailandese è in attesa della consegna dei 45 nuovi Boeing 787 che ha ordinato, il cui arrivo è previsto a partire dall'inizio del 2028.\r

\r

Thai ha inoltre noleggiato anche 32 nuovi Airbus A321neo dal 2024 e ha recentemente iniziato a prendere in consegna il primo aeromobile. Si prevede che quest'anno saranno consegnati 16 A321neo, mentre l'intero lotto sarà consegnato entro tre anni (2026-2028).\r

\r

La compagnia aerea thailandese gestisce attualmente 79 aeromobili e punta a raggiungere circa 100 aeromobili entro la fine dell'anno, avvicinandosi ai livelli pre-Covid-19.\r

\r

L'espansione della flotta dovrebbe aumentare la capacità di oltre il 5% nel 2026. Si prevede che il numero di passeggeri crescerà di circa il 7%, cioè di oltre 1 milione di passeggeri in più. Chai ha affermato che la società prevede che sia l'Ebitda sia il fatturato totale di quest'anno saranno migliori rispetto ai dati del 2025.\r

\r

","post_title":"Thai Airways potenzia la flotta con il leasing di 10 Boeing 787","post_date":"2026-01-21T10:27:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768991248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air continua a investire sull'aeroporto di Rimini con il lancio di una nuova rotta per Varsavia: il collegamento sarà attivo dal prossimo 21 maggio con quattro frequenze settimanali - ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - operate da un Airbus A321neo.\r

«La nuova rotta Rimini-Varsavia è il risultato di una collaborazione efficace e proficua con AIRiminum e si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dello scalo romagnolo - ha dichiarato Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air -. Rimini sta dimostrando un forte potenziale di crescita e siamo orgogliosi di contribuire a rafforzarne la connettività internazionale, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti, convenienti e pensati per sostenere il turismo e i flussi vfr durante la stagione estiva. L’Italia è il mercato in cui trasportiamo il maggior numero di passeggeri».\r

Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, ha dichiarato: «Questa nuova rotta è un ulteriore tassello nel rafforzamento della presenza di Wizz Air sul nostro aeroporto, dopo i recenti annunci su Budapest, Katowice e Sofia e il consolidamento della rotta storica su Tirana. Varsavia è un mercato strategico per Rimini e per l’intera regione, sia per il turismo leisure sia per le connessioni con l’Europa centro-orientale.\r

«L’aeroporto di Rimini è impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo: il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la municipal tax, all’opportunità irripetibile di ospitare Routes a Rimini, all’ambizioso Master Plan che sarà consegnato a Enac e alle importanti novità che annunceremo a breve».\r

Dal 31 marzo 2026, prenderà il via il collegamento Rimini-Sofia, operato con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Dall’8 giugno saranno inoltre attivate due nuove rotte: Rimini-Katowice, con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, e Rimini-Budapest, operata tre volte a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì.","post_title":"Wizz Air avanza su Rimini con la rotta per Varsavia, dal prossimo 21 maggio","post_date":"2026-01-21T10:13:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768990439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimismo in casa United Airlines per l'anno appena cominciato, sulla scorta di un 2025 che ha prodotto il più alto fatturato della storia della compagnia aerea. Il vettore prevede che la domanda premium e internazionale rimarrà stabile nel 2026, con un utile per azione rettificato compreso tra 12 e 14 dollari.\r

\r

Come anticipato da Skift, United ha registrato un fatturato operativo di 53,8 miliardi di dollari e un utile di 3,4 miliardi di dollari. In particolare, le vendite premium sono aumentate del 9% nel quarto trimestre e dell'11% nell'anno. I ricavi derivanti dai programmi fedeltà sono aumentati del 10% nel quarto trimestre e del 9% nel 2025. I ricavi della classe economica base sono cresciuti del 7% nel quarto trimestre e del 5% nell'anno.\r

\r

Le prospettive rosee di United arrivano dopo che anche Delta Air Lines ha riportato un quarto trimestre forte. Entrambe le compagnie aeree hanno registrato profitti record grazie alle loro offerte premium e internazionali. Il boom dei voli premium è stato così forte che anche altre compagnie aeree come Southwest e JetBlue stanno ora cercando di attirare i viaggiatori che spendono di più con più posti in business class e l'apertura di lounge.\r

\r

United ha dichiarato che continua a registrare un forte slancio nel primo mese del 2026, con la settimana del 4 gennaio che è stata la settimana con il fatturato più alto della sua storia.\r

\r

Il vettore ha subito un duro colpo a causa della chiusura del governo dello scorso anno, durata ben più di un mese. United ha registrato un impatto ante imposte di 250 milioni di dollari sulle prenotazioni durante il quarto trimestre.","post_title":"United Airlines: un 2025 da fatturato record, un 2026 trainato dalla domanda premium","post_date":"2026-01-21T09:56:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768989408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'intermodalità per Air France che in partnership con Sncf Voyageurs estende l'offerta “Treno + Aereo” ai treni Ouigo, inizialmente tra il Sud-est della Francia e Parigi-Charles de Gaulle, per poi arrivare a collegare 27 stazioni entro settembre 2026.\r

