Qatar Airways vara una nuova era: si parte dalle nuove cabine di prima classe e Qsuite Nuovi, significativi ordini di aeromobili, nuove cabine di prima classe: Qatar Airways vara la sua “nuova era” e lo fa attraverso le anticipazioni del group chief executive officer Badr Mohammed Al-Meer, che identifica nell’innovazione uno dei pilastri fondamentali dello sviluppo futuro, che si riflette nei prossimi prodotti e servizi del vettore. In una recente intervista alla Cnbc – la sua prima da quando è stato nominato Group Chief Executive Officer di Qatar Airways nel novembre 2023 – l’Ing. Badr Mohammed Al-Meer ha dichiarato: “Questa è una nuova era“. «Sulla base della domanda di alcuni settori, vediamo un’elevata richiesta di prima classe e per questo motivo negli ultimi mesi abbiamo deciso di introdurre una cabina di nuova concezione, unica per Qatar Airways – ha affermato il ceo -. Vogliamo unire l’esperienza dei voli commerciali a quella dei voli privati per sviluppare qualcosa di nuovo. Siamo pronti al 70-80% e stiamo solo ultimando i colori. Speriamo di poterlo annunciare presto». Badr Al-Meer ha inoltre rivelato la riprogettazione della Qsuite premium e la nuova Qsuite che debutterà al Farnborough International Airshow nel luglio 2024. Lanciata nel 2017, la Qsuite Business Class continua a essere un punto di riferimento per l’industria dell’aviazione. Nella medesima intervista il ceo ha fatto riferimento anche a un “grosso” ordine di nuovi aeromobili, senza però fornire ulteriore dettagli: parole che comunque – come sottolineato da Bloomberg – ricondurrebbero alle trattative iniziali in corso con Boeing ed Airbus per l’acquisto di altri 100-150 widebody. Intanto, per la prossima estate la compagnia lancerà numerose nuove destinazioni, portando il numero totale incluse nel network a oltre 170. Tra le prossime apertura figurano Amburgo, Lisbona, Tashkent e Venezia. Qatar Airways riprenderà anche diverse rotte stagionali estive, tra cui Adana, Antalya, Bodrum, Marrakesh, Mykonos, Sarajevo e Trabzon. Condividi