\r

Una collaborazione, quella che consente ai passeggeri di combinare un volo e un viaggio in treno in un'unica prenotazione, già attiva per i treni Tgv Inoui e che ora si allarga ai biglietti Ouigo: sono quindi disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. A seguire, l'offerta sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da Ouigo in Francia.\r

\r

Da oltre trent'anni, Air France e Sncf Voyageurs lavorano fianco a fianco per facilitare l'accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è l'offerta “Train + Air”, che consente ai clienti di combinare, all'interno di una prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità.\r

\r

Sia che viaggino sui treni Ouigo o Tgv Inoui, i passeggeri beneficiano di: una sola prenotazione per l'intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitalizzato, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti).\r

\r

«L'intermodalità è un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France - ricorda Vincent Etchebehere, direttore sostenibilità e nuove mobilità, Air France -. La progressiva integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air consentirà ai nostri passeggeri di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite dal Tgv Inoui ma anche, a partire dal 2026, dalle nuove stazioni in tutta la Francia».\r

\r

«L'integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra Sncf Voyageurs e Air France, rafforzando l'intermodalità e fornendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio digitalizzata e senza soluzione di continuità, accessibile tramite un'unica prenotazione» aggiunge Jérôme Laffon, direttore generale di Ouigo.\r

\r

","post_title":"Air France-Sncf: l'offerta 'treno + aereo' ora include anche i treni Ouigo","post_date":"2026-01-21T09:37:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768988269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centoquarantasette miliardi di sterline: questo il contributo del settore turismo all'economia del Regno Unito, pari al 5% circa del Pil nazionale. I dati che emergono dal nuovo studio di VisitBritain “Economic Value of Tourism in the United Kingdom” indicano inoltre che nel 2024 il turismo ha generato 52 miliardi di sterline di entrate fiscali per il governo britannico, un importo superiore a oltre la metà del costo del personale del National Health Service (Nhs) in Inghilterra.\r

Il turismo si conferma un importante datore di lavoro, sostenendo quasi un posto di lavoro su 15 nel Regno Unito, pari a circa 2,4 milioni di occupati. \r

\r

Le previsioni mostrano che il valore complessivo dell’attività turistica nel Regno Unito raggiungerà nel 203 i 161 miliardi di sterline a prezzi 2024, con una crescita reale del 9,3%, superiore a quella attesa per l’economia britannica nel suo complesso, stimata all’8,8%. Il turismo internazionale dovrebbe trainare gran parte di questa crescita, con un +32% in valore, pari a 9,4 miliardi di sterline, tra il 2024 e il 2030.\r

\r

«Senza la forza lavoro che sostiene l’industria del turismo, il settore non avrebbe il ruolo che ricopre oggi. Il contributo economico del turismo è chiaro e il Governo è determinato a sostenerne la crescita, anche attraverso la pubblicazione in primavera di un piano di sviluppo condiviso con il settore» ha dichiarato la ministra del turismo, Stephanie Peacoc.\r

«Questa ricerca conferma il ruolo del turismo come una delle industrie più rilevanti del Regno Unito, capace di sostenere la crescita economica in tutte le nazioni e regioni e di supportare commercio, ospitalità, istituzioni culturali e comunità locali - ha sottolineato la ceo di VisitBritain, Patricia Yates -. Le entrate fiscali generate dal turismo dimostrano inoltre come la spesa dei visitatori nazionali e internazionali contribuisca ai servizi pubblici.”\r

«Permangono tuttavia alcune sfide. Il calo delle vacanze domestiche ha colpito in particolare le destinazioni costiere, in un contesto di pressioni sul costo della vita per i consumatori e di aumento dei costi operativi per le imprese. In quanto motore della crescita futura, la nostra priorità è lavorare con il settore e con il Governo per valorizzare il potenziale del turismo nel creare occupazione, sostenere le imprese e favorire la prosperità delle comunità locali».\r

Gli Stati Uniti restano il primo mercato di provenienza dei flussi turistici verso il Regno Unito; i visitatori da Cina e India sono attesi in forte crescita, con un aumento combinato del 12% annuo fino al 2030. Per quanto riguarda i Paesi del Golfo, il Regno Unito intercetta già circa il 30% dei viaggi verso l’Europa occidentale provenienti dai mercati ad alta capacità di spesa di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.\r

Il mercato Italia\r

I risultati di una ricerca indipendente per VisitBritain indicano che l'Italia è stata nel 2024 il settimo mercato di provenienza per il Regno Unito in termini di visite e spesa, con 1,9 milioni di visitatori, +10% rispetto al 2023. La spesa dei visitatori italiani ha raggiunto 1,1 miliardi di sterline, +13% su base annua.\r

\r

Le previsioni indicano per il 2025 un aumento delle visite del 5% e della spesa del 9% rispetto al 2024; nel 2026 le visite sono attese in crescita del 7% e la spesa dell’11%. Entro il 2030, il numero di visitatori italiani è previsto raggiungere 2,6 milioni, con una spesa complessiva stimata in 1,8 miliardi di sterline.\r

","post_title":"Regno Unito: la spesa dei turisti italiani è prevista in crescita dell'11% nel 2026","post_date":"2026-01-21T09:21:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1768987305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rilancia sulle rotte verso il Sud-est asiatico: dal 2 aprile la compagnia aerea introdurrà quattro voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Manila, che saranno operati il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.\r

\r

I collegamenti saranno serviti da Boeing 777-300Er, configurati con 8 suite private in Prima Classe, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class. Grazie a questa espansione, la compagnia offrirà ai viaggiatori d'affari, ai clienti del settore marittimo e alla numerosa comunità filippina presente nel network globale una scelta più ampia e una connettività migliorata.\r

\r

I nuovi voli consentiranno inoltre collegamenti più rapidi da e verso Canada e Stati Uniti, oltre a migliori coincidenze con le partenze europee della tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene, via Dubai.\r

\r

I passeggeri in partenza e in arrivo a Manila beneficeranno del servizio di Emirates e dei prodotti leader di settore a bordo e a terra in tutte le classi, con piatti ispirati alle tradizioni regionali e bevande gratuite, oltre al sistema di intrattenimento a bordo ice, che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand in più di 40 lingue, incluso il Tagalog, con film, programmi TV e un’ampia libreria musicale, oltre a giochi, audiolibri e podcast.","post_title":"Emirates aggiunge quattro frequenze settimanali sulla Dubai-Manila","post_date":"2026-01-20T12:30:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768912255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea torna a scommettere su Venezia dove, per l’estate 2026, baserà un secondo aereo e aprirà due nuovi collegamenti nei mesi di luglio e agosto verso la Grecia: Corfù, dal 27 giugno, ogni sabato, e Rodi, disponibile dal 2 luglio, ogni giovedì. \r

Salgono così a 8 le destinazioni greche raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo che, in parallelo, rafforzerà in modo significativo la capacità su alcune rotte già servite, tra cui Olbia, con un +60% rispetto allo scorso anno, e Karpathos, che passerà da una a due frequenze settimanali.\r

A livello complessivo, nel 2026 Volotea opererà a Venezia oltre 3.900 voli e offrirà più di 695.000 posti, per un incremento del +12% rispetto al 2025. Per l’anno appena iniziato, il network comprenderà 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù, Karpathos, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Spagna (Bilbao). Attualmente, Volotea impiega 30 collaboratori diretti presso la base di Venezia: con l’introduzione del secondo aeromobile, è previsto l’arrivo di una trentina di dipendenti entro l’estate 2026.\r

«Venezia è l’aeroporto dove tutto è iniziato per Volotea – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo della compagnia -. È da qui che è decollato il nostro primo volo nel 2012 e, da allora, abbiamo continuato a crescere. Annunciare queste nuove rotte e un nuovo aeromobile proprio nel 2026, anno delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha un valore ancora più simbolico. Questo evento dal respiro internazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per il territorio, grazie alla possibilità di destagionalizzare i flussi turistici verso città d’arte come Venezia e di valorizzare allo stesso tempo le montagne italiane».\r

«Con l’aumento di capacità annunciato oggi, Volotea conferma l’importanza di Venezia per lo sviluppo del suo network e il suo ruolo fondamentale per i collegamenti capillari diretti su città di piccole-medie dimensioni - ha affermato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Il secondo aeromobile in arrivo nella stagione estiva porta ad un’ulteriore espansione dei voli, con particolare riferimento alle destinazioni in Grecia che salgono da 6 a 8 e, a parte Atene, sono servite unicamente dal vettore spagnolo». \r

Un 2025 positivo tra crescita operativa e soddisfazione dei passeggeri\r

Il 2025 di Volotea a Venezia si è chiuso con quasi 570.000 passeggeri trasportati, +11% rispetto all’anno precedente. Risultati che vanno di pari passo con il continuo miglioramento della qualità del servizio offerto. L’Otp15 ha raggiunto al Marco Polo il 78,8%, mentre il completion factor, ovvero la percentuale di voli operati con successo sul totale pianificato, si è attestato al 98,9%. ","post_title":"Volotea spinge da Venezia con un secondo velivolo e due new entry: Corfù e Rodi","post_date":"2026-01-20T11:54:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768910056000]}]}}